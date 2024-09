BEVM Bitcoin Layer2 fecha rodada inicial com RockTree Capital, Sathoshi Lab e 20 outros

O projeto Bitcoin Layer2 BEVM anunciou a conclusão de sua rodada inicial e também de parte de sua rodada Série A, arrecadando dezenas de milhões de dólares.





Os mais de 20 investidores incluem RockTree Capital, Waterdrip Capital, Arkstream Capital, ViaBTC Capital, Satoshi Lab, Web3port, Cogitent Ventures, MH Ventures, Mapleblock, Electrum Capital, Zephyrus Capital, Lotus Capital, 7UPDAO, TimeTells, além de outros. A avaliação Série A da BEVM atingiu US$ 200 milhões e acelerou o desenvolvimento e implementação internacional do projeto.





BEVM é a primeira rede Bitcoin Layer2 compatível com EVM construída no Taproot Consensus e usa $BTC como gás, com o objetivo de trazer 10% de $BTC para seu ambiente de rede Layer2. A rede Canary testnet da BEVM entrou em operação em julho de 2023, que até o momento tem quase 100.000 usuários on-chain, processou mais de 6 milhões de transações e atualmente tem mais de 30 projetos de ecossistema. A mainnet do BEVM está programada para ser lançada em 28 de março.





Gavin Guo, Core Builder da BEVM disse “Taproot Consensus é o resultado final dos seis anos de exploração de soluções Bitcoin Layer2 de nossa equipe. A arquitetura BEVM é a implementação mais nativa e descentralizada do Bitcoin primitivo e ethos em uma Camada2, com o produto BEVM completo enviado para a comunidade com base em SPVs MuSig2 + Bitcoin. BEVM é atualmente a solução BTC Layer2 mais descentralizada e segura.”





A BEVM já implementou serviços descentralizados de custódia entre cadeias de Bitcoin por meio de Schnorr Signature, MAST e Bitcoin SPVs. No futuro, o BEVM também lançará o “ BEVM-Stack ” para ajudar os desenvolvedores a lançar o 'BTC layer2' com um clique; também lançará o protocolo DBFX para permitir que o $BTC circule em qualquer cadeia de forma descentralizada.





Omer Ozden, presidente da RockTree Capital, disse: “Prevemos uma escala significativa no espaço do ecossistema Bitcoin nos próximos anos, à medida que os puristas da criptografia buscam a cadeia mais descentralizada, e também no futuro de longo prazo, à medida que os investidores TradFi com dezenas de bilhões de dólares de ativos digitais buscam a maior segurança da cadeia Bitcoin do ponto de vista da Lei de Valores Mobiliários e do Efeito Lindy.





BEVM é um dos principais avanços de inovação neste espaço e está anos mais avançado em desenvolvimento e usuários do que outros L2s que vimos. Ele venceu grandes competições técnicas e já tem uma tração significativa no mercado asiático, a geografia onde vemos a maior inovação e uso do ecossistema Bitcoin.”





O BTC EVM é a visão principal do BEVM; construir um BTC Layer2 descentralizado compatível com EVM permite a implantação perfeita de vários aplicativos do ecossistema EVM no BEVM, aumentando o uso do Bitcoin e os cenários comerciais.





