Beyond Launchpads: Por que o modelo sem barreiras da Coin Terminal é o futuro dos IDOs

A paisagem dinâmica do financiamento sofreu uma mudança maciça nos últimos anos à medida que a criptografia ganhou impulso e democratizou o acesso a ideias promissoras. Ao contrário dos mercados tradicionais, onde o acesso a projetos de alto potencial é restrito a indivíduos qualificados, na criptografia, qualquer um pode fazer parte de grandes sucessos.





No entanto, os modelos de crowdfunding de criptografia não estão sem seus desafios, como fraudes, falta de demanda, proteção limitada dos investidores, falta de transparência, assimetria de informações, complexidade técnica e muito mais.





Para ajudar a resolver esses problemas, os métodos tradicionais de captação de fundos descentralizados também evoluíram, o que nos trouxe abordagens mais orientadas para a comunidade, como ofertas iniciais DEX (IDOs).





As IDOs oferecem os benefícios da liquidez imediata, proporcionando aos investidores acesso rápido, custos mais baixos eliminando os intermediários e segurança reforçada através de medidas melhores e mais inteligentes. Coin Terminal O objetivo é avançar ainda mais este modelo e levá-lo para além de apenas lançamentos.





O foco na Coin Terminal é remover os requisitos de capital, barreiras técnicas e complicações de segurança para expandir o acesso a empreendimentos baseados em blockchain.

Eliminando barreiras para desbloquear o acesso igualitário

Um IDO basicamente permite que os desenvolvedores lançem tokens diretamente em uma bolsa descentralizada (DEX).Enquanto tais plataformas abrem essas oportunidades de investimento para qualquer um interessado, tradicionalmente, eles exigem altos limiares de aposta, que preços de investidores menores.





Para alinhar os IDOs com os princípios de acesso aberto da criptografia, o Coin Terminal elimina essas barreiras e democratiza o acesso aos investimentos em criptografia em estágio inicial.





O que isso significa é que os investidores interessados não precisam bloquear quaisquer tokens ou atender aos critérios de elegibilidade para acessar as oportunidades disponíveis no Terminal de Moedas.





Isso se traduz em maior liquidez, uma vez que mais usuários significam mais fundos fluindo diretamente para os projetos desde o primeiro dia.





A eliminação da mecânica de apostas especulativas permite ainda mais que o Coin Terminal se concentre no valor real do projeto.Investir em fundamentos em uma fase inicial também apoia a posse a longo prazo, criando um melhor valor e experiência para o projeto e para o investidor.





Sem mencionar, há agora um apetite crescente por alternativas de lançamento justo entre a comunidade de criptografia, e o modelo sem barreiras da Coin Terminal permite que ela aproveite esta crescente demanda por participação em oportunidades iguais.

Redefinindo o investimento em criptomoedas em estágio inicial para todos os investidores

No mundo rápido e altamente inovador da criptografia, o Coin Terminal surgiu como uma solução para colmatar a lacuna entre construtores e investidores e estabeleceu sua presença como um ponto de entrada altamente líquido no mercado primário da criptografia.





Mais importante ainda, o Coin Terminal visa igualar o campo de jogo para os investidores de varejo, permitindo-lhes investir no mesmo nível que as instituições.Usando esta plataforma, todos podem participar de projetos de pré-venda ao lado de investidores como Binance Labs, Samsung NEXT e Arthur Hayes.





O que o torna único é que ele permite o acesso às mesmas rodadas de alto potencial de estágio inicial que um punhado dos fundos mais proeminentes da criptografia têm acesso, mas com quantidades menores de financiamento.





Assim, o Coin Terminal não apenas reduz as barreiras de entrada, mas as remove completamente, não tendo custos antecipados para os usuários participarem de lançamentos de projetos.Não só não há necessidade de os usuários apostarem em um token de lançamento, mas os participantes aqui só pagam quando estão satisfeitos com o desempenho de vendas em que optaram.





E para este opt-in, você nem precisa de uma conta.Tudo o que você precisa fazer é conectar sua carteira de criptografia.Somente se você tiver sucesso você precisa criar uma conta e completar o KYC para garantir a conformidade regulamentar.





Até agora, a Coin Terminal ajudou vários projetos a arrecadar dezenas de milhões de dólares e distribuiu mais de 65 milhões de dólares em valor.

Uma plataforma curada para investimentos cripto de qualidade

Na Coin Terminal, o foco não é apenas em tornar a criptografia inclusiva, mas também em fornecer acesso a projetos de qualidade, a fim de contribuir para a adoção e o futuro da indústria.





A plataforma IDO adota uma abordagem prudente na seleção de projetos para seus usuários. Sob esta abordagem, os projetos são avaliados por sua potencial liquidez, o que significa mergulhar profundamente em seus recursos narrativos, de marketing e de distribuição.





Estas medidas rigorosas, tomadas para melhorar os resultados dos investidores, ajudaram a Coin Terminal a ganhar a confiança de mais de meio milhão de usuários, com o número crescendo constantemente a cada dia.





A plataforma vai um passo mais longe e garante que os investidores estejam plenamente informados sobre os projetos disponíveis para investimento.As informações fornecidas incluem os detalhes necessários do IDO, juntamente com a visão geral do projeto, características-chave, tração do mercado, métricas de token e planos de receita.





Então, desta forma, o modelo de acesso aberto, sem apostas do Coin Terminal permite que qualquer um invista em projetos de criptografia de estágio inicial, ajudando a democratizar oportunidades de investimento e moldar o futuro dos IDOs.





Este artigo foi escrito sob o Programa de Blogging de Negócios do HackerNoon.

