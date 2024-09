Alerta de Segurança do INE: O Alto Custo de Negligenciar o Treinamento em Segurança Cibernética

CARY, Carolina do Norte, 20 de agosto de 2024, CyberNewsWire





Nos negócios modernos, a segurança cibernética não é meramente uma preocupação técnica, mas uma salvaguarda financeira crucial. Com as ameaças cibernéticas crescendo em sofisticação e frequência, as implicações financeiras de negligenciar o treinamento em segurança cibernética são severas e multifacetadas.





Segurança INE , líder global em treinamento e certificações em segurança cibernética, está explorando como negligenciar esse aspecto crítico da estratégia organizacional pode levar a uma crise financeira e apresentando cinco razões principais pelas quais o treinamento em segurança cibernética é importante.





Impacto financeiro direto dos ataques cibernéticos









O mesmo relatório destaca o valor de uma equipe de segurança cibernética robusta, mostrando que a maioria dos que foram violados tinha falta de pessoal em segurança cibernética e sofreu uma perda média de US$ 1,76 milhão a mais em custos de praia.





"À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais sofisticadas, o custo de não investir em treinamento em segurança cibernética aumenta exponencialmente", explica Dara Warn, CEO da INE Security.





"Treinamento efetivo não é meramente uma despesa de item de linha — é um investimento indispensável na integridade operacional e segurança financeira das organizações. Escolher o parceiro de treinamento certo e priorizar o treinamento de segurança cibernética para empresas não deve ser visto como opcional por CISOs e CIOs.”

Interrupção operacional

Além dos custos diretos de um ataque cibernético, as interrupções operacionais geralmente exigem recuperações extensas do sistema, desviando recursos e causando perdas significativas de receita, como foi o caso recente da CDK Global.





O fornecedor de soluções de software para concessionárias de veículos foi atingido por um ataque de ransomware, paralisando a indústria automobilística e expondo a empresa a riscos substanciais de litígio, um golpe duplo que provavelmente levará anos para que a extensão total dos danos seja percebida.

Danos à reputação a longo prazo

Os custos indiretos de violações cibernéticas, como danos à reputação, podem ser mais prejudiciais do que as penalidades financeiras imediatas. Após a violação de dados do Capital One em 2019, que afetou aproximadamente 100 milhões de clientes nos EUA, o banco enfrentou não apenas multas regulatórias, mas também uma erosão significativa da confiança do cliente.





O incidente levou a processos judiciais e a um declínio no crescimento de clientes, ilustrando como danos à reputação podem se traduzir em perdas financeiras de longo prazo e destacando a fragilidade de infraestruturas críticas de TI.

Custos regulatórios e de conformidade

Negligenciar o treinamento em segurança cibernética também expõe as organizações a riscos regulatórios. A não conformidade com estruturas como GDPR na Europa ou HIPAA nos Estados Unidos pode resultar em multas substanciais.





Em 2020, a Marriott enfrentou uma multa de mais de US$ 23 milhões do Information Commissioner's Office do Reino Unido por uma violação que afetou milhões de hóspedes. Embora reduzida de US$ 124 milhões iniciais devido a fatores de mitigação, incluindo o impacto econômico da COVID-19, a multa ressalta as penalidades financeiras significativas associadas à falha em proteger os dados do cliente.

O caso do investimento em treinamento em segurança cibernética

Investir em treinamento em segurança cibernética não é apenas sobre mitigar riscos — é sobre prudência financeira. Funcionários bem treinados têm menos probabilidade de serem vítimas de ataques de phishing ou outras formas de engenharia social, reduzindo significativamente o potencial de violações.





Além disso, uma equipe de TI experiente pode garantir que os sistemas sejam mantidos atualizados e seguros contra ameaças emergentes, diminuindo a probabilidade de incidentes dispendiosos.

Do ponto de vista financeiro, o retorno do investimento em treinamento em segurança cibernética é claro.





O custo de treinamento e qualificação da equipe é consideravelmente menor do que as despesas associadas à recuperação de um ataque cibernético, sem mencionar a economia a longo prazo ao evitar multas e danos à reputação.

O caso para investir em treinamento em segurança cibernética: cinco razões para fazer o investimento

Proteção abrangente por meio da educação





Treinamento em segurança cibernética capacita os funcionários educando-os sobre os riscos associados às ameaças cibernéticas e os métodos pelos quais essas ameaças podem se infiltrar em uma organização.





Ao entender as táticas usadas por criminosos cibernéticos, como phishing, ransomware e outras formas de engenharia social, os funcionários se tornam mais adeptos a reconhecer atividades suspeitas e menos propensos a expor inadvertidamente a organização a uma violação. Esse tipo de educação é crucial, pois o erro humano continua sendo uma das principais causas de falhas de segurança.





Aprimorando conjuntos de habilidades com certificações





Alcançar as melhores certificações em segurança cibernética como Testador de Penetração Júnior (eJPT) , CompTIA Segurança+ , e Profissional Certificado em Segurança de Sistemas de Informação (CISSP) fornece aos profissionais de TI conhecimento e habilidades abrangentes que são cruciais para gerenciar e mitigar riscos de segurança cibernética de forma eficaz.





Essas certificações são reconhecidas em todo o setor e significam a capacidade de um profissional de projetar, implementar e gerenciar um programa de segurança cibernética de primeira linha. Elas não são meramente ferramentas educacionais, mas também são instrumentais na formação do cenário de segurança cibernética dentro de uma organização.





Aproveitando o treinamento em segurança cibernética para conformidade





Com o número crescente de regulamentações de proteção de dados, como o GDPR na Europa e o CCPA na Califórnia, o treinamento em segurança cibernética se torna essencial para garantir a conformidade . Programas de treinamento que incluem componentes sobre requisitos regulatórios ajudam as organizações a evitar multas caras e batalhas legais, mantendo os funcionários informados sobre suas responsabilidades sob essas leis.





O treinamento focado em conformidade garante que a organização não apenas atenda aos padrões legais atuais, mas também esteja preparada para novas regulamentações que possam surgir.





Investimento estratégico em segurança futura

O custo de implementação de um programa robusto de treinamento em preparação para segurança cibernética é muitas vezes ofuscado pelas despesas associadas a uma violação de dados, que podem incluir custos de remediação, multas, processos judiciais e perda de reputação.





Ao investir em programas de treinamento contínuo e atualizado , as organizações podem criar uma cultura de segurança que permeie todos os níveis da empresa. Essa cultura não apenas aprimora a segurança, mas também constrói um ethos corporativo onde a segurança se torna um elemento operacional diário, tão integral quanto o atendimento ao cliente ou o controle de qualidade.





Atrair e reter os melhores talentos





Organizações que fornecem oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional em segurança cibernética têm mais probabilidade de atrair e reter os melhores talentos. Profissionais da área geralmente buscam ambientes onde possam desenvolver suas habilidades e assumir novos desafios.





Oferecer acesso a programas de treinamento e desenvolvimento torna uma organização mais atraente para profissionais ambiciosos de segurança cibernética e melhora sua reputação no setor.

Conclusão

Os riscos financeiros associados à segurança cibernética são altos demais para serem ignorados. À medida que as ameaças cibernéticas evoluem, o custo da inação só aumentará. As organizações devem ver o treinamento em segurança cibernética não como uma despesa opcional, mas como um investimento crítico em sua segurança financeira e integridade operacional.





Ao priorizar a educação em segurança cibernética, as empresas podem se proteger não apenas contra ameaças imediatas, mas também contra as amplas repercussões financeiras que podem surgir de uma única violação.

Sobre a INE Security:

Segurança INE é o principal fornecedor de treinamento e certificação em redes on-line e segurança cibernética. Aproveitando uma poderosa plataforma de laboratório prático, tecnologia de ponta, uma rede global de distribuição de vídeo e instrutores de classe mundial, a INE Security é a principal escolha de treinamento para empresas da Fortune 500 em todo o mundo para treinamento em segurança cibernética em negócios e para profissionais de TI que buscam progredir em suas carreiras.





O conjunto de caminhos de aprendizagem da INE Security oferece uma profundidade incomparável de conhecimento em segurança cibernética e está comprometido em fornecer treinamento técnico avançado, ao mesmo tempo em que reduz as barreiras em todo o mundo para aqueles que buscam ingressar e se destacar em uma carreira de TI.

Contato

Diretor de Comunicações Estratégicas Globais e Eventos

Kathryn Marrom

Segurança INE

[email protected]

Esta história foi distribuída como um release pela Cyberwire sob o Programa de Blogging Empresarial da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui .