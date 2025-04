Smart Automation ka Excel Sehokedi: 7 Mass Kgato Tšhomišo Dikgetse ka Salesforce

Akanya ka mokgatlo wo o sa dirego poelo o itokišeletša lesolo la wona la ngwaga le ngwaga la go fihlelela baabi. Ka dikete tša direkhoto tša baabi tšeo di swanetšego go mpshafatšwa, go akaretšwa dintlha tša kgokagano le histori ya meneelo, sehlopha se ikwa se imelwa ke go rulaganya direkhoto ka seatla go Salesforce. Ba hloka tsela ya ka pela le ye e ka botwago ya go mpshafatša direkhoto tše ntši ka nepagalo. Ke mo kopanyo ya Excel Salesforce e tsenago gona.





Ke ka baka la’ng Excel? Microsoft Excel e sa dutše e le ye nngwe ya didirišwa tše di fihlelelwago kudu, tše di fetofetogago, le tše di nago le bogwera bja modiriši tša taolo ya datha. segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa yona se se tlwaelegilego, se kopantšwe le mešomo ye maatla ya go hlopha, go sefa le go sekaseka ya data, se e dira gore e be molekane yo a loketšego badiriši ba Salesforce ge go tliwa tabeng ya go rulaganya ka nako e tee ga dihlopha tše kgolo tša direkhoto. Go fapana le didirišwa tša setlogo tša Salesforce, Excel e dumelela ditiro tša bontši tše di kwešišegago le mošomo wa ka ntle ga inthanete, e thiba sekgoba magareng ga go ba bonolo le go šoma.





Matla a a kopanyo ya Excel le Salesforce a butše tsela ya XL-Sehokedi 365 , sedirišwa seo se hlamilwego ka go lebanya go nyalantšha Salesforce le Excel ka thelelo, go godiša bokgoni bjo ka kopanyo ya thwii ya Salesforce le dikarolo tša go itirela.









XL-Connector 365 e fana ka tharollo e matla ka go kopanya Excel le Salesforce, e kgontšha badiriši go dira ditiro tša boima ka bokgoni. Ka mešomo ya go swana le peakanyo ya go itiriša, diapdeite tša bontši, dipego tše di phelago, le go sepelelana go ralala le diforamo, sekopanyi se sa Salesforce Office 365 se fetogile seo se sa nyakegego bakeng sa go nolofatša taolo ya datha ya Salesforce. Go sa šetšwe gore ke go laola polokelo ya tshedimošo ya baabi yeo e sa dirego poelo, go mpshafatša diphaephe tša thekišo bakeng sa kgwebo yeo e golago, goba go hlwekiša direkhoto tšeo di fetilwego ke nako, XL-Connector 365 e ka tliša bokgoni bjo bogolo le go matlafatša dihlopha go tsepamiša kgopolo dipakaneng tša maano go e na le mošomo wa diatla wo o jago nako.

Go kwešiša XL-Segokaganyi 365

XL-Sehokedi 365 go tšwa go Xappex LLC ke sedirišwa sa motho wa boraro seo se hlamilwego go thiba sekgoba magareng ga Salesforce le Microsoft Excel. E dumelela badiriši go dira le go itiriša tshepedišo efe goba efe ya datha ka go Excel, e ka ba dithomelo tša yona tša ka ntle, diromelwantle, diapdeite, goba go phumolwa ka bontši ga direkhoto tša Salesforce.









Dikarolo tša moswananoši tša go swana le peakanyo ya go itiriša (go fihla metsotsong ye mengwe le ye mengwe ye mehlano ka go šomiša OneDrive goba SharePoint) le thekgo ya go selaganya sefala di dira gore e tšwelele gare ga didirišwa tše di swanago.

Dikarolo tša bohlokwa tša XL-Connector 365

Motswako wa go fetofetoga le maemo le go šoma o dira gore XL-Connector 365 e be mofetoši wa papadi bakeng sa balaodi ba Salesforce le badiriši ba matla. Dikarolo tše bohlokwa tša sedirišwa se di akaretša:





Go kopanya ka thelelo le Excel Online, go fa phihlelelo ye kgolo go dihlopha tša kgole.

Go sepetša dipego tša Salesforce goba dipotšišo tša SOQL le go tsenya dipoelo ka ntle gabonolo ka gare ga Excel bakeng sa tshekatsheko le go bega ka tsela ye e nolofaditšwego.

Go hlama dipego tša nako ya nnete tšeo di fihlelelwago ke maloko ka moka a sehlopha ka go Excel, go tlola tlhokego ya go reka dilaesense tša Salesforce tše di bitšago tšhelete ye ntši.

Go dira diapdeite tša bontši, go tsenya, goba go tsenya godimo thwii go tšwa go Excel.

Go rulaganya go hlabolla ga datha ya boima, go mpshafatša, goba mešomo ya tlholo ya direkhoto go šoma ka go itiriša le ka ntle ga inthanete, go netefatša ditshepedišo tša mošomo tšeo di sa šitišwego.

Go rulaganya mehuta ya datha ye e itšego ya Salesforce ka go šomiša barulaganyi bao ba agetšwego ka gare.

Go thekga tirišano ya badiriši ba bantši go difaele tša Excel tšeo di kgokagantšwego le Salesforce, go godiša bokgoni bja sehlopha.





Go tloga go go mpshafatša tshedimošo ya kgokagano ka bontši go ya go bokgoni bja go mpshafatša ka bontši Dikgetse Salesforce ye e kopantšwego ya XL-Connector 365 e nolofatša taolo ya datha go ralala le dilo ka moka.





Mehola ya go Diriša XL-Connector 365 bakeng sa Ditiro tša Boima

Go šomiša XL-Connector 365 bakeng sa taolo ya datha ya Salesforce go fa mehola ye mmalwa ye bohlokwa:

Bokgoni

Automates mesebetsi pheta-pheta, boloka nako le boiteko. Dihlopha di ka tsepelela go maitapišo a maano go e na le go tsenya datha ka seatla.

Ka nepagalo

Fokotša diphošo ka go šomiša segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa Excel seo se tlwaelegilego le seo se kwešišegago gabonolo. Taolo ya data yeo e se nago diphošo e kaonafatša go tšea diphetho ga mokgatlo.

Go kgona go lekanyetša

E swara di-dataset tše kgolo, e dira gore e lokele mekgatlo ya bogolo ka moka. Bokgoni bja XL-Connector 365 bja go swara diapdeite tša boima bo feta dikarolo tša motheo go swana le direkhoto tša Salesforce ya go rulaganya Lenaneo la go rulaganya ka bontši. Go laola direkhoto tše dikete ka nako e tee go bohlokwa kudu go dikgwebo.

Go fetofetoga le maemo

E thekga diphetolelo tša Windows, Mac, le Inthaneteng tša Excel, e amogela dinyakwa tša mosediriši tše di fapafapanego. Go sa šetšwe tshepedišo ya gago ya go šoma, o ka šoma ntle le mathata.









Dikgetse tša Tšhomišo tša XL-Connector 365: Mešomo ya Boima le ya Bontši e Nolofaditšwe

Ditiro tša bontši di kgatha tema ye bohlokwa go badiriši ba Salesforce, bao ba šomago ka disete tša datha tše di nabilego, go thekga go nepagala ga datha, go nolofatša ditshepedišo tša mošomo, le go kaonafatša bokgoni bja tshepedišo. Go tloga go go itiriša mpshafatšo ya bontši ya direkhoto go nolofatša tumelelo ya bontši ya Salesforce bakeng sa diphetogo tša direkhoto - . Salesforce go ya go sehokedi sa Excel e nolofatša mešomo yeo e jago nako, e boloka nako le go fokotša diphošo tša seatla.









A re ke re ela hloko maemo a mangwe a itšego a tšhomišo go kwešiša kamoo XL-Connector 365 e ka nolofatšago ditshepedišo tše le go tliša boleng.

Taba #1. Go nolofatša Tshekatsheko ya Datha ka Dithomelontle tša Pego ya Salesforce

Boemo: Mosekaseki wa kgwebo o swanetše go ntšha datha go tšwa dipegong tša Salesforce go sekaseka ditshekamelo, go hlama didashboard ka go Excel, le go abelana dipego tše di phelago le maloko a sehlopha le bolaodi bao ba se nago phihlelelo ya thwii go datha ya Salesforce. Go romela ntle le go tsenya datha ye ka seatla go ja nako.





Kgahlamelo: Ka XL-Connector 365, badiriši ba ka tsenya dipego tša Salesforce ka go lebanya ka go Excel ka go klika ga tee goba ka go tsenya ka ntle ka go itiriša ka dikgao tša go fihla go metsotso ye 5. Se se fokotša mošomo wa seatla gomme se kgontšha phihlelelo ya nako ya nnete go datha ya Salesforce ka go Excel go sehlopha ka moka ntle le mellwane ka dilaesense tša Salesforce. XL-Connector 365 e dumelela gape badiriši go romela ditsebišo tša imeile nako le nako ge go tsenya ka ntle go phethwa ka katlego, go boloka maloko ka moka a sehlopha ka gare ga seloupu.

Taba #2. Go Mpshafatša Tshedimošo ya Ikgokaganye ka Bongata

Boemo: Sehlopha sa thekišo se utolla diaterese tša imeile tšeo di fetilwego ke nako le dinomoro tša mogala ka polokelong ya bona ya tshedimošo ya kgokagano, e lego seo se amago go šoma gabotse ga poledišano. Go mpshafatša direkhoto tše ka seatla go Salesforce go be go tla tšea matšatši.





Kgahlamelo: Ka XL-Connector 365, badiriši ba ka romela ntle direkhoto tša kgokagano go Excel, ba dira diapdeite tše di nyakegago ka pela, gomme ba kgoromeletša diphetogo morago go Salesforce ka bontši. Se se netefatša tshedimošo ya kgokagano ye e sa fetogego le ye e nepagetšego, go kaonafatša bokgoni bja go fihlelela le botshepegi bja CRM.









Taba #3. Mass Go Hlama Di-Lead tše Mpsha

Boemo: Lefapha la papatšo le thoma lesolo le lefsa, le tšweletša dikete tša di-lead tšeo di ka bago gona go tšwa tiragalong. Go oketša direkhoto tše ka seatla go Salesforce go be go tla diegiša go latela.





Kgahlamelo: XL-Connector 365 e dumelela sehlopha go tsenya mananeo a go eta pele go tšwa go Excel, go hlama direkhoto ka go Salesforce ka bontši. Se se akgofiša tshepedišo ya tlholo ya lloto, go kgontšha sehlopha sa thekišo go tsenela ditebelelo ntle le go diega. Ka go itiriša mošomo wo, methopo e ka tsepelela go go tsenya letsogo go di-lead go e na le go tsenya ya data.





Temogo: Ka XL-Connector 365, o ka hlama gabonolo mehuta ye e fapanego ya direkhoto tša Salesforce, go swana le Di-Lead, Diakhaonto, Mabitso, Menyetla, le tše dingwe. Se se dira gore go be bonolo go laola palo ye kgolo ya datha gabonolo.

Taba #4. Go Phimolwa ka Bogolo ga Direkoto tše di Fetilwego ke Nako

Boemo: Tlhahlobo ya polokelo ya tshedimošo e utolla direkhoto tše dikete tšeo di fetilwego ke nako, go swana le diakhaonto tše di sa šomego goba dikeno tše di ipoeleditšego. Go tloša tše ka seatla go be go tla tšea dibeke.





Kgahlamelo : XL-Connector 365 kgontšha balaodi go hwetša le go phumola direkhoto ka bontši go tšwa go Excel, go netefatša polokelo ya tshedimošo ye e hlwekilego le tshepedišo ye e kaonafetšego. Se se hola kudu nakong ya ditshepedišo tša go hlwekiša datha goba pele ga go huduga ga tshepedišo.













Taba #5. Go Abela gape Bomong bja Direkoto ka Bongata

Boemo: Moemedi wa thekišo o tlogela khamphani, a nyaka gore diakhaonto tša bona, dikgokagano tša bona gomme o lebiša go abelwa gape go setho se sefsa sa sehlopha.





Kgahlamelo: XL-Connector 365 e thuša ka kaboleswa ya bontši ya beng ba direkhoto go tšwa go Excel, e netefatša phetogo ye e boreledi ya maikarabelo ntle le tšhitišo go ditshepedišo tša mošomo. Se se na le mohola kudu nakong ya peakanyoleswa ya sehlopha goba diphetogo tša tema.

Taba #6. Go Itiriša Ditlhabollo tša Datha ya Boima bakeng sa Mešomo ya Letšatši le Letšatši

Boemo : Khamphani e hloka go hlabolla ya data ya yona ya diphaephe tša thekišo ka go Excel mesong ye mengwe le ye mengwe bakeng sa dikopano tša sehlopha. Go dira se ka seatla e be e tla ba mo go ipoeletšago gomme go sekametše go diega.





Kgahlamelo: XL-Connector 365 e ikhethang boima ketso scheduler Salesforce kopantswe tšobotsi lumella basebedisi ba ho jarolla ka ho iketsa ya data hlabolla, diapdeite, kapa esita le rekoto tlholo ka dikgao kamehla. Ka go rulaganya mešomo ye gore e sepele ka ntle ga inthanete, dihlopha di dula di na le datha ya moragorago ntle le tsenogare ya seatla, di fana ka pego ya ka nako le ye e nepagetšego bakeng sa go tšea diphetho.

Taba #7. Go Hlwekiša Direkoto tše di Phetoleditšwego ka Bontši

Boemo: Khamphani e lemoga direkhoto tše di ipoeleditšego go Salesforce, go swana le diakhaonto, dikgokagano, goba di-lead, tšeo di šitišago go nepagala ga CRM le go baka kgakanego go sehlopha sa thekišo.





Kgahlamelo : XL-Connector 365 dumella basebedisi ba ho phetha boima merges ya diakhaonto pheta-pheta, mabitso, le etella pele ka ho toba ho tloha Excel. Se se boloka go hlaka ga datha gomme se tloša poeletšo, se godiša boleng bja polokelo ya tshedimošo ya Salesforce. Tshepedišo e akgofile e bile e a kwešišega, e boloka diiri tša mošomo wa diatla.





Mekgwa ye Mebotse ya go Šomiša XL-Connector 365

Go hwetša mohola o mogolo go XL-Connector 365, ela hloko mekgwa ye e mebotse:





Bekapo ya Datha ka Mehla: Ka mehla dira bekapo ya datha ya gago ya Salesforce pele o dira ditiro tša bontši. Se se netefatša gore o ka fola diphošong le ge e le dife tšeo di sa letelwago.

Ka mehla dira bekapo ya datha ya gago ya Salesforce pele o dira ditiro tša bontši. Se se netefatša gore o ka fola diphošong le ge e le dife tšeo di sa letelwago. Netefatša Datha: Netefatša gore datha ka go Excel e nepagetše ebile e feletše pele o e tsenya ka ntle go Salesforce. Se se fokotša kotsi ya diphošo gomme se thekga botshepegi bja polokelo ya tshedimošo.

Netefatša gore datha ka go Excel e nepagetše ebile e feletše pele o e tsenya ka ntle go Salesforce. Se se fokotša kotsi ya diphošo gomme se thekga botshepegi bja polokelo ya tshedimošo. Diriša Peelano: Dira gore mešomo yeo e ipoeletšago e itiriše o diriša dikarolo tša go rulaganya tša sedirišwa bakeng sa bokgoni. Diapdeite tše di rulagantšwego di boloka datha ya gago e le ya bjale ntle le tsenogare ya seatla.

Dira gore mešomo yeo e ipoeletšago e itiriše o diriša dikarolo tša go rulaganya tša sedirišwa bakeng sa bokgoni. Diapdeite tše di rulagantšwego di boloka datha ya gago e le ya bjale ntle le tsenogare ya seatla. Šomiša Barulaganyi ba ba Agetšwego ka gare: Šomiša barulaganyi ka gare ga XL-Connector 365 bakeng sa diapdeite tše di nepagetšego go mehuta ya datha ye e itšego ya Salesforce, go swana le mananeo a go kgetha le mafelo ao a kgethilwego gantši.

Šomiša barulaganyi ka gare ga XL-Connector 365 bakeng sa diapdeite tše di nepagetšego go mehuta ya datha ye e itšego ya Salesforce, go swana le mananeo a go kgetha le mafelo ao a kgethilwego gantši. Dira Tlhahlo ya Ka Mehla: Boloka sehlopha sa gago se le nakong ka tlwaetšo ya XL-Connector 365 go godiša bokgoni bja yona le go netefatša tšhomišo ye e swanetšego.

Go Akaretša: Fetoša Taolo ya Gago ya Datha ka XL-Connector 365

Sehlogo se se gateletše ditiragalo tše šupago ge XL-Connector 365 e thuša ka ditiro tša bontši go Salesforce. Mešomo ya go swana le go mpshafatša tshedimošo ya kgokagano, go hlola di-lead tše mpsha, le go itiriša go hlabolla ga data e ba bonolo le ka lebelo, e boloka badiriši nako ye ntši.





XL-Connector 365 e šoma thwii le Excel go nolofatša taolo ya datha ya Salesforce. Didirišwa tša yona tša go rulaganya le dikarolo tše di tšwetšego pele di thuša dihlopha go efoga mešomo yeo e ipoeletšago le go boloka boleng bja tšona bja datha. Go tloga go go lokiša direkhoto tše di ipoeleditšego go ya go e šomiša bjalo ka sedirišwa sa phetišetšo ya boima sa Salesforce magareng ga Mekgatlo ya Salesforce - sedirišwa se se thuša kudu.





Go mang le mang yo a swanetšego go swara palo e kgolo ya data ya Salesforce, XL-Connector 365 ke sedirišwa seo se dirago gore mošomo o be bonolo le go šoma gabotse.