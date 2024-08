Administração Biden-Harris toma medidas ousadas para fortalecer a segurança cibernética dos portos dos EUA

FOLHA INFORMATIVA: Administração Biden-⁠Harris anuncia iniciativa para reforçar a segurança cibernética dos portos dos EUA

Hoje, a Administração Biden-Harris emitirá uma Ordem Executiva para reforçar a segurança dos portos do país, juntamente com uma série de ações adicionais que reforçarão a cibersegurança marítima, fortalecerão as nossas cadeias de abastecimento e fortalecerão a base industrial dos Estados Unidos. A Administração também anunciará a sua intenção de trazer a capacidade de produção doméstica onshore de volta à América para fornecer gruas seguras aos portos dos EUA – graças a um investimento de mais de 20 mil milhões de dólares em infra-estruturas portuárias dos EUA no âmbito da Agenda Investir na América do Presidente Biden. As ações de hoje são exemplos claros do trabalho do Presidente para investir na América, proteger as cadeias de abastecimento do país e reforçar a segurança cibernética das infraestruturas críticas da nossa nação contra as ameaças do século XXI – prioridades nas quais a sua administração se tem concentrado incansavelmente desde que assumiu o cargo.





A prosperidade da América está directamente ligada ao comércio marítimo e à rede integrada de portos, terminais, embarcações, vias navegáveis e ligações terrestres que constituem o Sistema de Transporte Marítimo (MTS) da Nação. Este sistema complexo apoia anualmente 5,4 biliões de dólares em atividades económicas, contribui para o emprego de mais de 31 milhões de americanos e apoia quase 95% da carga que entra nos EUA. . Os proprietários e operadores de MTS dependem de sistemas digitais para permitir as suas operações, incluindo a navegação de navios, a movimentação de carga, engenharia, segurança e monitoramento de proteção. Estes sistemas revolucionaram a indústria do transporte marítimo e as cadeias de abastecimento americanas, aumentando a velocidade e a eficiência da movimentação de mercadorias para o mercado, mas a crescente interconectividade digital da nossa economia e cadeias de abastecimento também introduziu vulnerabilidades que, se exploradas, poderiam ter impactos em cascata na economia da América. portos, a economia e os americanos trabalhadores diários.





As ações de hoje incluem:



O Presidente Biden assinará uma Ordem Executiva para reforçar a autoridade do Departamento de Segurança Interna para enfrentar diretamente as ameaças cibernéticas marítimas, inclusive através de padrões de segurança cibernética para garantir que as redes e sistemas dos portos americanos estejam seguros. Agora, a Guarda Costeira dos EUA terá autoridade expressa para responder a atividades cibernéticas maliciosas no MTS do país, exigindo que os navios e as instalações à beira-mar mitiguem as condições cibernéticas que possam pôr em perigo a segurança de um navio, instalação ou porto. A Ordem Executiva também instituirá a notificação obrigatória de incidentes cibernéticos – ou ameaças cibernéticas ativas – que ponham em perigo qualquer embarcação, porto, porto ou instalação à beira-mar. Além disso, a Guarda Costeira terá agora autoridade para controlar o movimento de navios que representam uma ameaça cibernética conhecida ou suspeita à infra-estrutura marítima dos EUA, e será capaz de inspecionar os navios e instalações que representam uma ameaça à nossa segurança cibernética.





A Guarda Costeira dos EUA emitirá uma Diretiva de Segurança Marítima sobre ações de gestão de risco cibernético para guindastes navio-terra fabricados pela República Popular da China localizados em portos marítimos estratégicos comerciais dos EUA. Os proprietários e operadores destes guindastes devem reconhecer a diretriz e tomar uma série de ações em relação a esses guindastes e aos sistemas associados de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (TO). Esta ação é um passo vital para proteger o ecossistema digital da nossa infraestrutura marítima e aborda várias vulnerabilidades que foram identificadas no US Maritime Advisory atualizado, 2024-00X – Worldwide Foreign Adversarial Technological, Physical, and Cyber Influence, que foi lançado hoje.





A Guarda Costeira dos EUA emitiu um Aviso de Proposta de Regulamentação sobre Segurança Cibernética no Sistema de Transporte Marítimo. Todos os dias, ciberatores mal-intencionados tentam obter acesso não autorizado aos sistemas e redes de controle da MTS em todo o país. A regra proposta fortalecerá esses sistemas digitais, estabelecendo requisitos mínimos de segurança cibernética que atendam aos padrões internacionais e reconhecidos pela indústria para melhor gerenciar as ameaças cibernéticas. Estas acções baseiam-se em acções anteriores do DHS, incluindo as tomadas pela Administração de Segurança dos Transportes, e reflectem o compromisso da Administração em alavancar os requisitos regulamentares na procura de salvaguardar infra-estruturas críticas.





A Administração continua a contribuir para o povo americano, reconstruindo a capacidade industrial dos EUA para produzir gruas portuárias com parceiros de confiança. A Administração investirá mais de 20 mil milhões de dólares, incluindo através de subvenções, em infra-estruturas portuárias dos EUA ao longo dos próximos 5 anos através da Agenda do Presidente para Investir na América, incluindo a Lei Bipartidária de Infra-estruturas e a Lei de Redução da Inflação. Como resultado, a PACECO Corp., uma subsidiária da Mitsui E&S Co., Ltd (Japão), sediada nos EUA, está a planear instalar a capacidade de produção nos EUA para a sua produção de gruas. A PACECO tem uma longa história na indústria de transporte de contêineres, fabricando o primeiro guindaste de contêineres dedicado em 1958 como PACECO Inc., e continuou a fabricar guindastes com sede nos EUA até o final da década de 1980. A PACECO pretende fazer parceria com outras empresas de fabricação confiáveis para trazer de volta aos EUA as capacidades de fabricação de guindastes portuários pela primeira vez em 30 anos, enquanto se aguarda a seleção final do local e do parceiro. O anúncio faz parte da quarta viagem Investing in America da administração Biden-Harris, onde funcionários da Casa Branca e da administração viajam por todo o país para destacar os impactos da agenda do presidente Investing in America nas comunidades, famílias, pequenas empresas e nos Estados Unidos. segurança económica e nacional. Também dá seguimento aos esforços do Conselho da Casa Branca sobre Resiliência da Cadeia de Abastecimento para fortalecer as cadeias de abastecimento da América, particularmente abordando os riscos da cadeia de abastecimento resultantes de ameaças e vulnerabilidades dentro dos portos dos EUA.





Este conteúdo foi publicado em 21 de fevereiro de 2024 em whitehouse.gov.