Poznaj AccuKnox, członka Park Ridge, Illinois i Momentum 10 cyberbezpieczeństwa

Opowiedz nam o Tobie.

AccuKnox zapewnia najbardziej kompleksową platformę Zero Trust Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) w branży. Urodził się w partnerstwie z SRI (Stanford Research Institute) i zbudowany na potężnych fundamentach open-source, takich jak KubeArmor, naszą misją jest dostarczanie bezproblemowego, wytrzymałego zabezpieczenia od rozwoju kodu po czas uruchamiania w chmurze. Wyobrażamy sobie świat, w którym organizacje mogą innowacyjnie inwestować w chmurze, wiedząc, że ich aplikacje i dane są chronione przez proaktywne, inline środki bezpieczeństwa w chmurach publicznych (AWS, Azure, GCP, Oracle), prywatnych chmurach (OpenShift, VMware, OpenStack), Kubernetes, VM,

Opowiedz nam, jak Twój startup zmienia świat.

AccuKnox zmienia świat poprzez zasadnicze uproszczenie i wzmocnienie sposobu, w jaki organizacje zabezpieczają te nowoczesne środowiska. Zastępujemy rozdrobnione narzędzia bezpieczeństwa i reakcyjne podejścia jednolitą platformą zasilaną przez sztuczną inteligencję, która zapewnia kompleksową widoczność i proaktywną ochronę zero zaufania w całym cyklu życia aplikacji („build to runtime”). Naszym ostatecznym celem jest umożliwienie organizacjom – od globalnych przedsiębiorstw po native cloud innowatorów – bezpiecznie przyspieszyć ich transformację cyfrową, chronić krytyczne dane i infrastrukturę, zapewnić ciągłą zgodność i znacznie zmniejszyć narażenie na ryzyko w coraz bardziej wrogim krajobrazie zagrożeń.

Co wyróżnia Cię od konkurencji?

Kilka kluczowych różnic wyróżnia AccuKnox:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

Co to znaczy być w Momentum 10?

Bycie uznanym w HackerNoon Momentum 10, szczególnie osiągając czwarte miejsce wśród potężnych start-upów w Park Ridge, jest ogromnym zaszczytem i potwierdzeniem dla całego zespołu AccuKnox. Oznacza to, że społeczność techniczna i obserwatorzy branży uznają kluczowe znaczenie naszej misji i innowacji, które przynosimy w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze.

Co kochasz w swoim zespole i dlaczego wy jesteście tymi, którzy wybrali się na tę misję?

Uwielbiam nieustanną ciekawość intelektualną i duch współpracy naszego zespołu.Mamy głębokie doświadczenie obejmujące cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę chmurową, źródło otwarte i sztuczną inteligencję / ML, pochodzące od korzeni.oWspólna misja to wspólne zaangażowanie w rozwiązywanie problemówNajtrudniejRozpoczęliśmy od zabezpieczeń w czasie pracy, prawdopodobnie najbardziej wymagającego aspektu, i zbudowaliśmy je w oparciu o prawdziwe potrzeby klientów. Innowacje są wspierane przez kulturę otwartego dialogu, przyjmowanie wyzwań, skupienie się na kliencie (jak podkreślono w naszym podejściu szczegółowo w przewodniku AppSec+CloudSec) i wykorzystanie naszych korzeni open-source z KubeArmor, aby zaangażować się w szerszą społeczność zabezpieczeń.

Patrząc wstecz, który etap był największym punktem zwrotnym dla Twojego startu?

Największym punktem zwrotnym było osiągnięcie znaczącego ciągnięcia i walidacji dzięki naszemu silnikowi KubeArmor z otwartym źródłem dla zabezpieczeń biegu Kubernetes. Ten sukces nie tylko potwierdził nasze podstawowe podejście Zero Trust, zapobieganie inline za pomocą eBPF/LSM; stało się ono fundamentem, na którym zbudowaliśmy całą platformę AccuKnox CNAPP. Intensywne słuchanie wczesnych użytkowników i klientów KubeArmor ujawniło ich szersze zmagania z zabezpieczeniem statycznym (CSPM) i integracją bezpieczeństwa aplikacji (ASPM). Uświadomienie sobie, że mogliśmy rozwiązać te sąsiednie problemy, integrując je wokół naszego silnego rdzenia biegu, było kluczowym wglą





Lekcja, którą się nauczyliśmy, była nieoceniona: najpierw rozwiąż krytyczny, złożony problem wyjątkowo dobrze, a następnie pozwól, aby potrzeby klientów kierowały Twoją ekspansją w całościowe rozwiązanie.

Jaka jest jedna cenna lekcja, której nauczyłeś się w tym roku, którą przekazałbyś innym startupom?

Najcenniejszą lekcją z 2024 roku jest niezaprzeczalna koniecznośćKonsolidacja platformyiProaktywna, runtime obronaw cyberbezpieczeństwie. Ogromna objętość, szybkość i wyrafinowanie zagrożeń, wzmocnione przez sztuczną inteligencję, sprawiły, że narzędzia bezpieczeństwa silosowe i strategie oparte wyłącznie na wykrywaniu były niewystarczające. Klienci utonęli w ostrzeżeniach i zmagają się z lukami w integracji. Lekcją dla innych startupów, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, jest holistyczne myślenie od pierwszego dnia.izapewniają solidną ochronę w miejscach, w których są uruchamiane aplikacje (skrzynia prawa). W perspektywie do 2025 roku podwojymy to podejście platformowe, zwiększając możliwości oparte na sztucznej inteligencji (obaUżywaniew celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa orazZabezpieczanieSam AI z ModelKnox) i pogłębianie integracji, aby zapewnić bezproblemowe, zautomatyzowane bezpieczeństwo Zero Trust.

Jak przewidujesz, że Twoja branża będzie się rozwijać w nadchodzących latach i w jaki sposób Twój start-up będzie się rozwijał?

Branża bezpieczeństwa w chmurze szybko konsoliduje się wokół platform CNAPP, odsuwając się od rozwiązań punktowych. Zero Trust zmienia się z buzzword na imperatyw architektoniczny. Widzimy również krytyczne pojawienie się bezpieczeństwa AI/ML jako odrębnej i ważnej dyscypliny. Ponadto zbliżenie chmury, krawędzi i 5G wymaga rozwiązań bezpieczeństwa, które rozciągają te granice.





AccuKnox is poised to stay ahead because:

Przewidywaliśmy konsolidację CNAPP i od samego początku zbudowaliśmy zintegrowaną platformę. Nasza fundacja w Zero Trust Runtime Security (KubeArmor) daje nam znaczącą przewagę nad konkurentami, którzy opuścili runtime na później. Jesteśmy pionierami w dziedzinie bezpieczeństwa AI/ML dzięki ModelKnox, zajmując się krytyczną potrzebą przyszłości. Nasza platforma została zaprojektowana dla środowisk hybrydowych i multi-cloud, w tym infrastruktury Edge i 5G. Nasze zaangażowanie w otwarte źródło i ciągłe innowacje oparte na opiniach klientów utrzymuje nas w zgodzie z rzeczywistymi potrzebami i pojawiającymi się zagrożeniami.

W jaki sposób Ty lub Twoja firma zamierzasz wprowadzić 10 inspiracji Momentum w 2025 roku?

Jako członek HackerNoon Momentum 10 zamierzamy wykorzystać to uznanie, aby jeszcze bardziej wzmocnić znaczenie proaktywnego bezpieczeństwa Zero Trust w branży.





Udostępnianie wiedzy: Zwiększ nasze wkłady poprzez artykuły, webinary i zaangażowanie społeczności (w tym na platformach takich jak HackerNoon) w celu udostępnienia najlepszych praktyk i wglądu w wdrażanie skutecznych strategii CNAPP i Zero Trust. Innowacje mistrzowskie: kontynuuj rozwój w takich obszarach, jak bezpieczeństwo czasu działania, bezpieczeństwo sztucznej inteligencji (ModelKnox) i bezpieczeństwo 5G, pokazując przywództwo. Foster Collaboration: Wzmocnić nasze wkłady open-source (KubeArmor) i zbudować głębsze partnerstwa, aby stworzyć bezpieczniejszy ekosystem dla wszystkich. Prowadzenie przez przykład: Pokazać konkretne korzyści (efektywność, zmniejszenie ryzyka, zgodność), które organizacje osiągają poprzez przyjęcie naszej zintegrowanej platformy, inspirując innych do przekraczania tradycyjnych modeli bezpieczeństwa.

Jakie cele zamierzacie zrealizować w 2025 roku?

W 2025 roku AccuKnox skupia się na kilku kluczowych celach:





Wzmocnienie platformy: pogłębienie integracji i korelacji między naszymi modułami ASPM, CSPM i CWPP dla bogatszego kontekstu i szybszej naprawy. Przywództwo w zakresie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji: znacząco rozszerzyć możliwości ModelKnox, ustanawiając go jako rozwiązanie do zabezpieczenia rurociągów i wdrożeń sztucznej inteligencji / ML przed pojawiającymi się zagrożeniami. Rozbudowa rynku: Rozwijanie bazy klientów w kluczowych obszarach pionowych i geograficznych, pomagając większej liczbie organizacji w przyjęciu bezpieczeństwa Zero Trust. Partnerstwa strategiczne: poszerzamy i pogłębimy nasze partnerstwa z dostawcami usług w chmurze, integratorami systemów i partnerami technologicznymi w celu poprawy naszego ekosystemu. Automatyzacja zgodności: Dodaj wsparcie dla większej liczby ram zgodności oraz dalsze zautomatyzowane gromadzenie dowodów i raportowanie w ramach naszego modułu GRC. Rozwój społeczności: Kontynuuj pielęgnowanie społeczności KubeArmor i napędzaj przyjęcie zabezpieczeń czasu działania z otwartym źródłem.

2024 był szalony, ze wszystkimi nowymi technologiami i wszystkimi fluktuacjami geopolitycznymi. Jakie są ich skutki dla twojego startu i dla twojego przemysłu jako całości?

Rok 2024 był naprawdę przemijający.





New Tech (GenAI): Eksplozja GenAI była podwójnym mieczem. Stworzyła ogromne możliwości dla atakujących (ataki napędzane przez sztuczną inteligencję, nowe luki w modelach sztucznej inteligencji), ale także dla obrońców (zidentyfikowanie zagrożeń napędzanych przez sztuczną inteligencję, automatyzacja bezpieczeństwa). Dla AccuKnox to potwierdziło nasze wczesne inwestycje w bezpieczeństwo sztucznej inteligencji z ModelKnox i pobudziło nas do dalszej integracji sztucznej inteligencji z naszym podstawowym CNAPP w celu zwiększenia wydajności (jak nasz współpilota AskAda).





Geopolityka: Zwiększone napięcia geopolityczne bezpośrednio przekładają się na wzrost cyberwojny, szpiegostwa i ataków na infrastrukturę krytyczną. To podnosi znaczenie solidnych, odpornych postaw bezpieczeństwa, takich jak Zero Trust. W przypadku AccuKnox podkreśla to potrzebę naszych możliwości zapobiegania inline i wsparcia różnorodnych modeli wdrażania, w tym środowisk o przepaści powietrznej dla wrażliwych sektorów.





Nasza adaptacja obejmowała przyspieszenie naszej drogi ModelKnox, wzmocnienie odporności naszej podstawowej platformy i podkreślenie zasad Zero Trust, które są niezbędne w tak niestabilnym krajobrazie.

Uwielbiamy Twoją opinię na temat HackerNoon jako publikacji technologicznej! Jak wyglądało Twoje doświadczenie z nami?

Nasze doświadczenie z HackerNoon było bardzo pozytywne. Jest to cenna platforma, która konsekwentnie dostarcza wnikliwe treści dla technologów, deweloperów i entuzjastów start-upów. Cenimy jej skupienie się na praktycznych, dogłębnych artykułach i jej roli w wzmacnianiu głosów z całego spektrum technologicznego. Program nagród „Startups of the Year” jest fantastyczną inicjatywą, która rozjaśnia światło na rozwijające się firmy na całym świecie i promuje poczucie społeczności. Jesteśmy wdzięczni za widoczność i uznanie, jakie HackerNoon zapewnia.

Jakieś słowa mądrości, którymi chciałbyś się z nami podzielić?

W szybko rozwijającym się świecie technologii i cyberbezpieczeństwa nieustannie koncentruj się na rozwiązywaniu podstawowych problemów klientów za pomocą innowacyjnych, wytrzymałych rozwiązań. Przyjmij złożoność – często najtrudniejsze problemy są najbardziej satysfakcjonujące w rozwiązywaniu i tworzeniu najbardziej obronną wartość. Buduj namiętny zespół dostosowany do swojej wizji, uważnie słuchaj swoich klientów i nigdy nie lekceważ mocy społeczności i przejrzystości, zwłaszcza jeśli korzystasz z otwartego źródła.

