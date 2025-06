Conheça a Noda: a HackerNoon Company da Semana

Oi hackers!





Bem-vindo a uma nova edição doCompanhia da SemanaNós gostamos de compartilhar uma empresa de tecnologia incrível do nossoBanco de Dados de Empresas TecnológicasTodos os dias, a sua marca é sempre verde na internet.





Nesta semana, estamos entusiasmados em mostrarNoda, um inovador de fintech que está transformando pagamentos on-line através do poder do open banking.





Quer ser apresentado na Companhia da Semana da HackerNoon?

Conheça Noda: Fatos engraçados!

Com acesso a mais de 2.000 bancos em 28 países, a Noda permite transações bancárias instantâneas, seguras e de baixo custo.A sua plataforma inclui pagamentos de cartão e bancário, páginas de checkout sem código alimentadas por IA, links de pagamento instantâneo e insights financeiros em tempo real – tudo projetado para simplificar as operações e melhorar a experiência do cliente.





A empresa aborda os principais desafios do comércio digital, como o cumprimento do KYC, a integração do cliente e a otimização do UX. Com a fácil integração da API, as empresas podem ir ao vivo em horas.Se você estiver no comércio eletrônico, SaaS ou viajando, a Noda oferece uma solução de pagamento moderna e sem atrito.





Em 2023, a Noda cresceu seu volume de negócios quinze vezes e expandiu-se para a Bulgária e a Roménia.A Noda também se associou com a Tickets Travel Network para atualizar os pagamentos no setor de viagens e lançou Pages de Pagamento sem código alimentados por IA – dando aos criadores uma maneira rápida e sem problemas de monetizar seu conteúdo sem qualquer configuração complexa.





Compartilhe a história da sua empresa via HackerNoon

NodaHackerNoon Negócios Blogging

Nodacolaborou com a HackerNoon através do nossoPrograma de Blogs de NegóciosCom 13 histórias publicadas até agora, aqui estão algumas que você não deve perder:

Como a Fintech está revolucionando a conformidade: automação, IA e o futuro da gestão de riscos

De dados a decisões: aproveitando o Open Banking para melhorar o desempenho dos negócios

Como integrar o KYC com o Open Banking: um guia abrangente para profissionais de finanças





Aprenda a publicar com o HackerNoon

É para esta semana, nos vemos na próxima!

A equipe hacker