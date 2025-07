Poznaj EQC One: Nową platformę, która jest twórcą treści

W ciągu ostatniej dekady muzycy, filmowcy, pisarze, podcasterzy i influencerzy przekształcili swoje pasje w środki utrzymania. Duże platformy, takie jak YouTube, Spotify, Instagram i TikTok, stały się nowymi sieciami nadawczymi i wydawnictwami, obiecując każdemu z talentem i smartfonem szansę dotarcia do globalnej publiczności.

Liczby są oszałamiające. Według analityków branżowych, globalny rynek tworzenia treści cyfrowych jest wart dziesiątki miliardów dolarów i rośnie w dwucyfrowym tempie rocznym. Miliony nowych twórców treści dołączyły do mediów społecznościowych od 2020 roku, z wielu nawet robiąc to pełnoetatową karierę. Ten cyfrowy złoty pośpiech zmienił sposób, w jaki ludzie konsumują media, budują społeczności, a nawet kształtują kulturę i politykę.

Trwa jednak niepokojąca rzeczywistość. Teklium Założyciel Jason Ho zauważa, że pomimo wszystkich rozmów o wzmocnieniu pozycji, wiele głównych platform w rzeczywistości nie nadaje priorytetów twórcom treści.

The Platform Paradox: Who Really Profits?

Jason Ho z Teklium wyjaśnia, dlaczego platformy treści często ignorują swoich twórców. mówi, że podczas gdy twórcy generują treści, platformy kontrolują odbiorców, proces odkrywania i większość przepływów przychodów.

Zauważa, że twórcy zwykle otrzymują tylko od 5% do 30% przychodów z ich treści na wielu głównych platformach. Ho dodaje, że w skrajnych przypadkach niektóre platformy pobierają do 95% wartości, pozostawiając twórcom tylko ułamek tego, co ich praca może być warta.

Wyjaśnia, że algorytmy, zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować zaangażowanie widzów i przychody z reklam, decydują, które treści są promowane, a które są pochowane.Dodaje, że twórcy często ścigają te tendencje algorytmiczne – zmniejszając swoją pracę, aby pasować do ciągle zmieniających się zasad – a czasami obserwują, jak ich zasięg odparowuje się w ciągu nocy bez wyraźnego wyjaśnienia.

Ho dodaje, że platformy zastrzegają sobie również prawo do cenzurowania, demonetyzowania lub usuwania treści według własnej woli.W tych warunkach twórcy, którzy kwestionują status quo lub zajmują się wrażliwymi tematami, ryzykują utratą publiczności i dochodów bez ostrzeżenia lub odwołania.

Wspomniał o tym,Paradoks jest jasny: platformy, które twierdzą, że wzmacniają twórców, stały się na wiele sposobów ich bramkarzami i największymi beneficjentami.

A New Model Emerges: The EQC One Proposition

Dyrektor generalny Teklium, Jason Ho, zauważył te nieefektywności i postanowił zbudować platformę dla twórców i odbiorców. Opracowany przez Teklium Inc., EQC One jest czymś więcej niż konwencjonalnym rynkiem; ma na celu ponowne wyobrażenie sobie, jak cyfrowe talenty, treści i wartość przepływają w Internecie.

EQC One umożliwia twórcom wszelkiego rodzaju, w tym muzykom, autorom, producentom wideo, badaczom i influencerom, rozpowszechnianie swojej pracy do subskrybentów, sprzedaż bezpośrednio fanom lub znalezienie sponsorów komercyjnych, aby udostępnić ją za darmo.

"EQC One ma na celu stworzenie uczciwego i postępowego Internetu poprzez ułatwienie nowego zestawu zasad, aby usunąć bariery nałożone przez dominujące podmioty, zapewniając, że Internet ewoluuje wraz z nowoczesną kulturą i społeczeństwem."I dzielą się.

How EQC One Flips the Normal Content Creation

Przy projektowaniu EQC One zespół postawił twórców treści na pierwszym miejscu, rozwiązując główne nieefektywności platformy. Na przykład, zamiast dokonywać dużych cięć zysków, EQC One pobiera tylko 0,5% opłaty transakcyjnej, co pozwala twórcom utrzymać wiodącą w branży 99,5% ich sprzedaży. Ho podkreśla, że to wyraźnie kontrastuje z ostrymi cięciami podjętymi przez gigantów branży, gdzie twórcy często kończą się znacznie mniejszym udziałem w przychodach.

EQC One ma również na celu wyeliminowanie kosztów infrastruktury twórców.W swoim modelu serwery, przechowywanie, przepustowość i dostarczanie treści są dostarczane bez bezpośrednich opłat dla twórców - system cyfrowej waluty i tokenów platformy rekompensuje dostawcom usług za te zasoby.

Oprócz finansów, EQC One obiecuje szanować wolność artystyczną twórców. zakazuje ukrytych filtrów algorytmicznych, więc odkrywanie treści jest napędzane przez przejrzyste metryki (takie jak liczba wyświetleń, statystyki pobierania i oceny użytkowników) i zalecenia ludzkie, a nie przez nieostre algorytmy.

EQC One wykorzystuje również szyfrowanie inspirowane kwantem (Emulated Quantum Communication, lub EQC) w celu ochrony treści przed piractwem. Wprowadza funkcję „czytaj raz”: po tym, jak upoważniony użytkownik odszyfruje plik i wyświetli go, klucz do odszyfrowania jest natychmiast unieważniony.

Teklium wykorzystuje „EQCertificates” do rozliczania każdej transakcji na platformie. Certyfikaty te śledzą moc obliczeniową, przechowywanie i przepustowość wykorzystywane przez każdy element treści, dzięki czemu płatności są przejrzyste i oparte na rzeczywistym wykorzystaniu zasobów, a nie na niejasnych kryteriach.

"Ta technologia jest modyfikatorem gier dla twórców, którzy od dawna zmagają się z kradzieżą treści i nieautoryzowaną dystrybucją."Ho mówi, podkreślając nacisk EQC One na bezpieczeństwo.

Dzięki tym funkcjom EQC One ma na celu odwrócenie tradycyjnego modelu tworzenia treści, dając twórcom większą kontrolę, silniejsze bezpieczeństwo i nagrody, na które zasługują.

Why Now? The Need for a New Platform

Termin uruchomienia EQC One nie jest przypadkowy. Gospodarka twórców znajduje się na skrzyżowaniu. Podczas gdy więcej osób niż kiedykolwiek produkuje i udostępnia treści, zdecydowana większość walczy o to, aby zdobyć to, na co zasługują. Dominacja kilku głównych platform doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania na alternatywy, które są bardziej sprawiedliwe, bardziej przejrzyste i bardziej dostosowane do interesów twórców.

Co więcej, Ho zauważa, że zagrożenia cyberbezpieczeństwa rosną. kradzież treści, naruszenia danych i naruszenia prywatności stają się rutyną, osłabiając zaufanie do istniejących platform. Młodsze pokolenia podniosły platformy popytu online, które odzwierciedlają ich wartości: otwartość, odpowiedzialność i prawdziwe możliwości - cechy, według Ho, które EQC One ma na celu uosobienie.

The Road Ahead: Can EQC One Succeed?

Jednakże uważa, że sukces EQC One będzie zależeć od jego zdolności do przyciągania twórców i użytkowników na skalę, spełniania obietnic sprawiedliwości i bezpieczeństwa oraz utrzymania zobowiązania do przejrzystości w miarę wzrostu.

"Prywatność cyfrowa nie powinna być luksusem ani refleksją"Powiedział Ho"Z EQC One oferujemy bezpieczną, sprawiedliwie rekompensowaną platformę dostępną dla wszystkich, zmieniając sposób myślenia o bezpieczeństwie danych w erze cyfrowej."

A Question for the Future

Wzrost gospodarki twórczej miał rozpocząć erę uprawnień i możliwości, jednak dla zbyt wielu rzeczywistość była zależnością od platform, które czerpią zyski z pracy, ograniczając jednocześnie kontrolę i zarobki.

EQC One oferuje wgląd w inną ścieżkę, gdzie twórcy są naprawdę w centrum, gdzie wartość przepływa do tych, którzy ją tworzą, i gdzie technologia służy wielu, a nie kilku.

i wyzwania,„Jakiego rodzaju gospodarkę twórczą chcemy zbudować i kto naprawdę powinien z niej skorzystać? – Z EQC One czeka nas przyszłość możliwości.”

Ten artykuł został opublikowany w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon.

