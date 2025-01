Keanu (KNU) Meme Token e Thakgola Ka Pompo.fun

SAN FRANCISCO, USA, November 19th, 2024/Chainwire/--The Keanu(KNU)token, e ncha Solana-thehiloeng meme chelete e hlohleleditšwego ke setšo letšoao Keanu Reeves, e semmušo otla marakeng ka go tsebagatšwa ka toka go Pump.fun.





Tokollo e tla gare ga go hlatloga ga mošomo wa mmaraka wa tšhelete ya tšhipi ya meme, ka sehlopha sa Keanu se beakanya porojeke ye bjalo ka maitapišo ao a laolwago ke setšhaba ao a šomišago bokgoni bja twatši.





Mmaraka wo o nabilego wa tšhelete ya tšhipi ya meme o bone kgolo ye kgolo dikgweding tša morago bjale, ka diprotšeke tše di lemogegago tšeo di tsenyago letsogo go intasteri mmaraka cap ya $ 125 bilione . Sehlopha se ikemišeditše go diriša lebelo le ka go tsebagatšwa ga leswao leo le hlamilwego go ipiletša go palo ya batho ye e nabilego, go tloga go barati ba crypto go ya go barati ba setšo sa pop.





Thakgolwa ye e sepelelana ka mo go phethagetšego le seo motsetedi le mohlalosi Murad Mahmudov a se hlalositšego e le seo se sa kago sa bonwa ". ," go hlola fase mo go nonnego bakeng sa diprotšeke tša crypto tšeo di lebanego le twatši, tšeo di lebišitšwego setšhabeng.

Keanu (KNU): Letshwao leo le Kganwago ke Setšo le Setšhaba

Keanu o leverages ka go tuma mo go atilego le bohwa bja setšo sa meme sa sebapadi Keanu Reeves, e lego sebopego seo se ketekwago go ralala le dikarogano tša meloko le tša setšo. Letshwao le nyaka go itlhaola ka ethos ya lona, le gatelela go ba le bokgoni bjo bobotse le go akaretša bohle—e hlohleletša go fopholetšwa ga gore se e ka ba go dirwa ga borapedi bjo bofsa bja crypto.





Go swaya ga Keanu go akaretša melao ya motheo yeo e lebanego le setšhaba go swana le “Eba yo a Phagamego go Yo Mongwe le yo Mongwe,” e lego seo se bontšhago go tloga go tlhago yeo gantši e lego e tseneletšego le ya phadišano ya naga ya crypto.





Sehlopha seo se lego ka morago ga Keanu se rulaganya go hlagolela setšhaba seo se tsenetšego ka go tsepelela go tekatekano magareng ga boithabišo le mošomo. Leano le le bea leswao bjalo ka ntlha ya go tsena ye e fihlelelwago go badiriši ba bafsa bao ba hlahlobago lefase la ditšhelete tša crypto mola ba godiša kgokagano ye maatla le batšwasehlabelo ba crypto bao ba lego gona.





Go dira moedi wa Setšo sa Pop le Cryptocurrency

Ditšhelete tša tšhipi tša Meme historing di hweditše go gogwa ka lebaka la go ba bonolo ga tšona le go amana, go di dira gore e be ntlha ya go tsena ye e fihlelelwago go bafsa.





Le ge Dogecoin e bile mohlala wo o tšwelelago kudu wa tšhelete ya tšhipi ya meme yeo e fihlelelago temogo ye e tlwaelegilego, projeke ya Keanu e nyaka go katološa motheong wo, e fana ka mokgwa wo mongwe wo o kwagalago setšong wo o hlamilwego go tsenya letsogo go batheeletši ba go fapafapana.





Go fapana le diprotšeke tše ntši tšeo di ithekgilego fela ka dilo tše mpsha goba ditshekamelo tše di fetago, bahlami ba Keanu ba gatelela bokgoni bja yona bja kgolo ya setšhaba ye e swarelelago. Ka go nepiša bobedi batšwasehlabelo ba cryptocurrency bao ba nago le maitemogelo le batheetši ba tlwaelegilego, leswao le fagahlela go aga leporogo le le nabilego la setšo le la ekonomi magareng ga dikgoba tše.





Go Hlahloba Bokgoni bja go Amogela Bana bja Keanu

Keanu e thakgola ka kabo ya palomoka ya ditšhupetšo tša KNU tše dimilione tše dikete tše 1, tšeo di rulagantšwego go hlohleletša go tšea karolo ka bophara. Go thoma ga projeke go Pump.fun go emela kgato ya mathomo ya mmapa wa yona wa tsela, ka maano a mananeo a tlaleletšo ao a tlago go latela.





Ka go kgotla ka go tuma ga Keanu Reeves ka bokahohleng le lebelo la bjale la mmaraka wa tšhelete ya tšhipi ya meme, leswao le nyaka go betla lefelo la lona sebopegong sa naga sa crypto seo se fetogago.





Bakeng sa diapdeite ka ga tšwelopele ya projeke, Keanu o hlohleletša setšhaba go latela dikanale tša sona tša semmušo go X (pele e be e le Twitter) le Thelekramo .

Mabapi le Keanu

Keanu (KNU) ke letshwao la meme leo le agilwego godimo ga blockchain ya Solana. E etiša pele go tsenela setšhaba le go akaretša bohle, ka nepo ya go godiša mokgatlo wo mobotse wa setšo ka gare ga sebaka sa cryptocurrency. Letshwao le thakgotšwe ka lenaneo le le lokilego go Pump.fun, ka maano a go hwetšagala mo go atološitšwego go diphapantšho tše di arotšwego le diforamo tša tlaleletšo tša kgwebo.

Kgokaganyo

Keanu

pr @ keanu.xyz

