Como simplificar Tailwind CSS usando ESLint, Tagged Template Literals e muito mais!

Uma extensão do Visual Studio Code para simplificar o uso, fornecendo intellisense das várias classes do Tailwind. A extensão oficial do ESLint VS não funcionou para nós porque esperava que um arquivo de configuração ( tailwind.config.js ) estivesse presente no projeto, enquanto usávamos uma versão pré-construída na época. Entre outras tarefas, precisávamos do VS para trabalhar com nosso arquivo de configuração.