4 maneiras eficazes de encontrar influenciadores - Mercado de influenciadores acessível

Na era digital de hoje, o marketing de influência se tornou uma estratégia essencial para a promoção da marca e alcance global. Ao fazer parcerias com influenciadores que têm seguidores substanciais e impacto significativo, as marcas podem rapidamente aumentar sua visibilidade, melhorar a exposição do produto e se envolver diretamente com seus públicos-alvo. Essa abordagem não é eficaz apenas para indústrias de bens de consumo, como beleza e moda, mas também mostra influência considerável em setores como tecnologia e educação.

No entanto, o sucesso do marketing de influência depende da seleção dos influenciadores certos. Escolher os parceiros certos pode economizar custos, aumentar o ROI, melhorar as taxas de conversão e promover o engajamento do cliente, levando a colaborações eficazes e de longo prazo.

Os benefícios da seleção precisa de influenciadores para marketing

1. Economia de custos e aumento do ROI

Ao selecionar os influenciadores certos, as marcas podem alocar eficientemente seus orçamentos de marketing para públicos com alto potencial de conversão. A seleção precisa de influenciadores garante que os esforços de marketing sejam direcionados àqueles genuinamente interessados no produto e com probabilidade de fazer uma compra, aumentando significativamente a eficiência do marketing. Essa abordagem não apenas evita as despesas desperdiçadas associadas à escolha de influenciadores inadequados, mas também garante que cada dólar de marketing seja maximizado, levando a um maior retorno sobre o investimento (ROI). Por exemplo, fazer parceria com um influenciador cuja base de fãs se alinha estreitamente com o público-alvo da marca tem mais probabilidade de gerar conversões de vendas reais em comparação à colaboração com um influenciador em um campo não relacionado, resultando em maiores retornos sobre o investimento.

2. Aumento das taxas de conversão

A seleção precisa de influenciadores atrai fãs que estão genuinamente interessados na marca e em seus produtos. Esse interesse natural e confiança aumentam significativamente a disposição de comprar e a taxa de conversão real. As recomendações de influenciadores costumam ser mais persuasivas do que anúncios tradicionais porque os fãs têm um nível maior de confiança e reconhecimento nos influenciadores. Quando os influenciadores recomendam sinceramente um produto, seus fãs têm mais probabilidade de se comover e tomar uma ação de compra direta. Esse efeito é muito mais impactante do que uma simples publicidade e pode melhorar significativamente a taxa de conversão de vendas da marca.

3. Maior envolvimento do cliente

Influenciadores precisos entendem melhor os interesses e as necessidades de seus fãs, permitindo que eles criem conteúdo mais envolvente. Isso aumenta o envolvimento do usuário, pois os influenciadores estabelecem interações e conexões mais próximas com os fãs por meio de conteúdo personalizado e direcionado. Isso não apenas aumenta a atenção e o envolvimento dos fãs com a marca, mas também promove relacionamentos mais profundos com os usuários. Fãs altamente engajados não são apenas mais fáceis de converter em clientes fiéis, mas também podem expandir ainda mais a influência e a popularidade da marca por meio da comunicação boca a boca.

4. Cooperação eficaz a longo prazo

Estabelecer parcerias de longo prazo com os influenciadores certos pode melhorar continuamente a presença de uma marca dentro de sua base de fãs. Essa cooperação sustentada cria confiança e colaboração mais profundas, permitindo que os influenciadores obtenham uma melhor compreensão dos valores da marca e das características do produto, levando a uma promoção mais aprofundada e eficaz. A cooperação de longo prazo não só produz benefícios contínuos de marketing, mas também fortalece consistentemente a imagem e a lealdade da marca, tornando sua posição dentro da base de fãs do influenciador mais estável. Além disso, esses relacionamentos de longo prazo permitem que a marca e os influenciadores cresçam juntos, promovendo métodos de marketing inovadores e conteúdo que amplificam ainda mais a eficácia geral do marketing.





4 maneiras eficazes de encontrar influenciadores

Para encontrar os influenciadores certos de forma eficiente e precisa, alavancar ferramentas e plataformas de terceiros pode melhorar muito o processo. Abaixo estão 4 maneiras de considerar:





1. Estabeleça um programa de embaixadores da marca em um mercado de influenciadores acessível

O SocialBook Product Launcher , desenvolvido pela SocialBook , ostenta mais de 180.000 influenciadores registrados. É uma plataforma de promoção e colaboração que preenche a lacuna entre marcas e influenciadores. O SocialBook Product Launcher fornece às marcas uma ferramenta de um clique para recrutar, contatar e rastrear colaborações de influenciadores, ao mesmo tempo em que oferece um canal conveniente para influenciadores se candidatarem a parcerias de marca. Ao simplificar o processo, o Launcher torna as colaborações mais eficientes, eliminando a triagem manual tradicional e as comunicações complexas por e-mail. Os influenciadores podem buscar parcerias automaticamente, e todos os acordos e transações são tratados na plataforma Langqi Overseas, minimizando o risco de influenciadores receberem pagamentos sem entregar resultados.





Como funciona o SocialBook Product Launcher ?





1.1 Lançamento de colaboração de produto com um clique





1.2 Revise as aplicações de influenciadores e estabeleça colaborações

1.3 Processo de Pagamento Seguro

1.4 Revisar e aprovar o conteúdo do influenciador

1.5 Aprovar conteúdo publicado e finalizar pagamentos a influenciadores

Estudos de caso













2. Empregue uma ferramenta de descoberta de influenciadores

Após executar uma pesquisa, o SocialBook Influencer MKT PRO também pode ajudar você a analisar cada perfil que corresponda aos seus critérios. Sem nem mesmo entrar em contato com o criador, você pode instantaneamente:

Verifique os dados demográficos do público

Verifique seguidores falsos e taxa de engajamento (incluindo benchmarks vs. criadores semelhantes)

Entre em contato com influenciadores por e-mail ou DM do Instagram (em massa)

Veja as postagens e hashtags mais populares usadas

...e mais













O SocialBook também possui recursos para:





Integração com o Gmail, para que você possa gerenciar seu alcance de influenciadores dentro da ferramenta

Integração com Shopify e Amazon, para que você possa rastrear resgates de códigos promocionais por criador

Acompanhar o conteúdo de influenciadores da marca concorrente (quem postou? o que eles postaram? qual foi o desempenho?)

Análise de postagens, para que você possa ver a demografia dos espectadores e a atitude dos comentários.









3. Utilize o recurso de pesquisa e hashtags em plataformas de mídia social e pesquise influenciadores manualmente

Os criadores usam hashtags para melhorar a distribuição de seu conteúdo. Muitos usuários seguem ou pesquisam hashtags para descobrir conteúdo relacionado a tópicos específicos. Como uma marca, você pode alavancar hashtags para identificar microinfluenciadores de nicho que ressoam com sua marca. Concentre-se em três tipos de hashtags:









Tamanho: pesquise #microinfluenciador para encontrar criadores que se enquadram nessa categoria.

pesquise #microinfluenciador para encontrar criadores que se enquadram nessa categoria. Categoria: Use hashtags relevantes para seu produto ou setor. Por exemplo, se você vende produtos para cuidados com a pele, experimente hashtags como #skincareinfluencer, #skincarecreator ou #beautycreator.

Localização: pesquise hashtags que especifiquem a localização do seu influenciador ideal, como #nyccreator ou #parisinfluencer.





4. Explore opções através do Google e ChatGPT

Embora possa exigir algum esforço, você pode descobrir listas dos principais microinfluenciadores por meio do Google. Basta digitar "seu setor + microinfluenciador" na barra de pesquisa e você receberá uma compilação de artigos (como este) descrevendo as especificidades de cada influenciador. Se você optar por utilizar o Google para sua pesquisa, priorize artigos recentes. Por quê? O cenário do marketing de influenciadores evolui rapidamente. Um influenciador que está rapidamente ganhando força pode ascender de um nano para um micro para um macroinfluenciador no momento em que você ler o artigo. A solução é simples: navegue até a opção "ferramentas" abaixo da barra de pesquisa e ajuste a linha do tempo para "ano passado" ou "mês passado". Isso filtrará os resultados para exibir apenas artigos publicados dentro do período de tempo selecionado.





Conclusão

No ambiente de mercado extremamente competitivo de hoje, o marketing de influência se destaca como uma estratégia essencial para a promoção da marca. Utilizando plataformas de terceiros, as marcas podem identificar de forma rápida e precisa os influenciadores que se alinham com seus requisitos, aumentando significativamente a eficiência e a eficácia do marketing.

Primeiramente, essas plataformas ostentam recursos robustos de análise de dados e correspondência, avaliando influenciadores em várias dimensões, como demografia, tamanho do público e indicadores-chave de desempenho. Isso garante que as marcas encontrem os parceiros mais adequados sem investir tempo e recursos excessivos em processos de triagem exaustivos, permitindo que se concentrem na formulação de estratégias e na criação de conteúdo.

Em segundo lugar, os influenciadores recomendados são altamente compatíveis com o público-alvo da marca, aumentando as taxas de conversão, cortando gastos ineficazes e maximizando o retorno sobre o investimento (ROI). Além disso, essas plataformas oferecem serviços abrangentes que simplificam o processo de colaboração, garantindo uma execução perfeita em todas as etapas.

Embora custos iniciais possam ser incorridos, alavancar plataformas de terceiros para identificar influenciadores precisos prova ser altamente econômico a longo prazo. O marketing de influenciadores eficiente não apenas amplifica a exposição da marca e a conversão de vendas, mas também cultiva influência duradoura da marca por meio de parcerias sustentadas.