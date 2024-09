A diferença entre teste de unidade e teste de integração

Quando se trata de desenvolvimento de software testes, as pessoas geralmente consideram apenas testes de unidade. Faz sentido, já que é um dos testes de infraestrutura mais viáveis ​​que também podem ser automatizados.

No entanto, um teste de unidade conhecido não é o único teste significativo necessário para garantir que o resultado de um projeto seja otimizado e viável. Há também testes de integração, que parecem semelhantes.

Neste artigo, daremos a você uma visão geral abrangente deles e discutiremos suas diferenças. Vamos começar!

Por que o teste de software é importante?

Embora muitos prefiram a abordagem “codifique rápido, quebre as coisas”, ter uma estratégia e um processo de teste é algo que você deve desenvolver e implementar muito antes de seu software chegar às mãos dos usuários finais. Isso é especialmente verdadeiro quando o desenvolvimento de um software é dividido entre vários programadores ou equipes.

Garantir que tudo funcione em conjunto sem que nenhum componente interrompa a funcionalidade dos outros não é uma tarefa fácil. Isso requer vários tipos de testes realizados por várias partes interessadas no processo em diferentes estágios de desenvolvimento.

O que é Teste de Unidade?

Esse tipo de teste é concentrado em uma parte de todo o aplicativo em total isolamento. Normalmente, é uma única classe ou função. Idealmente, a unidade não tem efeitos colaterais. Para que possa ser isolado e testado o mais facilmente possível.

Às vezes, o nível necessário de isolamento está fora do alcance do DevOps. Nesse caso, o teste está ficando mais complicado.

Além disso, outros fatores restringem as habilidades de teste de unidade. É impossível testar funções privadas em linguagens de programação com modificadores de acesso. Instruções especiais ou sinalizadores de compilador podem ajudar a lidar com essas bordas. Caso contrário, você precisa aplicar alterações de código para torná-las acessíveis de forma limitada.

A velocidade de execução é o fator crítico na seleção de testes de unidade em detrimento de outros. Como esses testes não devem ter efeitos colaterais, você deve executá-los com precisão, sem nenhum outro sistema. Idealmente, isso não inclui dependências do sistema operacional básico. Algumas dependências podem existir; outros — podem ser substituídos para garantir testes isolados.

Além disso, o teste de unidade é o núcleo do desenvolvimento orientado a testes. Em palavras simples, é um processo de desenvolvimento de software estendido. DevOps e programadores escrevem testes antes da implementação real em um processo de desenvolvimento orientado a testes. O objetivo é expandir a especificação de um dispositivo individual antes que ele seja implementado.

Embora possa parecer atraente, tem falhas notáveis. A especificação deve ser precisa e os autores do teste devem estar cientes do lado conceitual da implementação. Este requisito vai contra os princípios do Agile .

Benefícios dos Testes Unitários no Desenvolvimento de Software:

Muitas equipes tratam o teste de unidade como algo sem sentido na rotina de trabalho de um testador ocupado. Como leva algum tempo, os gerentes de projeto geralmente preferem pular essa etapa.

A verdade é que o teste deve ser integrado à rotina de desenvolvimento, pois é relativamente acessível e fácil de fazer. Há muitos prós nessa abordagem, e aqui estão apenas alguns:

Redução dos custos de manutenção

O teste precoce e frequente é uma maneira comprovada de diminuir os custos de teste. Pela experiência da equipe Jelvix, corrigir um bug nos estágios iniciais de desenvolvimento é cerca de 4 a 5 vezes mais barato do que retornar a ele após o lançamento do produto.

Incerteza na queda do comportamento da unidade

O teste de unidade ajuda a verificar o desempenho do código subjacente, oferece uma descrição detalhada do comportamento do módulo na forma de documentação de teste e logs e aumenta a confiança na funcionalidade do código principal entre a equipe técnica, bem como a aceitação do sistema pelas partes interessadas do projeto.

Ajuda na detecção de mudanças que podem violar o contrato do projeto

Os testes de unidade ajudam a manter o código e identificar defeitos que violam os contratos de design. Ele ajuda a melhorar o design do código, incentivando os desenvolvedores a criar uma interface de código consistente e garantindo que cada componente possa ser testado.

Não há necessidade de uma equipe de teste altamente qualificada

Ao fazer testes de unidade, os codificadores não precisam gerenciar interfaces em camadas ou escrever casos de teste complicados. Normalmente, a maioria dos testes de unidade é realizada em um ambiente automatizado e não requer um alto nível de concentração.

O que é Teste de Integração?

Como o próprio nome sugere, o teste de integração verifica a conexão entre dois ou mais módulos e também pode, em alguns casos, abranger toda a aplicação. É realizado após o teste de unidade e sistema no processo de teste de software de ponta a ponta.

Essa metodologia é comum para grandes organizações que não são fornecedores independentes de software (ISVs). Seu negócio principal não está relacionado ao desenvolvimento de software, realização de testes de integração e garantia de que vários programas de prateleira funcionem sem problemas, sem prejudicar a funcionalidade uns dos outros.

Existem três abordagens diferentes para o teste de integração. Vamos discutir brevemente cada um deles.

A Abordagem do Big Bang

Essa abordagem envolve a integração e teste simultâneos de todos os módulos ou blocos. Isso geralmente é feito quando todo o sistema está completo e pronto para o teste de integração ao mesmo tempo. Por favor, não confunda teste de integração com teste de sistema; o teste de integração examina apenas a integração de módulos, não o sistema inteiro, como o teste de sistema faz. A principal vantagem da abordagem “big bang” é que tudo integrado é testado ao mesmo tempo. Uma desvantagem significativa é que se torna cada vez mais difícil detectar falhas.

Abordagem de cima para baixo

A integração dos blocos/módulos é avaliada progressivamente de cima para baixo. Blocos individuais são testados escrevendo STUBS de teste. Depois disso, as camadas inferiores são gradualmente integradas até que a camada final seja montada e testada. A integração de cima para baixo é um processo muito orgânico porque se alinha com a forma como as coisas acontecem no mundo real.

Abordagem de baixo para cima

Os blocos/módulos são testados em ordem crescente até que todos os níveis de blocos/módulos tenham sido combinados e testados como uma unidade. Essa abordagem usa programas estimulantes chamados DRIVERS. Em níveis mais baixos, é mais fácil detectar problemas ou bugs. A desvantagem dessa abordagem é que os problemas de nível superior só podem ser identificados após a conclusão da integração de todos os blocos.

Benefícios do Teste de Integração no Desenvolvimento de Software

O teste de integração é uma necessidade. Ele ajuda as equipes a identificar pontos fracos e defeitos do sistema nos estágios iniciais e aumenta a confiança no produto.

Aqui estão alguns benefícios do teste de integração:

Processo de teste relativamente rápido

Embora os testes de integração demorem mais para serem executados do que os blocos de sistema individuais, o método melhora a velocidade e simplifica o teste de ponta a ponta.

Alta Cobertura de Código

O teste de integração tem um escopo amplo, permitindo que os especialistas de controle de qualidade testem todo o sistema. As chances de perder um defeito de conexão crítico após uma série de testes de integração são baixas. Além disso, o processo é fácil de seguir.

Detecção eficiente de problemas no nível do sistema

O teste de integração se enquadra no teste de nível de sistema, pois o testador deve combinar os módulos e verificar se eles funcionam juntos. Mais tarde, a equipe poderá avaliar melhor o desempenho geral do sistema passando para a próxima etapa, o teste do sistema.

Detectar erros no início do desenvolvimento

A implementação do teste de integração permite que a equipe do projeto identifique problemas de segurança e conectividade no início do desenvolvimento. Assim, o teste de integração oferece aos desenvolvedores um controle superior sobre o produto e promove a conscientização de vulnerabilidades no sistema.

Teste de Unidade vs. Teste de Integração: Uma Comparação Abrangente

Com base no que acabamos de ver, estamos prontos para fazer um balanço. Quais são as diferenças e semelhanças entre essas duas abordagens? Quando você deve usar qual? Vamos ao que interessa.

Principais Semelhanças

Vamos começar com o que é o mesmo nos métodos. Ambos exigem codificação em contraste com as formas de teste, que são baseadas em gravação de tela, por exemplo.

É possível executar ambos usando instrumentos semelhantes ou até mesmo os mesmos. Você também deve adicionar teste de unidade ou teste de integração ao pipeline de CI/CD.

Teste de Integração vs. Teste de Unidade: Principais Diferenças

O teste de unidade geralmente é específico e testa um conjunto limitado de entradas e saídas em um único módulo. Caso contrário, o teste de integração supõe que cada parte do sistema seja montada e testada.

A tabela a seguir fornece uma visão geral da diferença entre o teste de unidade e o teste de integração.

Ambos os testes atendem a seus objetivos e se correlacionam. Antes de qualquer software ser entregue ao cliente, é essencial que cada módulo de software esteja funcionando corretamente e que o software como um todo esteja funcionando corretamente. Por exemplo, falando sobre uma plataforma de comércio eletrônico, login, add-to-cart e módulos de pagamento individualmente devem funcionar perfeitamente, e todos os módulos devem interagir adequadamente com o banco de dados e o módulo de pagamento. Portanto, para minimizar o risco de falha, ambos os testes devem ser realizados com cuidado e não ser adiados.

Por que o teste de integração é mais complicado do que o teste de unidade?

O teste de integração é mais difícil do que o teste de unidade porque você pode executar testes de unidade com muito mais facilidade e rapidez. Porém, quando se trata de teste de integração, mais tempo e recursos são necessários.

Eles também são mais complicados de escrever porque exigem conhecimento extra sobre o sistema em teste e a interação entre seus componentes.

No entanto, se você não estiver fazendo testes de integração, os bugs podem não aparecer até que o código seja implantado e usado por seus clientes. A melhor abordagem seria usar os dois tipos de teste para garantir que suas soluções funcionem corretamente antes que tudo entre em produção.

Teste de unidade versus teste de integração: quando usar qual?

Para saber qual abordagem é mais adequada para você, vamos examinar o conceito da Pirâmide de Teste . Em palavras simples, é uma metáfora que nos diz para priorizar testes de unidade rápidos em detrimento de outros. Embora existam muitas variações eventuais, aqui está sua visualização comum:

Portanto, maximize o teste de unidade aplicando-o às partes de sua base de código que lidam com lógica de negócios e lógica de domínio e não interagem com dependências externas. Projete seu aplicativo para isolar o código que lida com dependências externas. Além disso, você deve diminuir a quantidade desse código. Então você pode passar para o teste de integração.

De acordo com a Jetbrains , 87% dos codificadores incluem testes no ciclo de desenvolvimento de software. Enquanto 49% dos codificadores usam testes de integração, o teste de unidade é a abordagem mais popular.

E os testes de sistema, funcionais e de regressão?

O título do artigo supõe apenas uma visão geral dos testes unitários e de integração, mas decidimos passar também por mais três tipos de testes para esclarecer a situação. Vamos nos aprofundar nos testes funcionais, de sistema e de regressão.

Teste funcional

Supõe testar um sistema de software contra requisitos/especificações funcionais. Seu objetivo é testar cada recurso de aplicativo de software fornecendo a entrada apropriada e verificando a saída em relação aos requisitos.

O teste funcional envolve principalmente testes de caixa preta e não diz respeito ao código-fonte do aplicativo. Ele testa a interface do usuário, API, banco de dados, segurança, comunicação cliente-servidor e outros recursos. O teste pode ser realizado manualmente ou usando automação.

Teste do Sistema

Este é o nível de teste onde os testes são executados para ver se um conjunto completo atende a seus requisitos funcionais e não funcionais.

Em contraste, o teste de integração supõe verificar a combinação de dois ou mais módulos de software simultaneamente. O verdadeiro desafio é entender toda a gama de termos usados ​​para definir um sistema ou teste de integração.

Teste de Regressão

Essa prática garante que um aplicativo ainda funcione conforme o esperado após qualquer alteração, atualização ou aprimoramento de código.

O teste de regressão é responsável pela estabilidade geral e funcionalidade dos recursos existentes. Sempre que uma nova modificação é adicionada ao código, testes de regressão são aplicados para garantir que, após cada atualização, o sistema permaneça robusto com melhorias contínuas.

Alterações no código podem incluir dependências, defeitos ou travamentos. O objetivo do teste de regressão é mitigar esses riscos para que o código previamente desenvolvido e testado permaneça funcional após novas alterações serem feitas.

Normalmente, um aplicativo passa por vários testes antes que as alterações sejam mescladas no ramo de desenvolvimento principal. O teste de regressão é a última etapa para testar o comportamento geral do produto.

Teste de sistema versus teste de integração: como diferenciar?

À primeira vista, os testes de sistema e de integração são parecidos. Mas, apesar da semelhança, eles não são iguais. O verdadeiro desafio é entender toda a gama de condições usadas para definir o teste de sistema ou o teste de integração. Veremos os conceitos desses tipos de teste e esclareceremos suas distinções.

Empacotando

O teste de unidade fornece aos codificadores testes seguros e feedback incrivelmente preciso. Ao mesmo tempo, os testes de integração podem ir onde os testes de unidade não podem, usando dependências reais, permitindo que eles testem cenários que se assemelham mais à experiência do usuário final.

Como se viu, “vs.” está fora de lugar no título. Essas duas abordagens não são concorrentes: elas se complementam e você precisa implementar ambas em seu fluxo de trabalho.

Originalmente publicado aqui .