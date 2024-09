Como construir uma linguagem WebAssembly para diversão e lucro: análise

No última postagem desta série sobre como construir uma linguagem de programação WebAssembly, construímos um lexer. Nesta postagem, abordaremos a próxima fase do nosso compilador, a análise. A análise é a parte do nosso compilador que pega o fluxo de token gerado pelo lexer e o converte em um árvore de sintaxe abstrata (AST).





Um AST é uma estrutura de dados semelhante a uma árvore que organiza os tokens em uma hierarquia lógica que pode ser mais facilmente traduzida em código de máquina. Felizmente, como wispy é uma linguagem de expressão S, nosso código já é essencialmente um AST. Pegue o seguinte fluxo de tokens:





“(“, “add”, “3”, “(“, “sub”, “2”, “1”, “)”, “)”





Cada conjunto de parênteses representa uma subárvore, onde o primeiro token é o nó do operador e os tokens seguintes são seus operandos. Se encontrarmos outro parêntese de abertura antes que o conjunto atual seja fechado, sabemos que ele representa um operando que é uma subárvore. O fluxo de tokens acima seria organizado em uma árvore semelhante a esta:





Se você estiver interessado em escrever um analisador para uma sintaxe mais complexa semelhante a C, consulte meu Construindo uma linguagem de programação Series.

Mais sobre AST

Assim como fizemos com o lexer, começaremos definindo nossos tipos. Esses tipos definirão a estrutura do nosso AST. Cada tipo representa um “Nó”, o círculo do nosso diagrama na introdução. Aqui estão os nós básicos. Vamos passar por cima deles, pois não são muito diferentes dos tokens que definimos no lexer:





// src/types/ast.mts export type IntNode = { type: "int"; value: number; }; export type FloatNode = { type: "float"; value: number; }; export type IdentifierNode = { type: "identifier"; identifier: string; }; export type TypedIdentifierNode = { type: "typed-identifier"; // Note that here, we break down the identifier into its components identifier: string; typeIdentifier: string; };

Um novo conceito para o AST é o BlockNode . Um BlockNode é uma expressão composta por um grupo de outros nós.

Por exemplo, (add 1 2) é um bloco de três nós:

Um identificador que é avaliado como uma função, add . Um Int que simplesmente resulta no número 1 . Um Int que simplesmente resulta no número 2 .

Como o próprio bloco é avaliado depende do compilador. Nós vamos chegar a isso no próximo post.

Aqui está a definição:





// src/types/ast.mts export type BlockNode = { type: "block"; expressions: AstNode[]; };

Finalmente, definimos o AstNode . Como o tipo Token do lexer, AstNode é uma união discriminada que pode ser um de qualquer outro nó que definimos anteriormente:

export type AstNode = IntNode | FloatNode | IdentifierNode | TypedIdentifierNode | BlockNode;

Você deve ter notado que BlockNode tem um array de AstNode s, já que AstNode pode ser um BlockNode , BlockNode s pode conter BlockNodes filhos . Em outras palavras, BlockNode é um tipo recursivo. Essa capacidade de representar recursivamente filhos que podem ter filhos é a base do nosso AST. É onde a árvore no AST pode se formar.

Neste ponto, src/types/ast.mts está concluído e deve se parecer com este ficheiro .

Agora exporte os tipos de src/types/index.mts como fizemos com os tipos de token:

// src/types/index.mts export * from "./token.mjs"; export * from "./ast.mjs";

Construindo o AST

Agora que definimos o AST, é hora de criar um.

Crie um novo arquivo src/parser.mts e adicione todas as importações que usaremos:

// src/parser.mts import { Token, IdentifierNode, TypedIdentifierNode, IdentifierToken, TypedIdentifierToken, FloatToken, FloatNode, IntToken, IntNode, AstNode, BlockNode, } from "./types/index.mjs";





Agora podemos definir nossa função de análise de nível superior. A função parse pega os tokens gerados pelo lexer e retorna um BlockNode que atua como a raiz da nossa árvore.

// src/parser.mts export const parse = (tokens: Token[]): BlockNode => { const blocks: BlockNode[] = []; // This loop is run as long as there are tokens to consume while (tokens.length) { // consumeTokenTree converts an array of tokens into a tree of tokens, more on that later. const tree = consumeTokenTree(tokens); // parseBlock turns our new tree of tokens into an actual BlockNode, recursively. More on that later as well. blocks.push(parseBlock(tree)); } // Finally we return the top level BlockNode return { type: "block", expressions: blocks, }; };





Em seguida, definimos a função consumeTokenTree . consumeTokenTree converte uma matriz plana de tokens em uma árvore de tokens.

Dada esta expressão tênue:

(add (sub 3 1) (sub 5 2))





O lexer produzirá este array de tokens:

// Note: I've simplified the Token format to just be strings to keep things short ["(", "add", "(", "sub", "3", "1", ")", "(", "sub", "5", "2", ")", ")"];

consumeTokenTree essa matriz plana e a transformará em uma árvore. Isso é tão simples quanto colocar cada token entre um conjunto de tokens de colchetes () em uma matriz. Portanto, nossa matriz de tokens acima se torna esta árvore de tokens:

["add", [, "sub", "3", "1"], ["sub", "5", "2"]];





Aqui está a definição real de consumeTokenTree :

// src/parser.mts // This is token besides for the bracket tokens export type NonBracketToken = Exclude<Token, "parenthesis" | "square-bracket">; // The token tree is made of NonBracketTokens and other TokenTrees export type TokenTree = (NonBracketToken | TokenTree)[]; const consumeTokenTree = (tokens: Token[]): TokenTree => { const tree: TokenTree = []; // Ensures the first token is a left bracket and then discards it, defined below this function. consumeLeftBracket(tokens); while (tokens.length) { // Preview the next token const token = tokens[0]; // Check to see if the next token is a left bracket. if (token.type === "bracket" && getBracketDirection(token) === "left") { // If it is, we just ran into a sub-TokenTree. So we can simply call this function within // itself. Gotta love recursion. tree.push(consumeTokenTree(tokens)); continue; } // Check to see if the next token is a right bracket if (token.type === "bracket" && getBracketDirection(token) === "right") { // If it is, we just found the end of the tree on our current level tree.shift(); // Discard the right bracket break; // Break the loop } // If the token isn't a bracket, it can simply be added to the tree on this level tree.push(token); // Consume / discard the token from the main tokens array tokens.shift(); } // Return the tree. Don't forget to check out the helper functions below! return tree; }; const consumeLeftBracket = (tokens: Token[]) => { const bracketDirection = getBracketDirection(tokens[0]); if (bracketDirection !== "left") { throw new Error("Expected left bracket"); } return tokens.shift(); }; const getBracketDirection = (token: Token): "left" | "right" => { if (token.type !== "bracket") { throw new Error(`Expected bracket, got ${token.type}`); } // If we match a left bracket return left if (/[\(\[]/.test(token.value)) return "left"; // Otherwise return right return "right"; };





Agora que temos uma árvore de tokens, precisamos transformá-la em um bloco. Para fazer isso, criamos uma função parseBlock que recebe a árvore como entrada e retorna um BlockNode :

1const parseBlock = (block?: TokenTree): BlockNode => { return { type: "block", // This is where the recursive magic happens expressions: block.map(parseExpression), }; };





Como você deve ter notado, parseBlock mapeia cada item da árvore com uma função parseExpression ainda a ser escrita. parseExpression pega um TokenTree ou um NonBracketToken e o transforma em seu tipo AstNode correspondente.

Aqui está a definição:

const parseExpression = (expression?: TokenTree | NonBracketToken): AstNode => { // If the expression is an Array, we were passed another TokenTree, so we can // pass the expression back to the parseBlock function if (expression instanceof Array) { return parseBlock(expression); } // The mapping here is pretty straight forward. Match the token type and pass the // expression on to a more specific expression parser. if (isTokenType(expression, "identifier")) return parseIdentifier(expression); if (isTokenType(expression, "typed-identifier")) return parseTypedIdentifier(expression); if (isTokenType(expression, "float")) return parseFloatToken(expression); if (isTokenType(expression, "int")) return parseIntToken(expression); throw new Error(`Unrecognized expression ${JSON.stringify(expression)}`); };





Vamos definir a função isTokenType . Esta função é bem legal e demonstra um dos recursos mais poderosos do TypeScript, protetores de tipo personalizado . Simplificando, isTokenType testa a expressão e restringe o tipo a um TokenType específico. Isso permite que o TypeScript tenha certeza de que estamos passando os tokens corretos para suas funções de analisador correspondentes na linha.

Aqui está a definição:

export const isTokenType = <T extends Token["type"]>( item: TokenTree | NonBracketToken | undefined, type: T ): item is Extract<Token, { type: T }> => { return isToken(item) && item.type === type; }; const isToken = (item?: TokenTree | NonBracketToken): item is NonBracketToken => { return !(item instanceof Array); };





Há muita coisa acontecendo lá, então vamos dar uma olhada. Primeiro, temos uma definição genérica, <T extends Token["type"]> . Isso significa essencialmente que T deve ser um dos valores possíveis do campo Token.type . Typescript é inteligente o suficiente para saber que significa T deve ser um dos "int" | "float" | "identifier" | "typed-identifier" | "bracket .





A próxima parte interessante do código é que o item is Extract<Token, { type: T }> . Esse predicado informa ao TypeScript que, se o valor de retorno de isTokenType for true, item deverá ser o Token cujo tipo corresponde à cadeia de caracteres passada como o parâmetro type .





Na prática, isso significa que, se passarmos um Token desconhecido para isTokenType , o typescript poderá restringir corretamente o valor a um token mais específico, como IntToken .





Agora que temos nosso protetor de tipo personalizado definido, podemos definir os analisadores de token reais. Os três primeiros são simples; eles basicamente retornam uma cópia ou uma cópia ligeiramente modificada do token:

const parseFloatToken = (float: FloatToken): FloatNode => ({ ...float }); const parseIntToken = (int: IntToken): IntNode => ({ ...int }); const parseIdentifier = (identifier: IdentifierToken): IdentifierNode => { return { type: "identifier", identifier: identifier.value, }; };





O analisador final é o parseTypedIdentifier . Lembre-se de que um identificador digitado assume o formato identifier:type . A análise é tão simples quanto dividir a string pelos dois pontos. O primeiro valor da matriz retornada é o identifier , o segundo é o type . Aqui está a definição:

const parseTypedIdentifier = (identifier: TypedIdentifierToken): TypedIdentifierNode => { const vals = identifier.value.split(":"); return { type: "typed-identifier", identifier: vals[0], typeIdentifier: vals[1], }; };

Aqui está o arquivo finalizado





Esse é todo o código necessário para um analisador funcional. Antes de prosseguirmos, vamos atualizar o arquivo src/index.mts principal para visualizar a saída do analisador:

// src/index.mts #!/usr/bin/env node import { readFileSync } from "fs"; import { lex } from "./lexer.mjs"; import { parse } from "./parser.mjs"; const file = process.argv[2]; const input = readFileSync(file, "utf8"); const tokens = lex(input); const ast = parse(tokens); console.log(JSON.stringify(tokens, undefined, 2));





Construa e execute o projeto:

npx tsc wispy example.wispy





Se tudo correr bem, a saída deve se parecer com isto .





Com isso, o analisador está finalizado. Agora podemos converter o fluxo de tokens do lexer em um AST. No próximo post, podemos entrar nos detalhes importantes: gerar e executar código legível por máquina.





