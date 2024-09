GitHACK! Nós somos a vulnerabilidade

Github sendo hackeado? Para a maioria, isso não parece muito irracional, já que grandes e pequenas empresas de tecnologia já foram hackeadas antes. No entanto, isso não significa que a probabilidade de o Github ser hackeado seja alta. Por que é que? O Github é o principal repositório de código aberto para todos na indústria de TI.





Independente do subsetor. Mesmo que alguém faça sistemas incorporados, desenvolvimento Web3, desenvolvimento Web2, ciência de dados, etc., a maioria usaria o Github para armazenar seu código. É por isso que a segurança do Github sempre foi extremamente alta. Não apenas porque eles queriam ter a confiança de seus usuários, mas também porque o código nos repositórios do Github de seus usuários é preenchido com chaves privadas criptográficas, chaves privadas de API, credenciais financeiras e até mesmo software proprietário de várias empresas do setor de TI globalmente. É por esta razão que o Github sempre foi rígido com sua segurança e acessibilidade do usuário, é por isso que seu hacking, embora não seja totalmente surpreendente, é muito surpreendente e preocupante.









Contexto do Githack:

Que tipo de ataque de hack foi? É um ataque de malware. Portanto, não seria um ataque tradicional de DDoS ou penetração forçada que se esperaria, mas potencialmente mais letal. O hacker/hackers carregou um malware generalizado para diferentes repositórios na plataforma.





O que o Malware faz? ele copia qualquer informação financeira, informação de autenticação e chaves criptográficas privadas, essencialmente o ENV do script. Então, quando aceito no repositório e executado localmente nos computadores afetados, ele copia e envia as informações ao invasor. Portanto, não é um hack no sentido tradicional, mas definitivamente um hack, pois as informações ainda foram extraídas por meios não consensuais de violação de dados.





Qual é a amplitude do ataque de hack? essa tentativa de hack em particular atingiu não mais e nada menos que 35.000 repositórios do Github. Ele se infiltrou em repositórios como o repositório python, o repositório golang, o repositório docker e o repositório bash. Alguns dos repositórios afetados foram arquivados e não utilizados. Alguns até foram vistos com o malware dentro deles desde 2015. Isso indica que o hack foi bem documentado e planejado.





Como ele se infiltra nos repositórios do Github? Ele é adicionado aos repositórios do Github por meio de um commit e no commit por meio de scripts npm ou diferentes classificações de imagens docker. Portanto, você só ficaria vulnerável principalmente se seu projeto utilizasse javascript de alguma forma ou docker. Então, se o commit for aceito e for clonado e usado no repositório principal, os usuários que o clonaram serão afetados.





Como evitar isso?

Enquanto escrevo sobre este incidente, todas as partes envolvidas na limpeza, os proprietários do repositório e o Github, já estão no processo de controle de danos e garantindo que isso não aconteça novamente. Podemos apenas especular e imaginar quais são as diferentes técnicas de segurança e defesas que o Github usará para se proteger de ataques futuros. Como tal, devemos nos concentrar em nós mesmos como indivíduos ou grupos. O que podemos fazer em nossa própria capacidade para impedir futuros roubos de dados como esse?





Não aceite solicitações push de pessoas aleatórias para o seu repositório. Eu sei que isso pode ser mais difícil para a maioria dos grandes projetos de código aberto. No entanto, seja cauteloso ao aceitar solicitações de push, especialmente se as solicitações de push editarem as variáveis ambientais do seu aplicativo.





Sempre verifique o que exatamente você está clonando de um repositório git. Eu sei que a maioria de nós não faz isso ativamente. Simplesmente porque os repositórios contêm tantos arquivos e pastas que acompanhá-los e analisá-los um por um será cansativo. Portanto, seria sensato verificar os arquivos mais importantes, como os arquivos readme e .env.





Use testes de segurança em solicitações push. Na verdade, o Github possui uma estrutura de segurança, conduzida pelo Githook, que permite enviar solicitações de postagem HTTP quando determinados eventos são atendidos durante a solicitação push. Existem diferentes tecnologias que podem analisar sua solicitação push ou pull em busca de vulnerabilidades de segurança, vírus comuns e outros tipos de brechas de segurança em seu código.





No geral, que isso seja uma lição para todos nós. Os ataques que organizações/pessoas nefastas podem fazer não são apenas rudimentares, mas também avançados e muito incondicionais, bem como planejados a longo prazo. Como desenvolvedores, precisamos estar mais atentos às vulnerabilidades de nosso código, repositórios, computadores e até de nós mesmos e que, se alguém deseja informações, pode encontrar maneiras muito diferentes de obtê-las. Mesmo que a internet deva ser segura, isso não significa que seja. Cabe a todos fazer sua parte para tornar seus próprios dados seguros e, se puder, encontre maneiras de ajudar outras pessoas a manter seus dados seguros.





Para ler mais sobre a situação, acesse: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/35-000-code-repos-not-hacked-but-clones-flood-github-to-serve-malware/