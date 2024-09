O áudio sintético já está disponível para mais de 70.000 histórias do HackerNoon

Hoje, o áudio sintético HackerNoon está disponível para quase todas as histórias enviadas ao site, permitindo que os leitores se tornem ouvintes.

O que é o áudio sintético HackerNoon?

Desde o final de 2021 , HackerNoon tem trabalhado para adicionar versões em áudio de cada artigo publicado em nossa plataforma. Para reduzir o tempo de geração de áudio, construímos uma ferramenta para gerar automaticamente áudio sintético assim que os artigos são publicados. Essa ferramenta é alimentada por IA, permitindo que as transcrições de um artigo sejam processadas quase instantaneamente.





Os leitores podem escolher entre quatro vozes diferentes para ouvir; atualmente, cada artigo é apresentado por vozes sintéticas de língua inglesa. Também é possível alterar a velocidade de cada faixa de áudio, permitindo que os usuários escolham seu próprio ritmo.**

**

Este Áudio Sintético foi desenvolvido por Marcos Fabian , desenvolvedor do HackerNoon. Ele desenvolveu o áudio para permitir que os ouvintes ativos tenham a chance de apreciar os artigos no mesmo ritmo que os leitores ativos. É graças aos seus esforços que o Synthetic Audio está agora disponível para tantas histórias no HackerNoon!

Os benefícios de adicionar um reprodutor de áudio aos seus artigos

Acessibilidade para Deficientes Visuais

Como seria de esperar, ter áudio para cada artigo do HackerNoon permite que mais leitores escolham seu método de visualização de artigos. Os deficientes visuais agora poderão aproveitar todo o conteúdo que o HackerNoon oferece. As pessoas que estão em movimento não precisam parar no lugar apenas para ler sobre sua tecnologia favorita; o áudio sintético oferece aos leitores sua própria escolha de como eles gostam dos artigos do HackerNoon.**

**

Mais estatísticas para escritores

Esse novo recurso também é benéfico para escritores. HackerNoon rastreia estatísticas com base em quanto tempo cada artigo é lido. Como a leitura depende muito do foco, é possível que artigos mais longos sejam simplesmente demais para alguns espectadores. O áudio sintético muda isso, pois os ouvintes podem optar por colocar todo o foco no artigo ou simplesmente deixá-lo ligado enquanto se concentram em outras tarefas em mãos. Por sua vez, isso aumentará as estatísticas dos escritores mais do que nunca, levando a uma maior motivação para continuar escrevendo conteúdo de alta qualidade.**

**

Melhorando SEO e UX

Embora os players de áudio em si não melhorem automaticamente o SEO do seu site, quando são usados, eles mantêm os usuários em seu artigo por mais tempo, melhorando o tempo geral no site.





No HackerNoon, queremos dar aos nossos leitores e escritores mais opções na criação e consumo de seu conteúdo. Os escritores também terão acesso para baixar os arquivos de áudio de suas histórias para reaproveitar como quiserem.

Como usar o áudio sintético HackerNoon

O áudio sintético é aplicado automaticamente quando um escritor envia seu artigo. Não há etapas extras que eles precisam seguir para ligá-lo. No entanto, o áudio depende do texto de um artigo para fornecer aos ouvintes relatos precisos do que está em sua tela. Qualquer erro de ortografia ou gramática será muito mais perceptível. Nem é preciso dizer que os escritores já deveriam estar trabalhando para evitar esses erros, mas é ainda mais importante ter isso em mente com tantos ouvintes em potencial por aí.





Ao visualizar os artigos, os espectadores podem simplesmente clicar no botão play abaixo da imagem em destaque do artigo. Após uma breve linha do patrocinador, o artigo será lido do início ao fim. Nenhuma entrada adicional é necessária, a menos que o ouvinte deseje pausar ou pular para seções diferentes. O botão de pausa estará acessível por meio da barra de navegação durante a rolagem dos artigos, permitindo que os leitores acompanhem o áudio. Os menus suspensos acima da barra de áudio também permitem que os ouvintes alterem a velocidade ou a voz do áudio. A velocidade pode ser alterada à vontade, mas alterar a voz redefinirá o áudio de volta ao ponto inicial.

Deve-se notar também que os artigos com suporte de áudio terão um par de fones de ouvido ao lado da hora em que foram postados. Nem todo artigo terá esse ícone, mas pode-se esperar que todos os artigos na primeira página tenham esse recurso. Os espectadores interessados em um novo artigo podem ficar de olho neles para garantir que tenham a opção de ouvir seu tópico favorito!

O futuro do áudio sintético

O HackerNoon continuará a desenvolver e melhorar esse recurso à medida que mais artigos forem publicados. O trabalho será feito para garantir que os artigos mais antigos também possam se beneficiar do áudio sintético, e outras opções de acessibilidade devem ser consideradas. Muitos escritores poderiam usar mais oportunidades para compartilhar seu amor pelo mundo da tecnologia. Por meio do uso de áudio aprimorado por IA, o HackerNoon procura permitir que eles compartilhem esse amor com qualquer pessoa, sejam leitores ávidos ou ouvintes entusiasmados.