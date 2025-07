Conheça a Endorsely: a HackerNoon Company da Semana

Oi hackers!





Bem-vindo a uma nova edição doCompanhia da SemanaNós gostamos de compartilhar uma empresa de tecnologia incrível do nossoBanco de Dados de Empresas TecnológicasTodos os dias, a sua marca é sempre verde na internet.





Nesta semana, estamos entusiasmados em mostrarAprovação- um software de marketing de afiliados gratuito para empresas SaaS.





Quer ser apresentado na Companhia da Semana da HackerNoon?Request Your Tech Company Page on HackerNoon!

Conheça a Endorsely: Fatos engraçados!

A maneira como isso funciona é que a IA descobrirá quais afiliadas já estão trabalhando com empresas semelhantes à sua, garantindo que as afiliadas que você está alcançando já tenham experiência em seu campo.

Mas o Endorsely não pára por aí; também ajuda você a gerenciar seu ecossistema de afiliados.WEB WEB, que inclui tudo, desde a criação de campanhas até a análise de desempenho e tudo o que está entre elas.E quando chega a hora de pagar suas afiliadas, o Endorsely facilita, permitindo que você pague todas elas em apenas uma questão de segundos.





Saiba mais sobre Endorselyaqui.

Compartilhe a história da sua empresa via HackerNoon

Endorsely HackerNoon Negócios Blogging

Neste ano,Aprovaçãocolaborou com a HackerNoon através do nossoPrograma de Blogs de Negóciospara criar artigos envolventes, mas informativos sobre ferramentas úteis para clustering de palavras-chave, transcrição de IA e pesquisa de palavras-chave.

Programa de Blogging de Negócios do HackerNoonÉ uma dasMuitos modosNós ajudamos as marcas a crescer seu alcance e se conectar com o público certo.Este programa permite que as empresas publicem conteúdo diretamente no HackerNoon para aumentar a conscientização da marca e construir a autoridade de SEO usando o nosso.



Here's what you get:

Backlinks para o seu site (sim, incluindo CTAs)

Uma Página de Notícias da Empresa de Tecnologia personalizada com seu logotipo, intro, chamada à ação e social

Suporte editorial completo para fazer sua história brilhar

Várias colocações permanentes em HackerNoon e promoções de mídia social

Histórias convertidas em formato de áudio e distribuídas através de feeds de áudio RSS

Tradução automática para 12 idiomas para alcance global

Sua marca também ganha autoridade de domínio e SEO através de links canônicos e a história é distribuída em 8 diferentes páginas relevantes de palavras-chave/tagged para melhor descoberta orgânica.





Publicar sua primeira história com o HackerNoon Today

É para esta semana, até a próxima!





A equipe hacker