ARCS 2.0: د واقعي نړۍ ګټوریتونه او د ثقافتي میراث په واسطه د معلوماتو د سرزمينۍ پریکړه

ټوکو، جاپان، د اکتوبر په 31st، 2025 / Chainwire / - په یوه نندارتون پرمختګ کې، د د (ARX) پروژې په 2019 کال کې سره د ډاټا ساکنولوژۍ وړاندیز کول، د انفراديانو ته اجازه ورکوي چې د خپل شخصي ډاټا کنترول او پیسو ورکوي، له دې څخه د عادل اقتصادي ارزښت ترلاسه کړي، ARCS اوس د ARCS 2.0 فاز ته راځي. د آرکوس د آرکوس دا ستراتیژیک پینټ د بلاکچین سره فیزیکی اموالونو سره یوځای کوي، د ډیجیټل نوښت او د ورځني ګټوریتوب سره جلا کولو لپاره یو dezentralized اقتصادي اکوسیسټم جوړوي. وروستیو میټروپینټونه د ټیم د پایلې، د کاروونکي په مرکز کې د راتلونکي په لارښوونې کې ناڅاپي رامینځته کوي. د لید څخه د واقعیت ته: د ARCS 1.0 درسونه ARCS 1.0 د "Data Bank" ماډل وړاندیز کړ، د ARX ټوکن سره کاروونکو ته د انډول شوي ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ورکوي. په داسې حال کې، دا د مخکښو سره مخکښ دي: د کاروونکي او د شرکتونو همزمان تصویب "کړ پیل" چمتو کولو، محدود واقعي کاروونکو په صورت کې، او د مقرراتو غیرقانوني. دا څیړنې د یو اصلي حقیقت رامینځته کوي چې حقیقي ارزښت د عملی غوښتنلیک ته اړتيا لري. ARCS 2.0 په پایله توګه ځواب کوي، د ټکین په لوړ فریکونسۍ، تصدیق شوي اقتصادي فعالیت کې لاس رسیږي. د ستراتیژیک شراکت: د Blockchain سره Kominka revitalizing د ARCS 2.0 په مخکښ ډول کې د SSG Holdings Co.، Ltd. او د هغې د بیلګې په توګه د جولای 2025 کې د بدلون وړ همکارۍ دی. Co.، Ltd.، په ټوکيو کې موقعيت لري، د جاپان د سنګاري kominka کورونو سره د blockchain ټکنالوژۍ په ګډه. Sun Sun House د Sun Sun House دا همکارۍ د ARCS لپاره د نوي مرحله پیل کوي، کوم چې په دې کې د سنګاري ملکیت او د بلاکچین سافټویر ترمنځ د غفلت پلټنه کوي. د همکارۍ هدف دا ده چې د ایکسسیسټم جوړ کړي چې په دې کې د ARCS ټوکنونه د ملکیت سوداګریزونو، ریلونو، او وفاداری پاداشونو لپاره کارول کیږي، په دې توګه د ټوکن لپاره یو واقعي کارپوریشن وړاندې کوي. دا اتحاد د Kominka، د جاپان په تاریخ کې د WWII مخکې د لرګيو کورونو په توګه د نړیوالو پانګونې او د ګټورۍ د ګټورۍ د ګټورۍ په توګه د ARX په توګه د انفرادي تبادلې ارزښت راټول کوي. \n \n \n \n د کنټرول کولو لپاره: Sun Sun House په پایله کې د فعالیتونو په کارولو سره کار کوي: د دې ثقافتي خونديانو د راټولولو، رخصتولو، خرڅلاو او رخصتولو. د بلاکچین انټرنټ: سرمایه گذاران د ARX کارولو په کارولو سره ملکیتونه خوندي کوي؛ غیر استعمال شوي کورونه د رخصتۍ رخصتۍ دي، د ټوکن پاداشونو سره روښانه کوي. په پراخه کچه: د جاپان د خالی کور د بحران حل کولو لپاره، د پروژې د ځمکې، انستافورټ، ترانسپورت او سیاحت وزارت (MLIT) د خالی کور revitalization انټرنټ او د جاپان Kominka ټولنې ملاتړ سره تړل کیږي. Kominka د جذب، روسي انټرنټ، طبیعي توازن، او د جذب تجربو د ترانسپورت ته وده ورکړي. د جاپان د سفرونو د سفرونو د پټ پینډیمیک لګولو سره، د رخصتۍ د رخصتۍ د بازار په 2023 کال کې د 145% په پرتله کال کې وده ورکړي (Japan Tourism Agency). د 1.91 میلیارده ډالرو په ارزښت کې، دا سیسټم د انفرادي او موقعیت وړتیا لري، د ARCS په توګه د 2.14 تریليون ډالرو د ملکیت بازار ته د عملي پلونو په توګه موقعیت ورکوي. د Utility-First Token ماډل ARCS 2.0 ARX ته د فعال استعمال، تبادله، او په واقعي نړۍ کې انټرنټ لپاره جوړ شوي ټکین بدلوي. هر فعالیت د اکوسیسټم کې د تصدیق وړ تبادلې سره تړل کیږي، د ارزښت جوړ، اخلي او په ځان د ساتنې چڼاسکه کې سپارښتنه کوي. \n \n \n \n \n د پیسو او رخصتۍ: ګټونکي د SSG ملکیتونو له لارې د kominka رخصتۍ کور رخصتۍ کولی شي ARX سره پیسې ورکړي چې د انفرادي رخصتۍ وړاندیز کړي. ګمرکونه ARX په مستقیم ډول ترلاسه کوي، چې په اسانۍ سره د اکوسیسټم خدماتو یا سټاکونو ته reinvestment اجازه ورکوي. انعام سیسټم: ARX د کاروونکي د شرکت په اساس جوړ شوی او توزیع کیږي - بشپړ شوي سټیشنونه، په محلي تجربو کې ګډون، او د سفر په وخت کې د داوطلبانه، انیمیشن شوي ډاټا ډاټا ډاټا. د ټوکن صادرولو یوازې د کټګورۍ او په ملکیت کې د اندازه کولو وړ فعالیت لخوا کارول کیږي. د ارقامو او سکاټینګ: د سټیټ سپارښتنه شوي ارقامو حقونو ته دسترسی د ARX پاداشونو فعالوي. ګټونکي کولی شي ټکینګونه ورکړي ترڅو ګټور ګټې ترلاسه کړي، په شمول د نوي سټیټ لیستونو ته ترټولو ګټور لاسرسي، لوړ کټګوریو، او راتلونکي حکومت شرکت. د ډاټا بانک Synergy: د سفر په اړه د کاروونکي ډاټا (د موافقیت سره شریک شوي) د ARCS ډاټا بانک کې ګټه ورکوي. همکارانو د ARX په کارولو سره د دې نامتو معلومات ته لاس رسیږي، د تقاضا ته وده ورکوي او په داسې حال کې د اضافي ټوکنونو سره مسؤلیتونه ورکوي. د انټرنیټ انټرنېټ د ARCS ټیم سره شتون لري، په شفافیت سره او د سپارلو کنترول سره ترسره کیږي. ټول نوي ARX یوازې د اکوسیسټم فعالیتونو له لارې لکه د استوګنې، عضوياتو، او د معلوماتو تبادلې له لارې د تبادلې ته ورسیږي، او هیڅکله د تبادلې یا ناخالص توزیع له لارې نه. دا جوړښت د دوه ګوني flywheel بریښنا لري: \n \n \n RWA اکوسیسټم - د استوګنې او هوټلۍ د ARX لګښتونو ډیزاین کوي، او کاروونکو د فعالیت او ارزښت جوړولو لپاره پاداشونه ترلاسه کوي. د ډاټا اکوسیسټم - د کاروونکي فعالیت د ډاټا بیس پراخوي، د اضافي ارزښت وړاندیز کوي. Web3 د بیلابیلو شفافیت، د نړیوالو لاس رسی demokratizes او د سوداګریزونو د سټیکول سره د ملکیت پرمختګ کوي. د Building Decentralization: د حکومت او پراختیا د اصلي لارښوونې شامل دي: \n \n \n \n \n Decentralized Governance: ARCS2.0 هدف د DAO ماډل له لارې د decentralized governance ته ورسیږي، چې د ټکین لرونکو ته اجازه ورکوي چې د پروژې تصمیم کولو کې ګډون وکړي. د تبادلې پراختیا: په BitMart او ProBit کې تبادلې، د لوی پلیټ فارمونو لپاره د توازن زیاتولو لپاره چمتو شوي. د صنعت پراختیا: د سیاحت څخه د رستورانونو، حرکت، او د زده کړې ته. د ټولنې د تشناب: د چټک حل کولو وروسته، ARCS خپل رسمي X حساب ته راځي او د 2،500 USDT Airdrop & 2،000 USDT Bounty کمپنۍ ته راځي چې د ټولنې ته راځي او خپل اکوسیسټم پراختیا وکړي. د X حساب او کمپنۍونو ته راځي چې په چټکه توګه تعقیب شوي. د بیټرۍ نندارې د بازار ځواب د اعتماد ته وده ورکوي: ARX د 2025 جون څخه وروسته په لویدیځ کې چمتو شوی، په دې د ګمرکونو پر بنسټ د موډل کې د اعتماد ته وده ورکوي. په لاره کې د decentralized راتلونکي ARCS2.0 په دوامداره توګه د دې هدف ته وده کوي چې یو dezentralized اقتصادي اکوسیسټم جوړ کړي، سره په واقعي نړۍ کې د امانتونو، ډاټا بانکونو او د پایلو ودې تمرکز کوي. د جاپاني میراث سره blockchain ټکنالوژۍ، د SSG Holdings سره د همکارۍ له لارې، د ټیم د کارول وړ token وړاندې کوي چې په فیزیکی او ډیجیټل کچه ارزښت ته رسوي. د ملي پالیسۍ، د بازار د لګښتونو، او د ګټورانو انجنونو د ملاتړ له خوا، ARCS د ډیټلټول شوي او پایلې اقتصادي راتلونکي لپاره خپل لید ته ورسیږي. په اړه ARCS په دې توګه، دا د معلوماتو حاکمیت جوړولو په واسطه د انفرادي افرادو توانمندولو ته وده ورکړي، کوم چې کاروونکي د خپل معلوماتو په توګه د مقدس ارزښت په توګه مدیریت کوي او د دې ارزښت په حق کې ګټه واخلئ. The ARCS project د ARCS2.0 کورس کې د Real World Asset (RWA) اکوسیسټم او د خوندي ډاټا بانک فشاري دی، د پیاوړتیا پلیټ فارم جوړوي چې د کاروونکي کنترول او ګټې ترټولو غوره کوي. At ARCS, they believe in data sovereignty, where individuals have the right to control and benefit from their own data. ARCS' platform is designed to empower users, provide practical value, and drive growth through our native token, ARX. د کورني ټکین، ARX، په دې اکوسیسټم کې د پټلۍ وړاندیزونو لپاره او د خدمتونو کارولو لپاره د پاداش په توګه د وسایلو په توګه د یو مهمې رول ورکوي. دا نه یوازې د کاروونکو لپاره واضح عملی ارزښت وړاندې کوي، بلکه د پلیټ فارم کې د تعقیب او پراختیا ته وده ورکوي. له دې امله، د واقعي اقتصادي فعالیت په خپل ځان د ودې چرچ یا "Flywheel" کې وده ورکوي، ARCS د دومايي چاپیریال جوړوي چې کاروونکو کولی شي پراختیا وکړي. د انټرنیټ لارښوونې له لارې، ARCS چمتو ده چې د معلوماتو مدیریت او ارزښت په لاره کې انقلاب وکړي. د کاروونکو په مرکز کې وکاروي او د ګټور ګټې وړاندې کوي، ARCS یو پلیټ فارم جوړوي چې انفراديانو ته وړتیا ورکوي او د معلوماتو حاکمیت او اقتصادي فرصتونو له خوا د ټولنې ته وده ورکوي. د کاروونکو کولی شي د ARCS 'socials په اړه د اپلوزونو پیژندل: د ویب پاڼه: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com د Medium: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (د مخکښ ټویټر): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ د تلیفون: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN د پروګرام: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf اړیکه Arcs ټیم د IFA Co.، Ltd. د انټرنټ په اړه معلومات

دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ.