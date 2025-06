Cerveja 2.0: a moeda de memes que está brindando algo maior em Solana

Victoria, Seychelles, 20 de maio de 2025/Chainwire/--A cerveja 2.0 tem como objetivo ser mais do que um toque nostálgico para o seu antecessor. É um novo derramamento de cultura meme, poder comunitário e utilidade real - servido frio em Solana. Com base na ascensão viral da Beercoin (que atingiu um impressionante 35x), esta segunda iteração visa transformar esse momento em algo duradouro.

Em menos de 48 horas desde o anúncio oficial, mais de 10.000 pessoas registraram seu interesse na pré-venda da cerveja 2.0 através do site oficial.Esta forte resposta destaca um nível de antecipação que supera o hype típico de moedas de meme, sugerindo tração notável como as abordagens de pré-venda.

A nova direção da cerveja 2.0

O original Beercoin foi um estudo de caso de como a simplicidade e a comunidade podem impulsionar o crescimento exponencial. Mas a cerveja 2.0 não está contente com apenas boas vibrações e ganhos. Ele visa evoluir o modelo de moeda meme com integrações em NFTs, jogos e futuros DApps, trazendo casos de uso tangíveis para a mesa - mantendo o humor no toque.

Tokenomics com um Twist: 888,8 bilhões de tokens e uma janela de pré-venda

A oferta total é limitada a 888,8 bilhões de tokens, com 20% alocado ao público através de uma pré-venda em execução por 48 horas a partir de 21 de maio de 2025, às 7:00 PM CEST.

Alocações-chave: 35% para o criador principal 30% para liquidez 20% para pré-venda pública 10% para marketing 4% para consultores e apoiadores 6% dividido entre dois grupos de afiliados Esta distribuição de tokens enfatiza o foco da equipe em sustentabilidade e recompensa da comunidade, com liquidez e incentivos suficientes para impulsionar o crescimento a longo prazo.

Benefícios de acesso antecipado: bônus de pré-venda para os rápidos e sedentos

Os primeiros 30 minutos da pré-venda vêm com bônus classificados para recompensar os primeiros apoiadores – embora as percentagens exatas sejam sensíveis ao tempo. A participação é de primeira mão, de primeira mão, então o momento e a preparação são importantes. Os participantes interessados precisam: Configurar uma carteira Solana (por exemplo, Phantom) Compre SOL através de principais trocas como Binance ou KuCoin Verifique o site e os canais oficiais de mídia social no lançamento da pré-venda para o endereço de pré-venda verificado Envie SOL para o endereço dentro da janela de 48 horas Receba tokens BEER 2.0 pós-venda – rastreável via Solscan

Roteiro para a dominação cultural

A cerveja 2.0 está derramando uma visão de longo prazo no vidro, apoiada por uma implantação gradual projetada para misturar cultura, interação do mundo real e expansão da Web3.

Phase 1: Setting the Table

O lançamento marca o início da jornada, acendendo a tração e embarcando os primeiros crentes.

As listas no CoinMarketCap e CoinGecko desempenham um papel fundamental – não apenas para a visibilidade, mas para a confiança.Estas plataformas validam a legitimidade e ajudam a Beer 2.0 aparecer nos radares mundiais.

O marketing de influenciadores alimenta a viralidade, aproveitando criadores criptográficos nativos para espalhar a palavra e incorporar novos detentores através do humor, relacionabilidade e alcance.

Phase 2: Strengthening Infrastructure

As listas CEX (Exchanges Centralizados) entram em jogo, cruciais para a escalação do acesso.Enquanto os DEX servem os primeiros adotantes, os CEX fornecem a liquidez e a facilidade necessária para os recém-chegados.

Eventos on-line para os detentores criam uma sensação de pertença e diversão enquanto reforçam o ethos da Atitude Mental Positiva (PMA).

As parcerias estratégicas da Web3 permitem que a Beer 2.0 estenda seu alcance – integrações, colaboração e ativações intercomunitárias com outros protocolos ou projetos NFT.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.

BEERCOIN Festival, an IRL gathering designed to celebrate the movement and blur the lines between crypto and culture.

Além dos tokens: cultura, companheirismo e um Brewmobile

A cerveja 2.0 é mais do que gráficos – é sobre cultura.O projeto promove uma Atitude Mental Positiva (PMA), construindo a camaradagem entre os detentores com doações semanais e competições comunitárias.O projeto também está oferecendo um grande prêmio Brewmobile de US $ 30.000 para apoiantes sortudos, reforçando ainda mais o apelo do projeto.

Um brinde ao realismo: riscos e lembretes

Embora o interesse de pré-venda seja claro, o projeto reconhece a paisagem:

Volatility: Post-launch prices can swing drastically.

Liquidity: DEX listings (Raydium, Jupiter) come first; CEX listings (Bybit, KuCoin, Gate.io, etc.) are in the pipeline.

Regulation: Like all crypto projects, Beer 2.0 operates in a shifting legal environment.

Execution Risk: Ambitions are high — but execution will determine whether Beer 2.0 becomes more than a meme memory.

Como sempre, os usuários são convidados a DYOR e só investem o que podem perder. Final Sip: How Beer 2.0 Stands Out Cerveja 2.0 assinala uma nova fase na evolução da moeda meme - uma onde a força da comunidade se encontra com a interação real na cadeia. Com a sua pré-venda começando em 21 de maio e planos para integrações em NFTs, jogos e além, está se formando para ser mais do que um momento.

Quer estejam aqui pela cultura ou pela tecnologia, a Beer 2.0 está pronta para derramar aos investidores um copo do que está por vir.Os usuários podem ficar atentos através do site oficial da Beercoin 2.0 para obter detalhes pré-venda e atualizações da comunidade.Sobre a $BEER 2.0 A equipe da $Beer 2.0 é um grupo independente de desenvolvedores e construtores da comunidade focados na criação de projetos de criptografia culturalmente relevantes.

Beer 2.0 é um memecoin lançado na blockchain Solana, projetado para combinar entretenimento com participação acessível na cadeia. O projeto se baseia em lições de tokens de meme anteriores, incluindo $TRUMP, incorporando um fornecimento limitado, distribuição de tokens transparente e iniciativas comunitárias.

Contato

Mykh Handz Solbeer Limited, Alemanha

[email protected]