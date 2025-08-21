Como o SocialFi Crowdfunding está substituindo VCs em Crypto: Entrevista com o Co-fundador da SeedList

O capital de risco tem sido há muito o portão da inovação, mas na criptografia, as rachaduras estão começando a aparecer. As alocações tradicionais muitas vezes chegam com descontos íngremes, lockups e exclusividade que mantêm os contribuintes diários de lado.Enquanto isso, uma nova onda de crowdfunding de criptografia em larga escala está reverter essa dinâmica, combinando o cumprimento com a comunidade. Plataformas como CoinList, Republic, Kaito e Pump.fun provaram o poder do crowdfunding social e institucional. Para entender o que está impulsionando essa mudança - e para onde está indo - eu me sentou com um desenvolvedor veterano da Solana , que também é o co-fundador de SeedList, um novo lançamento de crowdfunding de criptografia em grande escala. Criptomoedas Hello, CryptoSheldon! Can you briefly tell us about yourself and your professional background? Olá, CryptoSheldon! Você pode nos contar brevemente sobre si mesmo e seu histórico profissional? Eu comecei a trabalhar em criptografia em 2017 como programador e comerciante, mas logo comecei a desenvolver no ecossistema de Solana. Em 2018 conheci os caras da CoinList na minha primeira conferência de criptografia e desde então fiquei muito interessado em captação de fundos descentralizada através da criptografia. Escrevi sobre o assunto, analisando muitas moedas no setor de serviços financeiros de criptografia no Binance Global Trading e na Binance Square e em várias publicações da Solana. Também aconselhei um punhado de projetos de criptografia no ecossistema de Solana, levando alguns do zero desenvolvimento para grandes capitalizações de mercado em exchanges de nível 1 por trás das cenas. Venture capital has dominated tech funding for decades. Why is crypto crowdfunding gaining traction now? O capital de risco tem dominado o financiamento de tecnologia há décadas.Por que o crowdfunding de criptografia está ganhando tração agora? A resposta curta é que a criptomoeda não espera por reuniões de conselho. Em VCs tradicionais, os fundadores passam meses negociando, negociando termos e renunciando a capital. Na Web3, vimos projetos como Solana, Filecoin e Flow arrecadar centenas de milhões diretamente da comunidade através de plataformas como CoinList ou Republic. As vendas da comunidade acontecem mais rápido e a bordo de usuários reais imediatamente. Os contribuintes não estão trancados em saídas de cinco anos, eles participam do ecossistema a partir do primeiro dia. Os lançamentos de tokens podem escalar globalmente durante a noite, em vez de permanecerem confinados à Sand Hill Road. É um melhor ajuste para uma tecnologia que deve ser descentralizada. We’ve seen some massive token sales lately. Which ones stand out to you as proof that crowdfunding can rival VC rounds? Vimos algumas vendas maciças de tokens ultimamente. Quais se destacam para você como prova de que o crowdfunding pode competir com as rodadas de VC? O levantamento de 10 milhões de dólares do WalletConnect este ano foi um exemplo perfeito e algo que eu queria ver por quase 10 anos.Não foi apenas em uma plataforma, ele se espalhou por toda a CoinList, o Launch X da Bitget e o Echo da Cobie. O Echo em si é interessante, vendeu $ 500K de tokens WalletConnect em apenas 11 segundos, combinando correspondência impulsionada por IA com incentivos da comunidade e Kaito lançou o Espresso com alocações baseadas em reputação. Beyond scale, what makes SocialFi crowdfunding so different? Além da escala, o que torna o crowdfunding SocialFi tão diferente? É sobre quem você é, não apenas quanto você investe. Tome Kaito – eles alocam com base na reputação social e análises, não apenas no tamanho da carteira. Pump.fun mostrou o fim oposto do espectro: tokens de meme tornam-se virais nas mídias sociais antes que as trocas percebam. Juntos, esses experimentos provaram duas coisas: Influência é capital. A atenção em si pode ser um motor de financiamento. SocialFi torna os lançamentos de tokens mais orgânicos, mais participativos e, em alguns casos, mais virais do que qualquer coisa que um sindicato de VC possa coordenar. That leads us to your project, SeedList. What gap are you trying to fill in this new landscape? Isso nos leva ao seu projeto, SeedList. Que lacuna você está tentando preencher nesta nova paisagem? Se plataformas como Kaito e Pump.fun provaram que a reputação e a viralidade importam, a SeedList está perguntando: por que precisamos de VCs? estamos construindo um modelo onde essas alocações passivas são redirecionadas para KOLs, trocas centralizadas, fundações do ecossistema e até mesmo micro-influenciadores de varejo. Nosso modelo de alocação usa a IA para medir coisas como: contribuições técnicas, alcance e influência social, engajamento de regiões fora dos EUA que muitas vezes são excluídas. Some people argue VCs provide more than just money, mentorship, connections, governance. Can crowdfunding really replace that? Algumas pessoas argumentam que os VCs fornecem mais do que apenas dinheiro, mentoria, conexões, governança. Passei anos vendo fundadores gastar semanas em salas de jogos e atualizações de tabuleiro.Em criptografia, isso é fricção desnecessária.Plataformas como SeedList podem dar a projetos as mesmas conexões da indústria, trocas como Bybit ou Binance, parceiros do ecossistema como Solana ou Avalanche, influenciadores como Mr. Beast que chegam a dezenas de milhões - mas sem que os fundadores desistam do controle. Como eu disse antes: a empresa VC da velha escola não é mais a única opção.Podemos entregar a capital, a comunidade e a marca global alcançar em uma fração do tempo. How does this affect retail investors? Aren’t they still at a disadvantage compared to insiders? Como isso afeta os investidores de retalho?Não estão ainda em desvantagem em comparação com os insiders? Isso é exatamente o que estamos tentando corrigir.Crowdfunding, quando feito corretamente, significa que o varejo tem acesso mais cedo e com termos mais justos.Por exemplo, Echo e Kaito já provaram que você pode construir modelos de alocação transparentes que recompensem contribuintes, não insiders. Na SeedList, os participantes do varejo – mesmo os micro-influenciadores – obtêm tarefas estruturadas, alocações diretas e melhor interação com projetos. What’s your long-term vision for SeedList and the broader crowdfunding movement? Qual é a sua visão de longo prazo para a SeedList e o movimento de crowdfunding mais amplo? Até 2026, acredito que o crowdfunding será o padrão para os 100 melhores projetos da CoinMarketCap. os VCs não desaparecerão da noite para o dia, mas seu monopólio sobre o capital em fase inicial está acabando. Veremos Launchpads que combinam conformidade, análise e liquidez, modelos SocialFi que amplificam comunidades reais e uma base de contribuintes mais global e inclusiva, não apenas um punhado de fundos do Vale do Silício. Final thought: Is this the death of venture capital in crypto? Pensamento final: Esta é a morte do capital de risco na criptografia? Os VCs ainda existirão, mas eles não controlarão mais quem é financiado e quem não é. Thanks Sheldon or sorry, CryptoSheldon. Any last words? Obrigado Sheldon ou desculpe, CryptoSheldon. Tudo bem, você pode me chamar Shels, como Machine Gun Kelly, eles o chamam Kells. Obrigado por me ter hoje. Os próximos 12 meses serão muito interessantes. Plante a Semente e não o Privilégio!”