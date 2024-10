Abrindo novos caminhos em DeFi: migração inovadora da Ascent Exchange para Horizen EON

Bem-vindo a outra parte convincente de "Inovadores em criptografia" do Hacker Noon, onde os holofotes brilham sobre os agentes de mudança que avançam na criptosfera. Na palestra de hoje, temos a companhia de David Paulson, a força dinâmica por trás do salto estratégico da Ascent Exchange para a plataforma Horizen EON.





Ascent Exchange tem sido uma palavra da moda na comunidade criptográfica , sinônimo de soluções DeFi de ponta e um compromisso constante com a capacitação do usuário. A sua ousada migração não é apenas uma transição; é uma jornada transformadora rumo ao estabelecimento de um novo padrão no comércio descentralizado.





Portanto, aperte o cinto enquanto mergulhamos na mecânica do movimento inovador do Ascent Exchange, exploramos os novos e vibrantes esforços de reformulação da marca e descobrimos o que isso significa para o futuro do DeFi. Vamos obter os insights direto da fonte. David, é fantástico ter você conosco. Compartilhe conosco, se desejar, a visão que está impulsionando o Ascent Exchange para sua nova fase emocionante.

Ascent Exchange revoluciona o comércio descentralizado com Horizen EON Move

Ishan Pandey : Olá David, é um prazer ter você conosco em nossa série "Inovadores em criptografia". À medida que mergulhamos na história do Ascent Exchange, você pode começar compartilhando sua jornada e os momentos cruciais que levaram ao início do Ascent Exchange no Horizen EON?





David: Obrigado por me convidar para compartilhar ideias sobre o Ascent Exchange nesta entrevista. Meu nome é David e estou animado para mergulhar na jornada transformadora e nos recursos inovadores que tornam o Ascent Exchange um destaque no espaço DeFi.





Ishan Pandey : Migrar do Polygon para o Horizen EON é uma jogada ousada. Você pode explicar o que torna o Horizen EON a plataforma ideal para o Ascent Exchange e como ele melhora a experiência de negociação para seus usuários?





David: O início do Ascent Exchange no Horizen EON foi o culminar da identificação da necessidade de uma plataforma DeFi mais robusta, escalável e centrada no usuário. Nossa jornada começou com uma visão de simplificar e proteger as transações DeFi, e a decisão de desenvolver o Horizen EON foi impulsionada por sua escalabilidade excepcional, recursos de privacidade e uma comunidade de apoio.





Migrar do Polygon para o Horizen EON foi uma decisão estratégica. Horizen EON fornece um ambiente mais escalável e seguro para nossos usuários, aprimorando a experiência de negociação com velocidades de transação mais rápidas e taxas mais baixas, ao mesmo tempo que mantém um alto grau de descentralização.

A compatibilidade total da máquina virtual Ethereum da Horizen EON, juntamente com seus recursos robustos como o protocolo de transferência entre cadeias (CCTP) e a tecnologia zkSNARKs, facilita comunicações entre cadeias contínuas e sem permissão. Esta transição é ainda reforçada pela extensa rede de nós da Horizen, garantindo um ambiente descentralizado, seguro e confiável para o Ascent Exchange, alinhando-se ao nosso compromisso de fornecer uma experiência de negociação de alto nível centrada no usuário.





Ishan Pandey : Ascent Exchange é o primeiro a implementar tokenomics ve(3,3) no Horizen EON. Como você acha que essa vantagem de ser o pioneiro o posiciona no mercado e quais são os benefícios de longo prazo que você prevê?





David: A adoção do modelo ve(3,3) Tokenomics com Liquidez Concentrada V3 pela Ascent Exchange marca um marco significativo na evolução da plataforma. Esse recurso avançado foi adaptado para funcionar perfeitamente com o modelo veAEX, proporcionando aos provedores de liquidez maior controle e flexibilidade. Os principais aspectos desta integração incluem:





Liquidez Concentrada: Permite a alocação de capital dentro de faixas de preços específicas, aumentando a eficiência do capital e o potencial para retornos mais elevados.



Vários níveis de taxas: os provedores de liquidez podem escolher entre quatro níveis de taxas diferentes (0,01%, 0,05%, 0,25%, 1%), otimizando os ganhos com base em sua tolerância ao risco e perspectivas de mercado.



Opções de alcance automático: A plataforma oferece quatro opções de alcance automático – Full Range, Safe, Common e Expert – cada uma atendendo a diferentes preferências de risco e retorno.



Faixas de preços personalizadas: Para quem prefere uma abordagem prática, existe a opção de definir faixas de preços personalizadas, aumentando ainda mais a flexibilidade da plataforma.



Maiores retornos e menor derrapagem: Ao concentrar a liquidez dentro de intervalos específicos, podem ser alcançados retornos mais elevados com o mesmo montante de capital. Além disso, a liquidez concentrada pode levar a uma menor derrapagem, melhorando a experiência de negociação dos usuários.

Esta vantagem de pioneirismo com ve(3,3) Tokenomics no Horizen EON posiciona a Ascent Exchange como líder em soluções inovadoras de liquidez, oferecendo um ambiente de negociação mais eficiente, flexível e fácil de usar.



Ishan Pandey : As parcerias são frequentemente a força vital de plataformas em crescimento. Você pode falar sobre sua colaboração com a Wave GP e a importância de sua alocação máxima por projeto para o Ascent Exchange?





David: A colaboração entre a Ascent Exchange e a Wave GP representa um voto significativo de confiança nas capacidades e no potencial futuro da Ascent Exchange. Wave GP, como provedor de liquidez dedicado da Horizen EON, está comprometendo sua alocação máxima por projeto para a Ascent Exchange. Este movimento estratégico garantirá que os indicadores de liquidez mais negociados e populares na Ascent Exchange sejam apoiados por uma liquidez profunda e estável. Tal parceria não só sublinha a confiança na posição de mercado da Ascent Exchange, mas também aumenta a capacidade da plataforma de oferecer experiências de negociação robustas e fiáveis ​​aos seus utilizadores.





Ishan Pandey : Após sua mudança estratégica, a Ascent Exchange passou por uma reformulação significativa da marca. Qual a importância da marca no espaço criptográfico e que mensagem você deseja transmitir com o novo design e cores?





David: A estratégia de rebranding da Ascent Exchange está estreitamente alinhada com a visão e o espírito inovador da Horizen EON. Essa reformulação da marca não é apenas uma reforma visual; é um alinhamento estratégico que reflete a estrutura tecnológica avançada e a abordagem inovadora da Horizen EON.





Ao adotar um novo design e esquema de cores, o Ascent Exchange pretende transmitir uma mensagem de dinamismo, inovação e centralização no usuário, refletindo o compromisso da Horizen EON com escalabilidade, segurança e um ecossistema robusto. Esta sinergia na marca ressalta um compromisso compartilhado em estabelecer novos padrões no espaço DeFi, destacando a dedicação da Ascent Exchange e da Horizen EON em liderar a inovação em blockchain.





Ishan Pandey : Para usuários que desejam ingressar no Ascent Exchange, quais etapas devem seguir para configurar sua carteira Horizen EON e como o token de gás $ZEN se encaixa na experiência geral do usuário?





David: Configurar sua carteira Horizen EON envolve algumas etapas simples, especialmente se você estiver usando MetaMask ou Cobalt Wallet. Para usuários MetaMask, veja como adicionar Horizen EON:





Abra o MetaMask: inicie a extensão do navegador MetaMask ou aplicativo móvel. Acesse Configurações: Navegue até ‘Configurações’ e depois até ‘Redes’. Adicionar rede: Clique em ‘Adicionar rede’. Insira os detalhes da rede: Escolha 'Adicionar uma rede manualmente' e insira os seguintes detalhes: Nome da rede: Horizen EON

Novo URL RPC: https://eon-rpc.horizenlabs.io/ethv1

ID da cadeia: 7332

Símbolo monetário: ZEN

URL do Block Explorer: https://eon-explorer.horizenlabs.io/ Quanto ao token de gás $ZEN, é o token nativo usado para pagar taxas de rede e de transação na rede Horizen EON. $ZEN pode ser adquirido nas principais bolsas, incluindo LBank, e pode ser sacado através da rede EON.



Além da MetaMask e da Cobalt Wallet, a Sphere by Horizen é outra opção de acesso à rede Horizen EON. Sphere é uma carteira multifuncional que suporta ZEN e outros tokens na rede Horizen.





Para transferir ZEN para Horizen EON, é utilizado um recurso conhecido como "Forward Transfer". Este mecanismo permite a movimentação do ZEN do blockchain Horizen principal para a plataforma EON. A transferência direta é parte integrante da garantia de fluidez e facilidade de transações dentro do ecossistema Horizen, permitindo que os usuários participem efetivamente da plataforma Ascent Exchange no Horizen EON.





Ishan Pandey : Olhando para o futuro, o que os usuários e investidores podem esperar do Ascent Exchange? Há algum recurso ou desenvolvimento futuro que o deixe particularmente entusiasmado?





David : Olhando para o futuro, os usuários do Ascent Exchange podem esperar um conjunto de novos recursos, incluindo ferramentas de negociação avançadas, ofertas de ativos mais diversificadas e medidas de segurança aprimoradas. Estamos particularmente entusiasmados com a integração de análises baseadas em IA para fornecer aos usuários insights de mercado mais profundos.





Ishan Pandey : A comunidade é fundamental para a filosofia da Ascent Exchange. Como você se envolve com sua comunidade e qual o papel que ela desempenha na governança e na direção futura da plataforma?





David : Nossa comunidade desempenha um papel vital na definição da governança e da direção futura da plataforma. Nós nos envolvemos com nossa comunidade por meio de atualizações regulares, fóruns abertos para feedback e incorporação de suas sugestões em nosso roteiro de desenvolvimento.





Ishan Pandey : Em um espaço cada vez mais lotado, o que distingue o Ascent Exchange de outras plataformas DeFi e como você mantém uma vantagem competitiva?





David: O Ascent Exchange se destaca no concorrido espaço DeFi por seu design centrado no usuário, recursos inovadores como tokenomics ve(3,3) e um forte foco em segurança e escalabilidade. Mantemos nossa vantagem competitiva evoluindo e nos adaptando constantemente às necessidades de nossos usuários e do mercado.





Ishan Pandey : Por último, à medida que vemos mudanças nos cenários regulatórios em todo o mundo, como a Ascent Exchange está se preparando para possíveis mudanças na regulamentação DeFi e que impacto você acha que isso terá na indústria?





David: Em resposta às mudanças nos cenários regulatórios, a Ascent Exchange está se envolvendo proativamente com os órgãos reguladores e se mantendo à frente dos requisitos de conformidade. Acreditamos que as mudanças regulatórias trarão mais estabilidade e confiança à indústria DeFi, beneficiando plataformas preparadas e adaptáveis.





Concluindo, a Ascent Exchange está comprometida em ampliar continuamente os limites do que é possível no DeFi, garantindo que nossa plataforma permaneça na vanguarda da inovação, segurança e capacitação do usuário.





