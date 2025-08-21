Nueva Historia

Cómo SocialFi Crowdfunding está reemplazando VCs en Crypto: Entrevista con el cofundador de SeedList

by
byAdewale Opeyemi@johnwrites

Buy the rumor, sell the news. It's that simple.

2025/08/21
featured image - Cómo SocialFi Crowdfunding está reemplazando VCs en Crypto: Entrevista con el cofundador de SeedList
    Speed
    Voice
Adewale Opeyemi

About Author

Adewale Opeyemi HackerNoon profile picture
Adewale Opeyemi@johnwrites

Buy the rumor, sell the news. It's that simple.

Read my stories

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

web3#crypto-crowdfunding#socialfi#venture-capital#defi#solana#cryptosheldon#socialfi-crowdfunding#hackernoon-top-story

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories