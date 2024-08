O aplicativo móvel HackerNoon agora suporta escrita no aplicativo e 13 idiomas no total para ler blogs de tecnologia

HackerNoon , a plataforma de publicação independente, tem o prazer de anunciar uma grande atualização no Aplicativo móvel HackerNoon , introduzindo funcionalidades que facilitam aos autores escrever histórias a partir de dispositivos móveis e melhoram a acessibilidade ao conteúdo com traduções de idiomas.





A atualização da versão 1.9 atualiza o HackerNoon Text Editor para iOS e Android, dando aos usuários a capacidade de escrever e enviar rascunhos para editores humanos em qualquer lugar, sem a necessidade de acessar a versão web do HackerNoon para compartilhar seus insights com a comunidade em geral.





O HackerNoon Mobile App agora também oferece suporte a histórias traduzidas automaticamente do inglês para Espanhol , hindi , Mandarim , vietnamita , Francês , Português , japonês , russo , coreano , turco , bengali , e Alemão . Além das histórias serem traduzidas, o idioma nativo do aplicativo também é traduzido na íntegra para melhor atender mais mercados mundiais.





Outras atualizações no aplicativo móvel HackerNoon incluem a mudança na forma como o aplicativo mede tags de tendência e atividade de publicação; redesenhar os cartões de histórias para melhor destacar as principais histórias de tecnologia; e adicionando uma lista de reprodução arrastável modernizada. Os usuários agora também podem desfrutar de ícones pixelados originais na interface do aplicativo e detalhes do modo escuro.





“Esta é a maior atualização do nosso aplicativo móvel até o momento, com suporte nativo para o editor de texto HackerNoon e 12 idiomas adicionais para ler nossa biblioteca de histórias de tecnologia”, disse o fundador e CEO do HackerNoon, David Smooke. “Esta atualização é um compromisso de ajudar os tecnólogos não apenas a criar conteúdo com mais facilidade, mas também a alcançar e servir leitores em todo o mundo a partir de seus dispositivos móveis.”





Lançado no quarto trimestre de 2023, o aplicativo móvel HackerNoon é o companheiro perfeito para tecnólogos que buscam acessar mais de 100 mil postagens de blogs de tecnologia a partir da conveniência de seus telefones e fazer contribuições para tópicos de interesse da web em geral, incluindo criptomoeda, inteligência artificial, startups e tecnologia.





Disponível nas plataformas iOS e Android, o aplicativo foi projetado para capacitar os entusiastas da tecnologia e qualquer pessoa interessada no cenário tecnológico em rápida evolução, oferecendo-lhes todas as mesmas funcionalidades do site HackerNoon.com, incluindo a capacidade de participar de pesquisas, ouvir áudio e descobrindo conteúdo personalizado de acordo com seus gostos.