Starship could be the machine that paves the way to unlimited energy on Earth, as well as the spark that ignites the first extraterrestrial war...

د ستارې کڅوړه کولی شي د ماشين وي چې په ځمکې کې د غیر محدود انرژۍ ته لارښوونه وي، او همدارنګه د شمع چې د لومړي بهرني جنگ ته وده ورکړي ...

هرڅه د ستارپونه ته د مارټ ته رسولو په اړه خبرې کوي، مګر لومړي ستارپ ماموریتپه حقیقت کېآیا دا په واقعیت کې د ژوند د ډیرو سیاره جوړولو په اړه دی، یا دا د غریب ماموریت په اړه دی چې د عالي ثروت او غیر قابل تصور قدرت ترلاسه کړي؟

د عمومي روښانه وايي چې د آرټیمیس چاند د ماموریت په اړه دی چې د فضایي ژوند ستراتیژۍ ازمايښت کوي او پوه شي چې څنګه د اوبو د ګرځنده کولو لپاره د ځمکې د څیړنې لپاره د پایلو بنسټ جوړ کړي.

But there's something A LOT more interesting, and very few people are talking about...

د چاند ته ورسیږي به په چاند کې د یو غیر معمولي اسټوپ ته لاس رسیږي - او دا ممکن په ټوله نړۍ کې د غیر محدود انرژۍ د ګولډن عمر رامینځته کړي. خوفناک ده، چې لومړی چې دا اسټوپ رامینځته کړي ممکن د انسانیت تر ټولو قوي ځواک وي.

What's the SpaceX Lunar Strategy According to Mainstream Discourse?

اصلي چاندي هدفونه چې SpaceX په اړه خبرې کوي:

👉 Make getting to the Moon routine and establish permanent human bases there.

د Elon Musk (2017 IAC خبرې) له مخې:

"Starship به د ډیری لوی مقدارونو د ګازو - د ساختماني موادو، وسایلو، او په پایله کې د خلکو - تر لاسه کړي ترڅو په چاند او مارچ کې د ځان د ساتنې بنسټ جوړ کړي."

"Starship به د ډیری لوی مقدارونو د ګازو - د ساختماني موادو، وسایلو، او په پایله کې د خلکو - تر لاسه کړي ترڅو په چاند او مارچ کې د ځان د ساتنې بنسټ جوړ کړي."

SpaceX ادعا کوي چې د چاند ته د ګمرکاتو لپاره د کاري کچه په اړه د 20-30 ټنه په اړه د ستریپ چاند landing ده.

د هغه څه چې دوی راځي، دا احتمالا پرمختللي اتومات روبوټونه شامل دي چې د پرمختللي AI لخوا کارول کیږي، د بیسونو، علمي تجربو، او د تیلو لپاره موادو سره هم شامل دي.

👉 Establish mining operations and permanent human colonies

دلته د ماشينونو، روبوټونو او AI په لوبه کې راځي. د مینځلو فعالیتونه او په چاند کې د انسانو په پایله کې د لوی اهداف دي. مګر کله چې د مینځلو په اړه وي، موږ په عمده توګه د اوبو په اړه خبرې کوو.

دوی وايي چې دوی کولی شي په چاند کې د اوبو د ذخیره څخه د هیدروجن راکټ سوخت جوړ کړي، دا د نورو څیړنو لپاره د بنسټ په توګه کاروي.

هغه څه چې موږ د دې په اړه نه پوهیږو، دا د چاند د خامو موادو د ناوړه غټ دی چې ارزښت لري چې د جنگونو له الرې چمتو کړي.

💰 The Moon and Its Resources May Be the Key to Unlimited Energy on Earth, and More...

ډیری خلک د دې حقیقت په اړه پوه نه دي، مګر چاند کولی شي د غیر محدود انرژۍ راز په کور کې وي - دا دی، که یو څوک کولای شي پوه شي چې څنګه چې دا راز ته ځمکې ته ورسیږي.

دلته یوځانګړيپه چاند کې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدېټولېپه حقیقت کې، دا سرچینې په توګه ارزښت لري چې ډیری conspiracy نظریات باور کوي چې دا دد حقیقتد ستاره کڅوړه (نه د مریخ colonization) له امله.

What is that not-so-secret material? It's Helium‑3.

هلیوم-3 لوی دی. دا ممکن د ټیټ، غیر محدود انرژۍ په ځمکه کې د راز دی. مګر د دوو مهمو دلیلونه شتون لري چې موږ دا نه کاروئ:

First, we don't have the technology.موږ په بشپړه توګه د هلیوم-3 فورمې تکنالوژۍ ډیزاین نه کوو، مګر تاسو کولی شئ په چټکۍ سره ونیسئ - او دا زموږ په چڼاسکه کې colonization هڅو سره ډیره ښه وخت دی.

دد فضا.comپه یوه مقاله کې د مرکزي هڅو په اړه:

"د Fusion Power Reactors به یوازې د 20 څخه تر 30 کلونو پورې وي، د تجربو کارکوونکو او د دوی ګرځندهانو لخوا پروت دی." --Space.com

"د Fusion Power Reactors به یوازې د 20 څخه تر 30 کلونو پورې وي، د تجربو کارکوونکو او د دوی سپارلو لخوا اعلان شوي دي." -د فضا.com

د فضا.com

که conventional (deuterium-tritium) fusion کولی شي د 2040s په منځ کې اغیزمن محصول ته ورسيږي (او دوی په وروستیو کلونو کې ډیری پرمختګونه ترسره شوي دي)، دا د هلیوم-3 fusion په ورته سخت وخت کې د لاره پاملرنه کوي.

Second, Helium-3 concentrations are so scarce on Earth that we can only use it for niche purposes like neutron detection, not power.سیاره یوازې د هلیوم-3 لپاره د تیلو د بریښنا د جوړولو لپاره یا په کچه د فریکونسي reactors لپاره کافی نه لري.

حتی که د هلیوم-3 په کارولو سره د فریکونسۍ تکنالوژۍ اوس هم چمتو وي، موږ به د یو لوی د تیلو د رسولو په لټه کې وي که چیرې چې موږ دا له بل ځای څخه - لکه چاند.

Just How Much Helium-3 is on the Moon Compared to Earth?

د هیلیم-3 په ټوله کچه په ټوله کې د 100 څخه تر ځینې سینې کیلوګرامه ده. دا د یو واحد متري ټنه څخه کم دی.

By comparison, the moon is home to an estimated 1 million to 5 million metric tons of helium-3-- او دا یوازې د سمندري ټوټې (regolith) په نظر کې دی. په قدیم سمندري سيمو کې د چاندی مرکبونه ترټولو لوړ دي - په سيمو کې چې ډیری بیسالټ کچه شتون لري. دا ځایونه د شمسی بادونو ته اوږد فشار لري چې هلیوم-3 په سطحه regolith کې د میلیارده کلونو کې ذخیره شوي دي.

د دې لپاره چې دا ارزښت لري، یوازې25 tons of helium-3په تخنیکي توګه کولی شي د متحده ایاالتو په ټولو کې د یو کال لپاره حکومت وکړي.

که څه هم د انسانيت لپاره د هلیوم-3 په چڼاسکه کې لاس رسی لپاره څه مهم وي، دا په 2006 کال کې د چین د چڼاسکه څیړنې پروګرام اصلي څیړونکي Ouyang Ziyuan وايي:

"د هغه څوک چې لومړی په چڼاسکه کې وکتل به لومړی ګټور وي [...] په هر کال کې درې فضايي ډګر ماموریتونه کولی شي په ټوله نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره ډیری سوخت [هیلین-3] وړاندې کړي."

"د هغه څوک چې لومړی په چڼاسکه کې وکتل به لومړی ګټور وي [...] په هر کال کې درې فضايي ډګر ماموریتونه کولی شي په ټوله نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره ډیری سوخت [هیلین-3] وړاندې کړي."

هغه څوک چې د دې کنټرولونه کنټرول کوي هلیوم-3 د ځمکې په راتلونکي کې کنټرول کوياوپه فضا کې

او د وخت لړ مناسب دی. د چاندی کولین او چاندی مینځلو ترلاسه کولو او چلولو احتمالا به یو بل ډیری کاله وي، او د دې لپاره لومړی کونکي به د ځمکې په پرتله د هیلیمو 3 غټ کې د دوی د تقاضا په لټه کې وي، یوازې په وخت کې د مرکزي تکنالوژۍ لپاره د عمومي جریان ته ورسیږي.

Incidentally, helium-3 is the most valuable substance on the moon right now, but there are other substances SpaceX wants: like water ice, rare earth elements (REEs), titanium, silicon, aluminum, and platinum. And other forces will want them too.

Still, nothing tops the potential value of helium-3... Especially when energy access is critical to powering AI systems with god-like power.

🏴‍☠️ Is a Helium-3 Space War Coded?

د ستارې کڅوړه د هلیوم-3 د چاند په سطحه کې د تیلو لپاره سړک ورکوي - او احتمالا په ټوله نړۍ کې غیر محدود انرژۍ - مګر غیر محدود انرژۍ معنی لري غیر محدود قدرت، او دا ممکن د هغه په اړه د جنگ معنی لري چې دا کنټرول کوي.

لکه څنګه چې هیوادونه او شرکتونه د ارزښتني چاندي مینی د ملکیتونو په اړه د دوی د ادعاونو په لټه کې وي، دوی به د ...robot miners, AI surveillance networks, autonomous drones, armed lunar roversد هلیوم-3 د ګاډو د رخصتۍ sabotage او قوي اغېز په صورت کې وګورئ - په ځانګړي ډول کله چې دا د ځمکې د انرژۍ لپاره ډیر ارزښت لري.

په یاد ولرئ، انرژۍ ته اړتيا لري چې قوي AI سيستمونه سوځوي، او تاسو د انرژۍ زیات لري، د AI قوي تر وي، او ستاسو د AI بسترو تکنالوژۍ او روبوټ ارتشونه ډیر قوي دي.

آیا د هلیوم-3 د لاس رسی په اړه اختلافات د لومړي بهرني جنگ ته وده ورکړي؟

Mariel Borowitz (جورجیا ټیک د فضائي سیاستونو متخصص) د چاند جنگ خطر په دې ډول خلاص کړ:

"نه سخت دی چې یو سټینټ تصور کړي چې په چاند کې د سرچینې په اړه د نښلیدو نښلیدو ته وده ورکړي - په ځانګړي ډول کله چې اتوماتیک سیسټمونه او AI په واقعي وخت کې تصمیمونه ترسره کوي."

"نه سخت دی چې یو سټینټ تصور کړي چې په چاند کې د سرچینې په اړه د نښلیدو نښلیدو ته وده ورکړي - په ځانګړي ډول کله چې اتوماتیک سیسټمونه او AI په واقعي وخت کې تصمیمونه ترسره کوي."

What do you think? Is it a legit conspiracy, a crackpot idea, or something else? Could "mars and making life multi-planetary" just be a cover that allows SpaceX and their partners to capture massive reserves of the most valuable substance -- helium-3 -- that mankind has ever known, thus allowing them to control unlimited energy and unlimited AI power?

یا کیدای شي، یو مخکښ ټولو قوي AI دی چې د دې په ټولو پیژندل کیږي ... یوازې په صداقت کې فکر کوي. :-)