Como explicar a Internet para seus filhos

Explicar a internet para crianças para quem nasceu quando o www praticamente não existia é muito difícil. Mas somos nós, a geração dos “não nativos digitais” que temos a tarefa de fazer isso. Nós que devemos, com paciência e prudência mas sem medo, entrar nos pântanos das redes sociais , enfrentar as ondas da web e lutar contra os demônios do cyberbullying .





Temos que fazer isso nós mesmos e temos que fazer isso rapidamente. Porque senão o risco é chegar tarde demais.





Mas como explicar algo que, às vezes, é difícil de entender? Porque é impossível para um adulto realmente entender fenômenos como baleia azul ou sexting , entender como uma menina de 10 anos pode engasgar em um banheiro durante um desafio do TikTok ou aceitar que uma criança viva tão (hiper)conectada que decidem não sair de casa " para sempre ".

How to explain the internet to children?

Muitos fazem essa pergunta porque muitos usam a web sem entender totalmente sua dinâmica . Especialmente quando se trata de mídia social e riscos relacionados, também é importante nos perguntarmos como explicar a internet sem acabar na proibição ou no terrorismo psicológico.





Riscos reais.

Mas sobretudo riscos que acabam levando a outro risco - e desculpem o trocadilho! - muito maior: a perda de credibilidade do genitor aos olhos da criança . Porque ao lidar com crianças o maior medo é assustá-las mas com adolescentes e pré-adolescentes o problema é acabar aparecendo para eles simplesmente como aqueles que “ julgam e não entendem !”.

O que já, bem sabemos, é inerente à sua idade.





Aqui, sem pretender ter todas as respostas, hoje apetece-me partilhar convosco algumas dicas "do meu olhar" para explicar a internet às crianças. Para dicas nerds, deixo o link de um artigo dedicado a como bloquear sites adultos e proteger os mais pequenos na navegação.

Os perigos da internet explicados às crianças

Só há uma maneira de explicar os perigos da Internet para as crianças: estar com elas . Acompanhe-os passo a passo nesse mundo que nós, adultos, tocamos sem refletir muito. Explore a dinâmica dessa nova rede social com nossos filhos, espreite as tendências com eles, conheça seus ídolos e converse.





Conversar com eles, sempre, é o que faz a diferença.





Mas se você não sabe por onde começar, aqui vão três dicas para explicar o que significa segurança na internet para crianças e adolescentes.

Converse sobre a internet com as crianças





Converse com seus filhos sobre a web, discuta-a no jantar, faça-os pensar. Mas, se você tem adolescentes em casa, não se prenda a posições de “ é perigoso ” ou “ redes sociais não servem para nada ”.





Porque não são (inúteis, redes sociais!, De facto!) E sobretudo porque são parte fundamental da vida DELES, dos rapazes (ni). Justamente por isso nós, pais, devemos (também) estar lá com eles.





Se forem jovens, discuta essas questões com eles, talvez aproveitando o que é feito na escola ou com livros escolhidos ad hoc para sua idade. Se eles são mais velhos, deixe-os explicar como funciona aquela nova rede social tão legal e, enquanto o fazem, deixe-os refletir sobre por que " eles não podem ficar sem ela ".





Esteja lá, com eles, pronto para discutir, aberto à discussão. É o mundo deles, é impossível eles ficarem fora dele, o desafio é fazer com que eles fiquem lá de forma consciente.

Para internet segura para crianças, você precisa dar o exemplo





Se você se preocupa com a segurança das crianças na Internet**, dê o exemplo**. O que você gostaria que seus filhos compartilhassem/não compartilhassem na web? O que você precisa prestar atenção?

Mostre-os pelo exemplo!





Porque sim, nós pais somos “magros” e “sabemos gerir” até os erros mas ELES (nossos filhos) ACREDITAM-SE capazes , tanto como nós. Principalmente se forem adolescentes!





E quem está no “www” h/24 e 7/7 te conta! Uma conta que ela já espreitou as contas dos alunos - e não - se perguntando se aquela garotinha tímida na escola percebeu que ela também estava tão bonita (e provocante) naquela pose. Ou se aquela criança soubesse que aquela façanha orgulhosamente exibida em sua conta poderia um dia lhe custar caro em um criterioso processo de seleção.

Acesso e privacidade são importantes

Nossos filhos não podem ter acesso a tudo . Nossos filhos não podem ficar sozinhos diante do mar magnum da web. Não, não se trata de negar, mas de compreender.

Entenda que dependendo de sua idade cronológica (e emocional) as crianças/adolescentes podem entender de forma diferente e serem expostos a coisas diferentes. E às vezes eles precisam ser protegidos. Conosco. Porque eles não sabem fazer isso sozinhos. Porque enquanto no mar calmo se pode chapinhar sem preocupações para " surfar " certas ondas, primeiro há que aprender a nadar.





Para estes, os sistemas de controle parental são importantes. Por isso é importante fazê-los entender que existem regras . Explicar a internet para as crianças também significa explicar esses conceitos e suas motivações.

Dicas úteis e recursos para explicar as regras da internet para crianças

A web para quem quer descobrir está repleta de recursos. Nossos filhos já sabem disso, nós também. É apenas uma questão de encontrar os recursos adequados para a segurança das crianças online e partir deles para estimular esse diálogo que é fundamental.





Se você tem filhos pequenos, gostaria de destacar, por exemplo, Interland do Google. Você sabe o que é isso?



Interland Google: um jogo para explicar a internet de forma simples para crianças



Interland é um jogo interativo criado pelo Google para ensinar as crianças a navegar na web com maior consciência. Faz parte do projeto “Live Internet at the Best” e foi desenvolvido em colaboração com a Altroconsumo e a Fondazione Mondo Digitale, para difundir os princípios básicos da Educação Cívica Digital.





São 4 áreas e cada uma permite que as crianças aprendam mais sobre a web e seus mecanismos: a Torre do Tesouro, a Montanha Responsável, o Reino de Cortese e o Rio da Realidade. Cada um deles visa desenvolver nas crianças as competências necessárias a uma cidadania digital consciente: aprender a gerir informação pessoal, saber distinguir o verdadeiro do falso, espalhar gentileza e saber relacionar-se com os adultos em caso de dificuldade.

Se você não conhece, pode acessar o jogo Google Interland clicando aqui : é uma forma de explicar os perigos da internet de forma simples para os pequenos. Se seus filhos são mais velhos, no entanto, pode ser um bom momento para falar com eles sobre o Dia da Internet Segura.





Você sabe do que estou falando?

Dia da Internet Segura, o que é e por que ajuda a explicar a internet para as crianças

Este dia é comemorado em todo o mundo em 9 de fevereiro e nos lembra da importância de engajar a Internet para que seja realmente um logotipo seguro e cheio de oportunidades para todos.





O Internet Safer Day é, portanto, o dia dedicado ao uso positivo da Internet, porque há muita coisa positiva na web, nunca devemos esquecer de contar às crianças quando vamos explicar a internet e seus perigos! O MIUR todos os anos propõe e patrocina algumas iniciativas muito interessantes, a partir daí você pode começar a estabelecer um diálogo verdadeiro e frutífero com eles. Clique novamente no link para saber mais.





Aqui, meu conselho sobre como explicar a internet para crianças termina aqui. Se você acha que pode ser útil para outras pessoas, compartilhe este post e siga-nos no Facebook .





Imagem em destaque gerada pelo HackerNoon Stable Fusion.