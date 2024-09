Como o Quake III me ajudou a depurar Kiełbasa recheado com morango

Um DM17 e uma metralhadora eram tudo de que eu realmente precisava no ano 2000. Passei centenas de horas correndo, pulando e mirando em um jogo de tiro em tempo real em ritmo acelerado que o mundo nunca tinha visto antes. Aproveitando a melhor forma de entretenimento de computador de John Carmack, ainda melhor do que GTA 2 naquela época.





Ao mesmo tempo, queria ganhar meu primeiro dinheiro. Eu queria poder comprar livros sobre codificação de jogos 3D como o Quake. Não havia internet no sentido que conhecemos agora. Havia apenas um fórum online sobre a demoscene, onde as pessoas compartilhavam animações 3D alucinantes, mas não compartilhavam realmente como fazer essas coisas. Foi a época em que a indústria polonesa de jogos 3D estava se formando. Algo contribuiu para a fundação de algumas empresas incríveis como a CD Studio Red com criações monumentais de The Witcher e Cyberpunk.





As bibliotecas não ofereciam nada além de livros sobre microprocessadores e montadores. Comprar livros de codificação foi minha única chance de seguir em frente com minha paixão pelo desenvolvimento de jogos. Eles eram caros, então eu tive que ganhar dinheiro quando adolescente.





Não foi fácil em uma cidade pós-comunista de tamanho médio no centro da Polônia. Um país que foi drenado por anos de ocupação russa, com altas taxas de desemprego e atrás do mundo em quase todos os aspectos.

oportunidades

Minha única chance era usar meus conhecimentos de informática para lucrar. Depois de avaliar minhas opções, concluí que a maneira mais próxima que posso encontrar é colher morangos em uma fazenda próxima.



Quando eu estava prestes a fazer outra viagem para um trabalho gostoso, mas não lucrativo, notei em um jornal (internet antiga) uma listagem de que alguém está procurando um cara de TI que possa criar um site.





Eu sabia tanto sobre a criação de um site quanto sobre a colheita de morangos, então ficou óbvio que eu tinha que entrar em contato com a empresa por trás da listagem.





Ocorreu que era um fabricante local de refeições prontas para comer. Peguei um ônibus e viajei para o subúrbio com meu dinheiro de morango para conhecer a proprietária, uma mulher de meia-idade. Após a apresentação, ela me explicou que deseja receber pedidos pela internet. Embora eu não soubesse muito sobre a criação de sites, eu sabia qual era o estado da chamada WWW naquela época. Eu sabia que era impossível com as primeiras versões do Javascript fazer isso. Ninguém estava fazendo isso. Ela devia estar louca.





Então lá estava eu. Sentado em um ônibus voltando para casa com o pagamento adiantado do meu novo livro e 30 dias antes do prazo.





Passei dias e noites tentando descobrir como coletar pedidos pela internet. Eu estava esmagando pato após pato sem respostas. Eventualmente, com alguma magia que não entendi e uma fita adesiva, consegui configurar o site. Mas havia um problema.





Os produtos estavam em diferentes formas. Havia pierogi e kiełbasa. Havia sopas. Diferentes produtos, diferentes unidades, diferentes pacotes e complementos. Eu tive que codificá-lo em uma versão pura e muito antiga do JavaScript. O código estava uma bagunça. E não funcionou direito.



Por exemplo, quando um usuário escolheu um kiełbasa, de repente sua unidade mudou para mililitros e foi oferecida a opção de escolher o recheio de morango.



Naquela época, os navegadores não ofereciam ferramentas para desenvolvedores. Não havia como configurar ferramentas como o Sentry para investigar o que estava acontecendo.



Foi só você, felizmente não tendo ideia do que está fazendo e Javascript que alegremente presumiu que você sabe o que está fazendo. E nós estávamos lá olhando um para o outro alegremente apreciando o conceito de pessoas pedindo kiełbasa recheado com morango.



Gastei todo o meu dinheiro e tive sete dias para conhecer a visionária. Esperando voltar aos campos de morango para devolver o pré-pagamento, fiz o que todos fariam. Comecei o Quake III para me divertir um pouco antes do meu fracasso final.

universo /cg_fov

Abri o console e digitei /cg_fov para ajustar meu campo de visão para mais frags. Surpreendentemente, naquele exato momento, senti como se tivesse digitado /cg_fov universe. Um pensamento me ocorreu que era louco e bonito ao mesmo tempo. E se eu pudesse adicionar um console ao aplicativo? E se eu pudesse chamar comandos no navegador que gerassem valores de variáveis em cada etapa do processamento do código? Pude ver onde ocorrem os erros e por que kiełbasa é reconhecido como pierogi!





Fechei o Quake e comecei a codificar. Levei seis longos dias para descobrir tudo e configurar o console. Era um campo de entrada com um botão. O botão passou o comando para o código Javascript. Em seguida, o código o executou e anexou o resultado a um elemento div no site. Um dia antes do prazo, eu estava pronto para experimentá-lo. Chamei um comando /show_log e imediatamente a página foi preenchida com todos os dados e etapas que o algoritmo fez para assumir que kiełbasa é pierogi.



Depois de testar por várias horas, finalmente consegui corrigir todos os bugs no código. Estava funcionando perfeitamente. E o console me permitiu provar isso!





Voltei para a empresa com o projeto final orgulhoso de minha criação. O dono da empresa odiou as cores do app e tive que trabalhar mais um mês para cuidar disso.





Mas, eventualmente, ela aceitou o projeto. Foi, até onde sei, a primeira empresa a aceitar pedidos de refeições prontas por meio de um formulário online baseado em condições. Consegui comprar outro livro sobre codificação de jogos 3D e entrei no desenvolvimento da web.



Então, esta é a história de como o Quake me ajudou a depurar meu aplicativo. É também uma história que às vezes vale a pena aproveitar as oportunidades mesmo que você não esteja preparado para elas. Para mim, foi o início da minha bem-sucedida carreira de codificação.