85٪ خرڅلاو: د DeFi کریپتوټ د V1 پروتوکول پیل مخکې 20٪ زیات شي

ډیزاین شوي مالیاتو د سمارټ او شفاف تر عمر ته ورسیږي. ډیری پانګونه اوس مهال د پلیټ فارمونو په لټه کې دي چې اتومات، خوندیتوب، او قوي ګټې پیاوړتیا رامینځته کوي. Mutuum Finance (MUTM) د DeFi پروژې څخه یو دی چې د دې بدلون په لارښوونې کې دی. دا پرمختللي مالیاتی ميخانيکي سره د ټولنې په کچه د لاسرسي سره یوځای کوي، د روزنې کاروونکو او ادارو لپاره د قرضونو او قرضونو لپاره د اعتماد وړ پلیټ فارم وړاندې کوي. focuses on real yield through smart contracts that will automate lending and borrowing between users. Its presale success reflects the trust it is building. Mutuum Finance (MUTM) د همکارۍ د مالیې (MUTM) د فاز 6 ټوکنونو په اړه 85٪ اوس مهال خرڅلاو شوي دي. د اوسني قیمت د 0،035 ډالرو دی، او د فاز 7 به په چټکۍ سره د نرخ د 0،040 ډالرو ته وده ورکړي - د V1 پروتوکول په Sepolia Testnet کې پیل کولو مخکې د 20٪ زیاتوالی. د هغو کسانو لپاره چې فکر کوي چې په غیرقانوني بازارونو کې یا حتی د کریپٹو سیسټم کې په دې ورځ کې څه کوو، دا پروژې د تر ټولو امیدو فرصتونو په توګه ښودل کیږي. Pre-Sale د ودې او د استوګنې ګټه د Mutuum Finance (MUTM) په پایله کې د مخکښ مخکښ تبادله د لوی سرمایه دارانو په پام کې راځي. د پلیټ فارم په اړه د 18.15 میلیونه ډالرو ته راځي او په ټوله نړۍ کې د 17،600 څخه زیات مالکونه لري. د 4 میلیارده ټوکن رسولو څخه، 170 میلیونه ټوکنونه د فاز 6 ته توزیع شوي دي، کوم چې اوس هم د خرڅلاو په پایله کې دی. په اوسني کې د 0،035 ډالرو ته ورسیږي، د تبادلې پیل مخکې خپل ځان د تیلو لپاره موقعيت کوي. کله چې د مخکښ خرڅلاو بشپړ شي، د پروګرام شوي قیمت لړ انتظار کوي چې په 0.15 او 0.35 ډالرو ترمنځ حرکت وکړي، چې د لومړي مرحلو کې یوځای کونکو لپاره قوي لګښت وړاندې کوي. اوس د کارپوه یا کریډیټ کارټ له لارې امکان دی، د پلورلو محدودیتونو پرته په ټوله نړۍ کې لاس رسی کیدی شي. د Token خرید د Token خرید دا قوي مشارکت ته د DeFi ماډل کې د استوګنې د استوګنې لپاره ډیزاین شوی دی. په داسې حال کې چې ډیری ټکینونه د اوسني کریپټ سیسټم په وخت کې د خریدارانو جذب کولو لپاره هڅه کوي، Mutuum Finance (MUTM) د شفافیت او آنلاین تازه کولو په واسطه خپل استوګنې بیس پراختیا کوي. A Smarter Lending System Mutuum Finance (MUTM) د دوه ګوني کریډیشن ماډل سره پیل کوي. د لومړي ډول، P2C (Peer-to-Contract)، کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د stablecoins یا blue-chip اټکلونه لکه ETH یا BTC په نظارت شوي سمارټ کنټرول پوښونو کې واخلئ. دا کاروونکو به د لټون ترلاسه کړي چې د پوښونو کارولو په اساس تنظیم کوي، د لګښت عرضه کوونکي لپاره انعطاف موخه جوړوي. دویم ماډل، P2P (Peer-to-Peer)، به د قرضونکي او قرضونکي په مستقیم ډول اړیکه ونیسئ. دا به کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د لوړ توازن اسنادو لکه meme سټیټونو یا ټوکنونو سره د کم توازن په څیر خپل خپل شرایط جوړ کړي. هر دویم سیسټمونه به په ورته اکوسیسټم کې کار وکړي مګر د یوځای څخه خوندي وي ترڅو تضمین وکړي چې خطرناک قرضونه هیڅکله اصلي توازن پوښونو ته اغیزمن نه وي. دا لارښوونې کاروونکو ته د خوندي او اغیزمن لاره ورکوي چې د خوندي او لوړ توازن فرصتونو سره شریک شي. د راتلونکي V1 د په Sepolia Testnet کې په Q4 2025 به د ټولو اصلي پروتوکول اجزاء، په شمول د تلويزيون پوښونو، mtTokens، د لګښت ټوکن، د تلويزيون بټ، او د لګښت موتور په شمول. ETH او USDT به د ضمانت او د قرضونو / قرضونو لپاره د لومړي ملاتړ اټکلونو په توګه کار وکړي. دا تنظیم به Mutuum Finance (MUTM) سره د ازموینې بشپړولو وروسته په پراخه کچه د تصویب لپاره چمتو کړي. پروتوکول وړاندیز پروتوکول وړاندیز مخکښ رخصتۍ او خوندي قرض Mutuum Finance (MUTM) به د ثباته نرخونو ځانګړتیاوې رامینځته کړي چې د قرضونکي لپاره د انتخاب شوي دوره لپاره خپل نرخونه بند کړي. دا به د کاروونکو ته ګټور شي چې د مخکښ لګښتونه ترټولو غوره کوي، لکه شرکتونه یا د اوږدې مودې سوداګریزانو. که څه هم ثباته نرخونه د متغیر څخه لږ لوړ پیل کیږي، دوی د غیرقانونیت کمولو او د لګښت مساوي ساتنې کې مرسته کوي. ټول قرضونه به د سپارښتنې کچه لرې وي. د ثبات فاکتور به د قرضونکي امنیت تضمین وکړي او د سپارښتنې ارزښت ساتنه وکړي. په صورت کې چې د قرضونکي د سپارښتنې کچه د سپارښتنې کچه څخه نیسي، د تبادلې به په اتوماتيک ډول ترسره شي، اجازه ورکړي چې liquidators discounted قرضونه واخلئ او د سیسټم توازن رامینځته کړي. د ګټورۍ او پاداشونو له لارې حقیقي غوښتنلیک Mutuum Finance (MUTM) هدف دا ده چې د پروتوکول جوړښت له لارې د پایلې غوښتنلیک جوړ کړي. کاروونکو به د 1 ډالرو ته تړل شوي ډاټاټا stablecoin کوډ کړي د تایید شوي تضمین کوډ کولو له لارې. دا stablecoin به کله چې د قرضې سپارښتنه یا لیږد شي، د قوي په زنجیره فعالیت سره د ثباته اکوسیستم تضمین کړي. برسېره پر دې، پروتوکول به د خپل ګټې کاروي ترڅو د بازار څخه د MUTM ټکینونه خوندي کړي. دا خوندي شوي ټکینونه به د mtToken ګټورانو ته د ګټورانو په توګه تبادله شي. دا خوندي او پاداش سیسټم به د اکوسیسټم فعال کړي او په داسې حال کې د اوږدې مودې شرکتونو ته پاداش ورکړي. د پروژې هم لري د 10 ګټونکي به په MUTM ټوکنونو کې هر 10،000 ډالرو ترلاسه کړي. د 50 ترټولو غوره سوداګریزونه په ژوند کې د لیډر بورډ کې شتون لري، او ترټولو غوره ورځني سوداګریز د 500 MUTM ډالرو ترلاسه کوي. په ټولنیز رسنیو کې د 10،000 څخه زیات پیژندلونکي سره، ټولنیز شرکت به په چټکۍ سره وده ورکړي لکه څنګه چې کاروونکي د دغو پاداشونو لپاره رقابت کوي. 100،000 ډالرو giveaway 100،000 ډالرو giveaway Audited او د راتلونکي مرحله لپاره چمتو Mutuum Finance (MUTM) د مسلکي خوندیتوب او اعتبار په اړه تمرکز کوي. دا د CertiK سره یو تفتیش بشپړ کړ، د TokenScan کچه 90.00 او د Skynet کچه 79.00 ترلاسه کړ. د دې سره، د 50،000 ډالرو بګون پروګرام په ژوند کې دی، د ټولنیز ټیسټرانو ته د مهمو ستونزو په لټه کې د 2،000 ډالرو وړاندیز کوي. د خوندیتوب لپاره د دې سپارښتنه د سرمایہ کارانو لپاره اضافي اعتماد ورکوي لکه څنګه چې د پیشو خرڅلاو بشپړ شوی دی. د فاز 6 څخه 85٪ د خرڅلاو سره او د 20٪ نرخ زیاتوالی ته راځي، Mutuum مالیات (MUTM) د خپل بل موټرو ته راځي. د Sepolia په اړه د V1 پروتوکول به د بشپړ کریډیډیشن فعالیتونو، stablecoin منټ کولو، او د ګټلو پاداشونو ته دروازې وده ورکړي. د روشنو اهدافو، تصدیق شوي کوډ، او شفاف پرمختګ سره، Mutuum مالیات (MUTM) د بازار د ناڅاپي په وخت کې د کریډیټ خریدولو لپاره تر ټولو دعوي ځوابونو کې یو وي. د پایلې فاز 6 سلاټ ممکن د پلټنې په بشپړ کچه پیل کولو مخکې تر ټولو ګټور 20٪ حرکت وي.