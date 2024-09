As três perguntas que todo empreendedor deve se fazer

“Se você puder encontrar uma maneira de fazer qualquer coisa que melhore a vida de bilhões de pessoas, poderá criar uma grande empresa a partir disso.”

Imagine o microbioma do seu intestino; bilhões e trilhões de organismos infinitamente minúsculos, todos trabalhando juntos em uma comunidade para apoiar sua saúde e bem-estar geral.

Em um microbioma saudável, esses organismos podem funcionar da melhor maneira possível. Em um insalubre, eles podem ser vítimas de infecções oportunistas ou agir contra sua saúde e não por ela.

E se pudéssemos ampliar esses organismos e seu ambiente?

E se, sabendo exatamente como eles estão reagindo ao seu intestino e o papel que cada um desempenha na sua saúde, pudéssemos prever quais deles têm maior probabilidade de se tornar oportunistas e intervir antes que causem danos?

Ao fazer todas as perguntas certas, Naveen Jain tornou isso possível. Estou tão maravilhado com o que ele conseguiu com sua empresa, a Viome – e tive o prazer muito recente de convidá-lo para o Podcast de histórias de sucesso!

Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre empreendedorismo, ambição e fazer todas as perguntas certas.

O sucesso empresarial de Naveen Jain

Naveen Jain é facilmente um dos empreendedores mais intensamente curiosos que já conheci. Ele é um filantropo, concentrando-se fortemente em ideias que impulsionam a humanidade.

Impulsionado para resolver os maiores problemas do mundo e impulsionado por sua imaginação, Naveen coloca grandes sonhos em ação, estimulando uma enorme mudança cultural e tecnológica.

Com uma visão audaciosa, ele não conhece limites. Sua visão lunar rompe barreiras; sua personalidade magnética inspira o impossível.

Quando convidei Naveen para o show, fiquei animado em saber sobre seu mais novo empreendimento: Viome.

“Nós temos esse kit em casa, e você nos envia sua amostra. Em seguida, mostramos as erupções dentro do seu corpo; sua idade biológica, quantos anos seu corpo sente; então damos a você sua saúde imunológica, sua saúde celular, sua saúde mitocondrial, todos os 400 insights sobre seu corpo.

Viome é essencialmente um serviço de teste doméstico onde você envia uma amostra para o laboratório deles, e eles estudam de perto sua saúde em nível molecular para otimizar totalmente sua saúde por meio da nutrição.

Eles reduziram essa coisa a uma ciência refinada, na qual sabem exatamente quais alimentos e suplementos você precisa, em que quantidades e com que frequência.

“Nós literalmente dizemos para você não comer brócolis, porque vimos que a produção de sulfeto em seu intestino é alta, o que está causando inflamação em seu corpo. E o sulfeto está sendo produzido porque precisa de sulfato. O brócolis parece realmente saudável – mas para você, na verdade está prejudicando você.

Abordagem inovadora da Viome para a saúde

Agora, eu sei o que você está pensando – já não há um milhão de empresas de testes caseiros? Como isso é inovador?

Não quero que o foco do boletim de hoje seja sobre saúde e microbiologia ( vá para o podcast para um resumo completo!), Mas aqui está um breve ponto a ponto de como o Viome se destaca do resto:

Enquanto a maioria das empresas de saúde intestinal testa para detectar quais organismos vivem em seu intestino e quantos estão presentes em cada um, o Viome testa para ver o que esses organismos estão realmente fazendo.

Nas palavras de Naveen: "Precisamos nos concentrar no que eles estão fazendo, não em quem são. Um determinado organismo pode fazer algo bom em seu intestino, porque está no ambiente certo; mas o mesmo organismo pode me deixar doente, porque o ambiente no meu intestino está lutando entre si."

A equipe Viome descobre isso usando tecnologia de RNA incrivelmente avançada, e esses resultados são usados para selecionar suplementos totalmente personalizados que a equipe faz do zero. “Nunca existe uma cápsula pré-fabricada. Tudo é feito sob medida para você."

Quando a maioria das empresas fazia as mesmas perguntas e obtinha as mesmas respostas, Naveen decidiu fazer uma nova pergunta. E ele também obteve um resultado muito melhor:

“Para as pessoas que seguem nossas coisas por apenas quatro meses, sua pontuação de depressão caiu 36%, a pontuação clínica de ansiedade caiu 32%, diabetes caiu 30%, redução de 40% na SII.”

Mas... o que isso tem a ver com perguntas?

Ótima pergunta (ah).

Enquanto eu ouvia sobre a incursão inovadora de Naveen em microbiologia e saúde, o ponto que mais me chamou a atenção foi a estrutura de Naveen que ele usou para ter essa ideia.

Envolve algo realmente simples: fazer a pergunta certa.

Com o Viome, por exemplo, Naveen reconheceu que centenas de empresas já estavam se perguntando: "Que organismos existem em nosso intestino?"

Sabendo que as mesmas perguntas geralmente revelam as mesmas respostas, ele buscou um novo ângulo : "O que esses organismos estão fazendo? Que genes eles estão expressando?"

E boom – ele tinha todo um novo mundo de respostas (e todo um novo negócio) aberto para ele. Como ele fez isso?

Questões Estratégicas de Naveen para o Sucesso

Nas palavras de Naveen, ele me disse que sua primeira e mais importante estratégia é construir algo que melhore a vida das pessoas.

“Não importa em que setor você atua. A primeira pergunta que você faz a si mesmo é: estou desenvolvendo um serviço ou um produto que melhora a vida das pessoas? E a segunda pergunta que você faz é a vida de quantas pessoas?”

Em um nível humanista, este é um princípio admirável para se viver em geral – não deveríamos todos nos esforçar para melhorar a vida dos outros? – e do ponto de vista comercial, é uma ótima maneira de garantir que você tenha uma grande base de clientes em potencial.

“Se você puder encontrar uma maneira de fazer qualquer coisa que melhore a vida de bilhões de pessoas, poderá criar uma grande empresa a partir disso.”

Em vez de começar com um objetivo e encontrar uma ideia que o sustente (uma abordagem comum e muitas vezes malsucedida para o empreendedorismo), Naveen começa com o impacto que deseja causar.

“Você não acorda de manhã e diz: 'ei, quero criar uma empresa de US$ 500 bilhões. O que devo fazer?' Não é assim que o mundo funciona. Mantenha o foco em tornar a vida de seus clientes melhor e tudo o mais se encaixará.”

Porque isso? Porque agora? E Por Que Você?

“Sempre que começo uma empresa, me faço três perguntas: por que isso, por que agora e por que eu?”

Essas são as três perguntas que levaram Naveen a um sucesso incrível com o Viome, e ele teve a gentileza de compartilhá-las comigo durante nossa entrevista.

(Na verdade, ele partiu direto para isso antes mesmo de eu ouvir sobre sua história de origem. O verdadeiro sinal de um empreendedor apaixonado!)

Porque isso?

A primeira e mais importante pergunta – por que essa ideia? Por que esse empreendimento? Por que, particularmente, você está escolhendo investir NESTA ideia entre todas as outras possibilidades?

Fazer essa pergunta é fundamental para o sucesso do negócio, pois o força a confrontar o propósito central de seu produto ou serviço. Também permite que você valide sua ideia e descubra se vale a pena persegui-la em primeiro lugar.

“Se for bem-sucedido, será que realmente mudaria a vida das pessoas? Isso melhoraria a vida de bilhões de pessoas? Nesse caso, você tem um mercado enorme à sua frente", explicou Naveen.

Isso me faz pensar em um empreendimento comercial que fracassou há algum tempo; havia uma empresa de SaaS que enviava 'últimas palavras' a todos os seus entes queridos quando você morresse, por algo como $ 30 por ano.

Não decolou – e se você pensar na logística, não é difícil entender por quê. Os jovens não se importam o suficiente com sua morte distante para gastar US$ 30 de seus recursos limitados todos os anos.

As pessoas mais velhas ou não estão usando tecnologia o suficiente para ouvir sobre esse tipo de serviço ou preferem escrever uma nota à mão e colocá-la em uma gaveta em algum lugar.

Simplesmente não havia público para o serviço que eles estavam tentando oferecer. A empresa se perguntou "por que isso?" tarde demais - mas se tivessem, poderiam ter economizado muito tempo, dinheiro e energia.

Porque agora?

“O preditor número um de seu sucesso em seu setor não é o quão talentoso você é ou o quão bom é o seu produto. Nada disso. É o momento certo", Naveen me disse.

"Antes do Facebook, a maioria das pessoas pode não perceber que costumava haver uma coisa chamada MySpace - mas o momento simplesmente não existia."

Esta é uma pergunta crucial a se fazer antes de iniciar qualquer tipo de negócio, e é algo que muitos empreendedores ignoram.

Se você não está perguntando "por que agora?", você está arriscando tudo na chance de que sua ideia esteja à frente de seu tempo.

Ou pior, você pode investir em uma ideia que já passou do auge. “Se esse problema pudesse ter sido resolvido há meia década, usando sua tecnologia, então você está latindo para a árvore errada.”

Naveen resolve isso – sim, você adivinhou – fazendo todas as perguntas certas antecipadamente.

"O que mudou nos últimos dois anos? E o que você espera que aconteça nos próximos três a cinco anos que lhe permitirá escalar sua tecnologia em um local mais acessível?

Assim, as pessoas poderão acessá-lo em três a cinco anos usando as tecnologias de amanhã – não as tecnologias de ontem”.

Pense na ascensão dos veículos elétricos. Nós os conhecemos há décadas, mas foi apenas nos últimos anos que a tecnologia, a infraestrutura e a conscientização pública se alinharam para torná-los uma opção viável para adoção em massa.

É por isso que a Tesla tem tanto sucesso; eles foram capazes de capitalizar essa tempestade perfeita de condições e agora são uma das montadoras de automóveis mais valiosas do mundo.

Mas houve outras empresas antes delas que tentaram e falharam em fazer a mesma coisa.

Por que você?

Finalmente, Naveen se pergunta por que ele – de todas as pessoas no mundo – é o mais adequado para resolver esse problema.

E não se trata do seu talento ou da quantidade de conhecimento e experiência que você já possui na área do seu negócio.

Naveen não sabia nada sobre microbiologia antes de iniciar o Viome, mas foram as perguntas que fez que o diferenciaram.

Ele examinou a questão da saúde intestinal de todos os ângulos possíveis; conversou com especialistas da NASA (e até contratou alguns deles!), e descobriu o que faltava em outras empresas semelhantes e preencheu as lacunas .

“Que perguntas você está fazendo que são diferentes do que todos os outros na indústria estão fazendo? Porque a pergunta que você faz é o problema que você resolve. Simplesmente fazer uma pergunta diferente permite que você resolva o problema de mais maneiras do que nunca.”

Se você puder fazer as perguntas certas que o levarão a um produto ou serviço útil e viável que torne a vida das pessoas melhor, é assim que você saberá que é a pessoa certa para o trabalho.

“Fizemos uma pergunta um pouco diferente. E foi isso que nos permitiu resolver um problema que permanecia sem solução.”

Embrulhar

Naveen Jain me inspira muito com sua história. Não que eu tenha ouvido muito sobre seu próprio passado ou carreira antes da Viome - ele estava mais animado para me contar sobre sua estrutura e abordagem de negócios, o que eu achei muito legal.

E por que não deveríamos seguir os passos de Naveen? Muitas vezes, nos limitamos a fazer as perguntas que os outros já fizeram. Isso não é maneira de inovar ou progredir.

Da próxima vez que você se deparar com uma grande ideia, use a estrutura de Naveen para responder às três perguntas:

Porque isso? Se você implementar essa ideia, a vida de quantas pessoas você melhorará?

Porque agora? O que mudou nos últimos anos para tornar essa ideia mais viável do que era antes?

Por que você? De todas as pessoas no mundo, por que você é a pessoa mais indicada para resolver esse problema? E mais importante, você fez as perguntas certas para chegar ao cerne da questão?

Certamente usarei essa estrutura em meus próprios empreendimentos comerciais de agora em diante. Se você estiver interessado em saber mais sobre o Viome, o que eu recomendo, sinta-se à vontade para conferir o episódio completo do podcast aqui .

Como sempre, obrigado pela leitura!