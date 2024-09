Divisão digital: a lacuna tecnológica está crescendo, então como podemos fechá-la?

O Covid-19 mostrou que a tecnologia não é apenas telefones e computadores. É um telefonema com mamãe e papai. Uma visita pelo Skype com um amigo que você não vê há muito tempo. E uma reunião. Cerca de dois anos de reuniões, na verdade.

A pandemia apenas enfatizou algo que está cada vez mais evidente há anos. A tecnologia digital não é mais um luxo. É o coração pulsante da indústria moderna e um componente crítico para se manter conectado ao mundo ao seu redor.

Algumas pessoas não têm acesso a ele. A exclusão digital só cresce à medida que algumas partes do mundo aumentam seu acesso à tecnologia, enquanto outras permanecem. Neste artigo, examinamos de perto a lacuna tecnológica e examinamos o que pode ser feito para fechá-la.

Definindo o problema

A exclusão digital refere-se à lacuna entre as pessoas que têm acesso à tecnologia moderna e as que não têm. Naturalmente, a definição muda com o tempo. Por exemplo, o acesso à internet móvel na forma de telefones e tablets agora está incluído na definição. Alguém que possa acessar o

internet na biblioteca, mas não tem um smartphone, por essa definição, ainda estaria do lado errado da divisão digital.

Existem várias maneiras diferentes de alguém se encontrar

sem acesso à tecnologia digital .

Lacuna de oportunidade

A lacuna de oportunidades é vivida por pessoas que simplesmente não têm acesso à tecnologia digital, seja por questões financeiras ou porque vivem em uma parte do mundo onde a infraestrutura digital ainda é escassa.

Esta é a situação em que a maioria das pessoas pensa quando considera a exclusão digital. Os países subdesenvolvidos são um exemplo de população que vive uma lacuna de oportunidades. No entanto, mesmo as pessoas que vivem nos Estados Unidos podem sofrer com a falta de acesso à tecnologia digital.

As pessoas que vivem na extremidade inferior da faixa de renda são significativamente menos propensas a ter internet sem fio ou tecnologia de smartphone. Eles também são menos propensos a ter acesso a transporte privado, permitindo-lhes chegar facilmente a lugares onde wi-fi e outras infraestruturas digitais estão prontamente disponíveis.

Lacuna de Compreensão

Depois, há pessoas que teoricamente poderiam acessar a tecnologia digital, mas não têm o entendimento para fazê-lo. A maioria dessas pessoas é idosa e simplesmente não está acostumada com a tecnologia e a comunicação digital.

De todas as disparidades no acesso à tecnologia, a lacuna de compreensão está diminuindo mais rapidamente. Os segmentos mais velhos da população continuam a adotar a tecnologia digital, enquanto as gerações mais jovens estão sendo treinadas não apenas para entender a tecnologia moderna, mas também para ter as habilidades necessárias para se adaptar aos novos desenvolvimentos que surgirem.

Naturalmente, as nações que não têm acesso à infraestrutura digital também estão em desvantagem na categoria de compreensão, na medida em que nunca tiveram a oportunidade de aprender os meandros da tecnologia digital.

diferença de gênero

Um pouco menos concreta é a diferença de gênero. Estatisticamente falando, as mulheres são ligeiramente menos propensas a possuir um telefone celular ou ter sido treinadas nos fundamentos da tecnologia digital, mesmo quando comparadas aos homens provenientes de níveis educacionais e socioeconômicos semelhantes.

Essa estatística pode ser o produto da desigualdade histórica de gênero na educação baseada em STEM.

Fechando a lacuna

O que pode ser feito para fechar a lacuna? Embora nenhuma resposta única tenha surgido para resolver o problema, algumas medidas podem pelo menos começar a estabelecer as bases para um acesso mais igualitário à tecnologia digital.

Enfatizando STEM

Isso já começou para valer em todo o país. Salas de aula em todos os lugares tentam implementar STEM, não apenas na ciência, mas em todas as partes possíveis do currículo. Embora educar crianças em STEM não faça muito para adultos que não conseguem entender a tecnologia digital, produzirá uma geração futura de usuários de tecnologia digital extremamente capazes.

Essa ênfase em STEM deve, pelo menos teoricamente, fechar a lacuna de gênero também.

Aumentando a infraestrutura digital

A acessibilidade só pode acontecer em um nível verdadeiramente equitativo democratizando o acesso à tecnologia digital. Áreas de baixa renda em todos os Estados Unidos experimentam acesso reduzido à tecnologia digital pela simples razão de que muitas pessoas não podem pagar por acesso wi-fi privado.

Para eles, wi-fi gratuito ou de custo reduzido pode mudar a vida.

No entanto, o problema de infraestrutura não é apenas dinheiro. As áreas rurais são notoriamente desfavorecidas, tanto em termos de acesso à tecnologia digital quanto à saúde .

Nas comunidades rurais, conceder acesso wi-fi é menos sobre finanças (embora muitas comunidades rurais caiam em faixas de baixa renda) e mais sobre dificuldades logísticas. A infraestrutura necessária para fornecer um bom wi-fi é muito cara e difícil de instalar e atender em comunidades isoladas com populações pequenas.

Esforços legislativos podem ser necessários para fornecer ajuda federal direcionada ao aumento do acesso rural e urbano a wi-fi em comunidades que de outra forma não poderiam pagar.

Lacuna Global

A divisão digital global é mais difícil de superar do que as situações descritas acima. Países sem acesso estável a comida e água não vão largar tudo para investir em acesso wi-fi. Ainda assim, a capacidade digital está diretamente ligada à riqueza de uma nação.

A globalização ajudou, até certo ponto, a preencher essa lacuna, embora lentamente. À medida que os países se tornam lentamente mais ricos, eles são capazes de investir em tecnologia que os conecta digitalmente ao resto do mundo. Esse processo é lento, mas também importante quando se trata de reduzir a presença da pobreza extrema no mundo.

A ajuda externa pode desempenhar um papel no fornecimento de maior acesso à tecnologia digital em países que atualmente têm pouco ou nenhum sobre o que falar. Esses esforços, embora lentos e imprecisos, tiveram um grande impacto na redução de outras formas de desigualdade global, como o acesso a alimentos e água potável. O número de pessoas que sofrem de fome e sede com risco de vida despencou nas últimas décadas, graças ao aumento da conscientização global e ao aumento da ajuda.

É possível que medidas semelhantes possam ser tomadas para reduzir a exclusão digital.