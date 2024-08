4 desafios de desempenho do Elasticsearch e como resolvê-los

Elasticsearch é um mecanismo de pesquisa e análise NoSQL fácil de começar a usar para análise de log, pesquisa de texto, análise em tempo real e muito mais. Dito isso, sob o capô o Elasticsearch é um sistema complexo e distribuído com muitas alavancas a serem acionadas para alcançar o desempenho ideal.

Neste blog, abordamos soluções para desafios comuns de desempenho do Elasticsearch em escala, incluindo indexação lenta, velocidade de pesquisa, dimensionamento de fragmentos e índices e multilocação. Muitas soluções originam-se de entrevistas e discussões com líderes de engenharia e arquitetos que têm experiência prática na operação do sistema em escala.

Ao lidar com cargas de trabalho com alto rendimento de gravação, pode ser necessário ajustar o Elasticsearch para aumentar o desempenho da indexação. Fornecemos diversas práticas recomendadas para ter recursos adequados disponíveis para indexação, de modo que a operação não afete o desempenho da pesquisa em seu aplicativo:

Simplifique a estrutura de dados: lembre-se de que o uso de estruturas de dados como objetos aninhados aumentará as gravações e os índices. Ao simplificar o número de campos e a complexidade do modelo de dados, você pode acelerar a indexação.

Desativar replicação: você pode definir a replicação como zero para acelerar a indexação, mas isso não é recomendado se o Elasticsearch for o sistema de registro de sua carga de trabalho.

Aumentar o tamanho do buffer de índice : você pode aumentar o limite de memória para solicitações de indexação pendentes acima do valor padrão de 10% do heap. Isso pode ser recomendado para cargas de trabalho com muita indexação, mas pode afetar outras operações que consomem muita memória.

Use a API em massa : ao ingerir dados em grande escala, sabe-se que o tempo de indexação usando a API de atualização leva semanas . Nesses cenários, você pode acelerar a indexação de dados de maneira mais eficiente em termos de recursos usando a API em massa. Mesmo com a API em massa, você deseja estar ciente do número de documentos indexados e do tamanho geral da solicitação em massa para garantir que ela não prejudique o desempenho do cluster. A Elastic recomenda comparar o tamanho em massa e, como regra geral, é de 5 a 15 MB/solicitação em massa .

Quando suas consultas demoram muito para serem executadas, isso pode significar que você precisa simplificar seu modelo de dados ou remover a complexidade da consulta. Aqui estão algumas áreas a serem consideradas:

Afaste-se dos objetos pai-filho e aninhados : os relacionamentos pai-filho são uma boa solução alternativa para a falta de suporte de junção no Elasticsearch e ajudaram a acelerar a ingestão e limitar a reindexação. Eventualmente, as organizações atingem os limites de memória com esta abordagem. Quando isso ocorrer, você poderá acelerar o desempenho da consulta fazendo a desnormalização dos dados.

Use o tipo de campo de palavra-chave para pesquisas estruturadas: quando você deseja filtrar com base no conteúdo, como ID ou CEP, é recomendado usar o tipo de campo de palavra-chave em vez do tipo inteiro ou outros tipos de campo numérico para recuperação mais rápida.

Muitos desafios de escalabilidade com o Elasticsearch se resumem à estratégia de fragmentação e indexação. Não existe uma estratégia que sirva para todos quantos fragmentos você deve ter ou qual o tamanho deles. A melhor maneira de determinar a estratégia é executar testes e benchmarks em cargas de trabalho de produção uniformes. Aqui estão alguns conselhos adicionais a serem considerados:

Use a API Force Merge : use a API Force Merge para reduzir o número de segmentos em cada fragmento. As mesclagens de segmentos acontecem automaticamente em segundo plano e removem quaisquer documentos excluídos. Usar uma mesclagem forçada pode remover manualmente documentos antigos e acelerar o desempenho. Isso pode consumir muitos recursos e, portanto, não deve acontecer durante o pico de uso.



Cuidado com o desequilíbrio de carga : o Elasticsearch não tem uma boa maneira de entender a utilização de recursos por fragmento e levar isso em consideração ao determinar o posicionamento do fragmento. Como resultado, é possível ter fragmentos quentes. Para evitar essa situação, você pode considerar ter mais fragmentos do que notas de dados e fragmentos menores do que nós de dados.