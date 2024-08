Ethereum Merge um ano depois: o que aprendemos sobre Block Building, MEV-Boost e Relays

O sucesso de The Merge e o subsequente hard fork Shapella demonstraram a capacidade do Ethereum de fornecer atualizações de rede significativas sem problemas. No entanto, esta transição teve os seus desafios e curvas de aprendizagem.





Durante o ano passado, a jornada da Ethereum foi pontuada por encontros com entidades malévolas, anomalias de software não intencionais e disparidades na distribuição de valor.

Ao marcarmos o aniversário de um ano do The Merge, gostaríamos de reservar um momento para revisar alguns dos avanços significativos que redefiniram o ecossistema Ethereum, bem como seus impactos positivos e negativos na rede, em seus usuários finais e no atores críticos na cadeia de fornecimento de MEV.





TL: DR várias das principais lições que aprendemos incluíram:

A busca pelo lucro máximo alimenta a centralização no centro da rede.

Os Pesquisadores/Construtores verticalmente integrados provaram ter uma economia positiva, enquanto os Construtores credivelmente neutros lutam para encontrar margem e, portanto, receita/lucratividade.

As operações do MEV-Boost Relay são efetivamente uma situação de 100% de risco e 0% de recompensa.

Com base nas pesquisas mais recentes da ePBS, os Relays de terceiros confiáveis no centro da rede serão uma realidade no futuro próximo.

As sanções – e especificamente o OFAC SDN – desempenharam um papel inesperado na formação do cenário de staking e PBS.

As promessas de “proteger” os utilizadores dos efeitos adversos do MEV continuam por ser totalmente comprovadas.

MEV-Boost e Proto-PBS

A fusão e a migração do Proof-of-Work para o Proof-of-Stake foi a atualização mais importante para a rede Ethereum até agora.





A fusão trouxe Separação Proponente/Construtor (PBS) , permitindo a dissociação do ato tecnicamente intensivo de construção de blocos do ato de consenso descentralizado de proposta de bloco.





O PBS dentro do protocolo – também conhecido como PBS consagrado – não estava pronto no The Merge. Para permitir a terceirização da produção de blocos, a Fundação Ethereum fez parceria com a Flashbots para desenvolver uma abordagem de leilão de blocos “temporária” fora do protocolo, conhecida como MEV-Boost .





O MEV-Boost preencheu a lacuna entre os construtores de blocos e os proponentes de blocos – ou seja, o validador que é selecionado aleatoriamente para ser a ponta da cadeia e, portanto, propõe o conteúdo do próximo bloco para a rede.





MEV-Boost introduziu novos atores conhecidos como Relays para atuar como intermediários confiáveis entre Construtores de Blocos e Proponentes. Esses Relays servem efetivamente como leiloeiros de bloco que garantem que os Construtores sejam honestos em seus lances aos Proponentes e que os Proponentes não possam roubar os pacotes MEV dos Construtores ou Pesquisadores.





MEV-Boost e Relays tiveram uma adoção explosiva entre os validadores graças ao aumento no valor do bloco que construtores de blocos especializados podem gerar. Nos últimos 30 dias, 96% de todos os blocos que chegaram à rede foram terceirizados para Block Builders independentes por meio da rede MEV-Boost, com o bloco MEV-Boost médio sendo 5,57x mais valioso do que blocos criados localmente.





Ocasionalmente, um bloco raro de alto valor poderia pagar dezenas de milhares de dólares, com recompensas de bloco único ainda mais raras chegando a até 691 ETH – mais de US$ 1,0 milhão (!!) na época.

Construção de blocos: a luta para permanecer competitivo

A construção de blocos tornou-se cada vez mais competitiva, dado o atual modelo de leilão de blocos completos do MEV-Boost. Ou seja, cada leilão de bloco resulta num único vencedor do leilão que ganha o direito exclusivo de construir o bloco inteiro – e muitos perdedores do leilão.





Para obter vantagem, alguns Block Builders tornaram-se verticalmente integrados aos Searchers, adicionando fluxo de pedidos proprietários aos seus blocos e permitindo lucros diferenciados de MEV. Isto resultou em construtores neutros lutando para sustentar a receita.





Nos últimos 14 dias, cerca de 75% dos blocos na rede Ethereum foram construídos por apenas três construtores de blocos – dois dos quais são Pesquisadores/Construtores verticalmente integrados.

Fonte: https://mevboost.pics/





Corte: como um novo vetor de ataque permitiu que um validador malicioso roubasse milhões

No dia 3 de abril, a rede Ethereum testemunhou uma nova classe de ataques de um validador malicioso . O ataque quebrou a suposta atomicidade dos pacotes MEV e extraiu cerca de US$ 25 milhões em ganhos de um punhado de bots MEV Searcher desprotegidos.





Em resposta a esta classe de ataque, os Relays agora publicam seus blocos na rede beacon antes de devolvê-los ao Proponente. E se isso falhar, a rede Relay não retornará nenhuma carga útil ao Proponente.

Relés MEV-Boost hoje: 100% de risco, 0% de recompensa

No mundo da separação proponente/construtor, os relés desempenham um papel fundamental, embora subvalorizado. Os relés impactam toda a cadeia de fornecimento de MEV, desde pesquisadores, construtores de blocos e validadores, conectando essas partes interessadas não confiáveis em um ecossistema de transações simbióticas e sem permissão.





Por meio de Relays, os Validadores podem terceirizar a produção de blocos para Block Builders, melhorando a eficiência e a segurança econômica do ecossistema e, ao mesmo tempo, aumentando de forma mensurável a receita do Validador.





No entanto, apesar deste papel crítico, Atualmente, os relés carecem de quaisquer recompensas econômicas . Na prática, os Relays às vezes têm recompensas negativas. Os relés são essencialmente operados como bens públicos.





Hoje, o cenário do Relay está cada vez mais centralizado, com apenas sete operadores de Relay exclusivos controlando mais de 1% da rede MEV-Boost. Se os Relays falharem em realizar seu(s) trabalho(s), os Validadores perderão slots ou, pior, atores mal-intencionados poderão explorar a rede.





Os relés MEV-Boost apresentam efetivamente 100% de risco com 0% de recompensa, com a participação de um pequeno número de atores. Embora os Relays fossem apenas temporários até o ePBS, eles provaram ser críticos para a segurança e a operação ordenada da cadeia e é improvável que desapareçam no futuro próximo.





Pode ser apenas uma questão de tempo até vermos Pesquisadores/Construtores/Retransmissores verticalmente integrados como operadores de Retransmissão em busca de uma economia sustentável.

Um aumento na conscientização e proteção do MEV

No último ano, a conscientização sobre o MEV cresceu. Os originadores das transações começaram a compreender o impacto negativo que o frontrunning e os bots sanduíche tiveram na liquidação das transações. Surgiram produtos inovadores para combater estas externalidades negativas, tais como:





Endpoints RPC de transação privada que permitem aos usuários enviar transações de forma privada para Block Builders





Leilões de fluxo de pedidos (OFAs) que permitem que transações privadas sejam executadas por pesquisadores de MEV com uma porcentagem do lucro sendo compartilhada com o usuário





Aumento de transações : Agregador de proteção MEV da Blocknative que permite o envio para todos os construtores e RPCs OFA disponíveis.



A rede viu um aumento nas transações privadas à medida que os usuários tentavam se proteger do MEV, com as transações privadas na rede saltando de cerca de 5% antes da fusão para quase 15% hoje.









No entanto, o ecossistema de proteção MEV ainda tem um longo caminho a percorrer para proteger verdadeiramente os usuários. Uma análise usando o Arquivo Blocknative Mempool demonstrou que as transações privadas que recebem proteção antecipada não resultam necessariamente numa melhor liquidação.





Contraintuitivamente, a nossa análise de transacções públicas e privadas revelou que muitos utilizadores que enviaram as suas transacções de forma privada incorreram em mais derrapagens do que aqueles que as enviaram publicamente.





Esperamos que o mercado de proteção MEV continue a evoluir. No longo prazo, os usuários não deverão se preocupar com as complexidades do MEV.





Acreditamos que as carteiras com visão de futuro desempenharão um papel crítico na proteção dos seus utilizadores contra os efeitos nocivos do MEV e no fornecimento dos melhores resultados de liquidação.

Olhando para o futuro

Ao construir e operar um Block Builder and Relay do zero, aprendemos em primeira mão com as complexidades da cadeia de fornecimento de MEV como um participante ativo no fluxo de transação.





Esses insights nos inspiraram na Blocknative a criar novas funcionalidades para ajudar a proteger os usuários do Web3.