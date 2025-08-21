Cómo SocialFi Crowdfunding está reemplazando VCs en Crypto: Entrevista con el cofundador de SeedList

El capital de riesgo ha sido durante mucho tiempo el guardián de la innovación, pero en la criptografía, las grietas están empezando a mostrarse. Las asignaciones tradicionales a menudo llegan con descuentos abruptos, lockups y exclusividad que mantienen a los contribuyentes cotidianos a un lado. Mientras tanto, una nueva ola de crowdfunding de criptografía a gran escala está cambiando esa dinámica, combinando el cumplimiento con la comunidad. Plataformas como CoinList, Republic, Kaito y Pump.fun han demostrado el poder del crowdfunding social e institucional al mismo tiempo. Para entender lo que está impulsando este cambio - y hacia dónde va - me senté con un desarrollador veterano de Solana , quien también es el cofundador de SeedList, un nuevo lanzamiento de crowdfunding de criptografía a gran escala. CryptoSheldon Hello, CryptoSheldon! Can you briefly tell us about yourself and your professional background? Hola, CryptoSheldon! ¿Puedes contarnos brevemente sobre ti mismo y tu origen profesional? Empecé a trabajar en criptomonedas en 2017 como programador y comerciante, pero pronto comenzé a desarrollarme en el ecosistema de Solana. En 2018 conocí a los chicos de CoinList en mi primera conferencia de criptomonedas y desde entonces he estado muy interesado en la recaudación descentralizada de fondos a través de criptomonedas. He escrito sobre el tema, analizando muchas monedas en el sector de los servicios financieros de criptomonedas en Binance Global Trading y Binance Square y en varias publicaciones de Solana. También he asesorado a un puñado de proyectos de criptomonedas en el ecosistema de Solana, tomando algunos de desarrollo cero a grandes capitales de mercado en las bolsas de tierras 1 detrás de los escenarios. Venture capital has dominated tech funding for decades. Why is crypto crowdfunding gaining traction now? El capital de riesgo ha dominado el financiamiento tecnológico durante décadas. ¿Por qué el crowdfunding cripto está ganando tracción ahora? La respuesta corta es que las criptomonedas no esperan reuniones de junta. En las tradicionales VC, los fundadores pasan meses negociando términos y renunciando a las acciones por capital. En Web3, hemos visto proyectos como Solana, Filecoin y Flow recaudar cientos de millones directamente de la comunidad a través de plataformas como CoinList o Republic. Las ventas comunitarias ocurren más rápido y a bordo de usuarios reales de inmediato. Los contribuyentes no están bloqueados en las salidas de cinco años, participan en el ecosistema desde el primer día. Los lanzamientos de tokens pueden escalarse globalmente durante la noche, en lugar de permanecer confinados a Sand Hill Road. Es una mejor opción para una tecnología que se supone que sea descentralizada. We’ve seen some massive token sales lately. Which ones stand out to you as proof that crowdfunding can rival VC rounds? Hemos visto algunas enormes ventas de tokens últimamente. ¿Cuáles se destacan para usted como prueba de que el crowdfunding puede competir con las rondas de VC? La recaudación de 10 millones de dólares de WalletConnect este año fue un ejemplo perfecto y algo que he querido ver durante casi 10 años. No fue solo en una plataforma, se extendió a través de CoinList, Launch X de Bitget y Echo de Cobie. Echo en sí es interesante, vendió $ 500K de tokens de WalletConnect en solo 11 segundos combinando la combinación impulsada por la IA con incentivos comunitarios y Kaito lanzó Espresso con asignaciones basadas en la reputación. ahora vale $ 300M en Binance sin fin en la vista. Beyond scale, what makes SocialFi crowdfunding so different? Más allá de la escala, ¿qué hace que el crowdfunding de SocialFi sea tan diferente? Se trata de quién eres, no sólo de cuánto inviertes. Tome Kaito - se asignan en base a la reputación social y la analítica, no solo el tamaño de la cartera. Pump.fun mostró el extremo opuesto del espectro: los tokens de meme se vuelven virales en las redes sociales antes de que los intercambios se dieran cuenta. Juntos, esos experimentos demostraron dos cosas: la influencia es capital. La atención en sí puede ser un motor de financiación. SocialFi hace que los lanzamientos de tokens sean más orgánicos, más participativos y, en algunos casos, más virales que cualquier cosa que un sindicato de VC pueda coordinar. That leads us to your project, SeedList. What gap are you trying to fill in this new landscape? Eso nos lleva a su proyecto, SeedList. ¿Qué brecha estás tratando de llenar en este nuevo paisaje? Si plataformas como Kaito y Pump.fun demostraron que la reputación y la viralidad son importantes, SeedList pregunta: ¿por qué necesitamos VCs en absoluto? Estamos construyendo un modelo en el que esas asignaciones pasivas se redireccionan a KOLs, intercambios centralizados, fundaciones de ecosistemas e incluso microinfluencers minoristas. Nuestro modelo de asignación utiliza la IA para medir cosas como: contribuciones técnicas, alcance y influencia social, compromiso de regiones no estadounidenses que a menudo se excluyen. Some people argue VCs provide more than just money, mentorship, connections, governance. Can crowdfunding really replace that? Algunas personas argumentan que los VCs proporcionan más que dinero, orientación, conexiones, gobernanza. He pasado años viendo a los fundadores gastar semanas en salas y actualizaciones de tablero.En criptografía, eso es fricción innecesaria.Platformas como SeedList pueden dar a los proyectos las mismas conexiones de la industria, intercambios como Bybit o Binance, socios del ecosistema como Solana o Avalanche, influenciadores como Mr. Beast que alcanzan decenas de millones - pero sin que los fundadores renuncien al control. Como he dicho antes: la antigua empresa VC ya no es la única opción.Podemos entregar la capital, la comunidad y el alcance de la marca global en una fracción del tiempo. How does this affect retail investors? Aren’t they still at a disadvantage compared to insiders? ¿Cómo afecta esto a los inversores minoristas? ¿No están todavía en desventaja en comparación con los insiders? Eso es exactamente lo que estamos tratando de arreglar.Crowdfunding, cuando se hace bien, significa que el comercio minorista tiene acceso antes y con términos más justos.Por ejemplo, Echo y Kaito ya han demostrado que puede construir modelos de asignación transparentes que recompensan a los contribuyentes, no a los insiders. En SeedList, los participantes minoristas -incluso los microinfluencers- obtienen tareas estructuradas, asignaciones directas y una mejor interacción con los proyectos. What’s your long-term vision for SeedList and the broader crowdfunding movement? ¿Cuál es su visión a largo plazo para SeedList y el movimiento de crowdfunding más amplio? Para 2026, creo que el crowdfunding será el estándar para los 100 mejores proyectos de CoinMarketCap. VCs no desaparecerán de la noche a la noche, pero su monopolio en el capital de etapa temprana está terminando. Veremos Launchpads que combinan cumplimiento, análisis y liquidez, modelos SocialFi que amplifican comunidades reales, y una base de contribuyentes más global e inclusiva, no sólo un puñado de fondos de Silicon Valley.Si SeedList puede ayudar a impulsar eso, haciendo que los lanzamientos sean cinco a diez veces más impactantes en valor de mercado, adopción y alcance de marca, entonces hemos hecho nuestro trabajo. Final thought: Is this the death of venture capital in crypto? Pensamiento final: ¿Es esto la muerte del capital de riesgo en criptomonedas? Quizás no la muerte, pero definitivamente el destierro. los VCs todavía existirán, pero ya no controlarán quién se financia y quién no. En la criptografía, la multitud es el rey ahora. Thanks Sheldon or sorry, CryptoSheldon. Any last words? Gracias Sheldon o perdón, CryptoSheldon. ¿Algunas últimas palabras? Todo bien, puedes llamarme Shels, como Machine Gun Kelly, lo llaman Kells. ¡Gracias por tenerme hoy. Los próximos 12 meses van a ser muy interesantes. ¡Planta la Semilla y no el Privilegio!”