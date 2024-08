Como o EigenLayer está transformando o Blockchain: uma entrevista com o CEO da Allnodes

No mundo em rápida evolução da tecnologia blockchain, poucos nomes se destacam como Konstantin Boyko-Romanovsky, o visionário fundador e CEO da Allnodes . Como líder no espaço de staking sem custódia e hospedagem de nós, a Allnodes tem estado na vanguarda no fornecimento de infraestrutura segura e inovadora para investidores institucionais e de varejo. Com suporte para 77 protocolos blockchain Proof of Stake e hospedagem de dezenas de milhares de nós, Allnodes se estabeleceu como uma pedra angular da comunidade blockchain.





Hoje, estamos entusiasmados por Konstantin se juntar a nós para compartilhar seus insights sobre os últimos avanços no ecossistema blockchain, focando particularmente no lançamento inovador da rede principal do EigenLayer. Esta entrevista irá aprofundar a importância do reestabelecimento, o papel crítico dos operadores na segurança da blockchain e as perspectivas futuras para os investidores no espaço criptográfico.





Ishan Pandey: Olá Konstantin, bem-vindo, você poderia se apresentar aos nossos leitores?





Konstantin Boyko-Romanovsky: Meu nome é Konstantin Boyko-Romanovsky, fundador e CEO da Allnodes. Estou aqui para promover a inovação segura e a curiosidade sobre o staking e o re-staking.





Allnodes é uma plataforma de staking e hospedagem de nós sem custódia que oferece infraestrutura inovadora e segura para investidores institucionais e de varejo. Com seis anos no setor, atualmente oferecemos suporte a 77 protocolos de blockchain Proof of Stake e hospedamos dezenas de milhares de nós (41.697) no valor de mais de 4,6 bilhões de dólares. Além disso, construímos e inovamos para a comunidade blockchain, oferecendo ferramentas complementares e infraestrutura de nós RPC, facilitando a participação de usuários e desenvolvedores em redes blockchain e a construção de coisas interessantes.





Ishan Pandey: EigenLayer anunciou recentemente o lançamento de sua rede principal. Por que você acha que este lançamento é significativo para o ecossistema blockchain mais amplo?





Konstantin Boyko-Romanovsky: Por vários motivos, o lançamento da rede principal do EigenLayer é um marco significativo para o ecossistema blockchain mais amplo. Em primeiro lugar, o EigenLayer introduziu o reestaqueamento, que não deve ser confundido com apostas compostas ou recompensas compostas, um processo de adição automática ou manual de recompensas de apostas ganhas de volta ao valor principal apostado, ganhando assim recompensas não apenas em sua aposta original, mas também em as recompensas adicionais que foram compostas.





O restabelecimento, por outro lado, é ainda mais notável. O Restake permite que os usuários reutilizem seus Ethereum (ETH) ou Liquid Staking Tokens (LSTs) para proteger outros protocolos de blockchain para proteger vários projetos de blockchain, conhecidos como Actively Validated Services (AVSs), que podem variar de pontes de blockchain a exchanges, oráculos e mais. Ao fazer isso, eles recebem uma compensação extra desses serviços, além do valor inicial apostado.





Outra maneira de pensar nisso é um modelo de segurança compartilhada. O ecossistema de staking da Ethereum serve como uma camada de confiança unificada para vários serviços e aplicações descentralizados (AVSs), reduzindo sua carga de capital. Até agora, cada projeto tinha que construir e manter a sua própria rede separada. Demorou muito tempo e recursos, como encontrar investidores e apoiadores e construir uma comunidade de seguidores e usuários. Muitos grandes projetos falharam neste processo. Hoje, os AVSs podem aproveitar os recursos de segurança combinados da ETH apostada da Ethereum. À medida que os AVS amadurecem e ganham adoção, eles têm o potencial de remodelar significativamente o cenário da indústria de blockchain.





O que é interessante é que isso leva a um efeito cascata de outros resultados inovadores dignos de nota. Arrisque-se, por exemplo. Com o EigenLayer, é mais difícil atacar a rede. Antes, um invasor precisaria comprometer apenas a rede Ethereum, o que não é fácil de fazer, mas para fins de argumentação. Hoje, eles também precisarão minar os vários AVSs garantidos pela ETH reapostada para causar confusão, o que é significativamente mais caro e difícil.





Além disso, os incentivos são ótimos para todos os envolvidos. O reestabelecimento alinha os incentivos dos AVSs, dos stakers e dos operadores. Temos três atores principais aqui: AVSs que precisam de capital ou segurança compartilhada, stakers que delegam seus ETH apostados aos operadores, e estes últimos que então optam por validar, entre outras coisas, os AVSs. Todas as partes beneficiam da segurança e do crescimento do ecossistema partilhado, garantindo assim um comportamento responsável e promovendo um modelo de segurança autossustentável. E digo com esperança porque, como acontece com qualquer conceito novo e inovador, é difícil prever o que pode correr mal, uma vez que a inovação não pára para bons ou maus intervenientes.





Ishan Pandey: Qual o papel que as operadoras, como Allnodes , desempenharam no lançamento da rede principal EigenLayer?





Konstantin Boyko-Romanovsky: Allnodes desempenhou seu papel na rede principal do EigenLayer executando tarefas de validação para Serviços Ativamente Validados (AVSs) implantados no protocolo e ajudando a executar o software AVSs, que varia de um AVS para outro, às vezes significativamente. Ao optar pela validação, os operadores emprestam essencialmente o seu ETH apostado e a aposta que lhes foi delegada em nome dos apostadores para garantir esse AVS.





Na verdade, é disso que se trata o reestabelecimento. O ETH apostado original está sendo reutilizado para validar um serviço separado além da rede Ethereum. Existem atualmente 9 AVSs no EigenLayer, começando com o EigenDA, que é o primeiro AVS nativo projetado pela EigenLabs, a empresa por trás do EigenLayer. Foi assim que tudo começou. Em seguida, temos Eoracle, Witness Chain, Lagrange Stake Commities, AltLayer, Xterio Mach, Brevis coChain AVS, Omni Network e Automata Multi-Prover AVS. Allnodes é um operador para todos eles. É importante ter operadores fiáveis e responsáveis que apoiem iniciativas inovadoras, especialmente nas fases iniciais.





Ishan Pandey: Como o envolvimento de uma operadora com a EigenLayer beneficia seus clientes e a comunidade criptográfica mais ampla?





Konstantin Boyko-Romanovsky: O papel do operador no EigenLayer é crucial porque um erro em seu nome ou em nome do AVS para o qual está validando pode levar a consequências sombrias. É um grande fardo para o operador e não é discutido com frequência, mas deve ser mencionado. Ainda não, mas em breve, o EigenLayer introduzirá o slashing, que estará no topo dos riscos regulares de corte associados ao staking no Ethereum. É difícil distinguir entre comportamento malicioso e erros honestos no Ethereum. Isso significa que validadores honestos podem ser eliminados devido a erros operacionais, configurações incorretas e bugs no cliente validador (o software AVS). Para piorar a situação, a oportunidade de erros aumenta de acordo com o número de AVSes que uma operadora aceita.





Em outras palavras, se um operador, por erro ou não, causar uma violação de segurança ou falhar em suas obrigações para com qualquer AVS que esteja protegendo por meio de reestabelecimento, ele poderá estar sujeito a penalidades severas de todos os AVS que estiver protegendo.





Allnodes e outros operadores responsáveis entendem isso muito bem. Para beneficiar todas as partes envolvidas e fazer parte de uma iniciativa de criptografia sustentável, que a EigenLayer pretende ser, os operadores devem realizar a devida diligência nos protocolos que escolhem apoiar através do restabelecimento. Além disso, os operadores responsáveis devem implementar medidas preventivas, sejam seguros, tecnologia inovadora que resolva o problema, ou ambos. Allnodes está totalmente preparado para suas funções em prol de nossos clientes, do ecossistema EigenLayer, de nossa própria tranquilidade e do benefício da comunidade criptográfica mais ampla.





Ishan Pandey: Existem recursos ou serviços fornecidos pelas operadoras que são aprimorados pela rede principal EigenLayer?





Konstantin Boyko-Romanovsky: As operadoras podem ganhar recompensas adicionais fornecendo serviços de validação para vários AVSs construídos no Eigenlayer. Essas oportunidades de ganho se estendem aos nossos usuários, sejam eles varejistas ou institucionais, maximizando de certa forma a utilização de seu capital. As instituições podem gerar retornos mais elevados sobre seus ETH apostados existentes participando do reestabelecimento por meio de Allnodes. Pode fazer cócegas ainda mais. Através de nossas soluções de marca branca, as instituições também podem oferecer serviços de reestabelecimento aos seus clientes.





No entanto, outras vantagens vêm de ser ativo na comunidade EigenLayer. Podemos participar da excelente tecnologia blockchain preparada para proporcionar mudanças positivas.





Ishan Pandey: Do ponto de vista do investidor, quais são os principais benefícios de apostar e reinvestir ETH?





Konstantin Boyko-Romanovsky: Do ponto de vista do investidor, o staking e o re-staking de ETH oferecem novos caminhos para renda passiva. É simples assim. Se a aposta tradicional no Ethereum rende 3,5% no rendimento percentual anual, a repartição, hipoteticamente falando, adiciona outros 5-9% ao mesmo valor apostado, hipoteticamente falando.





O staking permite que os investidores ganhem recompensas ou juros sobre participações em criptomoedas, participando do mecanismo de consenso da rede e validando transações. Ele fornece um fluxo de renda passivo sem a necessidade de vender os ativos subjacentes. O reestabelecimento permite que os investidores diversifiquem sua participação e ganhem recompensas adicionais.





Como investidor, você pode decidir se aposta no longo ou no curto prazo. Quanto mais tempo você estiver no jogo, melhor. Você ganhará recompensas proporcionais ao valor e à duração dos ativos apostados, mas isso depende da sua estratégia de investimento.





Ishan Pandey: Que conselho você daria aos investidores que estão pensando em usar serviços de staking pela primeira vez?





Konstantin Boyko-Romanovsky: Para investidores que estão considerando usar serviços de staking pela primeira vez, reservem um tempo para compreender os riscos. Cada protocolo de Prova de Participação (PoS) é único e exige uma pesquisa completa antes do piqueteamento.





Para os apostadores iniciantes, é aconselhável escolher um provedor de apostas estabelecido e confiável, com um histórico comprovado de operações seguras e distribuição confiável de recompensas. Familiarize-se com a estrutura de recompensas dos protocolos PoS escolhidos, incluindo quaisquer taxas ou comissões adicionais cobradas pela plataforma de piquetagem e hospedagem de nós à qual você está ingressando.





Armazenar criptomoedas em uma carteira de hardware normalmente é aconselhável, especialmente para detenção de longo prazo. Essa abordagem protege seus fundos, dificultando o roubo mesmo se o dispositivo for perdido. Além disso, algumas carteiras de hardware suportam staking, o que as torna essenciais se você planeja gerenciar seus próprios ativos.





