Corporate Influencer Hub: transformando funcionários em embaixadores da marca

Na Social Discovery Group, acreditamos que as histórias de marcas mais poderosas vêm de dentro.Neste artigo, Veronika Likhnis, Chefe de Relações Públicas da Social Discovery Group, explica como criamos a “SDG Jedi Order” – um programa temático de Star Wars onde os funcionários se elevam criando conteúdo, falando em eventos e representando autenticamente nossa marca online.

Todo mundo fala sobre a marca de empregador - quão importante é, quão estratégica é, como ela impulsiona o recrutamento, a retenção e a cultura.Mas nenhum vídeo promocional brilhante ou copywriting inteligente contará sua história tão poderosamente quanto as pessoas que a vivem todos os dias.

ao Social Discovery Group Lançamos a SDG Jedi Order, nosso programa de embaixadores internos que capacitou os funcionários a falarem, compartilharem sua experiência e representarem a nossa marca de forma autêntica em estágios reais e digitais.

E o que começou como uma iniciativa experimental rapidamente se tornou um movimento de formação cultural.

A marcação tradicional de empregadores opera com base em uma suposição fundamental: que as empresas podem controlar sua narrativa através da comunicação corporativa. Top Talentos Eles querem ouvir de pessoas reais fazendo trabalho real.Os candidatos querem ver histórias e casos de pessoas dentro da empresa.

Na SDG, passamos um tempo considerável pensando em como criar um sistema de motivação simples e compreensível para os funcionários. Um que os ajudaria a entender como se expressar, sobre o que falar e o que receberia em troca.A maioria dos profissionais qualificados tem experiências valiosas para compartilhar, mas eles não são especialistas em escrever ou falar em público. Eles precisam de um caminho claro para seguir.

A maioria dos nossos colegas, que trabalham na indústria de tecnologia, são fãs de Star Wars, por isso decidimos estilizar o programa em torno da Ordem Jedi.

Juntamente com a nossa equipe de design, criamos um estilo único e desenvolvemos visuais para cada personagem: Youngling, Padawan, Jedi Knight e Jedi Master. Criamos um canal dedicado para postar realizações Jedi e progressões de classificação.

The Progression Model:

Esta estrutura gamificada aborda dois desafios críticos na defesa dos funcionários: clareza e motivação.Os funcionários sabem exatamente o que é esperado e o que receberão em troca.

Outcomes to share

Desde o seu lançamento, o programa produziu resultados impressionantes: mais de 40 artigos publicados e mais de 20 palestras em eventos da indústria em todo o mundo.Graças ao conteúdo autêntico criado em colaboração com nossos funcionários, duplicamos o tamanho da nossa comunidade em todos os canais e aumentamos significativamente a conscientização da marca entre nossos especialistas-alvo.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.