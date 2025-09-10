د بریتانیا، اتحادیه اروپا، هند: لکه څنګه چې د VPN مقرراتو سخت شوي، BelNet ډاونلوډونه پړاو لري

د VPN مقرراتو سخت دي د VPN مقرراتو په انګلستان، اتحادیه اروپا، هند او نورو سيمو کې سخت شوي دي، کوم چې ځینې ناڅاپه اغیزو ته وده ورکړي. . د آنلاین امنیت قانون د آنلاین امنیت قانون په ځینو هیوادونو کې حکومتونه اوس مهال د کاروونکي لیګونه، د مطابقت د سندونو، او حتی د سینسر کولو پیژندنه ته اړتیا لري. ډیری VPNs یا د دغو مقرراتو سره سم یا د دې قضاییاتو څخه خارج کیږي. The outcome? Reduced confidentiality choices, excessive, unchecked monitoring, and diminished access to the open internet. Digital freedom, at present, is precariously close to being lost. Yet, what if there exists a fool-proof option for confidentiality? An authentically decentralized, censorship-proof solution? دا دی چې یو مهم نقشې ولري. BelNet BelNet VPN Bans، د نړۍ په ټینډ د هند په 2022 کې، هند د ټیکنالوژۍ صنعت ته حیران شوی، له دې چې د VPN عرضه کوونکي ته د کاروونکو ډاټا ذخیره کړي . Certain centralized VPN services exited the country instead of making concessions. five years روسیه د کرملین د VPNs ته د غیر رسمي روښاناتو د مخنیوی کولو ته اړتیا لري. که یو VPN کار کوي، دا احتمالا ممنوع دی. عرضه کوونکي باید د حکومت د تور لیستونو ته اړتیا ولرئ - یا دوی ته خطر لري چې بند شي. د انګلستان او اروپايي ټولنې د VPNs په قانون کې شتون لري، مګر قانون لکه د او د GDPR سخت implementation د پلورونکو ته د ډاټا د څارنې او ذخیره کولو ته اړتیا لري. د DNS کچه د فلټرنېټ او پیچلي څارنې وسیلهونه د "قانوني" او "تلويزيون" تر منځ د فرق مخنیوی کوي. د بریتانیا آنلاین امنیت قانون د بریتانیا آنلاین امنیت قانون د چين، ایران، ترکیې، بریتانیا په دغو هیوادونو کې، د VPN کارولو ممکن مجازات وي. حتی د دولت لخوا مجازات شوي VPNونه اغیزمنه د څارنې په توګه کار کوي. BelNet: د غیر محدود دسترسی لپاره ډیزاین شوی په پرتله د اوسني مرکزي VPNs، په ټولنیزو ډیزاین شوي نیټیټ نیټیټ کې کار کوي. نه یو واحد مرکزي سرور د محدودولو لپاره، نه IP د بلاکولو لپاره، نه د درخواست کولو لپاره د ډاټا بیس. BelNet BelNet د شبکې د هر اضافي نښلیدو سره قوي تر وده ورکړي. ډیر پراخ، چټک، او د سینسر کولو لپاره سخت تر. BelNet یوازې یو ډیزاین شوی زیربنا نه دی؛ دا د ډیزاین له لارې مقاومت رامینځته کوي. BelNet ماسټرنډونه چې د ریل په توګه عمل کوي، او د صادراتو نښلیدونه چې د ځای ته د صادراتو ترافیک وړاندې کوي، د BelNet ماسټرنډونو لخوا کارول کیږي د ټولنې د Beldex د Beldex لکه څنګه چې BelNet د DNS بلاکونو له لاسه ورکوي دولتونه اغیزمنې د DNS په اړه تمرکز کوي ترڅو د "نه خوندي" ویب سایټونو ته لاسرسي محدود کړي. ډیری VPNs د مرکزي DNS سرورونو پورې اړه لري، چې دوی د مقرراتو تنظیماتو لپاره آسانه هدف دي. BelNet Sidesteps چې Pitfall \n \n \n \n \n د سیب روټنگ، کوډ شوي چینلونه، او د پایپ پټونو مخه کاروي. Creates peer-to-peer لینکونه، په بشپړه توګه د DNS بلاکونو له لارې. د مختلف نښانونو ترمنځ د معلوماتو جریان کوډ او مخنیوي. له امله د مرکز د DNS او یا د سکوپ ټکي لخوا، BelNet کولی شي د تور لیست لټون نه وي. د شبکې په دوامداره توګه پرمختګ کوي او adapts. exit nodes د VPN بدلون څخه زيات BelNet د نړۍ لپاره ډیزاین شوی دی. دا یوازې یو بل VPN نه دی؛ دا د انټرنیټ په اساس دی چې د راټولیت په اړه تمرکز کوي، د بیان وړتیا ته وده ورکوي او د ساینس سره مقاومت کوي. هغه څه چې دا مختلف کوي: ️ د سینسر مقاومت: د معلوماتو د نړۍ د نښانو له لارې انتقال کیږي، د څارنې یا بلاکولو تقریبا غیرقانوني کوي. ️ نه ریکارډونه یا ډیزاینونه: حتی BelNet د معلوماتو نه لري چې تاسو څه وګورئ یا ستاسو موقعیت. immune to shutdowns: distributed peer-to-peer انستافورټ تضمین کوي که څه هم د ISPs د ځینې نندارتونونو مخنیوی. د Secure dApps چارچوب: BelNet د غوښتنلیکونو لکه ، د خوندي، metadata-resistant تبادلې وړاندې کوي. د Beldex براؤزر د Beldex براؤزر BelNet په ساده توګه ستاسو د IP مخنیوی څخه ډیر دی. دا د خوندي پلور لپاره یو آنلاین خونه جوړوي. د وخت د اوس ستاسو VPN ممکن په انګلستان، هند، چین او ډیری نورو هیوادونو کې د VPN کارولو مخنیوی نه وي. ستاسو د انټرنیټ خدماتو سپلائر به د ویب پاڼه چې تاسو ته لاس رسی او ستاسو د لیدنې وختونه پوه شي. د آنلاین څارنه په ټولو وختونو کې لوړ دی او د VPNs چې د خپل فعالیت مخنیوی کوي، محدود شوي دي، یا په بشپړه توګه حرام شوي دي. ستاسو حکومت کولی شي د "انټرنیټ امنیت" مخکښ لاندې د سختو مقرراتو اغیزمنوي، د آنلاین امنیت قانون یو غوره مثال دی. آنلاین آزادی ناڅاپي نلري؛ دا په وخت کې په دوامداره توګه کم کیږي، قانون د قانون له لارې، د روزنې له لارې، د DNS بلاک له لارې د DNS بلاک. BelNet وړاندې کوي چې د VPNs کولی شي اوس وړاندې کړي: د مخکښ، د سینسر وړ روښانه. لکه څنګه چې اضافي کاروونکي او نندارې ګډون کوي، د شبکې ډیر قوي او مقاومت لري. Final Thoughts دولتونه کولی شي سرورونه او غوښتنلیکونه منع کړي، او د "سټیټ" مخکښ لاندې نوي قانونونه ترسره کړي. په هرصورت، د مخکښ مخکښ وسایلو د ساینس وړ، مخکښ انټرنیټ لاس رسی وړاندې کوي. دا یوازې یو وسایلو څخه ډیر دي؛ دا د لاس رسی، پرانیستې او د انفرادي انټرنیټ کنکشن لپاره یو ملتوی رامینځته کوي. که تاسو په انګلستان، هند، روسیه کې یا کوم ځای کې یاست چې د ډیجیټل حقونه کم شوي دي، نو انتظار نه وکړئ چې دوی ناڅاپي وي. د بیلګې د بیلګې د حل لاره دلته دی. د فرصت مخنیوی دمخه دا راټول کړئ.