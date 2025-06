پوکر د ویب سره راځي: MTT ورزشونه په TOKEN2049 کې د نندارتونونه راځي

MTT سپورټ، د Web3 سپورټ رقابتي پلیټ فارم، د یو ګرځنده اعلان په توګه ترسره کويPlatinum SponsorدTOKEN2049 Dubai 2025,د کریپٹو، blockchain، او Web3 نوارانو ترټولو prestigious نړیوال مجموعې یو. د ډيزاينیک ټکنالوژۍ سره د ډيزاينیک لوبې تجربو یوځای لپاره مشهور دی، MTT د دې نړیوال پړاو څخه کاروي ترڅو خپل پرمختګ ته وده ورکوي چې د ګټور، د ګټورۍ له خوا د ایزو سیسټم ته وده ورکوي - د وړیا ټوکین انعامونو عمر څخه بهر او په راتلونکي کې جوړ شوی دی چې د دقت، deflation، او ټولنیزو د غلظت.

From Free Mining to Precision Rewards: The Launch of “Trial Tickets”

MTT لوبې په رسمي توګه د خپل وړیا د تیلو د رقابتي ماډل په برخه کې بند کوي، یو ستراتیژۍ چې د لومړي کاروونکي د ودې bootstrapping په ښه توګه کار کوي. که څه هم په پراخه کچه د توجه جذب کې اغیزمن دی، د ماډل د ټکین توزیع لپاره د سمارټ، ډیر هدفمند روښانه کولو په لټه کې دی.





د واردولو"Trial Ticket" system—د نوي د وده کولو میکانیزم چې دreward genuine engagementاوplatform contributionsدا حرکت د پلیټ فارم تمرکز څخه په پراخه کڅوړه ته بدل کیږيlaser-focused value delivery,تضمین کول چې یوازې فعال، د ګډون کاروونکي کاروونکو ته ټکین ګټې ترلاسه کړي. دا د ټکین ګټورۍ سره د کاروونکي رفتار سره سمون کولو لپاره یو ګرم قدم دی، د اوږدې مودې پاملرنې او معنوي ودې تضمین کوي.





"ما تل د خپلو کاروونکو سره پرمختګ باور لرو. د آزموینې ټیټ سیسټم موږ ته مرسته کوي چې د حقیقي لوبغاړي - چې موږ سره جوړ کړي."د MTT لوبې څخه یو ممکنه ده.

Burning for the Future: A 1 Billion Token Destruction Plan

په 2025 کې تر ټولو اغیزمن tokenomics حرکتونو کې، MTT لوبې یو پیل کويmassive token burn of 1 billion MTTد50% of its total supply.دا ستراتیژیک بریښنا به په عمده توګه د تیکنونو حجم کم کړي، د اوږدې مودې ارزښت زیات کړي، او د سرمایه گذارانو او کاروونکو تر منځ د اعتماد زیات کړي.





دا یوازې د کمښت په اړه نه ده - دا د يو واضح انتقال ته رسولو په اړه ده. MTT د لوړ سرعت د پراختیا په لټه کې څخه د ګمرکونو بدلون کوي.measured, sustainable growth model.دا د راتلونکي ټوکر چرګانو کې د ارزښت لرونکي Web3 پروژو په پراخه بازار کې انتظارونو سره مطابقت لري.





موږ دلته د hype لپاره نه دي. موږ دلته دي چې د اوږد عمر، ارزښت لرونکي پلیټ فارم جوړ کړي چې د خپلو ټولنې سره پرمختګ کوي. "

Enter the Club Era: Social Play Meets Decentralized Customization

د پلیټ فارم د ټولنیزو ټوکر د زياتوالي لپاره، MTT سپورټ د بریښنا د نويClub System- یو ځانګړتیا چې کاروونکو ته اجازه ورکويcreate clubs, organize tournaments,او پهmulti-currency settlement competitions.د دې انعطاف سیستم اجازه ورکوي چې د لوړcustomizable events، د ګرځنده ترټولو، سیمه ایز tendencies، او د ټولنې د اړتیاوو لپاره.





دا د ځانګړتیاوو څخه ډیر دی - دا دdecentralized ecosystem builder، د MTT ټولنیز وسایلو ته د Web3 لوبغاړي رقابتي راتلونکي په ګډه جوړ کړي.





د کلب سیستم د مهمو ټایټونه:

Create and manage clubs with ease

Host competitions using various tokens

Design event formats and rules based on member preferences

Promote decentralized governance in community-led events



د دې نوښت د MTT تعقیب کويuser empowermentاوecosystem co-construction، دا نه یوازې یو پلیټ فارم، خو په ډیزاین شوي ورزش نړۍ کې یو حرکت.





Conclusion: Leading Web3 Sports into the Next Chapter





لکه څنګه چې MTT Sports په TOKEN2049 Dubai 2025 کې د پلیټینیم سپانسر په توګه د نړیوال پړاو کې راځي، دا د تکنالوژۍ نندارتون څخه ډیر کار کوي - دا د خپل ماموریت په راتلونکو مرحلو کې نشانه کوي. د سمارټ tokenomics، روښانه deflation ستراتیژۍ، او د ټولنې د بریښنا د ځانګړتیاوو لکه د کلوب سیسټم له لارې، MTT Sports چمتو ده چې د ورزش او Web3 په څیر څرنګواله کړي.





About MTT Sports





MTT SPORTS یو ټیکس هولډیم رقابتی پلیټ فارم دی چې په WEB3 میدان کې تمرکز کوي. زموږ هدف دا ده چې د نړۍ ترټولو مخکښ پراختیا eSports پلیټ فارم جوړ کړي. موږ یوازې د ټورنامنٹ لوبې وړاندې کوو، نه د پیسو جدول. زموږ هدف دا ده چې د MTT لوبې د یو اولمپینګ واقعې ته وده ورکړي. د دې لپاره چې زموږ پلیټ فارم ته وده ورکړي، موږ د 100 BTC د پاداش په توګه جوړ شوي دي، او یو به په هر اونۍ کې د ټورنامټونو له لارې ترلاسه شي، کوم چې د جمعه څخه نومبر ته ترسره کیږي. د هر اونۍ ترټولو 27 لوبغاړی به د دې Bitcoin شریک کړي. برسېره پر دې، موږ هم د ټورنامټونو لګښت لري چې تاسو کولی





د لیدلوhttps://mtt.xyzد ډیرو څیړنې لپاره، او د حرکت سره یوځای کړئ چې د dezentralized ورزش په راتلونکي کې رامینځته کوي.





دا خبر د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې چاپ شوی.

