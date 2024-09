Chamando todos os escritores: aprenda sobre o que é o concurso de redação Decentralize-AI com a equipe do ICP

Neste AMA, discutimos o concurso de redação em andamento #decentralize-ai e os principais tópicos para a comunidade de escritores do HackerNoon: quer você esteja analisando o cenário tecnológico atual da IA descentralizada e o papel do ICP neste campo, discutindo aplicações reais da IA descentralizada em vários setores, oferecendo tutoriais sobre como construir modelos de IA descentralizada usando ICP ou examinando como a IA descentralizada pode melhorar a segurança, a transparência e a confiança dos dados, esta é sua chance de contribuir.

Veja os prompts de escrita aqui e compartilhe sua história para ganhar US$ 1.000!

Conheça nossa convidada, Jessie Mongeon!

Jessie é uma escritora técnica na DFINITY e autora de dois livros sobre Web3, 'The Ultimate Web3 Pocket Guide' e 'Mastering Web3 Documentation'. Ela tem mestrado em Gestão de Tecnologia da Informação e trabalha com Web3 desde 2021.

Neste AMA, Jessie compartilha tudo sobre:

Educação em Web3

Recursos de integração para Web3

Desenvolvimento de contrato inteligente Web3

Ferramentas para desenvolvedores Web3

Experiência de desenvolvedor Web3

Concurso de Escrita #decentralize-ai

Este tópico de Slogging de Mónica Freitas, Jessie Mongeon, Jonh, Asher Umerie, Jose Hernandez e Sheharyar Khan ocorreu no canal oficial de slogging #amas e foi editado para facilitar a leitura.

Jessie Mongeon

Olá a todos! Estou ansioso para conectar e responder perguntas 🙂

Olá Jessie Mongeon! Obrigada por se juntar a nós!

Você pode começar nos contando um pouco sobre você e sua jornada pela Web3? Como você começou?

Jessie Mongeon

Sim, então comecei na tecnologia no ensino médio, fui para uma escola técnica especial para roteamento e comutação CISCO e segui isso até a faculdade. Enquanto estava na faculdade, fui um administrador de sistema Linux para uma empresa que fazia trabalho contratado para o MIT, Harvard, BU e algumas das outras universidades de Massachusetts. Depois de fazer isso por alguns anos, eu queria tentar mesclar minha formação em tecnologia com meu amor por escrever e fiz a transição para ser um escritor técnico.



Aceitei uma posição em uma startup de armazenamento descentralizado Web3, onde obtive minha experiência inicial tanto em escrita técnica quanto em Web3, gastando muito tempo pesquisando diferentes projetos e como o projeto de armazenamento descentralizado para o qual estava trabalhando poderia interagir com eles. Envolvi-me em muitas atividades Web3, como Twitter Spaces, podcasts, hackathons e oportunidades de palestras em conferências online. Tentei iniciar minha própria série Twitter Spaces chamada 'Web3 Whitepaper Club', criar um serviço de boletim informativo Web3 e me envolver em diferentes comunidades Women in Web3, como Crypto Tech Women.



Enquanto eu fazia tudo isso, vi que não havia um local central para aprender sobre todas as coisas do Web3 -- você tinha que ir a dezenas de sites, cursos, podcasts, vídeos do YouTube, etc. diferentes para aprender sobre todos os diferentes conceitos, tecnologias e projetos no Web3. Então, para tentar resolver essa lacuna no espaço do Web3, escrevi meu primeiro livro 'The Ultimate Web3 Pocket Guide' que pretendia ser um 'dicionário de bolso' para conceitos e projetos do Web3, mas com mais de 500 páginas, ele não cabe em nenhum bolso 😂



Em maio de 2023, entrei para a DFINITY, a fundação por trás da rede Internet Computer Protocol, e desde então tenho trabalhado na Documentação do Desenvolvedor ICP. Escrevi o curso educacional ICP 'ICP Developer Journey' que inclui 36 módulos escritos com tutoriais em vídeo, participei de hackathons e conferências e ajudei a contribuir para a conta DFINITY Developer Twitter/X.

Jonh

Olá Jessie Mongeon! Que bom ter você aqui!

Como você acha que instituições educacionais tradicionais podem integrar Web3 em seu currículo? E quais são os maiores desafios em educar pessoas sobre tecnologias Web3?

Jessie Mongeon

Jonh, obrigado! Vi algumas instituições educacionais diferentes integrarem Web3 em seu currículo com sucesso, mas elas dedicaram todo o currículo do curso para Web3, em vez de torná-lo um único "capítulo", já que normalmente há muito conteúdo para tentar mencionar em um formato super condensado. Dessas instituições, normalmente elas escolhem um único foco, como arquitetura e design de blockchain, em vez de tentar cobrir todo o Web3 com tokens, NFTs, DAOs, metaverso, etc.



O maior desafio com a educação Web3 é a integração inicial. Há tantos lugares para começar, tantos caminhos diferentes para explorar, conceitos para aprender. Esse foi um dos desafios que eu estava tentando resolver escrevendo meu livro para tentar fornecer uma única fonte para a integração inicial. Idealmente, as pessoas leem o livro e então têm uma compreensão fundamental de todos os diferentes componentes e conceitos Web3, então se elas estão interessadas em uma área específica, elas podem aprender mais a partir daí. No momento, existem alguns ótimos cursos online ou coortes que integram as pessoas muito bem, mas normalmente eles têm um alto custo de entrada para participar, ou são somente para inscrição, e nem todos que querem aprender são aceitos na coorte ou curso. Eu acho que tornar isso mais acessível para todos é outro desafio.

Parabéns pelo seu primeiro livro! Vou adicioná-lo à minha lista 😊 Como foi o processo de escrever 'The Ultimate Web3 Pocket Guide' e como você conseguiu consolidar informações de fontes tão diversas?

Você pode nos contar mais sobre a documentação do ICP Developer e o curso ICP Developer Journey que você criou?

Jessie Mongeon

Mónica Freitas, o processo de escrevê-lo foi constantemente ter mais de 100 abas abertas, centenas de planilhas de dados e muito café 😅 Eu usei principalmente os recursos para cada produto/plataforma diretamente, então seu whitepaper ou documentação do desenvolvedor. Evitei usar blogs, vídeos do YouTube ou outras fontes secundárias quando possível. Eu me concentrei em uma seção de cada vez, então comecei com Blockchains e dividi em cadeias EVM e cadeias não EVM. Então eu escrevi a introdução do capítulo discutindo como uma blockchain funciona, o que é consenso, quais são os diferentes métodos de consenso, etc., então eu olhei para CoinGecko e encontrei as 100 principais cadeias, classifiquei-as em EVM e não EVM, e percorri a lista em ordem alfabética. Eu repeti esse processo para a maioria das outras seções, mas algumas seções como DAOs ou coleções NFT, eu escolhi apenas aquelas que eram significativas em algum sentido, não necessariamente as mais populares.



A documentação do desenvolvedor do ICP pode ser encontrada em https://internetcomputer.org/docs/current/home e detalha tudo sobre o Internet Computer, desde a implantação de um simples contrato inteligente "Hello, world" até o uso dos protocolos criptográficos avançados da rede.



A Jornada do Desenvolvedor do ICP está essencialmente respondendo à pergunta "como podemos orientar alguém em cada um dos principais conceitos exibidos nos documentos do desenvolvedor, em um caminho linear que faça sentido?" Ele começa pressupondo que o usuário não tenha conhecimento prévio do ICP e, ao final do curso, o usuário aprendeu sobre contratos inteligentes, tokens, o DAO da rede, as integrações do Bitcoin e do Ethereum e pode implantar um aplicativo full stack.

Jonh

Obrigado pelo detalhamento, Jessie Mongeon! Ainda neste tópico:



Que estratégias você acha que poderiam ajudar a simplificar o processo de integração de novatos no Web3? Há alguma iniciativa ou plataforma específica que você acredita estar fazendo um bom trabalho no fornecimento de educação acessível sobre Web3? Como indivíduos e organizações no espaço Web3 podem colaborar para criar uma estrutura educacional mais unificada e abrangente?

Jessie Mongeon

Jonh, ótimas perguntas!

Acho que há toneladas de ótimos recursos e programas que simplificam esse processo, mas, em geral, a narrativa em torno do Web3 precisa continuar a mudar de "JPEGs fraudulentos" e "dinheiro falso" para "tecnologia inovadora e nova funcionalidade". Muitas pessoas ainda hesitam em tentar aprender sobre o Web3 por causa dessas conotações negativas, mas estamos vendo mais conversas populares sobre cripto/Bitcoin em particular (especialmente aqui nos EUA com a próxima eleição), e acho que isso está ajudando. Uma vez que a conotação inicial não seja amplamente percebida como negativa, instituições mais tradicionais estarão confiantes em adicionar cursos ou aulas eletivas sobre isso. Acho que o programa SheFi administrado por Maggie Love faz um trabalho fenomenal em integrar mulheres ao Web3, e espero que ela torne o curso mais acessível no futuro. Atualmente, você tem que se inscrever, ser aceito, então pagar a mensalidade ou conseguir uma bolsa de estudos. É muito parecido com uma faculdade tradicional, e entendo que ela tem um negócio a sustentar, mas acho que fornecer uma versão gratuita 'lite' seria super útil para aqueles que não podem pagar o investimento inicial - e pode convencê-los de que o investimento vale a pena depois de passar por uma versão 'gratuita' mais curta. Esta é uma ótima pergunta, e não uma para a qual eu acho que tenho uma resposta direta. No momento, estamos vendo muita segmentação entre os diferentes ecossistemas no espaço. Todo o Bitcoin é segmentado longe das cadeias Ethereum/EVM, então outros ecossistemas como Polkadot, Solana e Cosmos têm suas próprias comunidades, recursos e projetos. Acho que seria difícil criar uma estrutura educacional unificada entre todos eles, especialmente porque todos têm suas próprias tecnologias, conceitos, terminologia, etc. Eu adoraria ver alguma estrutura geral, no entanto, que cada ecossistema adote que descreva como integrar novos usuários, então, ao mudar de um ecossistema para outro, um usuário estaria familiarizado com o processo e tornaria isso mais fácil. Mas, no geral, não tenho certeza da melhor maneira de executar isso. Acho que diria apenas estar aberto a educar os outros e promover a educação sempre que possível, para ajudar a promover uma educação mais unificada.

Jessie Mongeon, só posso imaginar a quantidade de horas de pesquisa :smiling_face_with_tear:

Como você equilibrou profundidade técnica com acessibilidade para garantir que leitores com diferentes níveis de conhecimento pudessem se beneficiar do seu livro?

Acho que isso pode ser particularmente importante para os participantes do nosso concurso de redação sobre IA descentralizada 😉

Jessie Mongeon

Mónica Freitas, sinceramente, imaginei minha mãe lendo o livro (porque eu sabia que ela leria), mas também porque ela é muito pouco técnica e seria um ótimo exemplo de uma "usuária cotidiana" que não tem conhecimento prévio de criptomoedas, carteiras, NFTs, etc., e, portanto, o público-alvo do livro para ser um verdadeiro guia de integração. Para usuários mais técnicos, incluí alguns detalhes em certas seções onde eles podem estar mais curiosos, como mecanismos de consenso ou métodos de armazenamento descentralizados como sharding, mas os mantive altos o suficiente para que eu não perdesse os leitores menos técnicos. Também incluí muitos diagramas e imagens, já que pessoalmente eles sempre me ajudam a entender conceitos complexos 🤓

Asher Umerie

Olá Jessie Mongeon, é um prazer ter você conosco.

Parabéns novamente pelo seu primeiro livro e por todo o seu ótimo trabalho até agora!



Estou particularmente curioso sobre seu trabalho impressionante na criação do curso 'Jornada do desenvolvedor ICP'.



Você pode compartilhar um exemplo de um módulo ou lição da 'Jornada do Desenvolvedor ICP' que você achou particularmente desafiador ou gratificante de criar?

Com base nessa pergunta. Se você fosse começar a fazer a curadoria do curso novamente, com tudo o que você aprendeu na sua jornada até agora, o que você faria diferente?

Jessie Mongeon

Asher Umerie, o módulo mais desafiador de criar foi o tutorial sobre vetKeys, nosso novo protocolo para criptografia on-chain. Isso foi particularmente difícil, pois o recurso ainda está em desenvolvimento inicial e usa um conceito criptográfico bastante avançado, então entendê-lo completamente eu mesmo foi um desafio, então escrever sobre ele de uma forma tutorial que o explicasse adequadamente aos usuários foi um desafio à parte.



Na verdade, vou expandir a série Developer Journey em breve, então sua segunda pergunta é algo em que tenho pensado muito! No momento, a série usa apenas arquivos Markdown básicos e não tem nenhum recurso interativo que um curso pode ter, como questionários ou rastreamento de progresso. Esses são dois atributos que adicionarei nas próximas revisões da série 🙂

Bem-vinda, Jessie Mongeon! Quais são alguns equívocos sobre web3 que as pessoas ainda parecem ter?

Jessie Mongeon

Jose Hernandez, acho que ainda lutamos com equívocos de que o Web3 é puramente moedas fraudulentas ou JPEGs que as pessoas estão comprando e vendendo, enquanto na realidade o espaço memecoin realmente tem um bom bocado de comunidade e utilidade e o hype NFT parece ter diminuído. Acho que precisamos fazer com que mais mídia fale sobre a tecnologia para ajudar a deter esses equívocos, mas a tecnologia não é nem de longe tão "chamativa" ou "digna de clique" quanto algumas das manchetes anteriores, como BAYC.

Jonh

Jessie Mongeon, notei essa mudança na percepção do Web3 também, mas parece ser uma conversa em nichos, ainda não mainstream. Ligando o tópico de educação a desenvolvedores:



Quais são os principais componentes que devem ser incluídos em materiais educacionais para desenvolvimento de contratos inteligentes Web3 para garantir uma compreensão abrangente para os desenvolvedores? Como os desenvolvedores iniciantes no Web3 podem ser incentivados a explorar o desenvolvimento de contratos inteligentes, dada a curva de aprendizado inicial?

Jessie Mongeon

João:

Acho que é importante vincular o máximo de termos e conceitos específicos de contratos inteligentes de volta ao seu equivalente Web2 (ou equivalente próximo) para ajudar os desenvolvedores a ver como o Web3 funciona usando algo com o qual eles já podem estar familiarizados. Se houver alguns conceitos Web3 que não tenham um equivalente Web2, como consenso, então fazer analogias com cenários do mundo real é normalmente sempre útil para o leitor. Também sou um grande fã de incluir diagramas ou imagens que ajudem a explicar conceitos, já que há muitas pessoas que preferem meios de aprendizagem visual. Isso é algo que não vejo muitos outros ecossistemas como Ethereum ou Solana abordando, mas vemos no ICP. No ICP, você pode implantar um contrato inteligente em qualquer linguagem, desde que ele possa ser compilado em um módulo WebAssembly, o que significa que você não precisa aprender uma linguagem totalmente nova como Solidity para implantar um contrato inteligente. Você pode escrever em Rust, TypeScript, Python, C++, etc., e implantá-lo como um contrato inteligente no ICP. Acho que isso ajuda os desenvolvedores a se sentirem confortáveis com contratos inteligentes mais rapidamente, já que eles podem escolher uma linguagem com a qual já estão familiarizados e entendem.

Adorei isso, Jessie Mongeon! Com base no seu trabalho com o ICP e outros projetos, quais são os maiores pontos problemáticos na experiência atual do desenvolvedor Web3 e como eles podem ser resolvidos?

Jessie Mongeon

Mónica Freitas, os maiores problemas que vi na Web3 são:

Bloqueio do ecossistema, onde os desenvolvedores que escolheram o Ethereum para implementar inicialmente podem agora querer migrar para outra cadeia, como o Bitcoin, e não há uma ótima maneira de fazer isso sem refazer muito trabalho.

Interação do usuário: Muitos aplicativos Web3 fazem com que os usuários se inscrevam no MetaMask, carreguem-no com tokens e, em seguida, usem esses tokens para fazer qualquer ação no aplicativo. Para cadeias em que os usuários pagam taxas de gás, não há muitas soluções que os desenvolvedores possam fazer, exceto limitar quais interações são implantadas como transações na cadeia, o que então se afasta do modelo de dados Web3 totalmente descentralizado/rastreável.



O ICP aborda esses dois pontos problemáticos: primeiro, o bloqueio do ecossistema é resolvido por meio da tecnologia Chain Fusion do ICP, o que significa que um contrato inteligente no ICP pode assinar e enviar transações diretamente para outras cadeias, como BTC, ETH, cadeias compatíveis com EVM, etc. Você pode escrever um único contrato inteligente no ICP que interage com várias cadeias ao mesmo tempo, permitindo que você se mova e alterne entre cadeias com muito mais facilidade.

O ICP também usa o modelo reverse-gas, em que os desenvolvedores pagam as taxas de gás do aplicativo, para que os usuários não precisem conectar uma carteira e assinar transações para interações como fazer uma publicação em uma mídia social ou enviar um vídeo. Eles podem interagir com o aplicativo como se fosse um aplicativo Web2, o que ajuda a promover a integração e a adoção do aplicativo.

Sheharyar Khan

Olá Jessie Mongeon! Muito obrigada por reservar um tempo para conversar com todos nós. Quão diferente é o processo de escrever um documento técnico para web3 do que para web2? Você já se viu em uma situação em que achou que havia muita ou pouca informação para você trabalhar em comparação com web2?

Jessie Mongeon

Sheharyar Khan, a escrita técnica Web2 e Web3 não são tão diferentes e o processo de escrita em si é bem parecido - delinear um documento, identificar um público, etc., é mais que as fontes para cada um são drasticamente diferentes. A tecnologia Web2 remonta aos anos 90 para muitos conceitos, então alguns dados são bem antigos, mas ainda são a melhor fonte dessas informações.

No Web3, tudo ainda é bem novo e, em muitas situações, eu mesmo trabalho diretamente com os engenheiros que estão criando a nova tecnologia como minha principal fonte de informação. Às vezes, isso é o suficiente para criar uma documentação abrangente para o desenvolvedor, mas em outras situações, o leitor tem perguntas específicas ou se depara com uma mensagem de erro única e não consegue simplesmente pesquisar no Google essas informações e encontrar toneladas de respostas do Stack Overflow como pode para uma pergunta baseada no Web2, então pode haver algum atrito do usuário que pode ocorrer para documentos do Web3. Você precisa antecipar esses pontos de atrito antes deles sempre que possível e tentar planejá-los no documento inicial.

Também há muito barulho na Web3 para educação geral, e pode ser difícil percorrer o que é informação de qualidade e o que é clickbait ou já está desatualizado. O espaço se move e se desenvolve tão rapidamente, e parece que poucos recursos estão comprometidos em se manterem consistentemente atualizados sobre cada fato que incluem em seu conteúdo.

Seus insights sobre ICP são superinteressantes, Jessie Mongeon. É incrível ver como o ICP está lidando com grandes problemas como bloqueio de ecossistema e interação do usuário. A tecnologia Chain Fusion e o modelo reverse-gas parecem ser revolucionários para desenvolvedores e usuários. Para se aprofundar nesses tópicos, sobre a fusão de cadeias do ICP:

Há algum recurso ou melhoria futura na tecnologia do ICP que abordará ainda mais o bloqueio do ecossistema? Como você vê o futuro da interoperabilidade entre cadeias evoluindo no espaço Web3 e que papel você acha que o ICP desempenhará nisso?

E modelo de gás reverso:

Como o modelo de gás reverso impactou a adoção e a interação do usuário em aplicativos baseados em ICP em comparação aos modelos Web3 tradicionais? Você pode compartilhar alguns exemplos de aplicações ICP onde a experiência do usuário é comparável ou até melhor que a de aplicações Web2 devido ao modelo reverse-gas?

Jessie Mongeon

Mónica Freitas:

Atualmente, o ICP tem vários itens de roteiro que permitirão mais funcionalidades entre cadeias, como uma implementação de assinaturas EdDSA, desbloqueando a capacidade de assinar e enviar transações para cadeias como Solana e NEAR. O ICP pretende ser uma "singularidade blockchain" no sentido de que será a solução completa não apenas para interoperabilidade entre cadeias, mas também para IA, execução de serviços web, aplicativos full-stack, etc. Acredito que o ICP desempenhará um papel importante na direção em que a Web3 evoluirá ainda mais. Não tenho certeza das métricas exatas em comparação com outros aplicativos Web3, mas sei que aplicativos ICP como OpenChat ou HotOrNot têm bases de usuários crescentes e consistentes, e vemos vários de nossos projetos de ecossistema ganharem mais adoção do usuário por meio da criação de um DAO (chamado SNS no ICP) para seus aplicativos, dando aos usuários uma maneira de investir no aplicativo a longo prazo. Um ótimo exemplo é o OpenChat, é uma versão descentralizada de aplicativos de bate-papo populares como o Discord, e suporta bate-papo por vídeo, transferências de tokens no aplicativo entre usuários, e os dados de cada usuário são contidos em seu próprio contrato inteligente ICP. Você pode entrar com o Google, Internet Identity (forma nativa de identidade do ICP) ou até mesmo Ethereum e Solana. Eu vi alguns aplicativos Web3 que tinham apenas uma fração dessa funcionalidade e, para usá-lo, você tinha que assinar uma transação e pagar uma taxa de gás para cada mensagem de bate-papo que você enviasse ou toda vez que atualizasse sua foto de perfil. No OpenChat, parece muito Web2 até você começar a enviar tokens para outro usuário, então o aspecto Web3 se torna aparente.

Jonh

Surpreso com a inovação do ICP neste campo. Que conselho você daria aos desenvolvedores Web2 que estão hesitantes sobre a transição para Web3 devido a complexidades percebidas ou equívocos comuns, e como você aborda essas barreiras? Jessie Mongeon

Jessie Mongeon

Jonh, eu perguntaria aos desenvolvedores do Web2 o que eles gostariam que fosse melhor ou diferente no Web2, e provavelmente há uma solução do Web3 que introduz uma solução melhorada, seja melhor segurança, tecnologia, propriedade de dados, etc. Eu recomendaria que eles pesquisassem essas soluções do Web3, e isso pode inspirá-los a tentar usar essas soluções ou construir algo que forneça essa solução usando a tecnologia do Web3.

Acredito que abordar essas barreiras tentando incutir entusiasmo e inspiração é a melhor maneira de integrar naturalmente tanto desenvolvedores quanto desenvolvedores Web2.

Asher Umerie

Que bom saber, Jessie Mongeon. Ficarei atento a essas atualizações.

Sobre o tópico da divisão web2-web3: para desenvolvedores que vêm de uma formação tradicional em software, quais são os maiores ajustes que eles precisam fazer ao fazer a transição para o desenvolvimento Web3?

Jessie Mongeon

Asher Umerie, o maior ajuste é geralmente o papel que os tokens desempenham na experiência do desenvolvedor no Web3, se eles usam uma cadeia como Ethereum com um modelo de gás "tradicional", ou se eles usam ICP e nosso modelo de gás reverso exclusivo. Os desenvolvedores do Web2 estão acostumados a apenas inserir um número de cartão de crédito para serviços pagos como AWS ou Digital Ocean, enquanto no Web3 eles têm que aprender como obter uma carteira, proteger essa carteira e então carregá-la com tokens. E, quando eles pagam taxas de gás, pode não ser tão consistente ou previsível quanto pagar uma fatura mensal da AWS. Eu acho que essa é sempre a maior diferença com a qual os desenvolvedores tradicionais têm que se acostumar.

Jonh

Interessante, Jessie Mongeon! Pode haver, no entanto, algumas lacunas de habilidades ao migrar do web2 para o web3. Que tipo de desafios técnicos os desenvolvedores do Web2 podem enfrentar ao mudar para o Web3, e como eles podem superá-los?

Jessie Mongeon

Jonh, como a tecnologia por trás do Web3 é tão diferente fundamentalmente do Web2, os desafios que eles podem enfrentar são quase infinitos, dependendo de sua experiência e histórico específicos no Web2. Alguns dos mais comuns, eu acho, são entender o conceito de implementar seu contrato inteligente na cadeia em vez de simplesmente enviar o código para um servidor ativo. A ideia geral compartilha muitas semelhanças, mas como a tecnologia em si funciona é muito diferente. Para superá-los, há vários cursos de introdução ao Web3 e tutoriais de blog que fazem um bom trabalho descrevendo as etapas, mas honestamente, na minha opinião, a melhor maneira de superá-los é por meio de tentativa e erro do desenvolvedor, usando as ferramentas você mesmo e vendo quais fluxos de trabalho têm quais resultados.

Quando você aponta chatgpt, estou começando a entender. Como as ferramentas para desenvolvimento Web3 se comparam às Web2? Elas são mais complexas ou bem parecidas quando você pega o jeito? Jessie Mongeon

Jessie Mongeon

Mónica Freitas As ferramentas variam com base no que você está tentando construir e em qual plataforma/ecossistema. Existem algumas plataformas dedicadas a fazer as ferramentas parecerem o mais Web2 possível, enquanto outras adotam as qualidades únicas do Web3 em suas ferramentas e tentam fornecer toneladas de documentos e recursos de integração para educar adequadamente os desenvolvedores sobre suas ferramentas exclusivas.

Isso faz sentido, Jessie Mongeon! Eu adoraria discutir o Concurso de Escrita #decentralize-ai um pouco mais. Que tipo de envios você espera? Há algum tópico específico que você esteja particularmente interessado em ler?

Jessie Mongeon

Mónica Freitas, espero ver casos de uso diferentes e únicos para IA descentralizada. No momento, estamos vendo muita conversa nas mídias sociais sobre geração ou classificação de imagens. Espero ver envios que falem sobre casos de uso diferentes desses, como usar DeAI para agregação e análise de dados da comunidade, cadeia de suprimentos, automação de fluxo de trabalho, etc. Também quero ver envios sobre diferentes ferramentas que os desenvolvedores estão usando para IA, para que eu possa aprender o que precisamos incluir nos Dev Docs para desenvolvedores de ICP.

Jonh

Jessie Mongeon, o que te inspirou a lançar um concurso de escrita focado em IA descentralizada? Na sua opinião, por que agora é o momento certo para explorar esse tema?

Jessie Mongeon

Jonh, estamos fazendo um grande esforço de marketing em torno da IA porque temos alguns marcos super empolgantes focados em IA no roteiro do ICP para o resto deste ano. O fundador da DFINITY e do ICP fez alguns vídeos de demonstração de IA realmente empolgantes no Twitter que mostram os recursos atuais da IA no ICP, e esses recursos só se expandirão 10x quando lançarmos algumas das tecnologias que estão em nosso roteiro. Então, agora é um ótimo momento para fazer as pessoas pensarem sobre isso junto com o ICP.

Sheharyar Khan

Jessie Mongeon, obrigada pelas suas respostas! Uma pergunta rápida para você -- qual papel você acha que a edge computing vai desempenhar na IA descentralizada (se houver!)?

Jessie Mongeon

Sheharyar Khan, se os nós de computação de ponta tiverem GPUs, então acho que isso desempenhará um papel enorme em permitir que grandes LLMs sejam executados de forma rápida e eficiente. Se forem nós de CPU tradicionais, então não acho que isso desempenhará um papel enorme. Acho que a principal lição é o hardware e a priorização de recursos de GPU para fluxos de trabalho baseados em IA.

Isso é ótimo para nossos escritores: eles podem participar dos documentos de desenvolvimento do ICP!

Como os participantes podem garantir que suas submissões se destaquem ao abordar novos casos de uso ou exibir ferramentas exclusivas para IA descentralizada? Jessie Mongeon

Além disso, que conselho você daria aos participantes para ajudá-los a ter sucesso neste concurso? Há alguma armadilha comum que os participantes devem evitar ao escrever suas inscrições?

Jessie Mongeon

Mónica Freitas, acho que as submissões se destacarão quando forem claramente intencionais com o que estão tentando mostrar, e o leitor pode ter a sensação de que o escritor está animado ou realmente quer usar a tecnologia, em vez de alguém escrevendo um tutorial apenas para cumprir os requisitos de submissão. Acho que a intenção fará com que algumas submissões se destaquem mais do que outras.



Eu sugeriria que os participantes tentassem elaborar uma submissão abrangente, e escolhessem um foco estreito e realmente o desenvolvessem completamente. Às vezes, quando o prompt é vago, os escritores tentam cobrir o máximo de verticais possíveis na peça sem compor completamente um em relação ao outro. Eu recomendaria que os escritores escolhessem um foco, então tentassem estreitá-lo ainda mais, então escrevessem o quanto quisessem sobre aquela ideia ou ferramenta específica. Além disso, se você estiver escrevendo algo, digamos uma submissão de tutorial sobre como você usou uma ferramenta para atingir um objetivo, e você não conseguiu fazê-la funcionar - escreva sobre isso! Em concursos como este, não precisa ser uma solução perfeita e pronta para produção. Aprender onde você encontrou problemas e ficou preso é igualmente valioso para pessoas que querem aprender e explorar o mesmo tipo de ideias.

Asher Umerie

Olá, Jessie Mongeon, sobre o concurso #decentralize-ai. Como seria uma submissão de alta qualidade para você? E, por outro lado, como você chamaria uma submissão de baixa qualidade?

Jessie Mongeon

Asher Umerie, uma solução de alta qualidade incluiria um caso de uso ou ideia clara para DeAI, uma intenção e interesse genuínos na tecnologia ou ideia, e conteúdo abrangente que apoiasse seu caso de uso ou ideia.



Uma solução de baixa qualidade seria algo escrito pelo ChatGPT ou algo que não tenha sido escrito com interesse genuíno em DeAI e, em vez disso, tenha sido escrito apenas para atender às diretrizes de envio.

Ótimas dicas, Jessie Mongeon! Última pergunta minha: considerando a importância de estreitar o foco e demonstrar interesse genuíno, há algum aspecto específico da IA descentralizada que você acha que é pouco explorado ou particularmente maduro para inovação? Isso pode ajudar os participantes a identificar ângulos ou tópicos únicos que podem fazer suas submissões se destacarem.

Jessie Mongeon

Mónica Freitas, acho que muitas pessoas estão focando em IA para geração de conteúdo, como texto ou imagens, mas eu adoraria ver algumas submissões sobre como a IA pode ajudar a automatizar fluxos de trabalho e melhorar tarefas diárias. Vi alguns produtos em que a IA está sendo usada como uma "segunda opinião" para coisas como análise médica, sugestões de produtos e edição de conteúdo. Acho que usá-la como uma fonte secundária em vez de uma fonte primária de informação/conteúdo é um ótimo caso de uso para explorar.

Obrigado por todos os seus insights! Antes de irmos, qual seria a principal lição que você gostaria que as pessoas tirassem deste AMA e do seu concurso?

Jessie Mongeon

Mónica Freitas, gostaria que a principal lição deste AMA fosse que ainda há muita educação que precisa ser feita em torno do Web3, e uma das maneiras de conseguirmos isso é participando de concursos como o concurso de escrita de IA descentralizada. Criar recursos que falem sobre como desenvolvedores e usuários podem se beneficiar da tecnologia Web3 em todos os tipos de aplicativos e casos de uso diferentes pode ajudar a continuar a integrar pessoas ao ecossistema 🙂

E é isso que estamos falando neste AMA!



Obrigado Jessie Mongeon pelo seu tempo, respostas atenciosas e atenção aos detalhes. Estamos animados para acompanhar sua jornada daqui em diante e ver o que você fará a seguir!



Para todos os escritores do HackerNoon, aproveitem os insights valiosos compartilhados durante esta conversa ao elaborar suas inscrições para o concurso de redação #decentralize-ai.



Mal podemos esperar para ler o que você vai criar!