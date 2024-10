DOE x Github: um admirável mundo novo de pirataria de software

Os Requerentes J. Doe 1, J. Doe 2, J. Doe 3, J. Doe 4 e J. Doe 5 (“Requerentes”), em nome deles próprios e de todos os outros em situação semelhante, apresentam esta Reclamação de Ação Coletiva (a “Reclamação ”) contra os Réus GitHub, Inc.; Corporação Microsoft; OpenAI, Inc.; OpenAI, LP; OpenAI OpCo, LLC; OpenAI GP, LLC; Fundo OpenAI Startup GP I, LLC; Fundo Inicial OpenAI I, LP; e OpenAI Startup Fund Management, LLC1 por violação da Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, 17 USC §§ 1201–1205 (a “DMCA”); violação de contrato em relação às licenças sugeridas, violação de contrato em relação às políticas do GitHub, incluindo seus termos de serviço; interferência ilícita nas futuras relações económicas; Lei de Concorrência Desleal da Califórnia, Cal. Ônibus. & Prof. Seção do Código 17200 e seguintes; concorrência desleal no direito consuetudinário; negligência e enriquecimento sem causa.

Os Requerentes e os membros da Classe são proprietários de direitos autorais em materiais disponibilizados publicamente no GitHub que estão sujeitos a várias licenças contendo condições de uso desses trabalhos (os “Materiais Licenciados”). Todas as licenças em questão aqui (as “Licenças”) contêm certos termos comuns (os “Termos de Licença”).



“Inteligência Artificial” é aqui referida como “IA”. A IA é definida para efeitos desta Reclamação como um programa de computador que simula algoritmicamente o raciocínio ou inferência humana, muitas vezes utilizando métodos estatísticos. Machine Learning (“ML”) é um subconjunto de IA em que o comportamento do programa é derivado do estudo de um corpus de material chamado dados de treinamento.



GitHub é uma empresa fundada em 2008 por uma equipe de entusiastas de código aberto. Na época, o objetivo declarado do GitHub era apoiar o desenvolvimento de código aberto, especialmente hospedando código-fonte aberto no site github.com . Nos 10 anos seguintes, o GitHub, baseado nessas representações, teve grande sucesso, atraindo quase 25 milhões de desenvolvedores.



Os desenvolvedores publicaram materiais licenciados no GitHub de acordo com licenças escritas. Em particular, os mais populares partilham um termo comum: a utilização dos Materiais Licenciados requer alguma forma de atribuição, geralmente através, entre outras coisas, da inclusão de uma cópia da licença juntamente com o nome e o aviso de direitos de autor do autor original.



Em 26 de outubro de 2018, a Microsoft adquiriu o GitHub por US$ 7,5 bilhões. Embora alguns membros da comunidade de código aberto estivessem céticos em relação a essa união, a Microsoft repetiu um mantra: “A Microsoft ama o código aberto”. Durante os primeiros anos, as representações da Microsoft pareciam credíveis.



A Microsoft investiu US$ 1 bilhão na OpenAI LP em julho de 2019, com uma avaliação de US$ 20 bilhões. Em 2020, a Microsoft tornou-se licenciada exclusiva do modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI – apesar das contínuas alegações da OpenAI de que os seus produtos se destinam a beneficiar a “humanidade” em geral. Em 2021, a Microsoft começou a oferecer GPT-3 por meio de sua plataforma de computação em nuvem Azure. Em 20 de outubro de 2022, foi relatado que a OpenAI “está em negociações avançadas para arrecadar mais financiamento da Microsoft” na mesma avaliação de US$ 20 bilhões. O Copilot é executado na plataforma Azure da Microsoft. A Microsoft usou o Copilot para promover o poder de processamento do Azure, especialmente em relação à IA.



Com base em informações e crenças, a Microsoft obteve uma participação acionária parcial na OpenAI em troca de seu investimento de US$ 1 bilhão. Como maior investidor e maior provedor de serviços da OpenAI – especificamente em conexão com o produto Azure da Microsoft – a Microsoft exerce um controle considerável sobre a OpenAI.



Em junho de 2021, GitHub e OpenAI lançaram o Copilot, um produto baseado em IA que promete auxiliar codificadores de software fornecendo ou preenchendo blocos de código usando IA. O GitHub cobra dos usuários do Copilot US$ 10 por mês ou US$ 100 por ano por este serviço. O Copilot ignora, viola e remove as licenças oferecidas por milhares – possivelmente milhões – de desenvolvedores de software, realizando assim a pirataria de software em uma escala sem precedentes. O Copilot produz texto derivado dos Materiais Licenciados dos Requerentes e da Classe sem aderir aos Termos de Licença aplicáveis e às leis aplicáveis. A saída do Copilot é aqui referida como “Saída”.



Em 10 de agosto de 2021, a OpenAI estreou seu produto Codex, que converte linguagem natural em código e está integrado ao Copilot. Copilot e Codex podem ser chamados de AIs ou MLs. Codex e Copilot serão aqui referidos como Ais, a menos que seja necessária uma distinção.



Embora os Réus tenham sido cautelosos sobre quais dados foram usados para treinar a IA,2 eles admitiram que os dados de treinamento incluem dados em um grande número de repositórios acessíveis ao público no GitHub,3 que incluem e são limitados por Licenças.



Entre outras coisas, os Réus retiraram a atribuição dos Requerentes e da Classe, o aviso de direitos autorais e os termos de licença de seu código, em violação das Licenças e dos direitos dos Requerentes e da Classe. Os réus usaram o Copilot para distribuir o código agora anônimo aos usuários do Copilot como se tivesse sido criado pelo Copilot.



O Copilot é executado inteiramente na plataforma de computação em nuvem Azure da Microsoft.



O Copilot geralmente simplesmente reproduz código que pode ser rastreado até repositórios de código aberto ou licenciados de código aberto. Ao contrário e em violação das Licenças, o código reproduzido pelo Copilot nunca inclui atribuições aos autores subjacentes.



GitHub e OpenAI ofereceram contas variáveis da fonte e quantidade do código ou outros dados usados para treinar e operar o Copilot. Eles também ofereceram justificativas variáveis sobre por que um produto comercial de IA como o Copilot deveria ser isento desses requisitos de licença, muitas vezes citando o “uso justo”.