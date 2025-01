Educational Byte: Czy prywatne monety, takie jak Monero i Zcash, są legalne?

Są one często (niewłaściwie) wykorzystywane przez złośliwych hakerów i innych cyberprzestępców, więc pytanie o ich legalność może łatwo nasunąć się na myśl. Monety prywatności to kryptowaluty zaprojektowane w celu zwiększenia anonimowości użytkownika poprzez ukrywanie szczegółów transakcji, takich jak nadawca, odbiorca i kwota. Popularne przykłady obejmują Monero i Zcash, ale jest ich więcej. Obawy dotyczące ich są oczywiste: potencjalne wykorzystanie w nielegalnych działaniach, takich jak pranie pieniędzy lub unikanie płacenia podatków.





Sprawiedliwie rzecz biorąc, to też można by zrobić doskonale ( i gotowe ) z tradycyjną gotówką. Nawet z elektroniczne pieniądze fiducjarne i kryptowalutami, które nie są zorientowane na prywatność. Jeśli przestępcy mają podejście „można to zrobić”, z pewnością mogą osiągnąć swoje mroczne cele, bez względu na użyte narzędzie. Monety prywatności mają oczywiście uzasadnione przypadki użycia, w tym ochronę osobistych informacji finansowych, ochronę przed kradzieżą tożsamości, umożliwianie bezpiecznych darowizn na wrażliwe cele i ułatwianie prywatnych transakcji w reżimach opresyjnych.





Być może dlatego monety prywatności nie są nielegalne w większości krajów, per se. Istnieją jednak pewne wyjątki i ograniczenia.





Przepisy dotyczące monet prywatnych





Monety zapewniające prywatność podlegają różne przepisy globalnie, odzwierciedlając równowagę między prywatnością finansową a potrzebą bezpieczeństwa przed nielegalnymi działaniami. Podczas gdy te kryptowaluty pozostają legalne w większości krajów świata, kraje takie jak Japonia, Korea Południowa i Australia wprowadziły ograniczenia , co doprowadziło do wycofania z niektórych giełd znanych monet zapewniających prywatność, takich jak Monero i Zcash.





Unia Europejska również uważany za kompleksowy zakaz, podkreślony przez projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w którym zaproponowano, aby instytucjom finansowym i dostawcom usług kryptograficznych zakazano handlu monetami zwiększającymi anonimowość. Główne giełdy, takie jak Kraken, Huobi i BitBay, zareagowały na te naciski regulacyjne, zaprzestając obsługi monet zapewniających prywatność.

W USA rząd zajął stanowcze stanowisko wobec usług ochrony prywatności, czego przykładem są sankcje nałożone na Gotówka Tornada , usługa mieszania związana z działalnością prania pieniędzy. Internal Revenue Service (IRS) ma nawet zainwestowany w potencjalnej technologii umożliwiającej deanonimizację monet zapewniających prywatność, co odzwierciedla szersze zaangażowanie rządu w zapewnienie przejrzystości transakcji kryptowalutowych.





Teraz musimy powiedzieć to: dopóki transakcje są dokonywane bezpośrednio peer-to-peer (P2P), użytkownicy są całkowicie bezpieczni, używając tych monet. Obecne zakazy dotyczą firm, a nie indywidualnych użytkowników. Sprawy stają się skomplikowane, gdy dotyczą scentralizowanych giełd kryptowalut, podlegających surowym regulacjom na całym świecie. Zwłaszcza w kwestii identyfikacji ich klientów (KYC) — co, nawiasem mówiąc, zabija wszelki cel używania monet prywatności.





Blackbytes w Obyte





Czarne bajty (GBB) to skoncentrowana na prywatności waluta na Obyte, zaprojektowana w celu zwiększenia poufności transakcji. Ten token ukrywa informacje o odbiorcy i kwoty płatności w księdze publicznej i publikowane są tylko skróty transakcji, podczas gdy poufne dane są udostępniane za pośrednictwem prywatnych wiadomości. Takie podejście pozwala użytkownikom na weryfikację legalności transakcji bez ujawniania całej historii, zapewniając tym samym wyższy poziom prywatności w porównaniu z publicznymi aktywami, takimi jak GBYTE i inne kryptowaluty.









Blackbytes są legalne i bezpieczne w użyciu przez indywidualnych użytkowników, ponieważ zostały zaprojektowane do wymiany wyłącznie za pośrednictwem transakcji peer-to-peer (P2P). Oznacza to, że te tokeny prywatności nie angażują się w scentralizowane giełdy, które na całym świecie spotykają się z coraz większą kontrolą i ograniczeniami dotyczącymi monet prywatności.





Koncentrując się na handlu P2P bezpośrednio z Portfel Obyte , Blackbytes może uniknąć skomplikowanego krajobrazu, z którym borykają się inne monety prywatności na całym świecie. W wielu jurysdykcjach, podczas gdy te tokeny mogą stawiać czoła znacznym wyzwaniom regulacyjnym, działanie tokenów takich jak Blackbytes może być kontynuowane bez takiego samego poziomu kontroli, ponieważ nie wymagają one zaangażowania regulowanych instytucji finansowych. To pozycjonowanie może stanowić ścieżkę dla kryptowalut nastawionych na prywatność, aby poruszać się po obecnym krajobrazie prawnym, zachowując jednocześnie anonimowość użytkownika.