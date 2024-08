E Money Network ist eine MiCA-kompatible Blockchain: Darum ist das eine große Sache

Der Kryptomarkt hat seine wilden Zeiten hinter sich gelassen und ist dabei, Regulierungen anzunehmen. Das bedeutet, dass die bestehende Blockchain- und Krypto-Infrastruktur sich entweder erneuern muss, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen, oder sich vom Markt zurückziehen muss. E-Money Network ist eine der weltweit ersten Blockchains, die den MiCA-Vorschriften der Europäischen Union (EU) entspricht, und das ist ein großer Erfolg für Web3.

Was ist MiCA?

Markt für Krypto-Assets (MiCA) ist ein Rahmenwerk, das im Juni 2023 in Kraft getreten ist, um den Kryptomarkt in ganz Europa zu regulieren. Die Gesetzgebung legt die Regeln für die Ausgabe und den Handel mit Krypto-Assets und Stablecoins fest. Sie legt auch regulatorische Anforderungen für Anbieter von Krypto-Asset-Diensten (CASPs) fest. Die Entstehung von MiCA macht eines deutlich: Krypto-Assets sind gekommen, um zu bleiben.





MiCA klassifiziert Krypto-Assets in drei verschiedene Kategorien, nämlich Asset-Reference-Token (ARTs), Electronic Money Tokens (EMTs)/E-Money-Tokens und andere Krypto-Assets. ARTs umfassen Krypto-Assets, die einen stabilen Wert behalten, indem sie auf andere Assets verweisen, wie Fiat-Währungen, Wertpapiere, Rohstoffe, physische Assets wie Gold und sogar andere Krypto-Assets.





EMTs sind ebenfalls Fiat-gestützte Token, die in der Blockchain gespeichert sind. Im Gegensatz zu ARTs, die an mehrere Währungen und Vermögenswerte gekoppelt werden können, sind EMTs jedoch 1:1 durch Fiat-Währung gedeckt.





Zur dritten Kategorie der Kryptowerte zählen alle anderen Kryptowerte, die nicht als ARTs oder EMTs kategorisiert werden können. Zum Beispiel blockchainbasierte Utility-Token für den Zugriff auf Waren und Dienstleistungen, die vom Emittenten des Tokens bereitgestellt werden.





Die Klassifizierung von Krypto-Assets durch MiCA hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Kryptoindustrie, insbesondere auf Stablecoin-Emittenten und Anbieter von Krypto-Asset-Diensten (CASPs). Die 150 Milliarden Dollar stabiler Coin Der Markt unterliegt einer strengen behördlichen Kontrolle, was einen deutlichen Wandel in Richtung Transparenz und Verantwortlichkeit darstellt.





Die MiCA-Vorschriften zielen darauf ab, die Interessen der legitimen Stakeholder zu schützen und den Missbrauch von Krypto-Assets für illegale Aktivitäten wie Betrug, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu verhindern. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich MiCA hemmt Wachstum und Innovation in der Branche . Unternehmen, die in der EU tätig sein möchten, müssen erhebliche Ressourcen aufwenden, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Dies wird sich für kleine, eigenfinanzierte Projekte als ausgrenzend erweisen.

Lösung von E Money Network für MiCA-Vorschriften

E-Geld-Netzwerk ist eine modulare L1-Blockchain, die ein Ökosystem für die Tokenisierung von Real-World Assets (RWAs) fördern soll.





Der Unterschied zwischen E Money Network und anderen RWA-Blockchains besteht darin, dass das revolutionäre Potenzial von E Money nicht nur hypothetisch ist. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist in das E Money Network integriert, was seinen Produkten einen Vorteil gegenüber anderen ähnlichen Produkten verschafft.





Der Ansatz von E Money Network fügt sich nahtlos in kommende Regulierungen wie MiCA (Markets in Crypto Assets) in Europa ein und macht das Unternehmen zu einem Vorreiter bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Kryptowährungen.





Die Plattform zeichnet sich durch vier grundlegende Eigenschaften aus:





Identitätsnachweis: Bereitstellung einer sicheren On-Chain-Identitätsüberprüfung.





Konformitätsnachweis: Integration der On-Chain-Module „Know Your Transaction“ (KYT) und „Anti-Money Laundering“ (AML).





Eigentumsnachweis: Sicherstellung der Transparenz über On-Chain-Mechanismen.





Nachweis der Verwahrung: Angebot von On-Chain-Verwahrungslösungen zum Schutz von Vermögenswerten.





Ein wesentlicher Vorteil von E Money Network liegt in seiner Fähigkeit, die Ausgabe und Verteilung von E-Geld-Tokens zu erleichtern, die durch Fiat-Währung gedeckt sind und gleichzeitig die MiCA-Konformität gewährleisten. E-Geld-Tokens, die 1:1 durch Fiat-Währung gedeckt sind, ermöglichen schnelle Transaktionen auf einer regulierten Blockchain. Dank dieser Fähigkeit ist E Money Network in der Lage, einen beträchtlichen Marktanteil am aktuellen Stablecoin-Markt in Europa zu erobern.





Aufgrund seiner MiCA-Konformität hat E Money Network die Möglichkeit, sich zum grundlegenden Netzwerk für alle Innovationen im Kryptobereich zu entwickeln, insbesondere bei RWAs.

Das Testnetz von E Money Network ist live

Das Testnetz des E Money Network ist vor Kurzem in Betrieb gegangen. So können Benutzer aus erster Hand erfahren, wie die Plattform nach dem Start des Mainnets funktionieren wird. Das Netzwerk verzeichnete bei internen Tests beeindruckende bis zu 1000 Transaktionen pro Sekunde (tps).





E Money Network hat eine Belohnungsprogramm in dem Benutzer soziale und On-Chain-Quests abschließen können. Entwickler haben außerdem die Möglichkeit, Zuschüsse für die Erstellung und Bereitstellung ihrer Anwendungen im Testnetz zu gewinnen. Weitere Informationen zum Testnetz, zum Quest-Programm und zum Zuschussprogramm finden Sie Hier .

Über E Money Network

E Money Network ist die regulierte modulare RWA-Blockchain von Scallop. Scallop konzentriert sich nun stärker auf die Nutzung der Blockchain-Technologie und hat E Money Network als Hauptprodukt auf den Markt gebracht. E Money dient als L1-Blockchain, die für eine nahtlose Interoperabilität zwischen DeFi 2.0 und RWA-Tokenisierung entwickelt wurde, und etabliert effektiv ein Netzwerk, um die Liquiditätskluft zwischen Web 2.0 und Web 3.0 zu überbrücken.