Byte éducatif : les pièces de confidentialité comme Monero et Zcash sont-elles légales ?

Elles sont souvent utilisées (à mauvais escient) par des pirates informatiques malveillants et d'autres cybercriminels, et la question de leur légalité pourrait donc facilement venir à l'esprit. Les cryptomonnaies de confidentialité sont conçues pour améliorer l'anonymat des utilisateurs en masquant les détails de la transaction, tels que l'expéditeur, le destinataire et le montant. Les exemples les plus populaires incluent Monero et Zcash, mais il en existe d'autres. Les inquiétudes à leur sujet sont évidentes : utilisation potentielle dans des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent ou l'évasion fiscale.





Pour être juste, cela pourrait aussi être parfaitement fait ( et c'est fait ) avec de l'argent liquide traditionnel. Même avec monnaie fiduciaire électronique , et avec des cryptomonnaies qui ne sont pas axées sur la confidentialité. Si les criminels ont une attitude positive, ils peuvent certainement atteindre leurs objectifs sombres, quel que soit l'outil utilisé. Les cryptomonnaies de confidentialité ont bien sûr des cas d'utilisation légitimes, notamment la protection des informations financières personnelles, la protection contre le vol d'identité, la possibilité de faire des dons sécurisés à des causes sensibles et la facilitation des transactions privées dans les régimes oppressifs.





C'est peut-être pour cette raison que les cryptomonnaies privées ne sont pas illégales dans la plupart des pays. Il existe néanmoins quelques exceptions et limitations.





Règlement sur les monnaies privées





Les pièces de confidentialité sont soumises à réglementations variables À l’échelle mondiale, cela reflète l’équilibre entre la confidentialité financière et le besoin de sécurité contre les activités illicites. Bien que ces crypto-monnaies restent légales dans la plupart des pays du monde, des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l’Australie ont mis en place des restrictions , ce qui a conduit au retrait de la cote de crypto-monnaies de premier plan telles que Monero et Zcash de certaines bourses.





L’Union européenne a également considéré une interdiction complète, mise en évidence par un projet de loi anti-blanchiment d'argent proposant d'interdire aux institutions financières et aux fournisseurs de services de crypto-monnaies de traiter des crypto-monnaies améliorant l'anonymat. Les bourses traditionnelles comme Kraken, Huobi et BitBay ont réagi à ces pressions réglementaires en cessant de soutenir les crypto-monnaies de confidentialité.

Aux États-Unis, le gouvernement a adopté une position ferme à l’encontre des services de protection de la vie privée, illustrée par les sanctions imposées Tornade en espèces , un service de mixage associé à des activités de blanchiment d'argent. L'Internal Revenue Service (IRS) a même investi dans une technologie potentielle visant à désanonymiser les pièces de monnaie privées, reflétant un engagement gouvernemental plus large en faveur de la transparence dans les transactions de cryptomonnaie.





Il faut maintenant préciser que tant que les transactions sont effectuées directement de pair à pair (P2P), les utilisateurs sont totalement en sécurité lorsqu’ils utilisent ces cryptomonnaies. Les interdictions actuelles s’appliquent aux entreprises, et non aux utilisateurs individuels. Les choses se compliquent lorsqu’elles touchent aux échanges cryptographiques centralisés, soumis à des réglementations strictes dans le monde entier. En particulier en ce qui concerne l’identification de leurs clients (KYC) — ce qui, soit dit en passant, détruit tout intérêt d’utiliser des cryptomonnaies privées en premier lieu.





Blackbytes dans Obyte





Blackbytes (GBB) est une monnaie axée sur la confidentialité sur Obyte, conçue pour améliorer la confidentialité des transactions. Ce jeton cache les informations du destinataire et les montants des paiements sur le grand livre public et seuls les hachages de transaction sont publiés, tandis que les données sensibles sont partagées via des messages privés. Cette approche permet aux utilisateurs de vérifier la légitimité des transactions sans exposer l'historique complet, offrant ainsi un niveau de confidentialité plus élevé par rapport aux actifs publics comme GBYTE et d'autres crypto-monnaies.









Les jetons Blackbytes sont légaux et sûrs pour les utilisateurs individuels, car ils ont été conçus pour être échangés uniquement via des transactions peer-to-peer (P2P). Cela signifie que ces jetons de confidentialité ne sont pas utilisés par les échanges centralisés, qui font l'objet d'une surveillance et de restrictions croissantes concernant les pièces de confidentialité dans le monde entier.





En se concentrant sur un trading P2P directement depuis le Portefeuille Obyte Blackbytes peut éviter le paysage complexe auquel sont confrontées d'autres cryptomonnaies de confidentialité dans le monde. Dans de nombreuses juridictions, bien que ces jetons puissent être confrontés à des défis réglementaires importants, l'exploitation de jetons comme Blackbytes peut se poursuivre sans le même niveau de contrôle, car ils ne nécessitent pas d'engagement avec des institutions financières réglementées. Ce positionnement peut offrir aux cryptomonnaies axées sur la confidentialité un moyen de naviguer dans le paysage juridique actuel tout en préservant l'anonymat des utilisateurs.