Zircuit wprowadza token ZRC: pionier nowej ery zdecentralizowanych finansów

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 22 listopada 2024 r./Chainwire/--Zircuit, sieć łącząca innowacyjność z bezpieczeństwem, ogłosiła dziś, że w poniedziałek 25 listopada uruchomi token ZRC — jest to kluczowy krok w budowie prężnie rozwijającego się, zdecentralizowanego ekosystemu.

ZRC stanowi podstawę architektury Zircuit, umożliwiając uczestnikom otrzymywanie dodatkowych nagród, uczestnictwo w premierach aplikacji sieciowych i napędzanie jej wzrostu. Jako kamień węgielny ekosystemu, ZRC dostosowuje zachęty dla deweloperów i użytkowników, wspierając aktywną współpracę i innowację.

Wprowadzenie ZRC stanowi kontynuację szeregu znaczących osiągnięć Zircuit, w tym udanego wdrożenia Mainnet, ekosystemu TVL o wartości 2 miliardów dolarów, przełomowego wydarzenia EIGEN fairdrop z ponad 190 000 uczestników, uruchomienia centrum płynności oraz strategicznych inwestycji ze strony Binance Labs, Pantera i innych partnerów strategicznych.

Wszystkie te osiągnięcia podkreślają pozycję Zircuit jako lidera na rynku zdecentralizowanych finansów i stakingu.

„Token ZRC to coś więcej niż kamień milowy; to brama do zdecentralizowanej przyszłości, którą budujemy w Zircuit” — powiedział Martin Derka, współzałożyciel Zircuit. „Dzięki ujednoliceniu zachęt w całym naszym ekosystemie ZRC umożliwia deweloperom i użytkownikom wspólne kształtowanie sieci”.