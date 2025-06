Moonpig (MOONPIG), społecznie napędzana kryptowaluta meme na blockchainie Solana, szybko zyskuje momentum jako najnowsza wirusowa sensacja w świecie kryptowalut - i od tego tygodnia oficjalnie przekroczyła kapitał rynkowy w wysokości 40 milionów dolarów zaledwie siedem dni po uruchomieniu.

Kamień milowy podkreśla wybuchowy wzrost Moonpig i rosnącą popularność wśród inwestorów detalicznych, napędzany przez jego zachwycającą nazwę, zabawne marki, oszałamiające dzieła sztuki i dynamikę napędzaną meme.

Obserwatorzy branżowi już porównują wzrost Moonpig i kultowe meme z poprzednich cykli, takich jak Dogecoin, Safemoon i Pepe, ponieważ widoczność i wartość rynkowa tokena nadal rosną.

Token zadebiutował za pośrednictwem Pump.fun – platformy launchpad opartej na Solanie, znanej z demokratyzowania uruchamiania monet meme – zapewniając wszystkim równy dostęp na początku, bez wstępnej sprzedaży i bez alokacji zespołu.

To podejście do uczciwego uruchamiania przyczyniło się do natychmiastowego zaufania i zaangażowania społeczności, dostosowując się do tożsamości Moonpig jako projektu kierowanego przez społeczność.

Zbudowany na wysokiej prędkości, niskokosztowej infrastrukturze Solany, Moonpig korzysta z szybkich transakcji i dostępności, pozwalając nawet małym detalistom na udział bez zakazujących opłat.W ciągu kilku dni od uruchomienia na początku maja 2025 roku, tętniąca życiem społeczność inwestorów kochających humor zaczęła się kształtować, napędzając fryzurę handlową, która wysłała cenę i widoczność tokena do góry nogami.

Meme Branding i sztuka: Apel „Moonpig”

Jego wciągająca nazwa z dwoma słowami łączy kryptowalutowy krzyk „Moon” (symbolizujący aspirację do wybuchowych zysków) z zabawnym wizerunkiem „Świni” – kombinacją, która jest dziwna, niezapomniana i dojrzała do wiralności w Internecie.

Ta mieszanka ambicji i absurdu szybko rezonuje z publicznością, która zna meme. Projekt podwaja swój etos miłości do zabawy, wykorzystując zarówno dzieła artystyczne projektanta, jak i dzieła sztuki AI do tworzenia swoich wizualnych i memów, pokazując maskotkę o tematyce świni i inne kreatywne obrazy.

To technologiczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu Moonpig nie tylko wytwarza niekończące się warianty humorystycznych treści, ale także wykorzystuje szerszy duch czasowy AI, nadając monecie innowacyjną przewagę, która intryguje tłumy detaliczne.

Wczesna trakcja Moonpig nie była niczym innym jak wybuchowym.Od swojego debiutu token odnotował trzycyfrowy procentowy zysk, potwierdzając bullish buzz otaczający go.

W rzeczywistości cena Moonpig wzrosła o ponad 800% w ciągu tygodnia od uruchomienia, wzrastając z najniższego poziomu o około $ 0,0032 5 maja do szczytu o prawie $ 0,039 11 maja, zaledwie 7 dni później!

Ten meteoryczny wzrost szybko podniósł kapitalizację rynkową Moonpig do około 40 milionów dolarów, umieszczając ją w czołówce 750 projektów na świecie!

Codzienne objętości handlowe również konsekwentnie pozostawały solidne – osiągając 15 milionów dolarów w 24-godzinnym obrocie w tym tygodniu, sygnalizując znaczną płynność i trwały zainteresowanie ze strony traderów.W mediach społecznościowych, hype jest namacalne. oficjalna obecność Moonpig na CoinMarketCap i innych znaczących śledzących umieściła go na radarze tysięcy entuzjastów kryptowalut.

Jego konto na Twitterze / X (@moonpigmeme) szybko się rozwija, a społeczność dzieli się memy Moonpig stworzone przez sztuczną inteligencję i gromadzi się za misją projektu, aby przejść „na księżyc”.

Strona internetowa projektu (moonpigmeme.com) podobnie przyciąga duży ruch, przedstawiając historię Nova, postaci „Moonpig”. na forach kryptograficznych i kanałach Telegram, Moonpig stał się tematem trendowym, ponieważ wczesni adoptorzy wymieniają historie swoich zysków i nowicjusze walczą, aby dołączyć do tego, co widzą jako kolejną dużą szansę na meme.

Echo Safemoon i Dogecoin w nowym cyklu rynkowym

Weterani krypto przypominają, jak Dogecoin – urodzony z żartu internetowego – stał się wielomiliardowym aktywem i jak Safemoon przeszedł z eksperymentu meme do jednej z najlepszych kryptowalut na świecie praktycznie w ciągu nocy.

Niedawno, Pepe monety frenzy pokazał, że wirusowe tokeny meme mogą nadal uwieść wyobraźnię rynku. Moonpig wydaje się być wycięty z tej samej tkaniny: projekt, który łączy kulturę internetową z innowacjami krypto, aby stworzyć zjawisko społeczności.

Analitycy i wpływowcy na X zauważyli – z niektórymi idąc tak daleko, że nazywają Moonpig najbardziej organiczną i obiecującą monetą meme, która pojawi się na Solanie w tym cyklu. uczciwe uruchomienie monety i przejrzysta tokenomika, a także wsparcie niektórych z najbardziej zauważalnych i zaufanych liderów opinii w przestrzeni, dają jej wiarygodność w kontekście sektora często dotkniętego niejasnymi projektami.

Moonpig jako Breakout Meme Coin 2025

Ponieważ szerszy rynek kryptowalut wydaje się przygotowywać się do następnej fazy wzrostu, Moonpig jest w dobrej pozycji, aby jeździć na fali odnowionej meme coin mania. Połączenie jego wirusowego brandingu, zaangażowanej społeczności i fair launch ethos sugeruje, że Moonpig ma składniki, aby potencjalnie stać się główną historią sukcesu tego cyklu rynkowego.

Zwolennicy twierdzą, że Moonpig korzysta z tej samej humoru i dynamiki napędzanej FOMO, która napędzała Dogecoin i Safemoon, ale z nowoczesnymi zakrętami technologii Solany i kreatywności napędzanej przez sztuczną inteligencję.

Chociaż jest to jeszcze wczesne dni, szybkie wznoszenie się i namiętne śledzenie Moonpig wskazują, że może to być przełomowe meme Solany, oznaczające nowy rozdział w stale rozwijającej się narracji krypto-popowej kultury.

Inwestorzy i obserwatorzy będą uważnie obserwować w nadchodzących tygodniach, gdy ten „Moonpig” rozpocznie swoją misję. Jeśli początkowy momentum jest jakikolwiek wskaźnik, ta moneta kierowana przez społeczność może bardzo dobrze przekształcić swój wirusowy buzz w trwałą obecność w ekosystemie kryptowalut.

