Comparação de exchanges de criptomoedas: EVEDEX vs. Hyperliquid

EVEDEX vs. Hyperliquid: Características, Tecnologias e Capacidades

No mundo das finanças descentralizadas (DeFi), a plataforma EVEDEX e a bolsa Hyperliquid representam duas soluções inovadoras, cada uma oferecendo recursos e benefícios únicos para os usuários.

Sobre a troca de criptomoedas Hyperliquid

De acordo com a plataforma Hyperliquid, seu objetivo é criar um sistema financeiro totalmente aberto em cadeia, onde as aplicações do usuário interagem sem problemas com componentes nativos sem comprometer a usabilidade ou a velocidade.





O blockchain Hyperliquid L1 fornece alto desempenho suficiente para suportar um ecossistema inteiro de aplicações financeiras descentralizadas sem limitações.Todas as ordens, cancelamentos, transações e liquidações são processadas de forma transparente na cadeia com tempos de bloqueio abaixo de um segundo.

Hipertensão

O Blockchain Hyperliquid L1 é protegido pelo algoritmo HyperBFT – uma versão modificada do protocolo de consenso HotStuff. O HyperBFT é baseado no HotStuff, um algoritmo de tolerância a falhas bizantinas (BFT) (também usado em Libra/Diem), que garante a segurança e tolerância a falhas da rede. Isso significa que, mesmo em caso de falhas do sistema ou ações maliciosas por nós individuais, o algoritmo BFT os impede de interromper a rede, já que os outros nós confirmam os dados corretos. Como com a maioria dos blocos usando Proof-of-Stake (PoS), os blocos em Hyperliquid L1 são produzidos por validadores em proporção à quantidade de tokens nativos que eles inventaram.





A rede Hyperliquid L1 inclui componentes financeiros nativos e suporte para a Máquina Virtual Ethereum (EVM), permitindo que os desenvolvedores implementem contratos inteligentes e aplicativos DeFi na blockchain Hyperliquid.

Componentes financeiros nativos do hiperlíquido L1

A plataforma Hyperliquid afirma que sua blockchain desenvolvida, Hyperliquid L1, inclui componentes financeiros nativos construídos diretamente na rede.





Um dos elementos-chave é o sistema de negociação de margem, que permite que os comerciantes usem alavancagem, aumentando os lucros potenciais, ao mesmo tempo em que aumenta os riscos associados.

Outro componente importante é o motor de correspondência, que encontra instantaneamente ordens de compra ou venda apropriadas, garantindo negociação eficiente.





A principal diferença entre as bolsas Hyperliquid e as tradicionais reside no abandono dos livros de ordens centralizados – todas as transações são processadas diretamente na blockchain, tornando as transações transparentes e seguras.

Como as latências foram reduzidas?

Hyperliquid L1 usa o algoritmo de consenso HyperBFT, projetado para o processamento de transações mais rápido. Na prática, isso significa que o tempo médio entre o envio da ordem e sua confirmação é de 0,2 segundos. Em 99% dos casos, o processamento leva não mais do que 0,9 segundos. Como resultado, os usuários recebem atualizações instantâneas na interface, e os comerciantes podem efetivamente automatizar suas estratégias, comparável ao nível de trocas centralizadas.

O que é a transmissão do Hyperliquid?

De acordo com a equipe de desenvolvimento, a blockchain é atualmente capaz de processar até 100.000 ordens por segundo, o que excede significativamente a maioria dos DEXs tradicionais.O sistema é projetado com a capacidade de escalar até milhões de ordens por segundo.

greve

Em HyperLiquid L1, apostar HYPE é o processo de congelar tokens para apoiar a operação da blockchain e ganhar recompensas. A rede usa Prova Delegada de Ação (DPoS), permitindo que os usuários delegem seus tokens a validadores que participam na criação de blocos e recebem recompensas. O rendimento anual depende do montante total de HYPE apostado. Por exemplo, com 400 milhões de HYPE apostados, a recompensa é de aproximadamente 2,37% por ano. Os pagamentos de recompensas ocorrem diariamente e são automaticamente reinvestidos (compounding).





Os tokens HYPE podem ser transferidos para uma conta de apostas, semelhante a um depósito bancário. Os usuários podem delegar sua aposta em validadores – nós responsáveis por confirmar transações e manter a rede. Os validadores recebem recompensas para a criação de blocos e compartilham os lucros com os delegadores. Para participar na criação de blocos, um validador deve apostar um mínimo de 10.000 HYPE. Os tokens de apostas podem ser desbloqueados após 1 dia e retirados a qualquer momento. As transferências da conta spot para a conta de apostas são instantâneas, enquanto a transferência reversa leva 7 dias, o que ajuda a proteger a rede de ataques.





O consenso no HyperLiquid L1 é baseado no algoritmo HyperBFT. Para confirmar transações, é necessário um quórum, onde mais de 2⁄3 dos validadores devem apoiar o bloco. Cada lote de transações é submetida a votação entre validadores, e a lista de validadores ativos é registrada a cada 100.000 rodadas (~30 minutos na rede principal). Em caso de violações de regras, são aplicados dois tipos de penalidades: Jailing – o validador é bloqueado para processamento lenta de transações ou turnos frequentes, com a decisão de bloquear feita por votação entre outros validadores; Slashing – multas por manipulações intencionais, como blocos de dupla assinatura.

O que é o HyperEVM e como é diferente do EVM normal?

O HyperEVM é uma máquina virtual Ethereum (EVM) integrada diretamente na blockchain Hyperliquid L1. Ao contrário de outras soluções compatíveis com o EVM, o HyperEVM não é uma rede separada, mas está incorporado na própria blockchain. Isso permite que ele seja protegido pelo mesmo mecanismo de consenso, o HyperBFT, como o resto da rede. Como resultado, os contratos EVM podem interagir diretamente com os componentes nativos do Hyperliquid, incluindo os livros de ordem dos mercados spot e perpétuo.





Em blockchains EVM tradicionais, como Ethereum ou BSC, os usuários precisam enviar tokens para pools de liquidez em exchanges descentralizados, pagar taxas de swap através de pools AMM (por exemplo, Uniswap ou PancakeSwap), e muitas vezes usar pontes para transferir ativos entre aplicativos.





Outra vantagem do HyperEVM é a integração instantânea de tokens em aplicativos descentralizados (dApps) executados na rede.Os usuários podem usar tokens imediatamente em contratos inteligentes, negociar no mercado spot e interagir com aplicativos DeFi sem quaisquer etapas ou conversões adicionais.





Atualmente, o HyperEVM está em fase de teste ativo e ainda não lançou na rede principal.

O trabalho de uma ponte:

Uma ponte é uma ferramenta que permite que os usuários movam ativos entre a blockchain Hyperliquid e outras redes compatíveis com o EVM, como Arbitrum e Ethereum. Ao contrário da maioria das pontes tradicionais, a ponte Hyperliquid é controlada pelos validadores da rede em vez de serviços de terceiros, melhorando sua descentralização e segurança.





O processo de transferência de ativos é estruturado da seguinte forma: o usuário envia os fundos e, em seguida, os validadores da rede assinam a transação. Uma vez que mais de 2/3 dos validadores confirmam a operação, os fundos são depositados na carteira na rede Hyperliquid. Ao retirar ativos da rede, o mecanismo funciona da mesma forma: os fundos do usuário são congelados em Hyperliquid para evitar a dupla despesa, então os validadores assinam a transação de retirada. Depois que o usuário confirma a transação final EVM, a ponte completa a transferência de fundos para o endereço especificado.





O sistema também está protegido contra atividades fraudulentas.Se alguém tentar retirar mais do que o que foi depositado, os validadores podem parar a operação para verificação.Em caso de atividade suspeita, a ponte é bloqueada, e confirmação de 2⁄3 dos validadores usando carteiras frias é necessária para desbloqueá-la.





Outra característica da Hyperliquid Bridge é a ausência da necessidade de pagar taxas de gás nas redes Arbitrum ou Ethereum. Em vez disso, os usuários pagam uma taxa fixa de 1 USDC na rede Hyperliquid, que é usada para recompensar os validadores.





A segurança da ponte foi auditada pela Zellic. Seu código-fonte é aberto e disponível no GitHub da Hyperliquid.

Servidores de Fogo

Os servidores de API no Hyperliquid L1 são nós intermediários que fornecem aos usuários acesso à blockchain, permitindo-lhes enviar transações e recuperar dados de mercado.





Os servidores de API no Hyperliquid L1 operam de forma não autorizada, o que significa que qualquer usuário com acesso a um nó RPC pode implantar seus próprios servidores de API para balanceamento de carga e escalabilidade. Isso ajuda a aumentar a capacidade da rede, permitindo que um número ilimitado de servidores seja executado para distribuição de tráfego. Além disso, esta arquitetura fornece proteção contra ataques DDoS, semelhante ao modo como os nodes de sentry funcionam em outras blockchains, evitando a sobrecarga da rede.





A HyperLiquid oferece dois tipos de APIs para trabalhar com dados: REST API e WebSocket API. A API REST opera em um modelo de solicitação-resposta e é usada para recuperar dados e executar operações únicas. A API WebSocket transmite atualizações em tempo real, o que é particularmente útil para negociação e análise de mercado, pois permite que os usuários recebam informações instantâneas sobre preços e status de pedidos. Essas soluções, combinadas com o sistema de API flexível da HyperLiquid, permitem automação de negociação, escala eficiente de servidores e proteção de sobrecarga de rede.

Avaliação Clearinghouse

A Perpetual Contract Clearinghouse (Perps Clearinghouse) é um componente crucial do sistema de câmbio Hyperliquid L1. Sua função principal é gerenciar os saldos de margem dos usuários, rastrear posições e garantir a estabilidade geral da plataforma de negociação.





O Hyperliquid L1 implementa dois tipos de negociação de margem:Cross MargineIsolated Margin.Em margem isolada, cada posição tem sua própria margem, reduzindo o risco de um comércio afetar os outros, mas tornando as posições individuais mais vulneráveis à liquidação.





A Clearinghouse também gerencia as transações spot, semelhante à liquidação perpétua. A liquidação perpétua lida com as transações de margem e futuros, enquanto a liquidação spot gerencia os saldos de tokens e suas participações. Esta divisão permite que a Hyperliquid gerencie os riscos de forma eficiente e proporcione aos comerciantes flexibilidade na gestão de seus ativos e margens.

Oracle em HyperLiquid

Um Oracle é um mecanismo que publica os preços atuais dos ativos na blockchain a cada 3 segundos.Esses dados permitem à troca calcular com precisão os preços de negociação.Em Hyperliquid L1, a Oracles publica preços spot para cada ativo perpétuo a cada 3 segundos.





Cada validador calcula a média ponderada dos preços das maiores bolsas: Binance (peso 3), OKX (peso 2), Bybit (peso 2), Kraken (peso 1), KuCoin (peso 1), Gate.io (peso 1), MEXC (peso 1), Hyperliquid (se o ativo tiver liquidez suficiente). Se um ativo é negociado principalmente em Hyperliquid, fontes externas não são usadas até que a liquidez atinja o nível exigido.

Order Book

Um livro de pedidos é uma lista de pedidos de compra e venda para criptomoeda, mostrando quem quer comprar ou vender um ativo e a que preço.





Quando um usuário coloca uma ordem, ela é adicionada ao livro de ordens se o seu preço corresponder ao tamanho do tick e o volume corresponder ao tamanho do lote. Todas as ordens são executadas com base na prioridade "preço-tempo": as ordens com o melhor preço são executadas primeiro, e se várias ordens têm o mesmo preço, a anterior é executada primeiro. Quando uma ordem é executada, o sistema verifica a margem para garantir que o usuário tenha fundos suficientes para o comércio. Se a margem for suficiente, a ordem é executada e o saldo do usuário é atualizado. Todos os dados são enviados para a clearinghouse, que gerencia posições e monitora riscos.





A característica do livro de ordens no Hyperliquid é que ele permite a negociação como no CEX, mas sem intermediários (e, portanto, sem o risco de perder o controle sobre os fundos).Todas as negociações de margem são submetidas a verificações para evitar problemas de liquidação.Mesmo se o preço do oráculo mudar depois que uma ordem é colocada, o sistema garante a execução correta.

Múltiplos

Multi-sig é um recurso de segurança que permite que vários usuários gerenciem uma única conta em conjunto. No Hyperliquid L1, esta função é integrada diretamente na blockchain e opera sem contratos inteligentes, tornando-o mais rápido e mais seguro. O proprietário pode adicionar ou remover usuários enviando uma nova solicitação multi-sig. Há também a opção de reverter a conta para um modo padrão removendo todos os usuários autorizados.





Multi-sig fornece segurança adicional, tornando-o ideal para equipes, fundos e grandes comerciantes que querem proteger seus ativos contra fraudes e hackers. O usuário pode configurar quaisquer regras de assinatura (por exemplo, 3 de 5). Além disso, um usuário pode ser tanto um usuário multi-sig e um usuário autorizado para outra conta multi-sig. Um usuário único pode ser um usuário autorizado para várias contas multi-sig. O número máximo de usuários autorizados para uma conta multi-sig é 10.

What are Vaults in Hyperliquid?

Os cofres em Hyperliquid são uma ferramenta para renda passiva. Os usuários depositam fundos em um cofre, que então usa os ativos depositados para estratégias de negociação automatizadas. Depois que os lucros são gerados, os usuários recebem uma parte dos lucros de negociação, enquanto o criador do cofre recebe 10% do lucro total (a menos que seja um cofre de protocolo). Usuários regulares, DAOs (organizações descentralizadas), protocolos de criptografia, fundos de investimento e grandes empresas podem investir em cofres.





Ao contrário de cofres regulares DeFi, onde os fundos simplesmente se sentam e são trocados entre tokens, em cofres hiperlíquidos, o dinheiro participa ativamente nas negociações, incluindo liquidações, criação de mercado e futuros.

Protocolo do Vault

O Provedor de Hiperliquidez (HLP) é um cofre de protocolo que se envolve na criação de mercados e liquidações, bem como recebendo uma parte das taxas de negociação. O HLP fornece acesso a estratégias que são tipicamente disponíveis apenas para grandes jogadores em outras bolsas. A comunidade pode investir liquidez no cofre e compartilhar lucros e perdas (PNL). O HLP não tem distribuição adicional de lucros para proprietários de cofre; é inteiramente de propriedade da comunidade.

Para os líderes do Vault

Hyperliquid permite a criação de um cofre. Para criar um cofre, é necessário 100 USDC. Os líderes do cofre recebem 10% dos lucros para gerenciar o cofre.

O programa Points durante a testnet

O programa de Pontos no Hyperliquid começou em 1 de novembro de 2023. Todas as semanas, 1 000 000 pontos foram distribuídos aos usuários durante um período de 6 meses (até 1 de maio de 2024). Os pontos foram concebidos para recompensar os usuários que contribuíram para o desenvolvimento do protocolo. Os parceiros (afiliados) receberam 1 ponto por cada 4 pontos ganhos por suas referências. Os critérios para a distribuição de pontos foram atualizados periodicamente. Os pontos foram calculados com base na atividade semanal, terminando às quartas-feiras às 00:00 UTC, com a distribuição ocorrendo às quartas-feiras. Os pontos também foram atribuídos para o período de teste alfa fechado (até 31 de outubro de 2023).





A fase de acumulação de pontos no L1 começou em 29 de maio de 2024 e terminou em novembro de 2024.Toda semana, 700.000 pontos foram distribuídos.Atividade durante o período de 1 de maio a 28 de maio de 2024, recebeu um multiplicador (aumento da taxa de acumulação).

Programa de Referência

Hyperliquid oferece um programa de referência para usuários cujo volume de negociação excede US $ 10.000. Depois de se juntar ao programa de referência, os usuários receberão 10% das taxas de negociação dos usuários referenciados (menos o seu desconto). bônus de referência são válidos até os primeiros US $ 1 bilhão em volume de negociação gerado pelo usuário referenciado, enquanto o desconto de referência se aplica até US $ 25 milhões em volume de negociação gerado pelo usuário referenciado.





Atualmente, a Hyperliquid não tem um programa de afiliados.

Н2: About EVEDEX cryptocurrency exchange

Segundo a equipe de desenvolvimento, o principal objetivo do EVEDEX é fornecer a mesma ampla gama de funções que as bolsas centralizadas (como Binance, Bybit, OKX e outros), mas com maior segurança (devido à ausência de procedimentos KYC) e regras de negociação mais transparentes.





Foi importante para a equipe da EVEDEX criar uma plataforma que não use carteiras "quentes" ou "frio" e não tenha acesso direto aos fundos dos usuários. Com esta abordagem, se a troca for hackeada ou fechada, os usuários não devem se preocupar com a segurança de seus fundos, pois eles terão a capacidade de recuperá-los. Todos os contratos devem ser públicos e auditados por auditores. A correspondência de pedidos não deve levar mais do que 100 milissegundos e a liquidação deve ser concluída dentro de 2 segundos.

Selecting Rollup

As tecnologias Rollup funcionam em paralelo com a rede Ethereum, registrando transações para a rede principal, onde também são verificadas. Hoje, elas são consideradas uma das soluções mais seguras, permitindo que os usuários retirem fundos mesmo em caso de problemas técnicos.





Os Rollups otimistas agrupam as transações em pacotes e as escrevem em uma forma comprimida, reduzindo o custo de escrita porque as transações não são executadas diretamente na rede Ethereum. Essas transações são inicialmente consideradas corretas, mas há um período de desafio durante o qual os erros podem ser detectados. Se nenhum desafio ocorrer, as transações são fixadas na rede. Os ZK-Rollups, por outro lado, usam a prova criptográfica de transação que é confirmada imediatamente após a gravação, eliminando a necessidade de esperar.





A equipe da EVEDEX observou que ambas as soluções atendem às necessidades da troca, mas as tecnologias da ZK ainda estão em desenvolvimento ativo e exigem custos de infraestrutura significativos, portanto, a Optimistic Rollups provou ser a solução mais adequada nesta fase.

Choice between Arbitrum Orbit and OP Stack

A tecnologia Rollup é adequada para a criação de soluções L2 e L3. A principal diferença que influencia a escolha da abordagem de desenvolvimento é a rede para a qual os dados serão publicados. As soluções L2 enviam dados para o Ethereum (L1), enquanto para o L3, a rede alvo pode ser qualquer L2. A vantagem de escrever para o L2 é uma redução significativa no custo da transação, mas isso levanta a questão da segurança como o L2 pode funcionar parar. Portanto, liquidez suficiente e um alto nível de confiança na rede escolhida são necessários para uma alocação eficaz de Rollup.





Com todas as nuances em mente, a equipe da EVEDEX considerou as duas principais soluções que a Optimistic Rollups ofereceu: Arbitrum Orbit e OP Stack. Ambas as tecnologias oferecem poderosas ferramentas para construir soluções L2/L3, mas sua escolha depende das necessidades do projeto. Como a OP Stack ainda sofre de centralização excessiva, apesar de uma série de benefícios significativos, a Arbitrum Orbit foi selecionada. Esta solução fornece alta velocidade e nível de descentralização, alta liquidez, suporte para a importante iniciativa de retirada rápida e projetos implantados na Arbitrum Orbit.

State Channels

State Channels é uma tecnologia que permite que um grupo de participantes troquem múltiplas transações entre si, gravando apenas duas transações na rede principal do Ethereum.Primeiro é a transação inicial - depositar fundos em um contrato inteligente multi-assinatura - seguido por uma transação final que registra a distribuição de fundos depois que a interação é completa.





Isso funciona da seguinte forma: um contrato inteligente multi-assinatura é implementado na rede Ethereum, que verifica que todas as transações são assinadas pelos participantes necessários.Os participantes depositam fundos neste contrato e interagem fora da cadeia (fora da rede Ethereum).Uma vez que a interação é completa, todos assinam o estado final e o contrato inteligente distribui os fundos de acordo com o saldo final.





Os benefícios dos canais estatais incluem reduzir significativamente a carga na rede principal do Ethereum, reduzir as taxas reduzindo o número de registros na blockchain e acelerar as transações, mantendo um alto nível de segurança através de contratos multi-assinatura.

Why not Plasma, Validium or Sidechains?

Inicialmente, é necessário entender o que são as tecnologias listadas.





O Plasma é uma solução intermediária entre Rollups e sidechains. Ao contrário do Rollups, onde a validação de transações completa é realizada no nível 1 da camada, as cadeias de Plasma não exigem isso. Ao contrário das cadeias laterais, as cadeias de Plasma escrevem periodicamente os resultados de suas transações para o Ethereum, juntamente com a prova criptográfica do estado atual da rede. Isso funciona da seguinte forma: os dados reais de estado da rede não são gravados diretamente, em vez disso, uma prova criptográfica compacta é enviada para a rede Ethereum, e as transações gravadas não são imediatamente verificadas. No entanto, se o compromisso já é gravado no Ethereum, a cadeia de Plasma não pode alterar o histórico de transações retroativamente. Os benefícios incluem redu





O Validium é semelhante em arquitetura à ZK-Rollup, mas tem uma diferença importante: os dados de validação de transações são armazenados fora da cadeia em vez da rede subjacente da camada 1.Os benefícios incluem maior largura de banda e taxas mais baixas, mas isso vem com um compromisso de segurança.O principal risco é que o operador da rede Validium possa congelar fundos do usuário porque os dados de transação não são armazenados na camada 1.





Uma cadeia lateral é uma blockchain separada que opera independentemente da Ethereum, mas está conectada a ela por uma ponte bidirecional. A principal diferença de Rollups é que a validação de transações em Rollups é realizada no nível Layer 1, enquanto em cadeias laterais não é necessário. As vantagens incluem flexibilidade na implementação, uma vez que as cadeias laterais podem ser personalizadas para tarefas específicas, e a capacidade de lidar com um grande número de transações sem estressar a rede central da Ethereum.





Plasma, Validium e cadeias laterais são métodos alternativos de escalação do Ethereum, cada um fazendo comércio distinto entre segurança, descentralização e desempenho.É por isso que finalmente escolhemos o Rollup para nossa solução L3: ele fornece segurança mais forte a um custo adicional mínimo, apesar das complexidades do desenvolvimento do L3. A recente atualização do Dencun solidificou ainda mais essa vantagem, reduzindo os custos de gravação de dados da camada 1, tornando os rollups ainda mais convincentes em comparação com outras tecnologias de escalação.

Deciding on a proprietary L3 blockchain

De acordo com as publicações técnicas da EVEDEX, a equipe de desenvolvimento decidiu criar sua própria blockchain L3 chamada EVENTUM com base na Arbitrum Orbit. Inicialmente, foram consideradas blockchains existentes como Arbitrum One e Optimism (ambos usando a tecnologia Optimistic Rollups).





No entanto, durante o processo de análise, a equipe identificou uma série de desvantagens: dificuldades em escalar para outras redes (resultando em liquidez diluída e custos operacionais aumentados), problemas com gestão descentralizada (incluindo a probabilidade de manipulação de votos) e o alto custo de liquidação de ordens.





De acordo com as declarações da equipe EVEDEX, a decisão de escolher a tecnologia L3 melhora significativamente a capacidade de transacção, permitindo à plataforma processar grandes volumes de transações sem atrasos ou congestionamento.Ao integrar-se perfeitamente com as redes existentes da camada 2, as soluções L3 proporcionam melhor interoperabilidade e uma experiência de usuário simplificada.Esta abordagem também reduz os custos de transação, tornando a negociação descentralizada mais acessível e rentável para todos os usuários.





Usando uma rede Layer 3 baseada no Arbitrum Orbit AnyTrust, com cálculo no Arbitrum Nova e um Comitê de Disponibilidade de Dados personalizado (DAC), permite que milhares de transações sejam processadas por segundo, quase instantaneamente e a um custo mínimo em comparação com a rede principal do Ethereum.





A equipe da EVEDEX destaca as seguintes características-chave da sua própria solução L3:





Limite de gás por unidade: Inicialmente definido em 30M de gás com a opção de aumentar se necessário.

Tempo de bloqueio 2 segundos: um pouco mais lento do que alguns concorrentes, mas a figura é compensada pela possibilidade de aumentar o tamanho do bloco.

A plataforma é capaz de lidar com até 463k gás/s, atingindo a meta de 100k assentamentos por dia.

Retiradas descentralizadas: Implementadas através do mecanismo de Propostas de Saída Sem Permissão (PoPs), que permite que qualquer usuário inicie uma retirada de fundos de L2 a L1.

Proteção contra falha do Sequencer: em caso de falha do Sequencer, os usuários podem enviar transações diretamente para o L1.

Comitê de Disponibilidade de Dados Personalizados (DAC): Um comitê personalizado fornece maior controle sobre a disponibilidade de dados e garante padrões de segurança aprimorados adaptados às necessidades da plataforma.

Usando Arbitrum Orbit: Fornece quase oito vezes a velocidade de finalização da transação em comparação com a OP Stack, mantendo um limite de gás semelhante por bloco.

Custo por liquidação: Está na faixa de $0.0001-$0.0002, o que reduz significativamente os custos operacionais e mantém as comissões baixas para os usuários.

Resolver problemas de token e DAO: Usando um token nativo na mesma rede elimina o risco de manipulação de voto e promove uma maior descentralização, semelhante a projetos como Arbitrum e Optimismo.

Combination of on-chain and off-chain mechanisms

A EVEDEX usa uma arquitetura avançada que combina tecnologias on-chain e off-chain para maximizar a eficiência da troca.É uma abordagem híbrida que permite a transparência e a segurança da blockchain, proporcionando a alta velocidade de execução de transações típica das plataformas centralizadas.





O EVEDEX é baseado em um mecanismo de liquidação em cadeia - liquidações realizadas diretamente na rede EVENTUM L3 baseada no Arbitrum. Ao contrário das trocas centralizadas, onde os liquidações são feitos através de registros internos, aqui todas as transações são registradas na blockchain. Isto garante a transparência das transações, segurança e auto-custódia dos ativos pelos usuários (auto-custódia). A rede registra informações sobre posições de negociação e saldos de usuários, registos de liquidação e eventos de Auto-Deleveraging, e rastreia taxas e comissões de captação de fundos. Todos esses dados permanecem públicos e estão disponíveis para inspeção por qualquer pessoa na rede. Os dados são registrados na blockchain em vários cenários: periodicamente, quando são acumuladas





Paralelamente, a EVEDEX está aplicando a tecnologia off-chain através do uso de Matcher, um livro de pedidos que opera fora da blockchain e garante o processamento de pedidos o mais rápido possível.Esta abordagem é semelhante às trocas centralizadas e permite alto desempenho e latência mínima de execução de pedidos. O Matcher realiza três funções-chave: correspondência de pedidos de compra e venda, gerenciamento de risco antes de executar negócios e atualização de dados em tempo real via WebSocket.





A interação entre o núcleo EVEDEX e o sistema Matcher é construída através da API e do WebSocket, o que permite o processamento imediato das solicitações recebidas. O processo de trabalho começa com o envio de uma encomenda assinada pelo usuário com sua chave privada. O backend da plataforma realiza uma validação inicial, certificando-se de que existem fundos suficientes, a aplicação atende aos requisitos mínimos e a assinatura da carteira é autêntica. Após a validação bem-sucedida, a encomenda é passada para o Matcher, que também verifica a autenticidade da encomenda e a processa - alterando seu status para executado, parcialmente executado, pendente ou cancelado. Estes dados são armazenados na base de dados e transmitidos para o backend para





Se o sistema requer a confirmação de uma transação na blockchain, a ordem é registrada na rede EVENTUM. Isto é especialmente importante para transações como liquidações, levantamentos de fundos ou saques.





Esta decisão de combinar mecanismos on-chain e off-chain proporcionará aos usuários uma alta velocidade de execução de transações sem comprometer a transparência e a segurança.

Overview of Matching Engine EVEDEX

O EVEDEX Matching Engine é um sistema de correspondência de ordens altamente eficiente projetado especificamente para negociação descentralizada de futuros abertos. Sua arquitetura modular fornece flexibilidade, escalabilidade e confiabilidade, criando um ambiente ideal para negociação em ambientes de alta carga e alta velocidade.





Uma das principais vantagens do Matching Engine é o seu desempenho. No ambiente de teste, o sistema é capaz de processar até 100.000 ordens por segundo com um atraso de execução de cerca de 100 microsegundos. A arquitetura suporta a escalação horizontal, o que permite à plataforma lidar com o aumento da carga à medida que o número de usuários e os volumes de negociação aumentam. Este desempenho permite à plataforma suportar até cargas de pico sem perder a velocidade e a eficiência de execução.





O coração do algoritmo de correspondência de pedidos é o princípio de prioridade preço-tempo. Isto garante que as ordens de compra e venda são executadas na ordem em que são recebidas a um preço igual. Este sistema garante a negociação justa e transparente, onde os usuários podem ter certeza de que seus pedidos são processados de forma justa e sem manipulação pela plataforma.





O EVEDEX suporta uma ampla gama de tipos de ordens, tornando a plataforma conveniente para comerciantes com diferentes níveis de experiência.Além das ordens de limite padrão e de mercado, ordens de parada e ordens com diferentes condições de vida também estão disponíveis, incluindo DAY (valido até o final do dia de negociação), GTC (Good 'Til Canceled), FOK (Fill or Kill) e IOC (Immediate or Cancel).





Para proteger os usuários e garantir a integridade do processo de negociação, mecanismos avançados de gerenciamento de riscos são incorporados no sistema. Estes incluem limitar a frequência de mensagens para evitar sobrecarga do sistema, proteção contra erros de "dedo gordo" onde valores de preços incorretos podem ser inseridos acidentalmente, e um mecanismo para evitar auto-matching de ordens de usuário único.





Especial atenção é dada à otimização do trabalho com futuros abertos.O sistema suporta a criação dinâmica de novos pares de negociação, alta precisão até oito lugares decimais e operação contínua do mercado no modo 24/7.Para os criadores de mercado existem funções de colocação em massa e cancelamento de ordens, o que simplifica muito o trabalho com grandes volumes de ordens e permite manter a liquidez em um alto nível.

Н3: Account Abstraction (AA)

A EVEDEX introduz a tecnologia de Abstração de Conta (AA) para melhorar a experiência do usuário, melhorar a segurança e expandir a funcionalidade da plataforma. Esta abordagem combina as características das carteiras tradicionais e contratos inteligentes, tornando as contas mais flexíveis e funcionais. Ao contrário das contas padrão de propriedade externa (EOA) e contratos da Ethereum, a tecnologia AA permite que os contratos inteligentes atuem como carteiras, melhorando a capacidade de gerenciar ativos e interagir com a blockchain.





As principais características da Abstração de Conta na plataforma incluem transações programáveis que permitem condições de transação personalizadas, como multi-assinatura, prazos e execução automática de condições pré-definidas. usuários do EVEDEX também poderão pagar taxas não apenas em ETH, mas também em outros tokens, como USDT, ou delegar pagamento a um terceiro. Um sistema de Recuperação Social foi implementado, permitindo que o acesso à carteira seja restaurado através de partes confiáveis ou multi-assinatura, bem como UX Simplificado (UX Simplificado) automatizando transações e combinando múltiplas transações em uma.





A implementação tecnológica de AA no EVEDEX é baseada em carteiras de contrato inteligentes totalmente programáveis. A arquitetura inclui vários componentes-chave. UserOperation é um objeto de dados estruturado contendo todas as informações de transação para realizar transações complexas, incluindo transações em lote. Bundler agrega transações em um único bloco, reduzindo a carga de rede e acelerando o processamento. Paymaster é um contrato inteligente que pode pagar taxas para o usuário, que também pode realizar transações sem gás.





O EntryPoint é o elemento central de todo o sistema, que verifica transações, interage com outros componentes (Bundler e Paymaster) e garante a execução segura de transações.O módulo Aggregador também foi implementado, que combina e verifica assinaturas de diferentes usuários, o que aumenta a escalabilidade do sistema, reduzindo a carga criptográfica ao processar multi-assinaturas.





Como resultado, a integração da Abstração de Conta na EVEDEX proporciona uma interação mais flexível, segura e conveniente com a plataforma.Esta solução permite aos usuários controlar melhor seus fundos, reduz os riscos de perda de acesso e fornece ferramentas aprimoradas para trabalhar com aplicações descentralizadas.

EVEDEX Education Center

O EVEDEX Education Center também está planejando um programa de treinamento abrangente para seus usuários, que cobrirá tópicos-chave para iniciantes e comerciantes experientes e investidores. Os cursos e recursos do centro, de acordo com a equipe, se concentrarão no desenvolvimento de habilidades práticas que podem ser imediatamente aplicadas para melhorar o bem-estar financeiro.





O currículo é dividido em quatro linhas:

Estratégias de ganho - aprender a criar receita através de negociação, programas de afiliados e investimentos. Finanças Pessoais e Gestão de Dinheiro - desenvolver habilidades em gestão de dinheiro, orçamento e crescimento de capital. Desenvolvimento pessoal e bem-estar - programas voltados para o desenvolvimento da produtividade, resiliência psicológica e gestão eficaz do tempo. Marketing, Branding e Empreendedorismo - ensinando os fundamentos de branding, promoção e construção de estratégias empresariais.





O Centro planeja oferecer cursos de especialistas que são projetados por profissionais com experiência real e casos de sucesso em seus campos.Os participantes terão acesso a estratégias práticas e insights de atividades da vida real.Uma parte importante do programa é ferramentas de aprendizagem interativas - simuladores de negociação, módulos gamificados e tarefas práticas que ajudam a consolidar o conhecimento adquirido.





Ferramentas de aprendizagem interativas incluirão simuladores de negociação para testar estratégias com segurança antes de entrar em mercados reais, cursos gamificados para aprendizagem memorável e sessões regulares de especialistas que analisam tendências e estratégias de mercado.





Comunidade e mentoria, de acordo com a equipe EVEDEX, é outro elemento-chave da plataforma. Os participantes têm acesso a uma comunidade global de comerciantes e investidores para compartilhar experiências e desenvolver juntos. O programa de mentoria fornece uma oportunidade para aprender de líderes da indústria e receber aconselhamento e orientação personalizados. webinars regulares, workshops e reuniões privadas permitem que você fique atualizado sobre as últimas tendências e aprofundar seu conhecimento.





As principais áreas educacionais do Centro Educativo EVEDEX:





Trading & Blockchain Technology: Blockchain Fundamentals - fundamental knowledge of blockchain technology and its applications. Financial Literacy - effective personal financial management, budget planning and capital protection. Trading skills - practice trading on various financial instruments, including open-ended futures.

Personal Management & Well-being: Investment planning is a money management strategy for a stable financial future. Stress management - developing psychological resilience and managing emotions. Mindset and motivation - working with beliefs and developing positive habits. Goal setting and productivity are effective methods of improving personal efficiency and organising time.

Personal Growth and Time Management Approaches: Goal setting and productivity - effective methods for increasing personal efficiency and organizing time. Creating multiple sources of income - developing active and passive incomes. Investing in cryptocurrencies - learning strategies for capital appreciation through digital assets. Long-term capital growth - long-term methods of building up financial resources. Affiliate marketing - creating income through affiliate programs with minimal investment.

Entrepreneurship & Relationship Building: Community engagement - developing skills to communicate and create meaningful connections within the crypto community. Teamwork and collaborations - effectively interacting with partners and creating an environment for sharing expertise.

Transparent & Fair Copy Trading

De acordo com a equipe, o sistema de cópia-comércio EVEDEX é baseado em princípios de controlo e verificação rigorosos, de modo que cada comerciante é cuidadosamente verificado antes de ser autorizado a fornecer serviços de cópia-comércio. De acordo com a equipe, o monitoramento constante de negociações e a exclusão de manipulações protege os participantes de comerciantes sem escrúpulos. O sistema de classificação desempenha um papel importante - métricas de desempenho aberto permitem que os usuários selecionem objetivamente os melhores comerciantes na plataforma. Além disso, um mecanismo híbrido que combina oráculos descentralizados e sistemas de controle proprietário é usado, o que garante a precisão de preços e a execução justa de negociações.





Para manter a alta qualidade da cópia de negociação, a plataforma EVEDEX implementou a certificação obrigatória para os comerciantes. Antes de se tornar um provedor de cópia de negociação, cada participante deve completar o Programa de Certificação Avançada de Negociação EVEDEX. Isso garante que todos os comerciantes tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para gerenciar fundos de forma responsável. O processo de certificação envolve várias etapas: completar um curso de treinamento que cobre análise de mercado, gerenciamento de risco e psicologia de negociação; demonstrar resultados de negociação estáveis e gerenciamento de risco eficaz; e passar um exame sobre teoria e habilidades práticas, incluindo ética e conformidade com as regras da plataforma.





Após a conclusão bem-sucedida de todas as etapas, um comerciante recebe o status de um provedor certificado de cópia de negociação. No entanto, para manter esse status, os participantes devem regularmente confirmar seus conhecimentos e atender aos padrões da plataforma. EVEDEX monitora continuamente os comerciantes certificados, rastreando o desempenho, as métricas de risco e identificando qualquer possível manipulação. Além disso, a satisfação dos assinantes é avaliada e as reclamações são tratadas. A re-certificação obrigatória garante que os comerciantes mantenham um alto nível de competência.

EVEDEX Affiliate Program

A plataforma EVEDEX também oferece aos seus usuários o Programa de Afiliados, que oferece a oportunidade de ganhar renda de cada usuário referenciado. Ao se tornar um membro do programa, você poderá receber comissão de 30% de referências de forma permanente, bem como comissão de 5% de sub-afiliados - usuários referenciados por suas referências.





Para a conveniência dos membros, há um gabinete de afiliados onde você pode rastrear sua renda, gerenciar referências e analisar seu desempenho. A seção do painel de visão geral fornece métricas-chave para ajudar a rastrear os ganhos e a atividade de referências referenciadas. Meus ganhos exibe a receita de comissão de referências para o último dia, semana, mês e ano. O saldo da conta fornece um resumo do saldo disponível, incluindo todas as comissões ganhas de referências.





A seção Minha Comissão de Nível mostra os termos atuais de participação no Programa de Afiliados: percentagem de lucros de suas referências e percentagem de lucros de seus sub-afiliados. Inscrições recentes mostra os usuários mais recentes que se registraram através do seu link de referência, incluindo seu tempo de inscrição e endereços de carteira. A seção Analytics fornece estatísticas sobre inscrições e moedas de marca, além de ajudar a rastrear tendências de conversão e identificar conteúdo de alto impacto que impulsionou o engajamento do usuário.

Gamification system

A plataforma EVEDEX também oferece um sistema único de gamificação projetado para tornar a interação com a troca mais fácil, mais envolvente e interativa.De acordo com a equipe do projeto, a implementação da gamificação visa garantir que cada usuário possa desfrutar usando a plataforma enquanto desenvolve habilidades e aumenta sua lucratividade.





De acordo com as regras de gamificação, para cada ação na plataforma são atribuídos pontos de experiência (XP), que contribuem para aumentar o nível da conta e abrir novos bônus. O Earning XP é feito através de negociação, treinamento, conclusão de missões e promoção da troca. Ao nivelar, os usuários ganham acesso a vários benefícios: descontos em recursos e lições no Centro de Educação, cashback em comissões de negociação, e uma maior porcentagem de receita do programa de referência. Isso não só torna a negociação na plataforma mais rentável, mas também motiva a participar ativamente no desenvolvimento do ecossistema EVEDEX.

Mobile App

Recentemente, a equipe EVEDEX anunciou o lançamento de um aplicativo móvel para usuários Android e iOS. Este aplicativo permite (dentro da testnet) negociação, gerenciamento de ativos e interação completa com o ecossistema de troca diretamente a partir de um smartphone. Para usuários Android, o aplicativo já está disponível no Google Play. Nele, você pode criar uma nova carteira, importar uma carteira existente ou entrar através de carteiras móveis. Registo rápido diretamente através do aplicativo também está disponível.





Para os proprietários de dispositivos móveis da Apple, o teste EVEDEX está disponível através da plataforma TestFlight, já que o aplicativo principal está na fase de moderação na App Store.A plataforma EVEDEX fornece instruções detalhadas para os usuários do iOS para ajudá-los a entender a instalação e começar a trabalhar na versão móvel da troca.

Conclusions

EVEDEX e Hyperliquid são duas plataformas de criptomoeda tecnicamente avançadas, cada uma oferecendo recursos e ferramentas únicas para os comerciantes.Embora ambas as bolsas estejam se desenvolvendo ativamente no campo da finanças descentralizadas (DeFi), suas abordagens e soluções técnicas diferem significativamente.





A EVEDEX é uma plataforma híbrida que combina o melhor dos intercâmbios centralizados e descentralizados. É voltada para iniciantes e comerciantes experientes, oferecendo uma interface acessível, um centro de treinamento, um sistema de gamificação, cópia-comércio e um programa de afiliados bem pensado com comissões ao longo da vida. A plataforma é executada na blockchain L3 proprietária da EVENTUM, construída no Arbitrum Orbit, que garante altas velocidades de transação e comissões mínimas. Além disso, a EVEDEX oferece um aplicativo móvel, que também o diferencia de seus concorrentes. Com o lançamento da mainnet, que é esperado no futuro próximo, a EVEDEX tem todas as chances de assumir uma posição de liderança no mercado de intercâmbio híbrido graças





A Hyperliquid, por outro lado, destina-se principalmente a comerciantes profissionais e participantes do mercado institucional. A plataforma usa uma blockchain L1 proprietária com o algoritmo de consenso HyperBFT, que fornece execução instantânea de transações com uma transmissão de até 100.000 ordens por segundo e latência mínima. A Hyperliquid oferece ferramentas avançadas para negociação profissional, mas não é projetada para iniciantes: a plataforma não oferece programas educacionais ou recursos que simplifiquem a interação com o sistema.





Assim, ambas as plataformas demonstram altos padrões em seu campo. EVEDEX será a melhor escolha para comerciantes de todas as origens devido à sua interface intuitiva e recursos educacionais. Hyperliquid, por outro lado, é ideal para usuários avançados e profissionais que exigem alta velocidade de execução e acesso a instrumentos comerciais complexos. Com a sua entrada na rede principal, EVEDEX tem o potencial de se tornar um líder entre plataformas híbridas devido à sua infraestrutura inovadora e abordagem abrangente.

Escrito por:Vlad Komissarov, CTO da EVEDEX

