E Money Network é um blockchain compatível com MiCA: é por isso que é um grande negócio

O mercado de criptografia deixou para trás seus dias de oeste selvagem e está em processo de adoção de regulamentações. Isso significa que a infraestrutura existente de blockchain e criptografia terá que se renovar para atender aos requisitos de conformidade ou sair do mercado. A E-Money Network é uma das primeiras blockchains do mundo a cumprir os regulamentos MiCA da União Europeia (UE) e esta é uma grande vitória para a Web3.

O que é MiCA?

Mercado em ativos criptográficos (MiCA) é uma estrutura que entrou em vigor em junho de 2023 para regular o mercado de criptografia em toda a Europa. A legislação delineia as regras para emissão e transações de criptoativos e stablecoins. Também estabelece requisitos regulamentares para prestadores de serviços de criptoativos (CASPs). O surgimento do MiCA deixa uma coisa clara: os criptoativos vieram para ficar.





O MiCA classifica os criptoativos em 3 categorias distintas, nomeadamente tokens de referência de ativos (ARTs), tokens de dinheiro eletrônico (EMTs)/tokens de dinheiro eletrônico e outros criptoativos. Os ARTs abrangem ativos criptográficos que mantêm um valor estável fazendo referência a outros ativos, como moedas fiduciárias, títulos, commodities, ativos físicos como ouro e até mesmo outros ativos criptográficos.





EMTs também são tokens lastreados em moeda fiduciária armazenados no blockchain. No entanto, ao contrário dos ARTs, que podem ser indexados a múltiplas moedas e ativos, os EMTs têm apoio 1:1 com moeda fiduciária.





A terceira categoria de ativos criptográficos inclui todos os outros ativos criptográficos que não podem ser categorizados como ARTs ou EMTs. Por exemplo, tokens utilitários baseados em blockchain para acesso a bens e serviços fornecidos pelo emissor do token.





A classificação de criptoativos da MiCA tem implicações profundas para a indústria de criptomoedas, especialmente para emissores de stablecoin e provedores de serviços de criptoativos (CASPs). O Moeda estável de US$ 150 bilhões o mercado enfrenta um escrutínio regulamentar rigoroso, marcando uma mudança significativa no sentido da transparência e da responsabilização.





Os regulamentos da MiCA visam proteger os interesses das suas partes interessadas legítimas e prevenir o uso indevido de criptoativos para atividades ilícitas, como a realização de fraudes, o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. No entanto, existem preocupações em relação ao MiCA sufocando o crescimento e a inovação na indústria . As empresas que desejam operar na UE terão de despender recursos significativos para cumprir os requisitos de conformidade. Isto provará ser excludente para pequenos projetos inicializados.

Solução da E Money Network para regulamentos MiCA

Rede E Money é um blockchain modular L1 projetado para promover um ecossistema para a tokenização de ativos do mundo real (RWAs).





A diferença entre a E Money Network e outras blockchains RWA é que o potencial revolucionário da E Money não é apenas hipotético. A conformidade regulatória está integrada na E Money Network, o que dá aos seus produtos uma vantagem sobre outros produtos similares.





A abordagem da E Money Network alinha-se perfeitamente com regulamentações futuras, como MiCA (Markets in Crypto Assets) na Europa, estabelecendo-a como uma das primeiras a adotar a conformidade regulatória de criptografia.





A plataforma se distingue por quatro provas fundamentais:





Prova de identidade: Fornece verificação de identidade segura na rede.





Prova de conformidade: Incorporando módulos Know Your Transaction (KYT) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) na rede.





Prova de Propriedade: Garantir a transparência através de mecanismos on-chain.





Prova de Custódia: Oferecendo soluções de custódia em cadeia para proteger ativos.





Uma vantagem importante da E Money Network reside na sua capacidade de facilitar a emissão e distribuição de tokens de dinheiro eletrônico, respaldados por moeda fiduciária, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com o MiCA. Os tokens de dinheiro eletrônico, lastreados 1:1 em moeda fiduciária, permitem transações rápidas em um blockchain regulamentado. Devido a esta capacidade, a E Money Network está preparada para capturar uma quota de mercado considerável do atual mercado de stablecoin na Europa.





Assim, a conformidade MiCA da E Money Network a posiciona para se tornar a rede fundamental para todas as inovações em espaços criptográficos, especialmente com RWAs.

Testnet da E Money Network está ativo

A testnet da E Money Network foi lançada recentemente. Isso permite que os usuários tenham uma experiência em primeira mão de como a plataforma funcionará após o lançamento da Mainnet. A rede registrou impressionantes até 1.000 transações por segundo (tps) durante testes internos.





E Money Network lançou um programa de recompensas em que os usuários podem completar missões sociais e em rede. Os desenvolvedores também têm a oportunidade de ganhar bolsas para construir e implantar seus aplicativos na testnet. Mais sobre o testnet, o programa de missões e o programa de subsídios podem ser encontrados aqui .

Sobre E-Money Network

E Money Network é o blockchain modular RWA regulamentado desenvolvido pela Scallop. A Scallop está agora simplificando seu foco e missão para alavancar a tecnologia blockchain e lançou a E Money Network como seu produto principal. E Money serve como um blockchain L1 projetado para interoperabilidade perfeita entre DeFi 2.0 e tokenização RWA, estabelecendo efetivamente uma rede para preencher a divisão de liquidez entre Web 2.0 e Web 3.0.