Como usei Raspberry Pi para detectar vazamentos de água em minha casa

Quando percebi que havia um vazamento em minha casa, sabia que era hora de colocar minha experiência em prática. Eu precisava recorrer aos meus anos de experiência e paixão pelo meu trabalho - como engenheiro de software? Embora à primeira vista possa parecer que um encanador seria uma opção melhor, meu argumento é que há uma etapa a ser tomada antes que um encanador seja envolvido para consertar um vazamento. E isso é detectar o vazamento quando ele acontece pela primeira vez.





Claro, eu poderia ter um encanador de plantão que verifica se há vazamentos todos os dias, mas como isso não é um uso eficaz de tempo ou dinheiro, precisávamos encontrar uma alternativa para esperar que o problema se tornasse ruim o suficiente para se tornar um grande problema. Portanto, se um mordomo encanador 24 horas por dia, 7 dias por semana não fosse uma opção, pensei que algum tipo de sistema automatizado seria mais realista.





Acontece que eu estava pensando há algum tempo em como usar um Raspberry Pi com Courier para dar vida às notificações. Este era um caso de uso perfeito para experimentá-lo, então decidi investir no hardware apropriado e usar minhas próprias habilidades de desenvolvimento de software para garantir que receberia uma notificação sempre que houvesse um pequeno vazamento em meu casa. Dessa forma, eu saberia chamar o encanador e lidar com o problema antes que se tornasse grande demais para lidar.

Um vazamento pode se tornar um problema caro

Eu mesmo tive um vazamento de água em meu apartamento há algum tempo. Como eu não sabia que havia um problema até que já era tarde demais, tive que chamar um encanador quando o estrago já estava feito. Mesmo para um vazamento simples como esse, acabei gastando mais de US $ 500 para consertá-lo.





Mas as coisas poderiam ter sido muito piores. Danos maiores geralmente são causados por esporos de mofo. Vazamentos de água também podem causar danos estruturais à propriedade. As paredes começam a inchar e entortar, levando a rachaduras e buracos nelas. Além disso, vazamentos de água podem afetar negativamente o valor de uma casa.





Eu nunca quis lidar com as complicações, então decidi resolver o problema por conta própria. Mas é claro que era importante encontrar uma solução que fosse divertida e interessante, além de útil.

Criando alertas para vazamentos de água usando Raspberry Pi

Durante minha pesquisa por uma solução na forma de alertas para vazamentos de água, descobri que poderia usar um computador de placa única Raspberry Pi pequeno e acessível para atingir meu objetivo. Com este pequeno computador, eu poderia ler os sinais do meu sensor de água e depois enviar esses sinais para o meu monitor.





Para desenvolver o projeto, que chamei de potencial-octo-lâmpada , primeiro peguei todo o hardware necessário para detectar vazamentos de água e conectar ao meu computador. Esses dispositivos incluíam:





O próximo passo foi construir uma “octo-lâmpada de potencial” para enviar alertas de vazamentos de água detectados. Construí o projeto para verificar vazamentos do sensor utilizando as linguagens de programação JavaScript e TypeScript. Quando o potencial-octo-lâmpada detecta um, ele envia o resultado para o meu telefone usando Courier e Twilio.





Com o Courier , eu poderia criar alertas personalizados e definir seus títulos e corpo de texto. Também poderia especificar os canais de comunicação pelos quais os alertas deveriam passar e os destinatários desses alertas. Também adicionei uma integração do Twilio no Courier para entregar o conteúdo dos meus alertas pelos canais que especifiquei - neste caso, SMS e e-mail.

Como usar a octo-lâmpada de potencial para receber alertas

Felizmente, sou um cara muito legal e criei o código-fonte aberto da potencial octo-lâmpada. Você pode usar meu programa para proteger sua própria casa contra vazamentos de água. Depois de ter todos os requisitos de hardware listados acima, conecte seu Raspberry ao seu sensor de água. Se precisar de ajuda para configurá-los, este tutorial ajudará. Então você pode começar a usar o potencial-octo-lâmpada para receber alertas de vazamentos de água em cinco etapas fáceis:

1. Crie suas contas Courier e Twilio

Se você ainda não possui contas Courier e Twilio , precisará se inscrever em ambas para configurar seu sistema de alerta. Você pode se inscrever gratuitamente no Courier e no Twilio usando um endereço de e-mail. Courier também permite que você use sua conta do Google ou GitHub para criar uma conta.

2. Adicione sua integração Twilio no Courier

Comece obtendo o SID da conta, o token de autenticação e o SID do serviço de mensagens do Twilio. Em seguida, faça login na sua conta Courier e vá para Integrações . Adicione as informações do Twilio aos campos correspondentes no Courier.

3. Recupere seu token de autorização de correio

Ao criar uma conta no Courier, você obtém um token de autenticação para poder fazer solicitações de e para o Courier com segurança. Uma vez conectado, você pode recuperar seu Courier Auth Token na página de chaves API em Configurações .

4. Clone potencial-octo-lâmpada e adicione seu token de autenticação de correio

Em seguida, vá para GitHub e clone potencial-octo-lamp . Como não é seguro inserir seu Courier Auth Token diretamente em seu código, crie um arquivo .env e adicione-o lá. Dessa forma, é visível apenas para você.

5. Inicie o aplicativo

Por fim, execute os seguintes comandos um após o outro para instalar as dependências e começar a verificar se há vazamentos de água:





npm instalar npm run build npm executar início





Vídeo do tear





Assim que o sensor de água do piso detecta vazamentos, o potencial-octo-lâmpada envia alertas de vazamentos de água para os recipientes que você adicionou no Courier. Então você pode reparar rapidamente o vazamento para evitar mais danos.

Alertas são sua resposta para situações urgentes

Potential-octo-lamp é de código aberto, então você pode cloná-lo e usá-lo você mesmo. Quaisquer melhorias ou sugestões que você possa ter também são bem-vindas. Você pode levantar uma questão ou entrar em contato comigo se quiser contribuir com o projeto!