Apenas alguns meses atrás, uma grande guerra acontecendo na Europa era impensável.

Quando o exército russo disparou seus primeiros tiros nas cidades ucranianas, a comunidade global prendeu a respiração, esperando o que aconteceria a seguir.

A inteligência dos EUA e os diplomatas europeus mostraram-se altamente céticos sobre as capacidades defensivas da Ucrânia, dando-lhe entre várias horas e dias antes de cair nas forças invasoras.

Felizmente, essas previsões eram completamente imprecisas. O exército ucraniano assumiu uma postura defensiva, pois seu presidente, o parlamento e as autoridades locais se recusaram a deixar suas cidades. Além disso, o povo ucraniano permaneceu unido, fazendo tudo ao seu alcance para se defender dos invasores e manter sua posição.

A força do povo ucraniano e de seus líderes, liderados pelo presidente Zelenskyy, inspirou o mundo e os tirou do estado de choque nos primeiros dias da guerra.

A maioria absoluta dos países condenou a agressão russa, impôs sanções ao agressor e se uniu em seu apoio à Ucrânia. Todas as indústrias, setores e comunidades retiraram seus recursos para oferecer assistência e financiamento às Forças Armadas ucranianas e ao povo ucraniano.



O setor global de Fintech também ofereceu ajuda no combate ao novo mal global. Essa ajuda veio de várias formas, incluindo assistência direta na criação de canais de apoio, arrecadação de ajuda, criação de fundos de ajuda, etc. Vamos revisar alguns dos exemplos.

A Kyrrex foi uma das primeiras a dar um passo à frente em seus esforços para fornecer ajuda. O primeiro banco digital global forneceu mais de US$ 100.000 em doações diretas para ajuda humanitária e apoio direto às Forças Armadas Ucranianas. A empresa criou a Kyrrex Charitable Foundation para financiar a compra de roupas, alimentos, consertos de moradias e uniformes militares para as Forças Armadas. A empresa planeja administrar a fundação durante a guerra na Ucrânia e após seu fim para apoiar a reconstrução da infraestrutura.

A Everstake, a empresa Web3 com sede na Ucrânia, e a plataforma pública de blockchain Solana uniram forças com o Ministério de Transformação Digital da Ucrânia para lançar o Aid for Ukraine.

O Paypal permitiu transferências do exterior para a Ucrânia, transferências dentro do país e pagamentos internacionais. Ao mesmo tempo, a Organização Autônoma Descentralizada (DAO) levantou $ 1,4 milhão em $ SOL para evitar a escassez de suprimentos de alimentos, roupas, remédios e fechamento militar.

O Banco Central da Ucrânia recebeu todas as doações do DAO diretamente em sua conta especialmente criada. Token, Yapily, Volt, Zopa Bank e Banq fizeram doações, começaram a arrecadar fundos e organizaram abrigo, ajuda financeira e suporte de viagem para os refugiados ucranianos.

A Global Fintech disse em alto e bom som que a Ucrânia e seu povo não ficarão sozinhos em sua luta contra o terrorismo internacional russo. Além disso, os bancos e empresas digitais agiram rapidamente, fornecendo apoio e unindo forças contra um inimigo comum que ameaça a liberdade, a segurança e a democracia.

A nova tecnologia e software se transformaram em ferramentas eficazes de apoio e alívio para milhões de ucranianos. Agora está claro que o mundo não ficará de fora até que a verdade e a bondade vençam a violência e o terror. A Fintech global escolheu seu lado e se uniu para permanecer forte contra a guerra, pois a vitória só é possível por meio da unificação.