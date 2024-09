Aprendendo a arte de contar histórias da Pixar

Os seres humanos são contadores de histórias naturais. Muitos de nós temos vidas fascinantes; encontrar uma maneira de contar nossas histórias é benéfico. A Pixar apresentou histórias com sucesso usando uma estrutura que sempre funciona; é uma exploração obrigatória para qualquer contador de histórias.

A arte de contar histórias

Contar histórias é uma forma de arte, mas para contar uma boa história, você deve primeiro entender os fundamentos de como ela funciona. Contar histórias é a habilidade interativa de revelar os elementos e imagens de uma história por meio de palavras e gestos enquanto inspira a imaginação do ouvinte.

Como planejar uma história em 8 passos?

Comece com um cenário de enredo bem definido. Pode ser descrito como começando com um passo de elevador, o que ajuda a reduzir seu escopo de maneira útil. Você já tem uma ideia geral do que (e quem, e onde) é sua narrativa. O cenário da sua história deve ser sucinto para transmitir o central 'e se...?' ou força motriz da sua história. Isso dá uma boa ideia de quem são os personagens principais, onde os personagens secundários e os conflitos podem aparecer e a trajetória geral da história.

Faça uma lista dos cinco W`s. Ao fazer perguntas sobre os Cinco W's, você pode começar a organizar e planejar ideias como motivações e ambições de personagens ('por que'). Como alternativa, o período e o local em que sua história ocorre (onde e quando).

Crie um esqueleto de personagens para trabalhar. Depende de você o quanto você planeja e esboça seu romance antes do tempo versus quanto você descobre ao longo do processo de escrita. Metas, objetivos e conflitos são aspectos úteis para começar. O que seus personagens querem, por que querem e como seus objetivos podem colidir com obstáculos.

Tome nota das batidas de contos usuais em seu gênero.

Mantenha uma lista de ideias de cenário organizada (além de qualquer sucata). Usar um quadro de cortiça, fichas físicas ou uma ferramenta de arrastar e soltar para criar resumos de cenas é uma ótima maneira de organizar seus pensamentos.

Escreva uma sinopse em uma frase, um parágrafo e uma página. Isso é benéfico porque ajuda você a organizar suas ideias de contos, como os principais conflitos que podem surgir, bem como seus prováveis resultados e efeitos.

Para ver do que estou falando, tente uma versão narrativa curta.

À medida que avança no seu manuscrito, faça anotações sobre ele. As anotações abreviadas podem ajudá-lo a organizar seus pensamentos sobre modificações futuras.

Fórmula de narrativa da Pixar

A estratégia de contar histórias da Pixar é desenvolver um protagonista com quem o público simpatize e se preocupe até o final da história. A maioria das pessoas fica surpresa ao saber que a maioria dos personagens da Pixar não é baseada ou inspirada em pessoas reais.





O Método Pixar é uma nova maneira de pensar sobre seu enredo e personagens, de acordo com a Pixar. Obriga você a considerar os personagens da perspectiva do público. As Regras da História da Pixar são projetadas para ajudá-lo a resolver seus problemas de história.

Regras da história da Pixar

Algo deve despertar o interesse de seu personagem principal. Esse desejo pode ser de vingança, amor ou qualquer outra coisa que impulsione a trama adiante na história. Para que a trama avance, um personagem deve ter um inimigo.





Não precisa ser um vilão, mas deve tornar a vida do protagonista mais difícil e incentivá-lo a se esforçar mais para atingir seu(s) objetivo(s). Todo personagem, por menor que seja, requer um defeito. Essa falha causará problemas para seu personagem ao longo da história.





Se seu personagem tem uma fraqueza e deseja alguma coisa, em vez de empurrá-lo contra a parede e forçá-lo a lutar sozinho, dê a ele forças opostas.





Você admira um personagem mais por seus esforços do que por suas realizações. Você deve considerar o que lhe interessa como público, não o que é agradável para você como escritor.





O ato de abertura é muito importante. Se você não fisgar seu público no primeiro ato, eles irão embora antes que o filme termine. Isso envolve mais do que apenas escrever uma boa primeira cena que agarre seus leitores pela garganta - você deve estabelecer tudo o que precisa saber de antemão, incluindo contexto, personagens principais, riscos, obstáculos a serem superados e uma noção de como você o alcançará. (o segundo ato).





A escalada é o tema do segundo ato. Para manter seu público interessado, você deve aumentar as apostas em intervalos regulares. Você corre o risco de perder a atenção e o interesse do público se não aumentar o conflito da história quando eles começarem a desviar o olhar da pipoca em busca de algo mais emocionante para fazer.





O terceiro ato é sobre encontrar uma solução. É aqui que você resolverá todos os problemas da sua história e encerrará todas as pontas soltas. Se você for muito simples, vai entediar as pessoas; se você for muito sofisticado, vai perdê-los completamente."

A Fórmula Pixar Em 3 Passos

Os espectadores se sentirão como se estivessem acompanhando seu protagonista em uma jornada. Eles estarão torcendo pelo protagonista e se preocupando com ele ou ela.





Existem três fatores que devem estar presentes em sua escrita para que isso funcione:





O protagonista deve ter um forte desejo por algo para agir sobre isso. Algo deve estar impedindo seu protagonista de atingir seus objetivos (normalmente outro personagem). Seu protagonista deve passar por um arco emocional no qual aprende algo ou cresce como pessoa como resultado de sua jornada, o que acabará por levá-lo a conseguir o que busca.

A estrutura da história da Pixar

Para usar a fórmula da Pixar, cada frase geralmente começa com algumas palavras e depois uma área em branco para o contador de histórias preencher. Você tem a opção de usar seis ou oito etapas.

As 22 regras da Pixar para contar histórias (parafraseadas)

Os personagens devem ser admirados por tentarem mais do que seus triunfos permitiram. Lembre-se do que lhe interessa como público, não do que você gosta de fazer como escritor. Eles podem ser bastante diferentes. Embora tentar encontrar um tema seja crucial, você não saberá do que se trata a narrativa até chegar à conclusão dela. Está claro? Reescreva-o agora. Era uma vez... Todos os dias... Um dia... Por causa disso... Por causa disso... Até que finalmente... Desde então... Simplificar. concentrar misturar e combinar personagens Desvios devem ser evitados a todo custo. Você sentirá como se estivesse jogando fora objetos de valor, mas isso o libertará. Em que seu personagem se destaca ou se sente à vontade? Jogue-o no pólo oposto. Enfrente-o. Como ele lida com isso? Antes de descobrir o seu meio, pense em um final. Finais são difíceis de inventar. Coloque o seu em funcionamento imediatamente. Complete sua narrativa. Permita-se deixar ir, mesmo que não seja perfeito. Em um mundo ideal, você teria os dois, mas não vamos nos precipitar. Da próxima vez, tente mais. Faça uma lista do que não aconteceria a seguir se você estivesse preso. O material que vai te destravar provavelmente aparecerá. Disseque as histórias que você gosta. Antes de usá-lo, você deve primeiro reconhecê-lo. Por que você se sente compelido a contar esta história em particular? Qual é a crença ardente dentro de você na qual sua história se baseia? Esse é o cerne da questão. Tire a primeira coisa que vier à mente da equação. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto - saia do óbvio. Suspenda sua descrença. Dê a seus personagens seus pensamentos. É simples para você, como escritor, escrever um personagem dócil ou maleável, mas é perigoso para o seu público. Qual é o cerne do seu conto? Qual é a maneira mais econômica de expressá-lo? Você pode construir a partir daí, se souber disso. Como você se sentiria se fosse seu personagem nessa situação? Ocorrências incrivelmente improváveis ganham credibilidade quando as pessoas falam honestamente. O que está em jogo? Dê-nos motivos para torcer pelo personagem, e o que acontecerá se ele falhar? As probabilidades estão contra ele. Não existe esforço desperdiçado. Se não estiver funcionando, solte e siga em frente; se for útil, reaparecerá. Você deve entender a si mesmo e entender a diferença entre tentar o seu melhor e ser meticuloso. A história está sendo testada, não refinada. Os personagens se encontram em muita dificuldade por causa das coincidências. É trapaça confiar em coincidências para tirá-los disso. Exercitar os blocos de construção de um filme que você despreza é uma boa ideia. O que você faria com eles se pudesse reorganizá-los em algo que você gosta? Identifique seus personagens e situação. Não use a palavra "legal". O que faria VOCÊ se comportar de tal maneira? Colocá-lo no papel apenas permite que você inicie o processo de reparo. Você nunca compartilhará uma ideia brilhante se ela permanecer em seu cérebro.

Caro contador de histórias

A narrativa da Pixar não é uma solução rápida para contar histórias, nem é uma fórmula para produzir um único roteiro ou história e fazê-lo perfeitamente. Ele o ajudará a desenvolver, criar e refinar sua história até que ela esteja completa.

Mais em Contação de histórias