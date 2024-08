Como encontrar, reivindicar, editar e atualizar a página de notícias da sua Evergreen Tech Company

Seguindo a classificação de nossas empresas de tecnologia , as páginas de notícias de empresas de tecnologia do HackerNoon acabaram de receber uma grande atualização, tudo para representar a presença de sua empresa na Internet com a maior precisão possível em nosso banco de dados de notícias de mais de 11.000 empresas de tecnologia de ponta no mundo!





Vamos mergulhar nisso.

As novas (mais) páginas perenes

Se você visitar https://hackernoon.com/company/hackernoon , verá quatro páginas principais: home, news, about e blog:





A página inicial apresenta logotipo, nome, slogan, e-mail, números de funcionários, data de financiamento, classificação e descrição. Também inclui um gráfico da classificação da empresa e do preço das ações (para empresas públicas).





Role para baixo para obter uma lista de empresas com classificação semelhante ( com opção de ocultar a lista reservada apenas para marcas premium ), menções de marcas em histórias do HackerNoon e um wiki da empresa.





A principal variável do ranking da empresa é o interesse dos leitores do HackerNoon. Para melhorar sua classificação, direcione mais tráfego para sua página perene ou escreva mais histórias no HackerNoon e impulsione seu conteúdo e sua página.





A página Notícias exibe todas as matérias que mencionam a empresa e apresenta uma lista de empresas relacionadas. Aqui está o que parece:









A página Sobre o levará ao wiki da empresa, que contém todas as informações essenciais sobre a fundação e a história da marca, e o botão do blog o direcionará para a página de perfil da marca. Confira a página da Microsoft para entender completamente nossas atualizações.





A página Blog atualmente está reservada para nossos clientes de blogs empresariais , que hospedam seus blogs no HackerNoon; e para marcas Premium, que podem vincular qualquer postagem externa do blog a esta seção. (Veja mais sobre como desbloquear Evergreen Premium abaixo)





No futuro, as páginas principais de perfil da marca, como esta , serão substituídas pelas páginas Tech Company News como página comercial principal (como esta ). A coleção de histórias da empresa ainda estará disponível no blog da [nome da empresa].





Obtenha controle total sobre suas páginas perenes

Como encontrar sua página perene





Parabéns - se você é uma das 11.000 empresas (graças às Startups do Ano ) que atualmente possuem uma página perene criada para você!





Você pode simplesmente pesquisar o nome ou URL da sua empresa em nossa barra de pesquisa no canto superior esquerdo de cada página. Ou digite o nome da sua empresa na ampla barra de pesquisa desta página que classifica as principais empresas: hackernoon.com/companies





Não vê sua própria página Evergreen? Inscreva-se através deste formulário aqui .





Como reivindicar sua página Evergreen existente

Para reivindicar uma página Evergreen existente, você precisa ter um e-mail comercial que corresponda exatamente ao domínio dessa empresa. Por exemplo, [email protected] poderá reivindicar nossa página, HackerNoon.





Em seguida, clique no botão amarelo da sua página ⬇️













Um pop-up será exibido na tela solicitando que você:

Selecione reivindicação automática: faça login/inscreva-se no HackerNoon com um e-mail correspondente ao URL da empresa

Enviar para revisão: faça login com qualquer e-mail e faça uma revisão editorial de sua reclamação. Isto é reservado para agências de relações públicas que representam empresas ou empresas com diferentes subsidiárias/controladoras.





Aqui está uma prévia da sobreposição:

Você precisará estar logado para reivindicar a página e somente depois que sua página for reivindicada você poderá fazer alterações em seu conteúdo. Obtenha sua página de notícias da Tech Company hoje mesmo !





Como atualizar suas páginas perenes

Depois de reivindicar sua página de notícias da Tech Company, aqui está o que você poderá editar (clique no botão “editar” no canto superior direito)

Sobre: edite o nome da sua empresa, descrição, wiki, site, número de funcionário e experiência aqui.

edite o nome da sua empresa, descrição, wiki, site, número de funcionário e experiência aqui. Redes sociais: adicione todos os seus links – HackerNoon, LinkedIn, Facebook, GitHub, Twitter, YouTube e Instagram.

adicione todos os seus links – HackerNoon, LinkedIn, Facebook, GitHub, Twitter, YouTube e Instagram. Imagens: adicione o logotipo da sua empresa e ( somente para marcas Premium ) um cabeçalho de vídeo .

adicione o logotipo da sua empresa e ( ) . Histórias HackerNoon: escolha as 6 principais histórias que representam sua marca com precisão.

escolha as 6 principais histórias que representam sua marca com precisão. Artigos da Web (reservados apenas para marcas premium): selecione quais notícias você gostaria que fossem exibidas em seu perfil.





Veja aqui alguns exemplos de empresas com presença bastante abrangente na Internet:

Como desbloquear recursos premium

Amando suas (já incríveis) Evergreen Pages? Doce! Por que não desbloquear para obter ainda mais recursos premium 😉





Para visualizar os recursos Premium como estão em suas Evergreen Pages, clique no botão “Mostrar atualizações” no canto superior direito e você verá a capacidade de:





Adicione um amplo banner de vídeo

Ocultar lista de concorrentes

Adicione links não-HackerNoon por meio da seção Artigos da Web

Vincule seu blog HackerNoon ou seu blog corporativo por meio da seção Blog

Os recursos premium têm tudo a ver com controle, para que você possa capturar os detalhes da sua empresa e ter uma presença abrangente na internet. Eles podem melhorar sua empresa de várias maneiras, mas queremos nos concentrar especificamente em sua capacidade de selecionar seus 6 melhores artigos na web, conforme demonstrado abaixo:









Como visto acima, você pode:

Adicione um artigo com imagem de cabeçalho, título, data de publicação, autor e URL

Organizou seu artigo em ordem, excluindo/adicionando novos

Tenha controle total sobre os 6 links mais importantes sobre sua empresa





A coluna da esquerda, no exemplo Evergreen Premium, está repleta de histórias de sua empresa no HackerNoon, quando/se o nome de sua empresa for mencionado. A melhor forma de aproveitar esse recurso automático é, claro, nosso Business Blogging . Ou, se você não está interessado em contar sua própria história e prefere que a comunidade fale sobre você, você pode conferir nossos Concursos de Redação .





Até a próxima vez, aproveite suas novas páginas Evergreen com curadoria, se você tiver uma, ou inscreva-se aqui , se não tiver!