As crianças devem começar a aprender segurança cibernética no momento em que ligam o primeiro tablet

Este feriado de Natal marcou um marco significativo para minhas filhas: elas receberam seu primeiro tablet, um modelo popular de um fabricante líder conhecido por seus recursos adequados para crianças e design robusto. Como acredito firmemente na utilização equilibrada de dispositivos inteligentes como ferramentas educativas para crianças de todas as idades, também compreendo a necessidade de ensinar responsabilidade e consciência desde o início da sua jornada digital. Estes dispositivos abrem um mundo de possibilidades, mas também expõem os jovens utilizadores a diversas ameaças online. É crucial que as crianças não só reconheçam estes riscos, mas também aprendam a defender-se deles, estabelecendo as bases para uma cultura de sensibilização para a cibersegurança desde tenra idade.





Assim como as rodinhas de apoio de uma bicicleta, nossa orientação inicial ajuda a estabilizá-los e orientá-los em suas primeiras experiências digitais. Eventualmente, assim como removemos as rodinhas para deixá-los andar de forma independente, gradualmente afrouxamos nossa assistência com a tecnologia, capacitando-os a navegar no mundo digital com segurança e confiança por conta própria.





Um primeiro desafio surgiu com a chamada ‘assinatura de aplicativo infantil’ deste tablet, que supostamente foi projetada para ajudar os pais a filtrar conteúdo apropriado para a idade. No entanto, acabou sendo um meio de inundar meus filhos com visualizações de aplicativos adicionais além dos poucos que escolhemos juntos, impossibilitando a remoção dessas recomendações desnecessárias.





A lição aprendida foi que a única maneira de criar um ambiente digital seguro para uma criança é gastar o tempo necessário personalizando cada aspecto desses dispositivos supostamente adequados para crianças. Isso garante que eles sejam expostos apenas ao conteúdo que você considera apropriado, e é importante nunca confiar em nenhuma plataforma que pretenda fazer esse trabalho para você.



Depois de estabelecer uma linha de base segura, comecei a considerar um plano para os próximos passos: um guia de alto nível para apoiar jovens nativos digitais. Meus pensamentos e recomendações sobre isso são detalhados nos parágrafos seguintes.

Educação em segurança cibernética para crianças pequenas (de 3 a 5 anos)

A jornada de introdução da segurança cibernética às crianças começa com os usuários mais jovens. Nesta fase inicial, a educação concentra-se mais em estabelecer limites do que em aprofundar os meandros da segurança cibernética. Trata-se de incutir princípios básicos, como não clicar em links desconhecidos ou conversar com estranhos online. Para transmitir eficazmente estes conceitos, várias estratégias podem ser empregadas:





Conceitos Simples e Interação Supervisionada : Explique o conceito de informação pessoal e sua importância na privacidade. Reforce isso através de exemplos do dia a dia e jogos simples como ' Carrasco de segurança na Internet '.



Controles dos pais : enfatize o uso de aplicativos adequados para crianças, como ' Brincar ', um mecanismo de busca visual projetado para crianças, para garantir a exposição a conteúdos apropriados à idade.



Contação de histórias : Utilize a narração de histórias como uma ferramenta poderosa para ensinar segurança on-line de maneira envolvente, com livros como ' Era uma vez... Conectados ' por David Bedford.



Dicas Práticas para Pais : Forneça dicas detalhadas sobre como os pais podem supervisionar as atividades online de seus filhos. Isso inclui configurar modos de navegação seguros, monitorar o tempo de uso e participar ativamente na exploração digital de seus filhos.



A implementação destas estratégias estabelece uma base sólida para um comportamento digital seguro e responsável desde tenra idade.



Orientando crianças em idade escolar (de 6 a 8 anos)

À medida que as crianças crescem e se tornam mais independentes na utilização da Internet, a nossa abordagem educacional precisa de evoluir para corresponder ao seu estágio de desenvolvimento. Este período é crucial para introduzir e reforçar conceitos-chave de segurança cibernética:





Etiqueta cibernética: ensine uma comunicação online respeitosa e enfatize a permanência das ações digitais. Livros interativos como ' Clique de frango ' por Jeanne Willis podem ser ótimos recursos para ilustrar esses pontos.



Regras básicas de segurança online: introduza regras como evitar pop-ups e não baixar arquivos desconhecidos. Jogos educativos como ' Cyber-Cinco ' pode tornar o aprendizado dessas regras envolvente e memorável.





Aprendizagem interativa: utilize ferramentas como 'Interlândia' do Google , que simulam uma navegação online segura de forma divertida e interativa, tornando a experiência de aprendizagem mais eficaz.



Configurações de segurança e privacidade de senha: discuta a importância da criação de senhas fortes e da manutenção de configurações de privacidade apropriadas em várias plataformas.





Pegadas Digitais: Converse sobre a natureza duradoura das pegadas digitais e a importância de pensar criticamente sobre as próprias ações online.





Pensamento Crítico: Incentive as crianças a avaliar criticamente as informações que encontram on-line, por meio de discussões familiares, sessões guiadas na Internet e utilização de recursos educacionais apropriados à idade.





Envolvimento dos Pais e Educadores: Destaque o papel crucial dos pais e educadores no reforço destes conceitos. Conversas regulares, sessões monitorizadas na Internet e o envolvimento ativo nas atividades online das crianças são fundamentais para reforçar a sua aprendizagem.





Estas estratégias ajudam a orientar as crianças em idade escolar a navegar no mundo online de forma mais segura e responsável, munindo-as com as ferramentas necessárias para tomarem decisões informadas à medida que exploram a paisagem digital.

Para pré-adolescentes (de 9 a 12 anos):

Para os pré-adolescentes dos 9 aos 12 anos, o foco da educação em cibersegurança muda para conceitos mais avançados, acomodando a sua crescente independência e curiosidade sobre o mundo online:





Educação sobre privacidade: ilustre a importância das configurações de privacidade usando exemplos relacionáveis de plataformas que eles conhecem, como ' Roblox '. Ensine-os a gerenciar essas configurações de maneira eficaz para proteger suas informações pessoais.



ilustre a importância das configurações de privacidade usando exemplos relacionáveis de plataformas que eles conhecem, como ' '. Ensine-os a gerenciar essas configurações de maneira eficaz para proteger suas informações pessoais. Reconhecendo ameaças on-line: eduque-os sobre como identificar e evitar golpes on-line comuns. O 'Be Internet Awesome' do Google é um recurso excelente e gratuito que inclui o 'Interland', um jogo interativo que ensina às crianças lições cruciais sobre segurança online. Através de atividades envolventes, ajuda as crianças a aprender a reconhecer os sinais de e-mails de phishing e outras ameaças online comuns. Esta abordagem divertida e educativa reforça a importância da vigilância e dota-os das competências necessárias para identificar tais riscos durante as suas atividades digitais.



eduque-os sobre como identificar e evitar golpes on-line comuns. O 'Be Internet Awesome' do Google é um recurso excelente e gratuito que inclui o 'Interland', um jogo interativo que ensina às crianças lições cruciais sobre segurança online. Através de atividades envolventes, ajuda as crianças a aprender a reconhecer os sinais de e-mails de phishing e outras ameaças online comuns. Esta abordagem divertida e educativa reforça a importância da vigilância e dota-os das competências necessárias para identificar tais riscos durante as suas atividades digitais. Criando senhas fortes: apresente-lhes ferramentas interativas como ' Pássaro de senha ' que pode ajudar na compreensão do conceito de senhas fortes e exclusivas. Isso não apenas torna o aprendizado sobre segurança de senhas envolvente, mas também incute habilidades práticas que podem ser aplicadas em suas interações digitais.





Essas estratégias são projetadas para capacitar os pré-adolescentes com o conhecimento e as ferramentas necessárias para navegar no ambiente on-line cada vez mais complexo com segurança e responsabilidade





Capacitando Adolescentes (de 13 a 18 anos):

A adolescência traz novos desafios à medida que os adolescentes começam a explorar a Internet de forma mais independente. Este é um momento crítico para discutir questões complexas como ameaças à segurança cibernética, roubo de identidade e comportamento ético online. Incentive-os a não serem apenas consumidores de conteúdos digitais, mas também cidadãos digitais responsáveis.





Para adolescentes (de 13 a 15 anos):





Conhecimento em mídias sociais: É crucial aprofundar o impacto das mídias sociais, especialmente no que diz respeito às consequências do compartilhamento excessivo e à permanência de ações online. Ferramentas como ' Bússola digital ' da Common Sense Education pode ser extremamente útil nesse sentido. Projetado especificamente para adolescentes, oferece jogos e cenários interativos que ilustram as implicações da vida real de suas escolhas digitais em plataformas de mídia social. Ao interagirem com estudos de caso e incidentes apresentados através desta ferramenta, os adolescentes podem compreender melhor os efeitos a longo prazo do seu comportamento online, promovendo uma compreensão mais profunda e uma utilização mais responsável das redes sociais.



Pensamento Crítico: É essencial promover o pensamento crítico sobre informações e notícias online. A sala de aula virtual Checkology do News Literacy Project é um excelente recurso que pode ser fundamental para ajudar os adolescentes a identificar notícias falsas. Esta plataforma oferece aulas e exercícios interativos projetados para ensinar os alunos a discernir informações confiáveis, reconhecer preconceitos e avaliar fontes. O envolvimento com esta plataforma pode capacitar os adolescentes a se tornarem consumidores mais exigentes e compartilhadores de notícias e informações on-line



Higiene cibernética básica: Cobrir os conceitos básicos de segurança cibernética é crucial para os adolescentes. Isto inclui compreender a utilização de software antivírus, os riscos associados às redes públicas e a importância de práticas seguras de Wi-Fi. Um ótimo recurso para isso é o ' Ases cibernéticos on-line 'curso pelo Instituto SANS. É um curso básico gratuito projetado especificamente para jovens alunos compreenderem conceitos fundamentais de segurança cibernética. Através de módulos envolventes, abrange tópicos como segurança de sistemas operacionais, redes e administração de sistemas, oferecendo uma introdução prática e abrangente ao mundo da segurança digital. Esta abordagem educacional capacita os adolescentes com o conhecimento necessário para navegar no mundo online com mais segurança e tomar decisões informadas sobre as suas atividades cibernéticas.



Envolver-se em comportamentos online saudáveis: Enfatizar o equilíbrio entre a vida online e offline, incentivando atividades que não envolvam telas e enfatizando a importância das interações no mundo real.



Para adolescentes mais velhos (de 16 a 18 anos):





Práticas avançadas de segurança: Para adolescentes mais velhos, é crucial aprofundar conceitos mais complexos de segurança cibernética, como criptografia, autenticação de dois fatores e as complexidades das leis e direitos digitais. A utilização de ferramentas práticas e exemplos do mundo real pode ajudar significativamente no aprofundamento da sua compreensão destes tópicos. Para uma exploração mais perspicaz, especialmente no domínio da criptografia, recomendo consultar um dos meus artigos anteriores que discute a importância de criar uma comunidade consciente da criptografia.



Para adolescentes mais velhos, é crucial aprofundar conceitos mais complexos de segurança cibernética, como criptografia, autenticação de dois fatores e as complexidades das leis e direitos digitais. A utilização de ferramentas práticas e exemplos do mundo real pode ajudar significativamente no aprofundamento da sua compreensão destes tópicos. Para uma exploração mais perspicaz, especialmente no domínio da criptografia, recomendo consultar um dos meus artigos anteriores que discute a importância de criar uma comunidade consciente da criptografia. Exploração de carreira: Para os adolescentes que consideram um futuro na segurança cibernética, é crucial compreender a infinidade de planos de carreira disponíveis nesta área. O LEGAL (Iniciativa Nacional para a Educação em Cibersegurança) é um recurso inestimável neste sentido. Ele categoriza e descreve diversas funções e responsabilidades no setor de segurança cibernética, oferecendo uma visão clara de possíveis planos de carreira.



Para os adolescentes que consideram um futuro na segurança cibernética, é crucial compreender a infinidade de planos de carreira disponíveis nesta área. O (Iniciativa Nacional para a Educação em Cibersegurança) é um recurso inestimável neste sentido. Ele categoriza e descreve diversas funções e responsabilidades no setor de segurança cibernética, oferecendo uma visão clara de possíveis planos de carreira. Implicações no mundo real : Destacar as graves implicações das ameaças cibernéticas através da discussão de casos significativos de crimes cibernéticos, como o ' Quero chorar 'ataque de ransomware.





Os adolescentes nestas faixas etárias encontram-se num ponto crucial em que as suas atividades online começam a ter implicações no mundo real. Fornecer-lhes as ferramentas certas, o conhecimento e a compreensão ética é fundamental para ajudá-los a navegar no mundo digital com segurança e a tomar decisões informadas.

Ferramentas e recursos práticos

Para apoiar esta jornada educacional em segurança cibernética, uma variedade de ferramentas e recursos gratuitos estão disponíveis:





Software de controle parental: Bark oferece uma solução para monitorar e limitar o uso da Internet por crianças pequenas. Embora não seja totalmente gratuito, o Bark oferece recursos abrangentes para garantir a segurança online e é altamente recomendado para pais que desejam proteger seus filhos de diversas ameaças online.



Bark oferece uma solução para monitorar e limitar o uso da Internet por crianças pequenas. Embora não seja totalmente gratuito, o Bark oferece recursos abrangentes para garantir a segurança online e é altamente recomendado para pais que desejam proteger seus filhos de diversas ameaças online. Plataformas Educacionais: Código.org : oferece aulas de codificação interativas e gratuitas para crianças de todas as idades, apresentando-lhes conceitos básicos de segurança cibernética. CyberPatriot: O Programa Nacional de Educação Cibernética para Jovens da Associação da Força Aérea, que inclui o CyberPatriot, oferece vários recursos para despertar o interesse pela segurança cibernética.



Para adolescentes: Hackathons e campos de codificação: procure hackathons e campos de codificação locais ou online que geralmente oferecem participação gratuita ou patrocinada. Esses eventos permitem que os adolescentes apliquem seus conhecimentos sobre segurança cibernética em cenários práticos. Você pode encontrar alguns exemplos em meu artigo anterior sobre um Abordagem estruturada para aprendizagem em segurança cibernética.





Esses recursos atendem a diferentes faixas etárias e estágios de aprendizagem, tornando-os ideais para nutrir uma compreensão completa da segurança cibernética desde tenra idade.

Construindo uma geração ciberinteligente

O objetivo abrangente desta jornada educacional vai além de apenas proteger nossos filhos, trata-se de capacitá-los. Ao construir metodicamente a sua compreensão do mundo digital e dos seus riscos inerentes, estamos a equipá-los não só para a Internet de hoje, mas também para o cenário digital em constante evolução de amanhã. À medida que amadurecem, o nosso papel como guias passa de exercer controlo para fornecer apoio consultivo. Esta transição é crucial para promover nativos digitais independentes, responsáveis e bem informados. Estes indivíduos não só estarão preparados para enfrentar com confiança os desafios e oportunidades da era digital, mas também poderão ser inspirados a considerar carreiras no campo dinâmico e em constante expansão da segurança cibernética.