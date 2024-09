Aptos Fumbles e por que um aplicativo matador vence contra L1

Olá pessoal 🙋🏻‍♂️,





Que semana complicada foi para as criptomoedas. Se o tema da semana passada foi exploits, o desta semana parece ser o escrutínio regulatório. A Reuters publicou um artigo investigativo sobre Binance, Visa e Mastercard atraiu o escrutínio do governo sobre cartões de débito vinculados a criptomoedas, e Sam Bankman-Fried está sendo investigado pelo regulador de valores mobiliários do Texas. Sempre digo às pessoas que, quando cada notícia soa ruim, é sinal de que estamos chegando ao fundo do poço.





Hoje estamos cobrindo Aptos, o novo blockchain L1 queridinho do Vale do Silício e empresas de capital de risco. Aptos lançou sua rede principal e tem sido um show de palhaços até agora. Vamos direto ao assunto.

Construir uma camada 1 é difícil

Aptos é uma nova blockchain L1 com $ 350 milhões + no financiamento total. Foi criado por ex-funcionários da Meta, Mohammad Shaikh e Avery Ching, que trabalharam anteriormente no projeto de stablecoin fracassado da Meta. A Aptos está avaliada em US$ 4 bilhões antes do lançamento, mesmo no atual ambiente macroeconômico. Honestamente, adereços para eles. Três meses após sua Série A, a Aptos lançou sua rede principal, que foi lançada em 17 de outubro de 2022. Até agora, não foi um bom dia no Crypto Twitter para a equipe Aptos.





Na criptografia, quase sempre é mais fácil consertar a tecnologia do que consertar a comunidade. A Aptos precisa dobrar sua gestão de comunidade, comunicação e transparência após o nível de incompetência que mostra durante a primeira semana.

Então, o que está acontecendo com a Aptos e por que construir uma nova rede blockchain de Camada 1 é extremamente difícil? Nesta peça, detalhamos tudo o que aconteceu com o Aptos nas últimas 48 horas e explicamos por que o desenvolvimento de criptografia geralmente tem o foco errado.





Aqui estão as conclusões rápidas:

A transparência máxima é a base da criptografia por causa de seu primeiro componente da comunidade - Aptos não fez um bom trabalho.

Replicar o crescimento orgânico de base e o efeito de rede do Ethereum (e outros L1 bem-sucedidos) é difícil.

Historicamente, não houve muitos L1s bem-sucedidos quando consideramos a quantidade de tempo, esforço e capital associados aos protocolos.

Os fundadores podem ter uma chance melhor de encontrar projetos de camadas de aplicativos de construção adequados ao mercado de produtos.

Os principais protocolos com PMF estão considerando a transição para suas próprias cadeias de aplicativos.

Imprudência total

Somente nas últimas 48 horas, houve várias práticas não profissionais da equipe Aptos. Acho que a última frase é bastante caridosa, dado o calibre do projeto de Aptos. Aqui estão alguns destaques e os principais tweets.





Tokenômica pouco clara. A coisa básica que qualquer projeto criptográfico com um token precisa acertar é ser 100% transparente sobre seu token. Isso inclui distribuição de fornecimento de token, casos de uso, mecanismos e muito mais. Aptos foi lançado sem documentação oficial de tokennomics, embora eventualmente publicado após muitas críticas do Crypto Twitter e após um vazamento de Upbit.







Comunicação pouco clara. A Aptos não deixou claro que a gênese de sua rede ocorreu em 12 de outubro, cinco dias antes do lançamento “oficial” da rede principal. Isso foi eventualmente esclarecido por seu CEO, mas exigiu muitas deliberações da comunidade Crypto Twitter para descobrir antes dos anúncios oficiais. Grandes entidades já apostam antecipadamente.





A Aptos permite que tokens adquiridos sejam apostados e que as recompensas de token de aposta subsequentes sejam líquidas. Com mais de 80% da oferta atual apostada em um rendimento de 7%, existem aproximadamente 56 milhões de tokens APT (80% * 1 bilhão de oferta total) lançados anualmente no mercado - ou aproximadamente equivalente a $ 350 milhões + de pressão de venda anual em $ 7 por APT.



Terminologias confusas. Aptos afirmou que 51% de seus tokens são para a “comunidade”. No entanto, a palavra comunidade aqui significa uma divisão entre a Fundação Aptos e os Laboratórios Aptos, indicando que a única maneira de as moedas chegarem às mãos da “comunidade” é se a Fundação ou os Laboratórios Aptos permitirem que isso aconteça.



Problemas de lançamento aéreo. Aptos realizou um lançamento aéreo sem mecânica adequada, permitindo que o ator oportunista lançasse um ataque Sybil. A Aptos também exigia alguma forma de login ou identificação da web 2.0 (Google, Discord ou GitHub) para ser elegível para o airdrop.







Adiando Perpétuos. Quando um projeto precisa pedir a uma grande bolsa centralizada para não listar o contrato perpétuo de seu token, é uma admissão indireta de um design de fornecimento de token de desequilíbrio. A Aptos sabe que os participantes do mercado aproveitarão a incerteza do tokennomics (pelo menos não era claro no início) e o fato de que as recompensas de apostas são líquidas.







Solana é uma anomalia

Muita gente parece esquecer que apostar na nova L1 sempre foi o maior jogo da cidade. Existem incentivos financeiros ridículos para fundadores e investidores financiarem o L1 por causa de seu TAM e a quantidade de capital que eles podem acumular sem precisar alcançar o sucesso de qualquer maneira significativa e sustentável. Você pode ter anos de pistas, praticamente esperar o ciclo da taxa de juros do Fed e levantar mais capital conforme necessário. No entanto, não houve muitos L1s bem-sucedidos.





O sucesso de Solana foi único e uma anomalia. Muitos VCs, sem surpresa, desejam replicar o retorno de 10.000% da Multicoin e SBF com Solana, mas a história mostrou que investir em L1 é difícil. A Multicoin teve suas perdas com a EOS, e houve vários outros projetos L1 da era 2017-2018 que nunca retornaram (NEO, ICX e ZIL; para citar alguns). Mesmo se você tiver um baú de guerra enorme, existem componentes externos que podem fazer ou quebrar um L1. Muitas vezes, a quantidade de trabalho e o impacto que a equipe por trás do L1 pode colocar nesses fatores externos são limitados. Nutrir uma comunidade orgânica, seguidores de culto e um setor de nicho dentro do espaço não é apenas gastar capital. A EOS arrecadou bilhões, mas não conseguiu produzir o mesmo nível de resultados que Solana. Outros L1s bem capitalizados nos últimos anos estão avançando, mas não alcançaram nenhuma forma tradicional de sucesso de maneira significativa quando você considera a quantidade de capital levantado.





L1 também precisa pegar uma onda ou pelo menos colocar um forte foco e dominar um aspecto do espaço criptográfico. Solana montou a onda NFT. Que onda está aí agora?



Além disso, a menos que você esteja excepcionalmente bem conectado e tenha o histórico adequado para lançar um novo L1, é melhor para os fundadores encontrar um produto adequado ao mercado com projetos de camada de aplicativo. Protocolos bem-sucedidos com PMF, como Axie e dYdX, estão considerando a transição para seu próprio appchain para melhorar o desempenho e maior personalização. Parece que estamos nos movendo cada vez mais para um mundo onde um dApp bem-sucedido pode simplesmente girar para outro L1 ou se tornar seu próprio appchain, enquanto um L1 bem-sucedido precisa garantir que os dApps bem-sucedidos permaneçam em sua cadeia - de qualquer forma, isso é para outro post .





O Foco Errado

Desenvolver um novo L1 do zero é extremamente difícil. Você não está apenas construindo um produto, mas também um ecossistema e uma comunidade em um mundo de código aberto descentralizado sem qualquer defensibilidade de propriedade intelectual. Qualquer trabalho que você colocar lá fora pode ser replicado e duplicado por outras entidades. Tudo isso enquanto você precisa se concentrar em atrair o interesse dos desenvolvedores, criar uma comunidade próspera e atrair usuários finais para o seu ecossistema. Compare isso com um dApp ou um appchain, onde o foco na aquisição do cliente é muito mais simples: foco nos usuários finais.





Embora, com certeza, veremos um futuro multi-cadeia. A maioria dos usuários de criptografia mostrou que não se importa com os diferenciadores idealistas. Eles simplesmente querem usar o melhor produto ou aquele que pode render mais dinheiro. A ascensão de novos L1s mostrou que não entendemos o que realmente importa. Precisamos de um foco muito mais forte na criação de aplicativos tangíveis e utilizáveis para usuários de criptomoedas todos os dias - em vez de competir pelo mesmo mercado existente repetidamente.

Átomos e bits

Na criptografia, geralmente nos concentramos em bits, mas esquecemos os átomos. Os mercados adoram empresas baseadas em bits quando o ambiente macro é de risco e vice-versa quando é de risco. Apesar do crescimento da tecnologia blockchain nos últimos anos, a maioria significativa das criptomoedas ainda está focada apenas em bits. Claro que existem projetos como o Helium que possuem dispositivos físicos em seu modelo de negócios, mas não são muitos. Acredito que, para que a cripto atinja US$ 5 trilhões em capitalização de mercado durante o próximo ciclo, precisamos de mais foco na construção de negócios de cripto baseados em átomos, variando de um sistema de ponto de venda nativo de cripto a telefones celulares e muito mais. A empresa de tecnologia mais forte do mundo é a Apple. São átomos e bits. Com o toque de um botão, a Apple dizimou bilhões de dólares em valor dos negócios de publicidade do Google e da Meta. Para que a criptografia realmente prospere, a indústria precisa de mais empresas que lidam com átomos.





Até a próxima vez,

Marco M.

