Dominar os melhores padrões de LeetCode para entrevistas de codificação: um guia e estratégia de 2025

Então você está se preparando para essas assustadoras entrevistas técnicas, acredite em mim, eu já estive lá - afogando-me em um oceano de mais de 2000 problemas LeetCode, me perguntando se eu alguma vez iria para o outro lado.

Mas aqui está o segredo que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes:

Não é sobre quantos problemas você resolve; é sobre reconhecer os padrões por trás deles.

Depois de bater minha cabeça contra a parede algorítmica por meses(e nutrir as dores de cabeça resultantes com muito cafeína)Finalmente euQuebrar o códigoHoje, eu estou compartilhando o maisPadrões LeetCode eficazesque você terá que resolver problemas como um profissional em 2025.

Por que padrões importam mais do que problemas aleatórios de moagem

Olha, eu costumava ser aquela pessoa queescolha aleatória de problemas LeetCodee peço que eu tenha visto variações suficientes para aceitar minhas entrevistas. alerta de spoiler: não funcionou muito bem.

A verdade ? Entrevistas técnicas Em 2025 é menos sobre memorizar soluções e mais sobre aplicar frameworks de resolução de problemas.De acordo com estudos recentes, os candidatos que dominam padrões-chave desempenham significativamente melhor do que aqueles que simplesmente moem através de centenas de problemas aleatórios.

Como um engenheiro sênior em uma empresa FAANG me disse:

“Eu não me importo se você resolveu esse problema exato antes, eu quero ver se você pode reconhecer o padrão e aplicar a abordagem certa.”

Então, vamos entrar nos padrões que lhe darão o mais altoROIPara o seu precioso tempo de estudo!

janela deslizante: seu BFF para problemas de matriz e cadeia

A técnica de janela deslizante é CLUTCH para problemas de array/string onde você precisa encontrar um subarray ou substring que atenda a certas condições. Em vez de forçar bruta com loops aninhados (e fazer o entrevistador cringe em sua solução O(n2)), este padrão permite que você resolva esses problemas em O(n) tempo.

Quando deve ser usado:

Trabalhar com estruturas de dados lineares, como matrizes ou cadeias

Necessidade de encontrar um subarray/substring que atenda a uma condição

Procurando min/max/longest/shortest subarray com propriedades específicas

e a técnica:

Usamos dois ponteiros (chamemos 'em i e j) para criar uma " janela" que pode se expandir ou encolher:

def sliding_window_example(nums, k): # Dynamic sliding window example - find max sum subarray of size k window_sum = 0 max_sum = 0 start = 0 for end in range(len(nums)): # Expand the window window_sum += nums[end] # When window exceeds size k, shrink from left if end >= k - 1: max_sum = max(max_sum, window_sum) window_sum -= nums[start] # Remove element going out of window start += 1 return max_sum

Existem dois tipos de janelas deslizantes:

janela de tamanho fixo: quando o tamanho do subarray é fixo (como "encontrar a soma máxima do subarray do tamanho k") janela de tamanho dinâmico: quando o tamanho muda com base em uma condição (como "subarray mais curto com soma >= alvo")

Aqui está como você implementaria uma janela dinâmica para encontrar o menor subarray com uma soma ≥ meta:

def smallest_subarray_with_given_sum(nums, target): window_sum = 0 min_length = float('inf') start = 0 for end in range(len(nums)): window_sum += nums[end] # Add the next element to the window # Shrink the window as small as possible while maintaining the condition while window_sum >= target: min_length = min(min_length, end - start + 1) window_sum -= nums[start] start += 1 return min_length if min_length != float('inf') else 0

Honestamente, uma vez que eu consegui esse padrão, tantos problemas "difíciles" de repente se tornaram gerenciáveis.

Problemas práticos

Subarray de soma máxima do tamanho K

Substring mais longo com K caracteres distintos

Frutas em cestos (LeetCode #904)

Substring mais longo sem caracteres repetitivos (LeetCode #3)

Dois Pontos: Dobrar a diversão!

Dois ponteiros é outro alterador de jogo, especialmente quando se trabalha com matrizes classificadas. Este padrão envolve o uso de dois ponteiros para iterar através de uma matriz e encontrar elementos que satisfaçam certas condições.

Quando deve ser usado:

Trabalhando com Array

Necessidade de encontrar pares que satisfaçam uma condição

Problemas envolvendo reversão ou palíndromes

Implementação básica:

def two_sum_sorted(numbers, target): # Two pointers from opposite ends left, right = 0, len(numbers) - 1 while left < right: current_sum = numbers[left] + numbers[right] if current_sum == target: return [left + 1, right + 1] # 1-indexed result for LeetCode elif current_sum < target: left += 1 # Need a larger number else: right -= 1 # Need a smaller number return [-1, -1] # No solution found

Eu juro, esta técnica me salvou em tantas entrevistas.Uma vez eu estava em branco até que eu percebi "Oh espere, este é apenas um problema de dois ponteiros!"O rosto do entrevistador se iluminou e eu sabia que eu estava de volta no jogo.

Practice Problems:

Duas somas II (LeetCode #167)

Remover Duplicados (LeetCode #26)

Quadros de uma Matriz Classificada (LeetCode #977)

3Sum (Código LeetCode #15)

Rápidos e lentos: A tartaruga e o rabo

Este padrão usa dois ponteiros que se movem a velocidades diferentes. Super útil para a detecção de ciclos em listas ou matrizes vinculadas.

When to use it:

Problemas de lista vinculada, especialmente a detecção de ciclos

Encontrar o meio de uma lista de links

Determinar se um número é um número feliz

def has_cycle(head): if not head or not head.next: return False slow = head fast = head # Fast pointer moves twice as fast as slow pointer while fast and fast.next: slow = slow.next # Move slow pointer by 1 fast = fast.next.next # Move fast pointer by 2 # If there's a cycle, they'll meet if slow == fast: return True # If fast reaches the end, there's no cycle return False

Quando eu encontrei esta técnica pela primeira vez, minha mente foi soprada. Como, como o movimento a diferentes velocidades ajuda? Mas uma vez que você vê isso em ação - especialmente com o algoritmo de pesquisa de ciclo de Floyd - é pura magia.

Practice Problems:

Ciclo de Lista Vinculada (LeetCode #141)

Meio da Lista Vinculada (LeetCode #876)

Palindrome Linked List (LeetCode #234)

Número Feliz (LeetCode #202)

Tree and Graph Traversal: DFS e BFS

Árvores e gráficos estão em todos os lugares em entrevistas técnicas, especialmente em empresas como Meta e Amazon.Mastering tanto Profundidade-Primeira Pesquisa (DFS) e Breadth-Primeira Pesquisa (BFS) é não negociável.

When to use DFS:

Encontrar um caminho entre dois nós

Detecção de ciclos

Sorteio Topológico

Explorar todas as possibilidades (backtracking)

Implementação do DFS:

def dfs(root): if not root: return # Visit the current node print(root.val) # Recursively visit left and right children dfs(root.left) dfs(root.right) # Iterative DFS using a stack def iterative_dfs(root): if not root: return stack = [root] while stack: node = stack.pop() print(node.val) # Push right first so left gets processed first (LIFO) if node.right: stack.append(node.right) if node.left: stack.append(node.left)

When to use BFS:

Encontrando o caminho mais curto

Ordem de nível de travessia

Encontrar os nós mais próximos do nodo inicial

Implementação do BFS:

from collections import deque def bfs(root): if not root: return queue = deque([root]) while queue: node = queue.popleft() print(node.val) if node.left: queue.append(node.left) if node.right: queue.append(node.right)

A primeira vez que tentei implementar esses algoritmos em uma entrevista, misturei minhas operações de pilha e fila.Fale sobre um momento embaraçoso! 😳 Dica Pro: pratique estas até que elas sejam de segunda natureza.

Practice Problems:

Transição de ordem de nível de árvore binária (LeetCode #102)

Número de ilhas (LeetCode #200)

Calendário do Curso (LeetCode #207)

Escada da Palavra (LeetCode #127)

5. Binary Search: Not Just for Sorted Arrays!

A pesquisa binária é um algoritmo clássico de dividir e conquistar que é muitas vezes subestimado.Não é apenas para encontrar elementos em matrizes ordenadas - pode ser aplicado a vários problemas com um espaço de pesquisa monótono.

When to use it:

Pesquisar em uma matriz ordenada

Encontrar um valor específico ou uma faixa

Problemas em que o espaço de solução pode ser dividido pela metade





def binary_search(nums, target): left, right = 0, len(nums) - 1 while left <= right: mid = left + (right - left) // 2 # Avoid potential overflow if nums[mid] == target: return mid elif nums[mid] < target: left = mid + 1 # Search in the right half else: right = mid - 1 # Search in the left half return -1 # Target not found

Eu costumava pensar que a pesquisa binária era trivial até que eu comecei a ver todas as variações inteligentes em entrevistas.Agora é uma das minhas técnicas!Lembre-se, a pesquisa binária não é apenas sobre encontrar um elemento - é sobre eliminar metade das possibilidades em cada passo.

Practice Problems:

Pesquisar em Matriz de Classificação Rotada (LeetCode #33)

Encontre a primeira e última posição do elemento (LeetCode #34)

Mediana de duas matrizes classificadas (LeetCode #4)

Koko comendo bananas (LeetCode #875)

6. Dynamic Programming: Breaking Problems Down

A programação dinâmica (DP) é muitas vezes o padrão mais intimidante para os candidatos, mas é incrivelmente poderoso uma vez que você se apaixona por ela.

When to use it:

Problemas de otimização (max / min / mais longo / mais curto)

Contagem de problemas (número de maneiras de...)

Problemas com sobreposição de subproblemas e subestrutura ideal





def coin_change(coins, amount): # Initialize DP array with amount+1 (represents "infinity") dp = [amount + 1] * (amount + 1) dp[0] = 0 # Base case: 0 coins needed to make amount 0 for coin in coins: for x in range(coin, amount + 1): # Either don't use this coin, or use it and add 1 to solution for amount-coin dp[x] = min(dp[x], dp[x - coin] + 1) return dp[amount] if dp[amount] != amount + 1 else -1

Eu não vou mentir, problemas de DP costumavam me fazer querer me curvar em uma bola e chorar. 😭 Mas uma vez que eu entendi o padrão de definir estados e transições, eles se tornaram muito mais acessíveis.

Practice Problems:

Mudança de moeda (LeetCode #322)

A sequência comum mais longa (LeetCode #1143)

A sequência crescente mais longa (LeetCode #300)

Ladrão de Casa (LeetCode #198)

Backtracking: explorar todas as possibilidades

Backtracking é essencialmente recursão com uma viragem - explora todas as soluções possíveis, construindo candidatos incrementalmente e abandonando-os ("backtracking") uma vez que é claro que eles não vão funcionar.

When to use it:

Problemas combinatórios (combinações, permutações)

Solução de quebra-cabeças (sudoku, n-queens)

Problemas de satisfação limitada





def permute(nums): result = [] def backtrack(current, remaining): # Base case: all numbers used if not remaining: result.append(current[:]) return for i in range(len(remaining)): # Add the number to our current permutation current.append(remaining[i]) # Recursively backtrack with remaining numbers backtrack(current, remaining[:i] + remaining[i+1:]) # Remove the number to try other possibilities current.pop() backtrack([], nums) return result

Problemas de retrocesso podem ser um pouco decepcionantes no início.Lembro-me de olhar para o meu tabuleiro por um tempo embaraçoso de tentar visualizar a árvore de recursão.Mas uma vez que você consegue, eles se tornam realmente satisfatórios para resolver!

Practice Problems:

Subconjunto (LeetCode #78)

Permutações (LeetCode #46)

N-Queens (Código Leet #51)

Pesquisa de palavras (LeetCode #79)

Study Plan: How to Master These Patterns by 2025

Agora que cobrimos os padrões mais importantes, vamos falar de estratégia.Eis como eu abordaria dominar esses padrões se eu estivesse começando do zero:





Week 1-2: Focus on Sliding Window and Two Pointers Start with easy problems for each pattern

Move to medium problems once comfortable

Review solutions and optimize Week 3-4: Tree/Graph Traversal (DFS & BFS) Practice both recursive and iterative implementations

Apply to tree problems first, then graph problems

Make sure you understand the differences between DFS and BFS Week 5-6: Binary Search and Fast & Slow Pointers Master the basic template first

Then tackle variations and edge cases

Focus on problems that aren't obviously binary search at first glance Week 7-9: Dynamic Programming Start with simple 1D DP problems

Move to 2D DP problems

Practice recognizing when to use DP Week 10-12: Backtracking and Advanced Patterns Combine multiple patterns in complex problems

Time yourself to simulate interview conditions

Practice explaining your approach out loud

Lembre-se, a consistência bate a intensidade.Eu prefiro ver você resolvendo um problema completamente a cada dia do que lidar com 10 problemas sem entendê-los.

It's Not Just About the Code

Enquanto esses padrões são cruciais, entrevistas técnicas também são sobre comunicação, processo de resolução de problemas e lidar com a pressão.

Eu bombardei entrevistas onde eu realmente sabia a solução, apenas porque eu estava nervoso e não conseguia articular meu processo de pensamento.

Então, enquanto você pratica, não apenas explique sua abordagem em voz alta, considere compromissos, analise a complexidade do tempo e do espaço e lidar com casos de borda.Conhecimento algorítmico.

Bem, isso é tudo que eu tenho para você hoje!Espero que este guia ajude você a esmagar suas entrevistas de codificação em 2025.Sofrendo através do LeetCode juntosAgora vá em frente e conquiste esses padrões!

Feliz codificação, e que os deuses algorítmicos estejam sempre a seu favor!